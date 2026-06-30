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Tropicana Village Resort Đảo Ngọc - Chuẩn sống duy mỹ của giới thượng lưu bên vịnh biển

11:48 30/06/2026
Sự sang trọng ngày nay không còn được đo bằng những giá trị phô trương, mà bằng chất lượng trải nghiệm, chiều sâu thẩm mỹ và khả năng hòa mình vào thiên nhiên. Chỉ gồm 256 biệt thự hướng vịnh, Tropicana Village Resort Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay) được phát triển như một bộ sưu tập giới hạn dành cho những chủ nhân theo đuổi chuẩn sống duy mỹ.

Thước đo mới của chuẩn sống duy mỹ

Nhiều năm qua, chị Phương Thảo (Hà Nội) luôn dành sự yêu thích đặc biệt cho kiến trúc Địa Trung Hải. Những gam màu trung tính, mái vòm mềm mại và tinh thần phóng khoáng của vùng biển Nam Âu là phong cách chị luôn mong muốn hiện diện trong ngôi nhà tương lai của gia đình.

Tôi tìm kiếm một không gian vừa đủ riêng tư để nghỉ dưỡng, vừa có tính thẩm mỹ lâu bền. Khi biết đến Tropicana Village Resort, tôi có cảm giác đây chính là nơi mình muốn trở về sau những ngày làm việc căng thẳng, chị chia sẻ.

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Tropicana Village Resort mang đến đặc quyền “xách vali vào ở ngay”, giúp chủ nhân lập tức bước vào trải nghiệm sống hướng vịnh tuyệt mỹ mà không cần chờ đợi thời gian setup.

Không phải ngẫu nhiên dòng biệt thự Tropicana Village Resort nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng cao cấp. Trong bối cảnh giới tinh anh toàn cầu ngày càng hướng tới lối sống quiet luxury (sang trọng kín đáo), những giá trị bền vững, tinh tế và gần gũi thiên nhiên đang trở thành chuẩn mực mới. Tropicana Village Resort được phát triển theo tinh thần ấy.

Chỉ giới hạn 256 sản phẩm bên vịnh biển đẹp bậc nhất miền Trung, mỗi căn được thiết kế với mặt bằng từ 2 đến 4 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, từ các gia đình trẻ đến những đại gia đình nhiều thế hệ.

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Tropicana Village Resort là nơi chất liệu tự nhiên mộc mạc “thì thầm”về một đẳng cấp thượng lưu

Bên ngoài, các căn biệt thự gây ấn tượng mạnh bằng dải màu trung tính của trắng kem và beige ấm, tích hợp giải pháp vi khí hậu thông minh, chặn bức xạ ngày hè, giữ hơi ấm ngày đông. Dưới góc độ tâm lý học hành vi, sắc độ beige và trắng kem đặc trưng Địa Trung Hải có khả năng kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, giảm hormone cortisol, tạo cảm giác an toàn và chữa lành cho những chủ nhân vốn luôn chịu áp lực công việc lớn.

Bước qua hệ cửa vòm mềm mại, cấu trúc cánh cung tổng thể hoạt động như một phễu thu khí tự nhiên, đón trọn luồng gió đối lưu liên tục từ Vịnh Nam Chơn và Công viên Bách Thảo 8ha, thiết lập hệ thống thanh lọc không khí và bảo vệ sức khỏe cho gia chủ.

Nếu tinh thần Địa Trung Hải mang lại diện mạo kiêu hãnh bên ngoài, thì ngôn ngữ Tropical chính là linh hồn định hình chiều sâu bên trong. Triết lý thiết kế tối giản đường nét, nhường trọn hào quang thị giác cho mảng xanh sinh thái. Ưu tiên chất liệu tự nhiên tinh tuyển như sàn gỗ, mây, tre đan thủ công chế tác tinh xảo, không gian nơi đây không phô trương bằng mỹ nghệ công nghiệp, mà thì thầm về một đẳng cấp sống thượng tầng, duy mỹ và bền vững cùng thời gian.

