Sử dụng dữ liệu lớn khi xác định thiệt hại trong điều tra phòng vệ thương mại

(Pháp lý). Các biện pháp phòng vệ thương mại, gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, chỉ có thể được áp dụng khi cơ quan điều tra chứng minh sự tồn tại của hành vi bị điều tra, thiệt hại của ngành sản xuất trong nước và mối quan hệ nhân quả giữa hai yếu tố này. Trong đó, xác định thiệt hại là nội dung then chốt.

Tóm tắt: Các biện pháp phòng vệ thương mại, gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, chỉ có thể được áp dụng khi cơ quan điều tra chứng minh sự tồn tại của hành vi bị điều tra, thiệt hại của ngành sản xuất trong nước và mối quan hệ nhân quả giữa hai yếu tố này. Trong đó, xác định thiệt hại là nội dung then chốt. Tuy nhiên, phương pháp phân tích thiệt hại truyền thống, chủ yếu dựa trên dữ liệu hồi cứu và lập luận định tính, ngày càng bộc lộ hạn chế trong việc phản ánh đầy đủ các biến động phức tạp của thương mại quốc tế. Bài viết nghiên cứu khả năng sử dụng dữ liệu lớn như một công cụ hỗ trợ phân tích thiệt hại trong điều tra phòng vệ thương mại trên cơ sở tuân thủ các yêu cầu pháp lý của WTO. Thông qua việc phân tích khung pháp lý hiện hành, chỉ ra hạn chế của phương pháp truyền thống và đề xuất mô hình phân tích dựa trên dữ liệu lớn, bài viết làm rõ giá trị gia tăng, các giới hạn và thách thức pháp lý của cách tiếp cận này, đồng thời đưa ra một số hàm ý chính sách cho quy trình điều tra phòng vệ thương mại.

Từ khoá: phòng vệ thương mại, xác định thiệt hại, dữ liệu lớn, chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ

BIG DATA IN INJURY DETERMINATION IN TRADE REMEDY INVESTIGATIONS

Abstract: Trade remedy measures, including anti-dumping, countervailing measures, and safeguards, may only be applied where investigating authorities establish the existence of the investigated conduct, injury to the domestic industry, and a causal link between the two. Among these elements, injury determination is central. However, traditional injury analysis, relying mainly on retrospective data and qualitative reasoning, has shown increasing limitations in capturing the complexity and dynamics of contemporary international trade. This article explores the potential use of big data as a supporting tool for injury determination in trade remedy investigations, while ensuring compliance with WTO legal requirements. By analysing the applicable legal framework, identifying the shortcomings of traditional approaches, and proposing a big data-based analytical model, the article highlights the added value as well as the legal constraints and challenges of using big data, and offers policy implications for investigating authorities.

Key words: trade remedies, injury determination; big data; anti-dumping; countervailing measures; safeguards

Mở đầu

Trong bối cảnh thương mại quốc tế biến động mạnh, các biện pháp phòng vệ thương mại như chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ ngày càng được sử dụng phổ biến để bảo vệ ngành sản xuất trong nước. Theo khuôn khổ pháp lý của WTO, việc áp dụng các biện pháp này phải đáp ứng yêu cầu về xác định thiệt hại và mối quan hệ nhân quả giữa hàng hóa nhập khẩu và thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.

Thực tiễn cho thấy, phân tích thiệt hại là nội dung dễ phát sinh tranh chấp nhất trong các vụ việc phòng vệ thương mại tại WTO. Dù pháp luật WTO không quy định phương pháp phân tích cụ thể, các cơ quan điều tra vẫn chủ yếu dựa vào các phương pháp truyền thống, như phân tích dữ liệu hồi cứu và lập luận định tính. Cách tiếp cận này tuy đã hình thành thực tiễn tương đối ổn định nhưng ngày càng bộc lộ hạn chế trong việc phản ánh đầy đủ, kịp thời các biến động phức tạp của thị trường, đặc biệt khi đánh giá quan hệ nhân quả và loại trừ các yếu tố khác gây thiệt hại.

