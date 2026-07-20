Pearl Rivera Hà Nội theo đuổi triết lý Master Green Living: Sống làm chủ giữa thiên nhiên nguyên bản

Giữa nhịp sống Thủ đô ngày càng đông đúc, giới tinh hoa đang hướng tới chuẩn sống mới: sống xanh nhưng không xa rời phố thị, riêng tư nhưng vẫn thuộc về cộng đồng chọn lọc, an yên nhưng vẫn gia tăng giá trị tài sản. Pearl Rivera Hà Nội định nghĩa tinh thần đó bằng triết lý Master Green Living – sống làm chủ giữa thiên nhiên nguyên bản.

Master Green Living – chuẩn sống mới của giới tinh hoa

Trong bối cảnh lõi đô thị cũ ngày càng ngột ngạt bởi áp lực hạ tầng và ô nhiễm không khí, khẩu vị mua nhà của giới tinh hoa Hà Thành cũng thay đổi. Thay vì chỉ quan tâm đến vị trí hay khả năng tăng giá của bất động sản, nhiều khách hàng hiện hướng tới hệ giá trị toàn diện, nơi không gian riêng tư, tiện ích, sức khỏe và giá trị tài sản phát triển song hành.

Pearl Rivera Hà Nội cùng triết lý sống Master Green Living bên hồ Vân Trì 180ha

Đó là nền tảng để Pearl Rivera Hà Nội theo đuổi triết lý Master Green Living với hai trụ cột: “Master” hướng tới sống làm chủ; “Green Living” hướng tới sống sinh thái nguyên bản, tái tạo chữa lành.

Tại Pearl Rivera Hà Nội, cư dân được "sống làm chủ" quy hoạch và vị thế. Dự án nằm tại toạ độ đón đầu quy hoạch mới của Hà Nội, cận kề trục cảnh quan sông Hồng cùng loạt hạ tầng chiến lược như vành đai 3.5, vành đai 4, cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, trục Hồ Tây - Nhật Tân – Nội Bài, mở ra dư địa tăng giá lâu dài.

Vị trí thuận tiện giúp cư dân kết nối trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ khoảng 10 phút, đồng thời vẫn duy trì không gian sống tách biệt khỏi nội đô. Dưới sự bảo chứng của CBRE – đơn vị quản lý vận hành quốc tế uy tín, cư dân cũng được tận hưởng chuẩn sống quốc tế, sở hữu tài sản gia tăng giá trị theo thời gian.

Cùng với đặc quyền "sống làm chủ", mảnh ghép "Green" mở ra không gian sống wellness khi thiên nhiên trở thành huyết mạch của đời sống. Pearl Rivera Hà Nội kề cận hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc Hà Nội – hồ Vân Trì 180ha.

Mật độ xây dựng được kiểm soát khoảng 21%, phần lớn diện tích dành cho cây xanh và mặt nước nội khu rộng 7,6ha, tương đương 35m² không gian sinh thái trên mỗi cư dân. Hệ thống cảnh quan được tổ chức quanh dòng kênh Thủy Ngọc dài 500m, kết nối tổ hợp quảng trường Pearl Square 80.000m² và tuyến dạo bộ ven hồ 1,7km.

Tổ hợp Pearl Square 80.000m² với điểm nhấn là Quảng trường Minh Châu cùng tuyến đường dạo bộ ven hồ 1,7km

Hệ tiện ích nội khu được phát triển đồng bộ với 10 công viên cây xanh, 4 đồi cỏ chủ đề và 3 công viên thể thao, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe. Sự kết hợp giữa cảnh quan, tiện ích và dịch vụ quản lý đã hiện thực hóa triết lý Master Green Living.

Bạch Ngọc – phiên bản tinh tuyển của triết lý Master Green Living

Nằm tại trung tâm dự án, Bạch Ngọc là phân khu tinh tuyển nhất, nơi triết lý sống làm chủ giữa thiên nhiên trở thành đặc quyền compound cao cấp.

Tên gọi Bạch Ngọc gợi hình ảnh viên ngọc trắng tinh khiết, biểu tượng của giá trị bền vững. "Bạch" mang ý nghĩa riêng tư; "Ngọc" đại diện cho tài sản được gìn giữ và trao truyền. Từ cảm hứng đó, phân khu được kiến tạo cho những chủ nhân đề cao vị thế và tài sản truyền đời.

Bạch Ngọc là phân khu private compound dành cho khách hàng đề cao sự biệt lập

Toàn phân khu gồm 403 sản phẩm thấp tầng, gồm 160 căn liền kề, shophouse phong cách Tân cổ điển; 179 biệt thự song lập Pháp và 64 biệt thự đơn lập Pháp.

Dòng liền kề và shophouse Neo Classic diện tích từ 90-120m², mặt tiền 6m, đáp ứng nhu cầu an cư, kinh doanh, khai thác cho thuê. Kiến trúc nổi bật với ngôn ngữ đối xứng, hệ phào chỉ tinh xảo và ban công thanh lịch, tái hiện không gian phố thương mại châu Âu.

Biệt thự song lập có diện tích 145-165m², lấy cảm hứng từ kiến trúc Pháp với mái Mansard, cửa vòm và lan can sắt nghệ thuật, hài hòa giữa không gian sinh hoạt và sân vườn riêng.

Phối cảnh Biệt thự song lập Pháp tại Bạch Ngọc

Ở phân khúc cao nhất, 64 căn biệt thự đơn lập Pháp có diện tích từ 200-261m², nằm tại các vị trí góc hoặc sở hữu mặt tiền từ 13,5-14,5m. Thiết kế bốn mặt thoáng, sân vườn rộng và tầm nhìn panorama tạo không gian sống biệt lập cùng giá trị sử dụng vượt trội.

Tại Bạch Ngọc, triết lý Master Green Living được hiện thực hóa qua chuỗi tiện ích sinh thái và thể thao. Mạch sống xanh khởi nguồn từ kênh Thủy Ngọc 500m xuyên tâm, kết hợp cùng công viên thể thao gồm sân bóng rổ 1.716m² và sân pickleball 365m². 06 công viên sinh thái 5516m² được bố trí xen kẽ giữa các dãy nhà, tạo nên khoảng xanh xuyên suốt toàn phân khu.

Điểm nhấn là Đồi hoa nghệ thuật rộng 1.694m² mang phong cách vườn Pháp, kết nối với khu biệt thự, tạo nên không gian sống chuẩn Châu Âu. Trải nghiệm wellness được hoàn thiện với các tuyến dạo bộ ven hồ và hệ thống 4 bãi đỗ xe nội khu, tối ưu tiện nghi cho cư dân.

Toàn bộ đặc quyền compound được bảo đảm bởi hệ thống an ninh đa lớp cùng dịch vụ cư dân chuẩn quốc tế do CBRE vận hành, góp phần bảo toàn, gia tăng giá trị tài sản để mỗi ngôi nhà tại Bạch Ngọc trở thành tài sản truyền đời.