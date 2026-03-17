Xuân yêu thương 2026 – viết tiếp câu chuyện nhân văn

14:19 17/03/2026
Hành trình “Mang lại niềm vui cho cuộc sống của mọi người” của SeABank tiếp tục ghi thêm dấu ấn mới với chương trình Xuân Yêu Thương 2026. Gần 1 tỷ đồng cùng hàng trăm phần quà đã mang thông điệp “Gieo ấm áp, gặt yêu thương” lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước, góp phần tạo nên một mùa xuân đủ đầy hơn cho nhiều gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Kiên định với tầm nhìn “Là một ngân hàng đặt con người và cộng đồng lên hàng đầu”, trong suốt hơn một thập kỷ qua, Xuân Yêu Thương đã phát triển và trở thành một truyền thống, một nét đẹp văn hóa của các CBNV Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) mỗi dịp Tết đến Xuân về. Chương trình đã được triển khai tại nhiều tỉnh, thành trên khắp cả nước, mang đến cái Tết ấm no hơn cho những mảnh đời còn nhiều lo toan.

Năm nay, trong bối cảnh nhiều gia đình vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi những dư chấn sau thiên tai, bão lũ; những khó khăn chung của nền kinh tế hay những tác động kéo dài của các biến động toàn cầu;…, SeABank triển khai chương trình Xuân Yêu Thương 2026 nhằm hỗ trợ kịp thời, xoa dịu những “vết thương” đang âm ỉ, giảm bớt gánh nặng về sinh kế để không ai bị bỏ lại phía sau.

Tình yêu thương được gửi trao đúng thời điểm

Khi mọi người đang tất bật cho những ngày đoàn viên cuối năm thì tại Bệnh viện Tim Hà Nội, nhiều bệnh nhân, đặc biệt là các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh vẫn đang phải điều trị dài ngày và không thể về nhà cùng gia đình trong dịp Tết. Với các em, một mùa xuân trọn vẹn đôi khi chỉ đơn giản là cảm giác không bị lãng quên giữa những ngày chống chọi với bệnh tật. Và đó cũng chính là lý do SeABankers Hội sở lựa chọn nơi đây là điểm đến của hành trình yêu thương năm nay. Hàng chục phần quà được trao đi không chỉ hỗ trợ phần nào chi phí điều trị mà còn mang theo lời động viên tinh thần, giúp các bệnh nhân và người thân thêm vững tin, ấm lòng hơn trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, SeABankers tại các đơn vị kinh doanh đã kết nối và phối hợp với chính quyền địa phương cùng các đơn vị khác trên địa bàn trực tiếp trao gửi những phần quà ý nghĩa đến những hoàn cảnh còn nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Hưởng ứng chương trình, Chi nhánh Đắk Lắk cùng Hội Liên hiệp phụ nữ các phường đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa cho người dân tại địa phương. Chương trình đã tổ chức thăm hỏi, động viên cháu Trần Vũ Mai Linh (Phường Buôn Ma Thuột) – em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang sống cùng ông bà nội trong điều kiện kinh tế nhiều thiếu thốn. Bên cạnh đó, 30 suất quà cũng được trao tới các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn tại hai Phường Tân An và Ea Kao, như một sự động viên thiết thực trước thềm năm mới.

Phường Ninh Kiều và Công ty Cổ phần May Tây Đô là địa điểm được Chi nhánh Cần Thơ lựa chọn cho chuyến xe tình thương năm nay. 40 phần quà mang theo những lời chúc năm mới bình an cùng sự quan tâm, chia sẻ chân thành đã được gửi đến những hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, tại nhiều địa phương khác trên khắp cả nước, SeABankers cũng đã triển khai các hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tiêu biểu như tổ chức động viên tinh thần cho 50 hoàn cảnh neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư (Hưng Yên); trao tặng 20 triệu đồng tiền mặt và các phần quà khác trị giá 10 triệu đồng cho các em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật, mồ côi Thị Nghè (TP.Hồ Chí Minh); tặng quà cho những người không may bị tàn tật trên địa bàn xã Giao Thủy (Ninh Bình); thăm hỏi những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các Xã Hoằng Châu (Thanh Hóa), Phường Phước Long (Đồng Nai), Xã Nhà Bè, Xã Tân Nhựt (TP. Hồ Chí Minh); tiếp thêm sức mạnh cho những bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (Phú Thọ), Bện viện Sản – Nhi Bắc Ninh số 2 (Bắc Ninh);… Mỗi một món quà là một niềm hy vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc đến với mọi người và cộng đồng. Chuỗi hoạt động tại nhiều địa phương cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của chương trình, đồng thời khẳng định định hướng đồng hành cùng cộng đồng của SeABank.