Trong bối cảnh đó, dữ liệu lớn, với ưu thế về dung lượng, đa dạng nguồn và khả năng phân tích nhanh theo chuỗi thời gian, có thể hỗ trợ hiệu quả cho cơ quan điều tra trong phân tích thiệt hại. Tuy nhiên, việc áp dụng dữ liệu lớn cũng đặt ra các vấn đề pháp lý liên quan đến chuẩn mực chứng cứ, tính minh bạch và bảo đảm quyền tố tụng theo khuôn khổ WTO.

Từ thực tiễn trên, bài viết xem xét khả năng sử dụng dữ liệu lớn như một công cụ hỗ trợ phân tích thiệt hại trong điều tra phòng vệ thương mại trên cơ sở tuân thủ pháp luật WTO, đồng thời đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả và tính hợp pháp của hoạt động điều tra trong bối cảnh hiện nay.

1. Khái quát về xác định thiệt hại trong điều tra phòng vệ thương mại

1.1. Xác định thiệt hại theo các quy định của WTO

Theo các hiệp định của WTO, bao gồm Hiệp định Chống bán phá giá (ADA), Hiệp định Trợ cấp và các biện pháp đối kháng (SCM) và Hiệp định Tự vệ (SG), CQĐT chỉ có thể áp dụng biện pháp PVTM khi chứng minh được sự tồn tại của thiệt hại của ngành sản xuất nội địa, đồng thời xác lập được mối quan hệ nhân quả giữa hàng nhập khẩu bị điều tra và thiệt hại đó.

WTO không đưa ra định nghĩa về “thiệt hại”, mà tiếp cận khái niệm này thông qua các tiêu chí và yếu tố cần xem xét trong quá trình điều tra. Theo đó, CQĐT phải tiến hành xem xét một cách khách quan và dựa trên bằng chứng xác thực đối với ba nhóm yếu tố chính: (i) khối lượng hàng nhập khẩu bị điều tra, (ii) tác động của hàng nhập khẩu đó đối với giá của sản phẩm tương tự trên thị trường nội địa, và (iii) tình trạng của ngành sản xuất nội địa.

Đối với yếu tố khối lượng nhập khẩu, cơ quan điều tra cần đánh giá liệu hàng nhập khẩu bị điều tra có gia tăng đáng kể, xét trên phương diện tuyệt đối hoặc tương đối so với sản lượng và tiêu thụ nội địa hay không. Việc gia tăng này không chỉ được xem xét tại một thời điểm cụ thể mà thường được phân tích theo chuỗi thời gian trong giai đoạn điều tra để phản ánh xu hướng và mức độ tác động. Bên cạnh đó, việc hàng nhập khẩu gia tăng không tự động dẫn đến kết luận có quan hệ nhân quả, CQĐT phải chứng minh mối liên hệ thực sự giữa hàng nhập khẩu bị điều tra và thiệt hại của ngành sản xuất nội địa.

Khi bị điều tra phòng vệ thương mại tại thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp cần chủ động hợp tác, phản hồi đảm bảo tính chính xác, minh bạch của dữ liệu (Ảnh minh họa)

Về tác động giá, WTO yêu cầu xem xét liệu hàng nhập khẩu bị điều tra có gây ra hiện tượng giảm giá đáng kể, kìm hãm giá hoặc ngăn không cho giá tăng lên của sản phẩm tương tự trong nước hay không. Phân tích tác động giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây là cầu nối giữa sự gia tăng nhập khẩu và những biến động kinh tế cụ thể của ngành sản xuất nội địa.

Đối với tình trạng của ngành sản xuất nội địa, CQĐT phải xem xét một loạt chỉ tiêu kinh tế, bao gồm nhưng không giới hạn ở sản lượng, doanh số, thị phần, lợi nhuận, năng suất, việc làm, khả năng huy động vốn và mức độ đầu tư. Các chỉ tiêu này được xem xét một cách tổng thể nhằm đánh giá liệu ngành sản xuất nội địa có đang chịu thiệt hại đáng kể hay đối mặt với nguy cơ thiệt hại trong tương lai gần.

