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Ngành kiểm sát nhân dân tiếp tục phát huy vai trò xây dựng, hoàn thiện thể chế

16:51 27/07/2026
Sáng 27/7, tại Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.
 
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm Trung tâm điều hành thông minh và nền tảng quản lý án hình sự của ngành kiểm sát nhân dân - Ảnh: TTXVN

Chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà ngành kiểm sát và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã chủ động quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Đảng ủy, lãnh đạo Viện đã đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động của ngành.

Những kết quả đó đã tạo nền tảng rất quan trọng để ngành kiểm sát nhân dân tiếp tục đổi mới, phát triển và đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị ngành kiểm sát nhân dân tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn và hiệu quả hơn, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục xây dựng Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành; đặc biệt là thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Ngành Kiểm sát nhân dân cần tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện thể chế; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và là một trong những khâu đột phá của ngành.

Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các cơ chế, chính sách để đảm bảo hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

 
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm điều hành thông minh và nền tảng quản lý án hình sự của ngành kiểm sát nhân dân - Ảnh: TTXVN

Ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên nền tảng số, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy đổi mới phương thức quản trị, chỉ đạo, điều hành và hoạt động nghiệp vụ là mũi nhọn, trọng tâm.

Xây dựng, hoàn thiện, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu giữa các cấp kiểm sát và giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan có liên quan, góp phần hình thành nền tư pháp số hiện đại, đồng bộ và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin tuyệt đối, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền tư pháp cũng như xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cũng yêu cầu ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, các cơ quan trong khối nội chính và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, tổ chức hiệu quả và lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Hồ Đức Anh cho biết sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngành kiểm sát nhân dân đã đạt được những kết quả mang tính nền tảng và đột phá; bước đầu kiến tạo khung thể chế cho tố tụng điện tử, nổi bật là 6 chính sách trong dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); đồng thời xây dựng, đưa vào vận hành các nền tảng số cốt lõi như Hệ thống Quản lý án hình sự, Trung tâm điều hành thông minh, Cổng dữ liệu số và mạng truyền số liệu chuyên dùng SD-WAN, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái số và cơ sở dữ liệu án hình sự tập trung của ngành.

Cùng với đó, mô hình "Bình dân học vụ số" được triển khai trên quy mô lớn, góp phần nâng cao kỹ năng và năng lực số cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên.

Việc triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW trong ngành được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ và thống nhất, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ đối với yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật, thể chế và nâng cao hiệu quả thi hành.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo buổi làm việc - Ảnh: TTXVN

Công tác chủ trì, phối hợp xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính khả thi trong thực tiễn; tuân thủ nghiêm quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội về hình thức, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành, thứ bậc hiệu lực pháp lý, thể hiện rõ vai trò của ngành trong tham mưu hoàn thiện chính sách pháp luật, nhất là lĩnh vực tư pháp.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú và các đại biểu đã khai trương, tham quan Trung tâm điều hành thông minh và nền tảng quản lý án hình sự của ngành kiểm sát nhân dân./.

Theo baochinhphu.vn Copy link
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