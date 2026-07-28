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Sun Property ra mắt Sun Gallery Ha Long "khổng lồ", tái hiện toàn cảnh vịnh di sản

14:57 28/07/2026
Sun Gallery Hạ Long quy mô hơn 5.100m², được Sun Property định vị là không gian nghệ thuật mang tinh thần “kinh đô lễ hội” Sun Elite City. Văn phòng bán hàng “khai mở” quy hoạch, tầm nhìn cùng tiềm năng đầu tư tại Bãi Cháy – “tọa độ vàng” du lịch miền Bắc.
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Ngày 26.7, đại diện Sun Group cùng các đối tác thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Sun Gallery Ha Long, đánh dấu việc đưa vào vận hành không gian trải nghiệm mới của Sun Property tại trung tâm Bãi Cháy.

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Tọa lạc tại Cổng Tây Sun World Hạ Long, Sun Gallery Ha Long có quy mô hơn 5.100m² (tổng diện tích sử dụng hơn 11.300m²), gồm văn phòng bất động sản, không gian sự kiện và các khu chức năng thương mại. Giai đoạn đầu, khu văn phòng bất động sản rộng hơn 3.000m² chính thức mở cửa đón khách, trước khi các hạng mục dịch vụ thương mại còn lại đi vào vận hành.

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Ngay từ sảnh đón, khách tham quan được dẫn dắt vào một không gian mang cảm hứng từ những hang động kỳ vĩ của vịnh Hạ Long. Trần cao thông tầng, hệ tường kính lớn cùng những đường cong mềm mại tạo cảm giác vừa sang trọng, vừa gần gũi với thiên nhiên.

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Không gian sảnh bán hàng được thiết kế theo hướng mở với các khu vực tư vấn, tiếp khách và trưng bày bố trí mạch lạc. Nội thất sử dụng tông màu trung tính kết hợp vật liệu cao cấp, tạo nên trải nghiệm hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần của vùng đất di sản.

Không chỉ là nơi trưng bày dự án, Sun Gallery HaLong còn được ví như một không gian nghệ thuật. Các tác phẩm trang trí, cầu thang và các chi tiết nội thất lấy cảm hứng từ truyền thuyết Rồng thiêng - nguồn cảm hứng xuyên suốt trong quy hoạch Công viên Lễ hội và “kinh đô lễ hội” Sun Elite City.

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Tâm điểm của Sun Gallery là sa bàn Sun Elite City có diện tích gần 80m², cao gần 2m, được chế tác theo tỷ lệ 1:400, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư ↵
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Thiết kế sắc nét của sa bàn giúp khách hàng dễ dàng hình dung bức tranh phát triển của Sun Elite City với hệ sinh thái gồm Quảng trường Sun Carnival, chợ đêm VUI-Fest, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Công viên Lễ hội cùng các tổ hợp căn hộ đang nhận được nhiều sự quan tâm như Sun Centro Town, Sun Festo Town.

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Trong ngày đầu tiên mở cửa, Sun Gallery Hạ Long thu hút hơn 600 khách mời là các đối tác, đại lý phân phối và nhà đầu tư. Với không gian trưng bày trực quan, đại sa bàn quy mô lớn cùng thiết kế độc bản, văn phòng bán hàng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến giúp khách hàng khám phá toàn diện quy hoạch và tầm nhìn phát triển của Sun Elite City ở hiện tại và tương lai.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Sun Group Sun Elite City Hạ Long
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