Bên cạnh việc xác định sự tồn tại của thiệt hại, WTO còn đặt ra yêu cầu bắt buộc về việc chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa hàng nhập khẩu bị điều tra và thiệt hại của ngành sản xuất nội địa. Đồng thời, CQĐT phải xem xét và loại trừ tác động của các yếu tố khác có thể gây thiệt hại, như suy giảm nhu cầu, cạnh tranh nội địa, thay đổi công nghệ hoặc chi phí đầu vào tăng. Yêu cầu này nhằm bảo đảm rằng thiệt hại được xác định không bị quy kết sai cho hàng nhập khẩu bị điều tra.

Do đó, CQĐT có nghĩa vụ đánh giá đầy đủ về ngành sản xuất nội địa và không được bỏ qua các chỉ số kinh tế quan trọng khi phân tích thiệt hại. Việc chỉ tập trung vào một chỉ số tiêu cực (ví dụ lợi nhuận giảm) mà không xem xét các chỉ tiêu tích cực khác (ví dụ sản lượng, năng suất, thị phần ổn định) sẽ không được coi là đáp ứng yêu cầu của WTO. Phân tích thiệt hại phải dựa trên các chỉ tiêu tổng thể, không phải là quy trình chọn số liệu, vì vậy, phân tích thiệt hại đòi hỏi xử lý nhiều biến số mà phương pháp phân tích thiệt hại truyền thống có thể khó xử lý được lượng dự liệu lớn và đa chiều

1.2. Giải thích của Cơ quan giải quyết tranh chấp WTO về xác định thiệt hại

Việc xác định thiệt hại trong điều tra PVTM còn được giải thích một cách chi tiết thông qua thực tiễn giải quyết tranh chấp của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm của WTO. Mặc dù ADA, SCM và SG không đưa ra quy định cụ thể về xác định thiệt hại, tuy nhiên, với các bằng chứng được đưa ra nhằm xác định thiệt hại, CQĐT vẫn cần phải đáp ứng yêu cầu về bằng chứng xác thực (positive evidence) và xem xét khách quan (objective examination).

Trước hết, Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm nhấn mạnh rằng nghĩa vụ “xem xét khách quan” đòi hỏi CQĐT không chỉ liệt kê các chỉ tiêu kinh tế của ngành sản xuất nội địa, mà phải phân tích thực chất ý nghĩa của các chỉ tiêu đó trong việc chứng minh sự tồn tại của thiệt hại đáng kể. Trong vụ EC – Bed Linen, Ban hội thẩm cho rằng việc trình bày dữ liệu về sản lượng, thị phần và lợi nhuận mà không giải thích rõ mối liên hệ giữa các dữ liệu này và kết luận về thiệt hại không đáp ứng yêu cầu của Điều 3 ADA.

Thứ hai, Cơ quan phúc thẩm cho rằng, CQĐT cần phải lập luận đầy đủ và có cơ sở (reasoned and adequate explanation) đối với những bằng chứng được đưa ra, điều này là một phần không thể tách rời của tiêu chuẩn bằng chứng trong xác định thiệt hại. Trong vụ US – Hot-Rolled Steel, Cơ quan phúc thẩm nhấn mạnh rằng, ngay cả khi CQĐT thu thập được lượng dữ liệu đáng kể, kết luận về thiệt hại vẫn có thể bị coi là không phù hợp với quy định của WTO nếu thiếu một chuỗi lập luận rõ ràng, hợp lý, cho phép các bên liên quan và cơ quan giải quyết tranh chấp hiểu được logic dẫn từ dữ liệu thực tế đến kết luận pháp lý.

Thứ ba, Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm coi việc phân tích quan hệ nhân quả là một bộ phận cấu thành của việc xác định thiệt hại, trong đó nghĩa vụ loại trừ tác động của các yếu tố khác (non-attribution) giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Trong vụ Mexico – High Fructose Corn Syrup, Ban hội thẩm cho rằng CQĐT không thể quy toàn bộ thiệt hại của ngành sản xuất nội địa cho hàng nhập khẩu bị điều tra nếu chưa đánh giá một cách hợp lý tác động của các yếu tố khác, như chính sách thuế hoặc biến động nhu cầu. Cách tiếp cận này tiếp tục được Cơ quan phúc thẩm khẳng định trong vụ China – GOES, theo đó việc không phân tích và loại trừ các nguyên nhân khác gây thiệt hại sẽ làm cho kết luận về thiệt hại không đáp ứng tiêu chuẩn bằng chứng theo yêu cầu của WTO.