“Xách vali vào ở ngay” và tận hưởng hệ sinh thái đã hiện hữu

Vượt lên trên một không gian sống nghệ thuật, Tropicana Village Resort với đặc quyền “xách vali vào ở ngay” là lựa chọn an cư hoàn hảo cho giới doanh nhân bận rộn, cộng đồng Việt kiều và người nước ngoài. Tại đây, những chủ nhân có gu không còn phải mất nhiều tháng thiết kế, thi công hay lựa chọn nội thất như các sản phẩm nghỉ dưỡng thông thường.

Sau khi đầu tư một căn biệt thự tại khu Bạch Vân, vợ chồng doanh nhân Việt kiều Mỹ Nguyễn Thị Liên tiếp tục cân nhắc sở hữu thêm một căn tại Tropicana Village Resort.

Mỗi năm gia đình tôi đều dành những kỳ nghỉ dài về nước. Điều khiến tôi thích nhất ở Tropicana Village Resort là mọi thứ đều đã sẵn sàng. Chỉ cần nhận nhà là có thể tận hưởng kỳ nghỉ mà không phải dành thêm thời gian hoàn thiện hay chỉnh sửa”, chị Liên chia sẻ.

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Vợ chồng chị Nguyễn Thị Liên dự định sẽ sở hữu thêm tư dinh Tropicana Village Resort làm nơi nghỉ dưỡng mỗi khi về nước

Giá trị của bộ sưu tập biệt thự còn được nâng lên nhờ hệ sinh thái tiện ích sẽ đồng thời về đích với thời điểm bàn giao.  

Từ những lối tản bộ rợp bóng cây tại Công viên Bách Thảo, Công viên Đảo Ngọc, nhịp sống sầm uất trên tuyến phố đi bộ Emerald Boulevard, cho đến thế giới giải trí tầm vóc quốc tế tại VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay (225ha)... tất cả sẽ sẵn sàng phục vụ cộng đồng tinh hoa ngay khi nhận nhà. Đây còn là bảo chứng vàng cho tiềm năng gia tăng giá trị tài sản dài hạn.

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VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay sẽ bảo chứng cho tiềm năng gia tăng giá trị tài sản

Với chỉ 256 căn được phát triển, Tropicana Village Resort mang đến lợi thế về tính khan hiếm. Khi khái niệm xa xỉ đang được định nghĩa lại bằng sự riêng tư, tính thẩm mỹ và khả năng kết nối với thiên nhiên, Tropicana Village Resort không chỉ là nơi nghỉ dưỡng đẳng cấp ven vịnh mà còn trở thành tuyên ngôn về phong cách sống của những chủ nhân theo đuổi giá trị bền vững.

Chính sách ưu đãi cho quỹ căn hoàn thiện nội thất tại Đảo Ngọc

- Hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, khóa trần lãi suất 9%/năm 24 tháng tiếp theo

- Ưu đãi thanh toán sớm 15%

- Cam kết thuê lên đến 21% trong 3 năm

- Ưu đãi Early Bird:

+ Ưu đãi 1% cho 100 căn đầu tiên ký thủ tục đúng hạn

+ Ưu đãi 1% cho 100 khách hàng Đà Nẵng/ Huế đầu tiên

+ Ưu đãi 1% cho khách hàng mua từ căn thứ 2 trở lên

- Voucher Vinmec trị giá 100 triệu đồng hoặc voucher nghỉ dưỡng Vinpearl 5 đêm

- Miễn phí quản lý 2 năm

- Linh hoạt lựa chọn mua gói nội thất theo nhu cầu

- Ưu đãi thành viên VinClub lên đến 0,9%.

- Giới thiệu khách mua nhà Vinhomes Hải Vân Bay, nhận ngay ưu đãi 1,5%.

Giới thiệu khách mua nhà Vinhomes Hải Vân Bay, nhận ngay ưu đãi 1,5%

Từ nay đến hết ngày 19/9/2026, Vinhomes Hải Vân Bay triển khai chính sách “Thưởng người giới thiệu” dành cho toàn bộ khách hàng đang sở hữu bất động sản tại dự án. Khi giao dịch thành công, người giới thiệu sẽ được nhận mức thưởng 1,5% giá trị sản phẩm trước VAT (không gồm chi phí xây dựng với dòng căn giãn xây), không giới hạn số lượng khách được giới thiệu.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Tropicana Village Resort VinWonders
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