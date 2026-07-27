Trong giai đoạn mới, việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh có những yêu cầu rất cụ thể đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, việc học tập và thực hành theo Bác phải đi vào thực chất, gắn với kết quả công việc và trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Ngày 13-7-2026, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” (Chỉ thị số 07-CT/TW), nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh sang việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác một cách thường xuyên, tự giác, thiết thực.

Chỉ thị số 07-CT/TW được kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột phá, giải quyết triệt để căn bệnh hình thức bằng cách yêu cầu cán bộ, đảng viên chuyển từ lời nói sang hành động cụ thể, gắn với hiệu quả công việc thực tế và tinh thần “6 dám”.

Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương về nội dung này.

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trao đổi về việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Hưng

- Theo ông, đâu là những điểm mới nổi bật nhất của Chỉ thị số 07-CT/TW so với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"? Những điểm mới của Chỉ thị số 07-CT/TW phản ánh yêu cầu gì của công tác xây dựng Đảng?

- Chỉ thị số 07-CT/TW có sự phát triển một số nội hàm để đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới. Trong đó, điểm mới cốt lõi nằm ngay ở tên gọi. Trước đây là “học tập và làm theo”, còn nay chuyển mạnh sang “học tập và thực hành”. Trước đây là “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thì nay bổ sung thêm “phương pháp Hồ Chí Minh”.

Làm rõ thêm có thể thấy, nếu “học tập và làm theo” thể hiện sâu sắc ở nhận thức thì “học tập, thực hành” nhấn mạnh việc biến những điều đã học thành hành động cụ thể, gắn với hiệu quả công việc của từng cán bộ, đảng viên. Nói cách khác, học phải đi đôi với hành.

Bên cạnh đó, trong bất kỳ bối cảnh nào, mục tiêu đúng, nhiệm vụ đúng, nội dung đúng, thậm chí lộ trình cũng đúng, nhưng quan trọng nhất lại là phương pháp, đây là yếu tố quyết định được hiệu quả, chất lượng của công việc.

- Chỉ thị số 07-CT/TW yêu cầu lấy chất lượng công việc, sản phẩm cụ thể và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Theo ông, yêu cầu này sẽ tạo chuyển biến như thế nào trong công tác lãnh đạo, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và khắc phục tình trạng học tập còn hình thức?

- Chỉ thị số 07-CT/TW xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ học tập mà phải biến những điều đã học thành hành động cụ thể, tạo ra kết quả và sản phẩm rõ ràng.

Quan trọng hơn, kết quả và sản phẩm đó phải được đo bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đây chính là cụ thể hóa quan điểm “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chúng ta học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh là để phục vụ nhân dân. Vì vậy, hiệu quả cuối cùng phải được phản ánh bằng chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân và những kết quả ấy phải được lượng hóa bằng những sản phẩm cụ thể, có thể nhìn thấy, đo đếm và đánh giá được.

Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trao đổi với ông Nguyễn Đức Hà. Ảnh: Quang Hưng

Một điểm mới đáng chú ý khác là Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đạo đức công vụ. Điều này gắn chặt với quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khi đội ngũ cán bộ ngày càng gần dân, sát dân, trực tiếp giải quyết công việc cho người dân. Do đó, trách nhiệm phục vụ, tinh thần tận tụy và hiệu quả công việc càng phải được đặt lên hàng đầu, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo quan trọng nhất.

Bên cạnh đó, Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong quá trình đó, cơ chế, chính sách và thể chế vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện. Do vậy, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu, phải phát huy tinh thần “6 dám”: Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây là yêu cầu rất cần thiết để tạo động lực đổi mới và phát triển.

- Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành mặt trận tư tưởng quan trọng, cán bộ, đảng viên phải giữ gìn kỷ luật phát ngôn và chủ động phản bác trực diện các thông tin sai trái, xấu độc. Mỗi cán bộ, đảng viên cần làm gì để thực hiện hiệu quả yêu cầu mới này, thưa ông?

- Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá bằng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là trên không gian mạng. Mỗi cán bộ, đảng viên trước hết phải nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận diện đúng những âm mưu, thủ đoạn cài cắm thông tin sai trái, xuyên tạc.

Trong môi trường có nhiều nguồn thông tin khác nhau, mỗi người cần biết chọn lọc, kiểm chứng, phân tích trước khi tiếp nhận hoặc chia sẻ thông tin. Không nên tiếp nhận một cách thụ động để rồi vô tình bị dẫn dắt bởi những thông tin sai lệch.

Bên cạnh đó, trước những quan điểm, thông tin và biểu hiện trái với chủ trương, đường lối của Đảng, cán bộ, đảng viên phải chủ động lên tiếng, kiên quyết đấu tranh, phản bác nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Muốn làm được điều đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên học tập, nghiên cứu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng. Chỉ khi hiểu đúng, nắm chắc các quan điểm của Đảng thì mới có thể phân biệt đúng - sai, nhận diện các luận điệu xuyên tạc và đấu tranh phản bác có hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn ông!