Từ thực tiễn giải quyết tranh chấp nêu trên, có thể rút ra rằng, trong cách giải thích của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm WTO, “xác định thiệt hại” được hiểu là một kết luận pháp lý, dựa trên việc đánh giá toàn diện và khách quan các bằng chứng kinh tế, kèm theo lập luận rõ ràng, có thể kiểm tra và phản biện. Điều này không phụ thuộc vào phương pháp phân tích thiệt hại, mà các phương pháp này cần phải được triển khai minh bạch, có giải thích hợp lý và phù hợp với quy trình điều tra..

2. Sử dụng dữ liệu lớn trong phân tích thiệt hại trong điều tra phòng vệ thương mại

Như đã phân tích ở mục 1.1, WTO không đặt ra một phương pháp cố định để xác định thiệt hại. Trong thực tiễn điều tra PVTM, phân tích thiệt hại thường được tiến hành chủ yếu mang tính hồi cứu, tập trung vào việc mô tả và đối chiếu các số liệu trong quá khứ để xác định liệu có sự suy giảm đáng kể trong tình trạng của ngành sản xuất nội địa hay không. Phân tích quan hệ nhân quả thường được thực hiện thông qua lập luận định tính và so sánh xu hướng giữa sự gia tăng nhập khẩu và các chỉ tiêu thiệt hại, thay vì dựa trên các mô hình định lượng phức tạp. Mặc dù cách tiếp cận này đã được thừa nhận rộng rãi trong thực tiễn điều tra, nó ngày càng bộc lộ những hạn chế trong bối cảnh thị trường thương mại quốc tế biến động nhanh và ngày càng phức tạp. Thứ nhất, dữ liệu sử dụng trong phân tích truyền thống thường có độ trễ và mang tính tổng hợp cao, khiến việc phản ánh kịp thời những biến động của thị trường gặp nhiều khó khăn. Thứ hai, trong bối cảnh có nhiều yếu tố tác động đồng thời đến ngành sản xuất nội địa, việc chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa hàng nhập khẩu bị điều tra và thiệt hại trở nên ngày càng phức tạp, đặc biệt khi chỉ dựa vào phân tích xu hướng và lập luận định tính. Thứ ba, phương pháp truyền thống thường gây tranh cãi về tính chủ quan và khả năng giải trình, nhất là trong các vụ việc bị đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Những hạn chế nêu trên cho thấy, mặc dù phân tích thiệt hại truyền thống vẫn giữ vai trò nền tảng trong điều tra PVTM, việc bổ sung các công cụ phân tích mới nhằm hỗ trợ CQĐT xác định thiệt hại một cách hiệu quả hơn là một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh thương mại quốc tế hiện nay. Việc sử dụng dữ liệu lớn trong phân tích thiệt hại không nhằm thay thế các chuẩn mực pháp lý hiện hành của WTO, mà nhằm tăng cường khả năng thực hiện các chuẩn mực đó trên thực tế.

2.1. Khái niệm và phạm vi của dữ liệu lớn trong phân tích thiệt hại

Trong phạm vi nghiên cứu này, dữ liệu lớn trong phân tích thiệt hại được hiểu là cách thức phân tích thiệt hại trong đó sử dụng dữ liệu đa nguồn, dung lượng lớn và được tổ chức theo chuỗi thời gian, nhằm hỗ trợ CQĐT đánh giá các yếu tố cấu thành thiệt hại và quan hệ nhân quả trong điều tra PVTM. Cách tiếp cận này không đồng nhất dữ liệu lớn với các thuật toán phức tạp hay trí tuệ nhân tạo, mà nhấn mạnh vai trò của dữ liệu như một công cụ hỗ trợ tốt hơn so với phương pháp truyền thống.