Hạnh phúc nảy mầm từ những điều giản dị nhất

Với mỗi SeABankers, điều đọng lại sau hành trình mang yêu thương tới cộng đồng không phải là sự ghi nhận hay tán thưởng mà là những khoảnh khắc rất đời thường, nhẹ nhàng và giản dị: một ánh mắt rạng rỡ, một cái nắm tay thật chặt hay một nụ cười hồn nhiên của em nhỏ,… Chính những hạt giống nhỏ bé đấy đã ươm mầm nên niềm hạnh phúc lớn lao.

Chia sẻ sau chuyến đi, anh Nguyễn Thanh Tùng – Cán bộ tại Hội sở SeABank nói: “Khi trực tiếp thăm hỏi và trao quà tại Bệnh viện Tim Hà Nội, tôi ấn tượng nhất là hình ảnh những em bé còn rất nhỏ đang phải điều trị bệnh tim nhưng vẫn nở nụ cười trên môi khi nhận quà Tết. Những lời chia sẻ xúc động của người nhà bệnh nhân khiến tôi nhận ra rằng đôi khi sự hiện diện và quan tâm đúng lúc cũng có ý nghĩa rất lớn. Và tôi thấy mình thật may mắn khi được góp một phần nhỏ vào hành trình này.”

Có thể thấy, Xuân Yêu Thương giờ đây đã không chỉ là hành trình từ thiện, an sinh xã hội mà còn là dịp để mỗi SeABankers định nghĩa lại hạnh phúc và cảm nhận rõ hơn giá trị của sự cho đi. Và đó cũng chính là nền tảng để SeABank tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Trong suốt hơn 30 năm hành trình xây dựng và phát triển, SeABank đã và đang tạo ra những chương trình vì cộng đồng thiết thực và đầy ý nghĩa trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hành trình ấy vẫn đang được tiếp nối qua từng năm, bằng những chuyến đi lặng lẽ nhưng bền bỉ. Những bước chân yêu thương SeABank vẫn sẽ tiếp tục đến với những mảnh đời còn nhiều bất hạnh, những gia đình còn nhiều khó khăn và những tương lai đang bị bỏ ngỏ.

PV

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa: Nâng niu sức khỏe trẻ thơ

Trong hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, sự tận tâm của đội ngũ y...

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ - Hành trình vạn bước chạy "đánh thức" biểu tượng du lịch mới của TP.HCM

Khoảng 5.000 vận động viên sẽ đổ về TP.HCM tham dự VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ dịp nghỉ lễ...

Chương trình gặp mặt báo chí giới thiệu Diễn đàn Quốc gia "Văn hóa với Doanh nghiệp" 2026 chính thức khởi động

(Pháp lý).Chiều ngày 12/3/2026 tại Hà Nội, sự kiện quan trọng trong lĩnh vực phát triển văn hóa doanh nghiệp...

Siemens Healthineers và Vinmec hợp tác thúc đẩy đổi mới công nghệ y tế tại Việt Nam

Siemens Healthineers và Hệ thống Y tế Vinmec đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hướng tới thúc đẩy đổi...

Lộ diện các quán quân giành giải thưởng 2,5 tỷ đồng của cuộc thi "Gửi tương lai Xanh 2050" mùa 2

Sáng 7/3, Quỹ Vì tương lai xanh (thuộc Tập đoàn Vingroup) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Những thiên đường hoa không thể bỏ lỡ ngày 8/3 tại Việt Nam

Không cần đến tận La Bình, Trung Quốc để thấy cánh đồng cải vàng, hay tận Hà Lan để chụp...

