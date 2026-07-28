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Vingroup tăng tốc đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến

14:37 28/07/2026
Chỉ sau hơn 3 tháng tuyển sinh, Chương trình Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến do Vingroup khởi xướng đã thu hút gần 2.000 học viên. Song song với kết quả 100% học viên đạt chuẩn khóa I được mời làm việc ngay sau khi tốt nghiệp, Chương trình đang tăng tốc mở rộng quy mô đào tạo nhằm đảm bảo mục tiêu cung cấp từ 10.000 - 20.000 nhân tài AI trong vòng 2 năm, đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ ngày càng cao của đất nước.

Chương trình “Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến” tại Trường Đại học VinUni (thuộc Tập đoàn Vingroup) ra đời từ tháng 1/2026 nhằm hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí Thư về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho đất nước. Theo kế hoạch, chương trình sẽ đào tạo tối đa 5.000 học viên trong năm 2026 và tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ để hoàn tất kế hoạch trong năm 2027.

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Những học viên tiên phong trong Lễ Khai giảng Chương trình Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến của Tập đoàn Vingroup

Ngay sau khi khai giảng khóa I vào tháng 4/2026 với gần 500 học viên - VinUni đã mở thêm 2 khóa tiếp theo với tổng lượng học viên lên đến 2.000 người, chọn lọc từ khoảng 10.000 hồ sơ đăng ký.

Bên cạnh tốc độ mở rộng, chương trình đã nhanh chóng khẳng định chất lượng đào tạo với kết quả đầu ra ấn tượng. 100% trong số 373/500 học viên khóa I đạt chuẩn năng lực VinUni đã nhận được thư mời làm việc từ Vingroup với mức thu nhập lên tới gần 50 triệu đồng/tháng. Hiện 95% học viên đã chính thức đảm nhận các vị trí chuyên môn như Kỹ sư AI, Kỹ sư dữ liệu, Phát triển phần mềm, Quản lý sản phẩm, Phân tích nghiệp vụ... tại VinFast, VinSmart Future, VinMotion, VinSOC cùng nhiều đơn vị thuộc và ngoài hệ sinh thái Tập đoàn.

Sự thành công của chương trình “Đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến” đến từ ba yếu tố cốt lõi: chất lượng học viên, chất lượng giảng viên, huấn luyện viên và mô hình đào tạo thực chiến, với các bài toán thật, dữ liệu thật, chuyên gia thật và cơ hội việc làm thật từ hệ sinh thái doanh nghiệp.

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Trong suốt hành trình 12 tuần, học viên được đào tạo nền tảng, giải quyết các bài toán mô phỏng thực chiến và làm việc tại các doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của đội ngũ mentor, giảng viên, đội ngũ chuyên gia

Về chất lượng đầu vào, gần 40% học viên đã tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học, gồm kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ; số còn lại chủ yếu là sinh viên năm cuối các ngành STEM đến từ 141 trường đại học như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học FPT, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Đặc biệt, chương trình cũng thu hút học viên đến từ 20 trường đại học quốc tế, trong đó có cả các trường danh giá như New York University (Hoa Kỳ), Monash University (Australia), KAIST (Hàn Quốc), Kyushu University (Nhật Bản), Nanyang Technological University (Singapore) và TU Dresden (Đức).

Về chất lượng giảng viên, huấn luyện viên, chương trình quy tụ gần 200 giảng viên, huấn luyện viên, chuyên gia và quản lý dự án đến từ VinUni, Vingroup, cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như: Amazon, Google, Aurora AI, Foxconn, Backbase, Zalo AI, SHB, CMC và Viettel. Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên gia, học viên đã giải quyết gần 160 bài toán AI mô phỏng và hơn 200 bài toán AI thực tế trong các lĩnh vực như xe tự hành, robot, học tập cá nhân hóa, dịch thuật đa ngôn ngữ, an ninh mạng, dữ liệu và tối ưu vận hành.

Về chương trình, thông qua mô hình Challenge-Based Learning (học qua giải quyết thách thức thực tế), toàn bộ quá trình đào tạo được VinUni và doanh nghiệp đồng kiến tạo, theo đúng cách doanh nghiệp giao việc, sử dụng và tuyển dụng nhân sự.

Học viên không chỉ học trên các bài toán mô phỏng mà trực tiếp giải quyết các bài toán AI của doanh nghiệp. Trong 12 tuần đào tạo, học viên trải qua ba tuần học nền tảng, ba tuần làm việc trong môi trường mô phỏng doanh nghiệp tại VinUni và sáu tuần trực tiếp tham gia các dự án công nghệ tại doanh nghiệp. Tại doanh nghiệp, cứ mỗi hai tuần, học viên được chấm điểm toàn diện về năng lực chuyên môn, chất lượng sản phẩm, tinh thần hợp tác, kỷ luật làm việc và hiệu quả thực thi dự án.

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100% học viên khóa I tốt nghiệp chuẩn năng lực VinUni đã nhận được thư mời làm việc từ Vingroup với mức thu nhập lên tới gần 50 triệu đồng/tháng

GS.TS. Dương Nguyên Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni, cho biết: "Chúng tôi không hướng tới việc đào tạo thêm một khóa học AI mà xây dựng một mô hình đào tạo nơi người học được kiểm chứng năng lực ngay trong quá trình làm việc. Khi năng lực được kiểm chứng bằng các bài toán thực tế và theo đúng tiêu chuẩn tuyển dụng của doanh nghiệp, học viên có thể bắt tay vào giải quyết công việc ngay sau khi tốt nghiệp, thay vì phải trải qua giai đoạn đào tạo lại. Kết quả của khóa đầu tiên cho thấy mô hình này đang tạo ra nguồn nhân lực AI đáp ứng yêu cầu thực tiễn và có thể tham gia ngay vào các dự án công nghệ quy mô lớn”.

Những kết quả bước đầu cho thấy mô hình đào tạo thực chiến đang góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và tuyển dụng, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao. Thông qua chương trình, Vingroup kỳ vọng góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực AI thực chiến, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và đóng góp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực./.

Học viên tham gia Chương trình “Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến” được miễn 100% học phí, đồng thời nhận hỗ trợ sinh hoạt 8 triệu đồng/tháng trong suốt thời gian học. Chứng chỉ tốt nghiệp chương trình do Trường Đại học VinUni và Tập đoàn Vingroup đồng cấp, ghi nhận năng lực thực chiến của học viên và tạo điều kiện kết nối với các cơ hội nghề nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup cũng như nhiều doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

vingroup AI VinUni
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