Các nguồn dữ liệu có thể được sử dụng bao gồm dữ liệu hải quan chi tiết, dữ liệu tài chính và sản xuất của ngành sản xuất nội địa, cũng như các dữ liệu liên quan đến thị trường và chuỗi cung ứng. Việc kết hợp các nguồn dữ liệu này cho phép CQĐT xây dựng một bức tranh toàn diện hơn về diễn biến thị trường và tình trạng của ngành sản xuất nội địa trong giai đoạn điều tra. Tuy nhiên, các kết quả phân tích dữ liệu không tự thân tạo ra kết luận pháp lý; việc đánh giá và đưa ra kết luận về thiệt hại vẫn thuộc thẩm quyền của CQĐT. Do đó, dữ liệu lớn chỉ đóng vai trò hỗ trợ lập luận pháp lý, chứ không thay thế vai trò quyết định của CQĐT.

Trên thực tế, mặc dù việc ứng dụng “dữ liệu lớn” trong điều tra PVTM chưa phổ biến, một số CQĐT và các cơ quan giải quyết tranh chấp đã bắt đầu khai thác các nguồn dữ liệu có quy mô lớn trong quá trình phân tích tác động thị trường và thiệt hại. Chẳng hạn, trong một số hồ sơ tranh chấp tại WTO, các bên đã nộp và tranh luận dựa trên dữ liệu bán lẻ dạng scanner data (như dữ liệu Aztec), cho phép phân tích chi tiết hơn về xu hướng tiêu thụ và giá cả trên thị trường, vượt ra ngoài các số liệu thống kê truyền thống mang tính tổng hợp. Bên cạnh đó, một số CQĐT quốc gia, tiêu biểu là Cơ quan Phòng vệ thương mại của Vương quốc Anh (Trade Remedies Authority – TRA), đã công khai định hướng điều tra theo cách tiếp cận “evidence- and data-led”, trong đó việc thu thập và phân tích dữ liệu chi tiết từ nhiều nguồn khác nhau (hải quan, doanh nghiệp, báo cáo ngành và dữ liệu thị trường) được coi là nền tảng cho quá trình đánh giá thiệt hại.

2.2. Cách thức sử dụng dữ liệu lớn trong phân tích thiệt hại

Việc sử dụng dữ liệu lớn trong phân tích thiệt hại có thể được tiếp cận theo quy trình dưới đây:

Thứ nhất, thu thập và chuẩn hóa dữ liệu. Ở giai đoạn này, CQĐT tiến hành thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và chuẩn hóa dữ liệu theo các tiêu chí pháp lý liên quan đến xác định thiệt hại, như khối lượng nhập khẩu, tác động về giá và các chỉ tiêu phản ánh tình trạng của ngành sản xuất nội địa. Việc chuẩn hóa dữ liệu giúp bảo đảm tính nhất quán và khả năng so sánh giữa các nhóm dữ liệu khác nhau. Cụ thể, dữ liệu về khối lượng và trị giá nhập khẩu thường được thu thập từ cơ quan hải quan quốc gia, cơ sở dữ liệu thống kê thương mại quốc tế như UN Comtrade, ITC Trade Map hoặc các hệ thống thống kê khu vực hoặc quốc gia. Dữ liệu về tác động về giá, bao gồm giá nhập khẩu, giá bán nội địa và mức độ kìm hãm hoặc suy giảm giá, có thể được khai thác từ hồ sơ điều tra, báo cáo giá thị trường, cơ sở dữ liệu thương mại và các nguồn khảo sát thị trường đáng tin cậy. Trong khi đó, dữ liệu phản ánh tình trạng của ngành sản xuất nội địa, như sản lượng, doanh số, lợi nhuận, việc làm, năng lực sản xuất và mức độ sử dụng công suất, chủ yếu được thu thập thông qua bảng câu hỏi điều tra gửi tới các doanh nghiệp trong ngành, kết hợp với báo cáo tài chính, dữ liệu kế toán và số liệu thống kê ngành do các cơ quan thống kê hoặc hiệp hội ngành nghề cung cấp.