Dự kiến ngày 22/3 Hội đồng Bầu cử quốc gia họp rà soát, công bố kết quả bầu cử

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hiện nay, các địa phương đang tiếp tục tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng để báo cáo kết quả bầu cử về Hội đồng Bầu cử quốc gia. Dự kiến, ngày 22/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp để rà soát, sau đó sẽ công bố kết quả bầu cử.

Bộ Chính trị: Tuyệt đối không để cài cắm lợi ích, tác động tiêu cực đến cấu trúc hệ thống pháp luật

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong hoạt động lập pháp theo hướng tăng hợp lý số kỳ họp của Quốc hội, nhất là thông qua hình thức trực tuyến.

Lãi suất tăng không phải “bước đường cùng”, người mua nhà vẫn có “cửa sáng” trong năm 2026

Giới chuyên gia nhận định, việc lãi suất vay mua nhà tăng lên 12-14%, thậm chí lãi suất thả nổi ở một số ngân hàng còn tiến sát 15%, chỉ là pha điều chỉnh cục bộ và ngắn hạn của nền kinh tế. Với chiến lược tài chính phù hợp và lựa chọn đúng sản phẩm có cơ chế bảo vệ đủ dài, điển hình là chính sách hỗ trợ lãi suất 24-36 tháng từ chủ đầu tư, người mua nhà vẫn hoàn toàn có “cửa sáng” để an cư và đầu tư ngay trong năm 2026.

“Tập đoàn BRG dù đã phát triển hơn 30 năm, nhưng tôi luôn mang tâm thế khởi nghiệp”

Hơn ba thập kỷ qua, dưới sự sáng lập và dẫn dắt của Madame Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG đã phát triển trở thành một trong những tập đoàn kinh tế dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: khách sạn – nghỉ dưỡng, gôn, bất động sản, bán lẻ, vui chơi giải trí và sản xuất công – nông nghiệp công nghệ cao.

Pháp luật về khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Hạn chế và một số kiến nghị

(Pháp lý). Khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng là hành động pháp lý cần thiết, bảo đảm quyền, lợi ích của chủ thể dữ liệu được phân định. Việt Nam bước đầu đã xây dựng quy định gợi mở, điều chỉnh vấn đề này nhưng qua thời gian thực nghiệm bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện. Đặc biệt cần nghiên cứu sớm bổ sung quy định về tội xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trong pháp luật hình sự.

Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

( Pháp lý). Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng qua các hiệp định CPTPP và EVFTA, Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế (Luật số 150/2025/QH15, thông qua ngày 11/12/2025, hiệu lực từ 01/01/2026) đánh dấu bước tiến quan trọng trong cải cách tư pháp Việt Nam

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

Bàn thêm về nguyên tắc trung lập công nghệ và vai trò trong việc hoàn thiện pháp luật về tài sản mã hoá

(Pháp lý). Trong bối cảnh tài sản mã hoá (TSMH) phát triển mạnh mẽ và dần được pháp luật Việt Nam ghi nhận hợp pháp, nhu cầu hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh TSMH ngày càng trở nên cấp thiết.

Áp dụng nguyên tắc Res Judicata trong tranh chấp chuỗi bất động sản

(Pháp lý) - Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) vừa phối hợp trường Đại học Ngoại thương (FTU) cùng trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. Hồ Chí Minh (UEF) tổ chức Hội thảo chuyên đề “Yêu cầu khởi kiện trong tranh chấp chuỗi và Thực tiễn tranh chấp Bất động sản”.

Fansipan chính thức có cửa hàng Starbucks cao nhất châu Á

Sáng ngày 14/3, Starbucks Vietnam chính thức xác lập cột mốc mới với sự kiện khai trương cửa hàng cao nhất châu Á tại Fansipan. Tọa lạc ở độ cao 3.063m, Starbucks Fansipan hứa hẹn là điểm đến ngoạn mục, nơi hương vị cà phê hiện đại hòa quyện cùng bản sắc văn hóa bản địa và vẻ đẹp kỳ vĩ của núi rừng Sa Pa.

