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Capital Square Đà Nẵng: Không gian sống đa tầng, nâng tầm trải nghiệm

12:43 16/07/2026
Không gian sống của giới tinh hoa ngày nay được định nghĩa bởi khả năng kiến tạo một hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện, nơi mỗi giá trị đều góp phần nâng tầm chất lượng sống và gia tăng giá trị tài sản. Hội tụ vị trí trung tâm bên sông Hàn, quy hoạch đồng bộ cùng hệ tiện ích đẳng cấp, Capital Square xác lập chuẩn sống đa tầng mới tại Đà Nẵng, đồng thời mở ra cơ hội sở hữu một tài sản bền vững giữa cực tăng trưởng năng động của miền Trung.

Luxury Layered Living – chuẩn sống đa tầng giữa trung tâm Đà Nẵng

Bất động sản hạng sang đang bước sang một giai đoạn phát triển mới. Giá trị của dự án được khẳng định bởi khả năng kiến tạo một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, nơi mọi trải nghiệm được kết nối trong cùng một không gian sống. Đó cũng là triết lý phát triển của Capital Square với mô hình Luxury Layered Living – chuẩn sống đa tầng dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

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Capital Square sở hữu vị trí “tâm mạch thành phố” và giao thoa 4 tầm view mỹ cảnh

Tọa lạc giữa cầu Rồng và cầu Sông Hàn, Capital Square sở hữu vị trí độc bản tại trung tâm Đà Nẵng, kết nối trực tiếp với trung tâm hành chính, tài chính, thương mại, sân bay quốc tế và các biểu tượng du lịch của thành phố. Lợi thế ấy mở ra một chuẩn sống kết nối, đồng thời mang đến đặc quyền tận hưởng những giá trị cảnh quan hiếm có ngay giữa trung tâm thành phố.

Không gian sống đa tầng tiếp tục được hoàn thiện bởi hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ từ mặt đất đến tầng không. Quảng trường trung tâm rộng hơn 2.000 m², hồ bơi hơn 500 m², hệ cảnh quan xanh, khu outdoor gym, sân golf mini, sân pickleball, lounge, sky garden cùng chuỗi tiện ích thương mại, mua sắm và giải trí kết nối thành một hệ sinh thái sống khép kín, nơi mỗi trải nghiệm đều được nâng tầm và mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng ngay trong nội khu.

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Chuỗi tiện ích hiện đại ngay trong nội khu mở ra không gian sống tiện nghi

Giá trị của Capital Square còn được cộng hưởng mạnh mẽ từ triển vọng phát triển của Đà Nẵng. Thành phố đang đẩy nhanh lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do cùng hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược như cảng Liên Chiểu, mở rộng sân bay quốc tế và các tuyến giao thông trọng điểm. Những động lực tăng trưởng này không chỉ tạo cú hích cho nền kinh tế mà còn thu hút dòng chuyên gia, doanh nhân, nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế đến sinh sống, làm việc lâu dài.

Theo giới chuyên gia đánh giá, Capital Square sở hữu lợi thế hình thành một cộng đồng cư dân tinh hoa có năng lực tài chinh và nền tảng tri thức cao. Chính chất lượng cộng đồng tạo nên môi trường sống văn minh, mở rộng cơ hội kết nối và tạo lực hút vô hình giúp giá trị của bất động sản gia tăng theo thời gian.

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Cộng đồng cư dân tinh hoa – tài sản vô hình gia tăng giá trị sống và tiềm năng sinh lời của bất động sản

Times Place – nơi hội tụ trọn vẹn chuẩn sống đa tầng của Capital Square

Trong bức tranh tổng thể Capital Square, tòa căn hộ Times Place là nơi hội tụ trọn vẹn những lợi thế kiến tạo nên chuẩn sống đa tầng, từ vị trí, tầm nhìn đến hệ tiện ích và tiềm năng gia tăng giá trị.

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Times Place tiếp giáp trục đường lớn, sở hữu hệ tiện ích đồng bộ giúp gia tăng giá trị trải nghiệp và đầu tư

Sở hữu vị trí nổi bật tại giao điểm các trục đường huyết mạch, Times Place là tòa căn hộ sở hữu quỹ căn panorama hướng sông Hàn và skyline thành phố mở ra tầm nhìn khoáng đạt, đồng thời khẳng định giá trị của một tài sản nằm tại vị trí trung tâm ngày càng khan hiếm.

Ngay dưới chân tòa Times Place là quảng trường trung tâm hơn 2.000m², tuyến phố thương mại nội khu sôi động, trung tâm thương mại Grand Central Mall - nơi hội tụ hệ tiện ích mua sắm, ẩm thực, giải trí và dịch vụ đa dạng. Tất cả tạo nên môi trường sống năng động nhưng vẫn riêng tư, nơi mỗi ngày đều là một trải nghiệm thư thái giữa lòng đô thị.

Times Place còn mang đến giá trị kép khi đồng thời đáp ứng nhu cầu an cư của cộng đồng thành đạt và sở hữu tiềm năng tích sản dài hạn. Vị trí trung tâm, pháp lý sở hữu lâu dài cùng khả năng khai thác linh hoạt tạo nên một tài sản bền vững, đồng hành với nhịp tăng trưởng mới của Đà Nẵng.

Hiện tại, nhà đầu tư có thể sở hữu sớm căn hộ tại Times Place với những chính sách hấp dẫn: tặng một năm phí quản lý, chiết khấu 1% cho khách hàng có hộ khẩu hoặc địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng - Quảng Nam, chiết khấu tới 12% khi thanh toán sớm, hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ cùng lãi suất 0% trong 18 tháng, thời gian ân hạn nợ gốc tới 36 tháng, miễn phí đỗ xe ô tô.

Với vị trí trung tâm, hệ tiện ích đẳng cấp, cộng đồng cư dân tinh hoa và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững, Capital Square kiến tạo chuẩn sống đa tầng mới tại Đà Nẵng, đồng thời khẳng định vị thế của một bất động sản hạng sang dành cho những chủ nhân hướng tới giá trị sống khác biệt và tầm nhìn đầu tư dài hạn.

Khám phá cơ hội đầu tư tại Capital Square

Ngày 18/07/2026, Sự kiện ra mắt giỏ sản phẩm hè 2026 với chủ đề “Dòng chảy vàng son” sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản Đà Nẵng, tiến độ dự án Capital Square và giới thiệu các chính sách ưu đãi tài chính dành riêng cho các căn hộ mở bán hè 2026.

Thời gian: 09:00 | Thứ 7 ngày 18/07/2026

Địa điểm: Grand Ballroom | Hilton Da Nang | 50 Bạch Đằng, TP. Đà Nẵng

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

BRG Group Đà Nẵng Capital Square Đà Nẵng
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