Thứ hai, phân loại dữ liệu theo các nhóm yếu tố pháp lý bắt buộc phải xem xét khi xác định thiệt hại, bao gồm khối lượng nhập khẩu, tác động về giá và tình trạng của ngành sản xuất nội địa theo quy định của WTO.

Thứ ba, phân tích hỗ trợ và kiểm chứng lập luận. Trên cơ sở dữ liệu đã được chuẩn hóa và phân loại, CQĐT có thể tiến hành các phân tích nhằm nhận diện xu hướng gia tăng nhập khẩu, đánh giá tác động về giá và hỗ trợ phân tích quan hệ nhân quả, bao gồm cả việc xem xét và loại trừ tác động của các yếu tố khác. Các kết quả phân tích này được sử dụng như bằng chứng hỗ trợ cho lập luận pháp lý, thay vì như bằng chứng tự thân mang tính quyết định.

Việc sử dụng các dữ liệu này phải đảm bảo tính minh bạch của phương pháp phân tích và khả năng tiếp cận thông tin của các bên liên quan, nhằm bảo đảm quyền phản biện và quyền được bảo vệ theo các chuẩn mực tố tụng của WTO. Bên cạnh đó, phương pháp phân tích phải có khả năng giải thích một cách rõ ràng và hợp lý, đồng thời dữ liệu lớn không được làm suy giảm nghĩa vụ chứng minh của CQĐT, cũng như không được thay thế yêu cầu về xem xét khách quan và toàn diện theo pháp luật WTO.

2.3. Thách thức pháp lý của việc sử dụng dữ liệu lớn trong phân tích thiệt hại

Bên cạnh những lợi ích tiềm năng, việc áp dụng mô hình dữ liệu lớn trong phân tích và xác định thiệt hại trong điều tra phòng vệ thương mại cũng đặt ra nhiều thách thức pháp lý.

Thứ nhất, thách thức về tính minh bạch và khả năng giải trình. Theo quy định của WTO, các bên liên quan có quyền tiếp cận thông tin không mật, trình bày quan điểm và phản biện các phương pháp phân tích được áp dụng. Do đó, các mô hình dữ liệu lớn phải được thiết kế và vận hành theo cách bảo đảm khả năng giải thích, cho phép các bên hiểu và đánh giá cơ sở của các kết luận điều tra.

Thứ hai, thách thức về bảo mật thông tin. Việc thu thập và xử lý khối lượng lớn dữ liệu, bao gồm thông tin kinh doanh nhạy cảm, làm gia tăng nguy cơ xâm phạm bí mật kinh doanh và quyền riêng tư nếu thiếu các cơ chế phân loại, ẩn danh hóa và kiểm soát truy cập phù hợp. Về mặt pháp lý, cơ quan điều tra phải cân bằng giữa yêu cầu sử dụng dữ liệu đầy đủ và nghĩa vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, bởi vi phạm nghĩa vụ bảo mật có thể trở thành căn cứ tranh chấp tại WTO.

Thứ ba, thách thức về giá trị pháp lý của dữ liệu lớn như một loại chứng cứ. Trong giải quyết tranh chấp WTO, các cơ quan tài phán không đánh giá độ chính xác kỹ thuật của mô hình, mà xem xét liệu dữ liệu và bằng chứng có đáng tin cậy, khách quan và được đánh giá hợp lý hay không. Vì vậy, mọi nguồn dữ liệu lớn được sử dụng phải đáp ứng các chuẩn mực chứng cứ của WTO.

Cuối cùng, việc phụ thuộc quá mức vào công cụ công nghệ có thể làm suy giảm vai trò của lập luận pháp lý và trách nhiệm giải trình của cơ quan điều tra, qua đó làm gia tăng rủi ro pháp lý đối với các biện pháp phòng vệ thương mại khi bị xem xét tại WTO.

