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Giải mã lý do dự án căn hộ biển của MIK Group tại Hạ Long được giới đầu tư săn đón

09:21 19/06/2026
Khi bất động sản nghỉ dưỡng bước vào giai đoạn chọn lọc, dòng tiền chỉ tìm đến những tài sản có thể vận hành thực, pháp lý rõ ràng, vị trí trung tâm và công năng linh hoạt. Trong bối cảnh đó, Imperia Holiday Hạ Long - The Bayside trở thành điểm sáng tại Bãi Cháy khi hội tụ tọa độ ven vịnh đắt giá, sản phẩm đa dạng, trải nghiệm nghỉ dưỡng giàu cảm xúc và bảo chứng từ MIK Group.

Tọa độ ven vịnh trong nhịp chuyển mình của Hạ Long

Với bất động sản biển, vị trí là điểm khởi phát của giá trị. Tại Hạ Long, một tọa độ đắt giá không chỉ gần mặt nước, mà phải kết nối trực tiếp với nhịp du lịch, hạ tầng, tiện ích đô thị và dòng khách quanh năm. Đó là lợi thế giúp Imperia Holiday Hạ Long - The Bayside tạo lực hút khi hiện diện trên trục Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy - khu vực năng động bậc nhất của thành phố bên bờ di sản.

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Vị trí trung tâm nằm trong lõi du lịch của dự án The Bayside (Nguồn: MIK Group)

Từ đây, cư dân và du khách dễ dàng tiếp cận Sun World Hạ Long, biển Bãi Cháy, Hạ Long Marina, bến du thuyền Tuần Châu, các khách sạn - resort quốc tế, trung tâm thương mại và mạng lưới dịch vụ đô thị hiện hữu. Lợi thế kết nối này mở rộng biên độ khai thác của tài sản, phục vụ đồng thời nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày, lưu trú dài ngày, làm việc linh hoạt, cho thuê và tích lũy giá trị.

Trong vài năm gần đây, Hạ Long đang chuyển mình thành điểm đến du lịch 4 mùa với chuỗi lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí và sản phẩm du lịch mới. Đón nhịp nhu cầu thực, The Bayside phát triển danh mục căn hộ đa dạng, từ studio, 1PN, 1PN+, 2PN, 2PN+, 3PN đến duplex, đáp ứng linh hoạt mong muốn lưu trú, nghỉ dưỡng, cho thuê ngắn hạn, workcation và tích sản dài hạn.

Resort Nature Living và bảo chứng tạo niềm tin cho dòng tiền dài hạn

Nếu vị trí tạo nên giá trị khởi điểm thì trải nghiệm sống là yếu tố giữ chân khách hàng và gia tăng sức bền cho tài sản. Tại Imperia Holiday Hạ Long - The Bayside, tinh thần Resort Nature Living được triển khai như một triết lý phát triển: đưa thiên nhiên trở thành phần lõi của trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Ngôn ngữ thiết kế của dự án tập trung khai thác tầm nhìn panorama với vách kính khổ lớn, mở rộng trường nhìn ra mây trời, mặt nước, núi đá và đường chân trời Hạ Long. Lợi thế “song diện” hướng vịnh xanh và núi đá không chỉ tạo giá trị thẩm mỹ, mà còn trở thành yếu tố trực tiếp tăng sức hấp dẫn lưu trú, khả năng khai thác cho thuê và cảm xúc sở hữu.

Khác biệt của The Bayside còn nằm ở hệ cảnh quan được tổ chức theo chiều đứng, từ tầng đế lên tầng cao, hình thành chuỗi trải nghiệm xuyên tầng. Các khu vườn, sân trong và shophouse Green Commercial tạo nhịp sống sinh động ở tầng thấp; trong khi tầng 15 mở ra lớp trải nghiệm tĩnh tại với vườn Zen, phòng thiền, phòng trà, vườn đá và vườn chuông gió.

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Nhịp sống sinh động với vô vàn tiện ích tại The Bayside (Nguồn: MIK Group)

Điểm nhấn đáng chú ý là hồ bơi vô cực dài 100m, cùng bể bơi bốn mùa, Gym & Fitness, Yoga Pilates, phòng làm việc, sảnh doanh nhân,... Những tiện ích này giúp dự án vận hành như một điểm đến nghỉ dưỡng hoàn chỉnh trong lòng đô thị, gia tăng thời gian lưu trú, tần suất sử dụng và sức cạnh tranh khi khai thác cho thuê.

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Bể bơi vô cực với tầm nhìn panorama đắt giá của The Bayside (Nguồn: MIK Group)

The Bayside theo đuổi phong cách sống đa hình thái, nơi công việc có thể hòa vào kỳ nghỉ, nghỉ ngơi trở thành một phần của sáng tạo, và thiên nhiên trở thành chất liệu của đời sống mỗi ngày. Cách tiếp cận này phù hợp với sự thay đổi của khách hàng sau giai đoạn đô thị hóa nhanh: họ cần một nơi có thể ở lâu hơn, sống sâu hơn, làm việc linh hoạt hơn và tận hưởng nhiều hơn.

Bên cạnh sản phẩm và trải nghiệm, niềm tin đầu tư còn đến từ bảo chứng của chủ đầu tư. MIK Group đã ghi dấu trên thị trường qua nhiều dòng sản phẩm đô thị và nghỉ dưỡng, với định hướng phát triển những không gian sống chất lượng, chỉn chu trong quy hoạch, thiết kế và vận hành. Tại The Bayside, sự tham gia của các đối tác tư vấn quốc tế cũng góp phần củng cố niềm tin vào tiêu chuẩn phát triển dự án.

Khi nhà đầu tư ngày càng thận trọng, pháp lý minh bạch và sở hữu lâu dài trở thành cơ sở quan trọng để ra quyết định. Một căn hộ biển có khả năng khai thác dòng tiền, nằm tại vị trí trung tâm du lịch, được phát triển bởi thương hiệu uy tín và sở hữu lâu dài sẽ có sức nặng khác biệt so với các sản phẩm nghỉ dưỡng phụ thuộc quá nhiều vào cam kết vận hành hoặc kỳ vọng thị trường ngắn hạn.

Trong dòng chảy mới của bất động sản biển, nơi nhà đầu tư tìm kiếm tài sản có giá trị sử dụng thật, khả năng khai thác thực tế và tiềm năng tích lũy dài hạn, The Bayside được đánh giá là lựa chọn đáng chú ý tại Hạ Long: một tài sản bên vịnh, một điểm đến bốn mùa, một chuẩn sống mới đang được định hình tại trung tâm Hạ Long.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MIK GROUP
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