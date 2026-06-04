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Hạ tầng - cư dân - thương mại: “Thế chân kiềng” đưa Vinhomes Wonder City thành thủ phủ giao thương phía Tây Hà Nội

13:27 04/06/2026
Hạ tầng tăng tốc, dòng cư dân dịch chuyển cùng sự hiện diện của Vincom Plaza Đan Phượng đang đưa Vinhomes Wonder City trở thành tâm điểm giao thương mới phía Tây Hà Nội. Sức hút của đại đô thị tiếp tục được khẳng định khi được vinh danh “Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam” tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, mở ra dư địa tăng trưởng và khai thác kinh doanh hấp dẫn.

Khu Tây Hà Nội và nhu cầu về một tâm điểm tiêu dùng mới

Mỗi cuối tuần, chị Thu Hà, cư dân Đan Phượng, vẫn phải dành gần một giờ để đưa các con vào trung tâm Hà Nội xem phim, vui chơi, mua sắm.

“Quỹ thời gian không nhiều mà riêng việc đi đường đã mất cả tiếng. Nếu gần nhà có một nơi đáp ứng đầy đủ nhu cầu thì chắc chắn gia đình tôi sẽ lựa chọn”, chị chia sẻ.

Câu chuyện của chị Hà phản ánh nhu cầu đang lớn dần tại phía Tây Thủ đô. Khi dòng người dịch chuyển ra các vùng phát triển mới, nhu cầu tiêu dùng, giải trí, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ gia đình cũng tăng theo. Một khu vực muốn phát triển thương mại không chỉ cần nhà ở, mà cần hạ tầng thuận tiện và điểm đến đủ hấp dẫn để khách quay lại thường xuyên.

Đây là khoảng trống mà nhiều khu vực ven đô đang đối mặt. Tuy nhiên, khoảng trống này cũng mở ra cơ hội cho những đại đô thị được quy hoạch đồng bộ, có đủ cư dân, tiện ích và mặt bằng thương mại để hình thành một điểm đến tiêu dùng mới.

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Vinhomes Wonder City được quy hoạch đồng bộ, đón đầu làn sóng dịch chuyển cư dân khỏi lõi nội đô đã quá tải

Vinhomes Wonder City đang là dự án hiếm hoi nắm giữ lợi thế đó. Đại đô thị đã bước vào giai đoạn bàn giao, cộng đồng cư dân dần hình thành, trong khi Vincom Plaza Đan Phượng dự kiến vận hành từ quý III/2026 sẽ bổ sung mảnh ghép thương mại quy mô lớn ngay trong nội khu.

Nằm trong một đại đô thị đang có cư dân về ở, Vincom Plaza Đan Phượng với đại siêu thị GO! và hàng loạt các nhãn hàng tên tuổi trong ngành bán lẻ, F&B, giải trí… không chỉ phục vụ nhu cầu cư dân, mà còn thu hút khách hàng từ các khu vực lân cận.

Đây là tiền đề để Vinhomes Wonder City từng bước trở thành tâm điểm thương mại quy mô lớn phía Tây Hà Nội.

Từ điểm đến tiêu dùng đến trục giao thương mới

Nếu Vincom Plaza Đan Phượng tạo lý do để cư dân và khách khu vực tìm đến Vinhomes Wonder City, thì hạ tầng là yếu tố mở rộng bán kính tiếp cận cho dòng khách này.

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Vincom Plaza Đan Phượng kích hoạt nhịp thương mại tại Vinhomes Wonder City, tạo lực đẩy cho nhà phố và các mô hình dịch vụ.

Ở phía Tây Hà Nội, điều kiện này đang ngày càng thuận lợi khi nhiều trục giao thông trọng điểm bước vào giai đoạn tăng tốc. Đại lộ Tây Thăng Long, Vành đai 4, nút giao Vành đai 3.5 - Đại lộ Thăng Long và tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội hoàn thiện trong giai đoạn 2026 -2028 sẽ cải thiện khả năng kết nối giữa khu Tây với lõi trung tâm, sân bay, các khu công nghệ cao và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Với bất động sản thương mại, khi đi lại thuận tiện hơn, vùng khách tiêu dùng cũng được mở rộng. Nhóm nhân sự văn phòng có thêm lựa chọn ăn uống, cà phê sau giờ làm; cư dân các khu đô thị xung quanh có thêm lý do lui tới Vinhomes Wonder City hàng ngày; các gia đình ở khu vực lân cận có thể ghé Vincom Plaza Đan Phượng để mua sắm cuối tuần thay vì phải lặn lội vào nội đô.

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Hàng trăm căn nhà tại Vinhomes Wonder City đã được bàn giao sớm, sẵn sàng hình thành cộng đồng cư dân đông đúc

Với nhà phố và mặt bằng kinh doanh, dòng khách này là nền tảng quan trọng. Các mô hình F&B, cửa hàng tiện ích, dịch vụ giáo dục, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ gia đình hoặc văn phòng nhỏ đều cần một tệp khách đủ gần, đủ thường xuyên và có nhu cầu lặp lại.

Khi cư dân, khách mua sắm, khách cuối tuần và nhóm đi làm cùng xuất hiện, khả năng khai thác thương mại của các tuyến phố nội khu sẽ rõ rệt hơn.

Sức hút của Vinhomes Wonder City còn được khẳng định bởi sự ghi nhận từ thị trường. Tại Lễ vinh danh Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II (tối 2/6), Vinhomes Wonder City đã xuất sắc được xướng tên trong hạng mục “Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam”. Đây là bảo chứng mạnh mẽ cho dư địa khai thác dòng tiền và tiềm năng sinh lời vượt trội của tâm điểm giao thương mới phía Tây Thủ đô.

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Vinhomes Wonder City được vinh danh “Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam”

Với nhà đầu tư, Vinhomes Wonder City mang đến cơ hội sở hữu dòng tài sản thực vừa có dư địa tăng trưởng theo hạ tầng, vừa có khả năng khai thác giá trị thương mại trên nền tảng của một đô thị đang hình thành sức sống mỗi ngày.

Vinhomes hỗ trợ khách chuyển đổi vàng mua nhà

Vinhomes đang triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi để giao dịch bất động sản, với sự đồng hành của các Công ty Vàng bạc Đá quý. Chương trình áp dụng với lượng vàng sở hữu trước ngày 25/4/2026, giá trị vàng quy đổi thành tiền mặt từ 50% tới 80% giá trị căn, tùy giá trị sản phẩm.

Sau các mốc 3 năm và 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng được toàn quyền lựa chọn: hoặc là tiếp tục sở hữu bất động sản, hoặc là nhận lại khoản tiền đủ mua lại số vàng đã chuyển đổi kèm theo lợi nhuận 2%/năm.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vinhomes Wonder City
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