3. Hàm ý chính sách đối với Việt Nam khi sử dụng dữ liệu lớn để xác định thiệt hại trong điều tra phòng vệ thương mại

Từ các phân tích trên, có thể thấy việc ứng dụng dữ liệu lớn trong xác định thiệt hại của điều tra phòng vệ thương mại vừa mở ra cơ hội nâng cao chất lượng và tính khách quan của hoạt động điều tra, vừa đặt ra những thách thức đáng kể về pháp lý, thủ tục và năng lực thể chế. Do đó, Việt Nam cần xây dựng cơ chế phù hợp để việc áp dụng dữ liệu lớn vừa hiệu quả, vừa bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của WTO.

Thứ nhất, cần hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin hợp pháp của cơ quan điều tra, trước mắt thông qua cơ chế chia sẻ dữ liệu liên ngành với hải quan, thống kê và các bộ quản lý ngành, và về lâu dài là xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên phục vụ điều tra PVTM theo hướng chuẩn hóa, tích hợp.

Thứ hai, song song với mở rộng tiếp cận dữ liệu, phải thiết lập các cơ chế bảo mật chặt chẽ để bảo vệ bí mật kinh doanh và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, bao gồm phân loại dữ liệu, giới hạn truy cập, ẩn danh hóa và xác định rõ trách nhiệm pháp lý khi vi phạm nghĩa vụ bảo mật.

Thứ ba, cần nâng cao năng lực thể chế và chuyên môn của cơ quan điều tra trong xử lý và phân tích dữ liệu lớn, thông qua đào tạo cán bộ, thúc đẩy tiếp cận liên ngành giữa pháp luật – kinh tế – phân tích dữ liệu và tăng cường hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, tổ chức quốc tế.

Thứ tư, Nhà nước cần đầu tư có trọng tâm cho hạ tầng dữ liệu và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan, ưu tiên chuẩn hóa và nâng cao chất lượng dữ liệu hiện có trước khi triển khai các mô hình phân tích dữ liệu lớn phức tạp.

Nhìn chung, dữ liệu lớn chỉ có thể phát huy vai trò trong xác định thiệt hại khi được triển khai gắn với các cơ chế cụ thể về tiếp cận thông tin, bảo mật, năng lực thực thi và lộ trình phù hợp. Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của điều tra PVTM tại Việt Nam mà còn góp phần bảo đảm sự phù hợp với các yêu cầu pháp lý của WTO và hạn chế rủi ro tranh chấp..\

Kết luận

Trong khuôn khổ WTO, việc xác định thiệt hại và quan hệ nhân quả giữ vai trò then chốt, quyết định tính hợp pháp của các biện pháp phòng vệ thương mại. Thực tiễn tranh chấp cho thấy nhiều biện pháp bị bác bỏ không phải do thiếu căn cứ về hành vi bị điều tra, mà do phương pháp phân tích thiệt hại chưa bảo đảm tính khách quan, toàn diện và khả năng loại trừ các yếu tố khác gây thiệt hại.

Trên cơ sở phân tích khung pháp lý WTO và những hạn chế của phương pháp truyền thống, bài viết chỉ ra rằng dữ liệu lớn, nếu được sử dụng như một công cụ hỗ trợ phương pháp luận, có thể mang lại giá trị gia tăng đáng kể cho điều tra phòng vệ thương mại. Việc khai thác dữ liệu đa nguồn, theo chuỗi thời gian và có độ chi tiết cao giúp nâng cao chất lượng phân tích, đặc biệt trong đánh giá quan hệ nhân quả.

Tuy nhiên, dữ liệu lớn không thể thay thế phân tích pháp lý và phải được vận dụng trong khuôn khổ pháp lý chặt chẽ của WTO, bảo đảm tính minh bạch, khả năng giải trình và quyền tố tụng của các bên liên quan. Nếu không đáp ứng các yêu cầu này, việc sử dụng dữ liệu lớn có thể làm gia tăng rủi ro pháp lý.

Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, việc ứng dụng dữ liệu lớn trong phân tích thiệt hại cần được triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực thể chế. Về dài hạn, đầu tư cho hạ tầng dữ liệu, nâng cao năng lực phân tích và tăng cường phối hợp liên ngành sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng điều tra phòng vệ thương mại và bảo vệ hiệu quả lợi ích của ngành sản xuất trong nước trong khuôn khổ các cam kết quốc tế.

------------------------------