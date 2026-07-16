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Thanh Hóa tăng tốc phát triển, nhà phố trung tâm trong khu đô thị lớn thu hút sự quan tâm của người mua

12:33 16/07/2026
Thanh Hóa duy trì đà tăng trưởng kinh tế tích cực, kéo theo nhu cầu về không gian sống chất lượng và mặt bằng kinh doanh tại các khu đô thị được quy hoạch bài bản. Trong bối cảnh đó, những sản phẩm nằm ở vị trí trung tâm, sở hữu hệ tiện ích hoàn chỉnh đang trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng quan tâm.

Đô thị phát triển tạo lực đẩy cho bất động sản trung tâm

6 tháng đầu năm 2026, Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực về phát triển kinh tế - xã hội khi GRDP ước tăng 7,21% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước vượt 34.200 tỷ đồng, trong khi các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Sự phát triển của nền kinh tế không chỉ tạo thêm việc làm, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến sinh sống và làm việc mà còn thúc đẩy nhu cầu về nhà ở, dịch vụ và các không gian kinh doanh hiện đại. Cùng với quá trình đô thị hóa, yêu cầu của người mua nhà cũng ngày càng thay đổi. Thay vì chỉ quan tâm đến vị trí hay mức giá, nhiều khách hàng hướng đến những khu đô thị được đầu tư đồng bộ, có môi trường sống chất lượng, hệ tiện ích đầy đủ và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

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Thanh Hoá bứt phá trong 6 tháng đầu năm 2026, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực, tạo đà hoàn thành mục tiêu cả năm.

Trong bối cảnh đó, các sản phẩm nhà phố nằm trong những khu đô thị quy mô lớn được đánh giá có nhiều lợi thế nhờ vừa phục vụ nhu cầu an cư, vừa có thể khai thác kinh doanh hoặc cho thuê. Đây cũng là phân khúc nhận được sự quan tâm tại những địa phương đang tăng tốc phát triển như Thanh Hóa.

Nổi bật trong số đó là Phân khu Mặt Trời thuộc Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City – khu đô thị quy mô lớn bên sông Mã. Đây là phân khu đầu tiên được mở bán, đang dần hiện hữu với nhiều dãy liền kề/shophouse đã hoàn thành đổ sàn tầng 3, tầng 4 và chuẩn bị cất nóc.

Sở hữu vị trí tại phía Nam khu đô thị, phân khu kết nối thuận tiện đến các cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện và trung tâm thương mại của thành phố. Đồng thời, vị trí nằm sát Đại lộ Ánh sáng cũng mang đến lợi thế tiếp cận các hoạt động văn hóa, giải trí và trải nghiệm được tổ chức trong tương lai.

Phân khu Mặt Trời thu hút đông đảo sự quan tâm của khách hàng 

Không ít khách hàng tham dự các sự kiện giới thiệu dự án cho biết họ quan tâm đến Phân khu Mặt Trời bởi khả năng đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu sử dụng trong cùng một sản phẩm.

Anh Trần Minh Q., một nhà đầu tư tại Thanh Hóa chia sẻ: "Hiện nay tôi ưu tiên những bất động sản có thể linh hoạt khai thác. Nếu thị trường cho thuê tốt thì có thể cho thuê, còn khi cần vẫn có thể sử dụng để ở hoặc làm văn phòng. Điều này giúp tài sản duy trì giá trị khai thác trong nhiều giai đoạn khác nhau."

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Liền kề/shophouse phân khu Mặt Trời có thể vừa ở, vừa kinh doanh sinh lời

Theo đại diện đơn vị phát triển, đây cũng là định hướng được tính toán ngay từ giai đoạn thiết kế. Các căn liền kề/shophouse tại Phân khu Mặt Trời được phát triển có thể vừa ở vừa kinh doanh, phù hợp với xu hướng sử dụng bất động sản đa công năng đang ngày càng phổ biến. Điểm nhấn của dòng sản phẩm là thiết kế hai lối đi riêng biệt. Khi tầng một được sử dụng để kinh doanh hoặc cho thuê, gia chủ vẫn có thể tiếp cận không gian sinh hoạt ở các tầng trên thông qua lối đi độc lập phía sau. Giải pháp này giúp cân bằng giữa mục đích khai thác thương mại và nhu cầu riêng tư của gia đình.

Bên cạnh công năng, kiến trúc cũng là yếu tố nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Lấy cảm hứng từ phong cách Đông Dương, các căn nhà sở hữu diện mạo sang trọng, kết hợp giữa những giá trị kiến trúc truyền thống và tư duy thiết kế hiện đại, tạo nên dấu ấn riêng cho toàn phân khu.

Theo ông Lê Văn Thăng - Phó Tổng giám đốc Eurowindow Holding - đại diện đơn vị phát triển cho biết mỗi căn nhà đều được nghiên cứu để tối ưu trải nghiệm sử dụng lâu dài. Có thiết kế thang máy; vị trí điều hòa, bồn nước và bình nóng lạnh được lắp đặt khéo léo đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian sống. Trong khi đó, mái kính Skylight tích hợp cảm biến thời tiết giúp tăng khả năng đón sáng và thông gió tự nhiên, đồng thời tự động đóng khi có mưa.

Ngoài dòng sản phẩm liền kề/shophouse, phân khu còn phát triển các căn biệt thự đảo view hồ dành cho nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống riêng tư và đẳng cấp. Với lợi thế tiếp giáp mặt nước và tầm nhìn rộng mở, dòng sản phẩm này được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu của những khách hàng tinh hoa mong muốn sở hữu nơi ở gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn nằm trong một khu đô thị hiện đại và đầy đủ tiện ích.

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Các căn biệt thự đảo view hồ mang đến không gian sống đẳng cấp, khẳng định vị thế chủ nhân tinh hoa

Eurowindow Holding cũng dành nhiều nguồn lực để phát triển mô hình khu đô thị xanh tại Eurowindow Light City với cảnh quan xanh, công trình xanh và vận hành tiết kiệm năng lượng, giúp mang đến không gian sống trong lành, bền vững. 

Bên cạnh đó, dự án còn được phát triển với hệ tiện ích phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cư dân. Riêng trong Phân khu Mặt Trời đã có 68 tiện ích nội khu, từ khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời đến các không gian thư giãn, dạo bộ và cảnh quan xanh.

Khi cộng hưởng cùng hơn 200 tiện ích của toàn Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City, cư dân có thể tận hưởng một hệ sinh thái sống đa dạng ngay trong nội khu mà không cần di chuyển xa.

Trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm đến chất lượng sống, khả năng sử dụng lâu dài và giá trị khai thác của bất động sản, những sản phẩm được phát triển trong các khu đô thị quy hoạch đồng bộ đang có nhiều lợi thế. Với vị trí trung tâm, hệ tiện ích quy mô, định hướng phát triển xanh cùng thiết kế phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng, Phân khu Mặt Trời đang trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường bất động sản Thanh Hóa hiện nay.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Eurowindow Holding
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