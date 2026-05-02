Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tạo giá trị khác biệt, Bạch Vân bên vịnh di sản sôi động xuyên lễ

17:47 02/05/2026
Ngay trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng) vẫn vượt qua thông lệ thị trường khi giữ được không khí nhộn nhịp với lượng khách gia tăng và chuỗi livestream xuyên suốt. Đáng chú ý, khu Bạch Vân - “Hong Kong thu nhỏ” tại Đà Nẵng tiếp tục là tâm điểm xuống tiền trước thời điểm điều chỉnh giá.

Tâm điểm sống mới của cộng đồng quốc tế

Hôm nay, tôi có 7 chuyến đón khách từ sân bay thì có đến 5 chuyến là đi thẳng về Vinhomes Hải Vân Bay. Mặc dù, du lịch dịp lễ là chính nhưng khách kết hợp luôn để đi xem dự án”, anh Vĩnh Tâm, tài xế taxi công nghệ chia sẻ. Anh Tâm cho biết thêm, khoảng 1 tháng nay, lượng khách tìm đến dự án Hải Vân Bay tăng rõ rệt, từ Hà Nội, TP.HCM cho đến Việt kiều và khách quốc tế. Đặc biệt, trong suốt dịp lễ, tần suất di chuyển về khu vực dự án còn tấp nập hơn.

Trong khi thị trường chung có xu hướng chững lại vì kỳ nghỉ kéo dài, văn phòng Vinhomes Hải Vân Bay lại duy trì trạng thái sôi động liên tục. Khách đến tìm hiểu, trao đổi và nhiều giao dịch cũng được chốt ngay trong ngày.

Song song, trên “mặt trận online”, các phiên livestream của hệ thống đại lý diễn ra xuyên suốt trong các ngày từ 27/4 đến 2/5 cũng gia tăng sức nóng. Nhiều khách hàng sau khi theo dõi đã chủ động liên hệ hoặc đến trực tiếp đến dự án để trải nghiệm thực tế.

Sức nóng trên xuất phát từ một dịch chuyển rõ rệt trong nhu cầu của các nhà đầu tư. Đà Nẵng đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với loạt động lực hạ tầng và kinh tế mang tính nền tảng. Việc khởi công cảng Liên Chiểu ngày 25/4/2026 cùng việc hình thành Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế đang thu hút dòng chuyên gia, doanh nhân và cộng đồng lao động chất lượng cao đến làm việc và lưu trú dài hạn.

Đi cùng làn sóng dịch chuyển, tiêu chuẩn về nơi ở cũng được nâng lên rõ rệt. Không gian sống không chỉ cần riêng tư, gần gũi thiên nhiên mà còn phải vận hành như một “thành phố thu nhỏ” – nơi cư dân có thể được đáp ứng mọi nhu cầu trong một bán kính ngắn.

Đô thị vịnh biển Vinhomes Hải Vân Bay, với tâm điểm là Bạch Vân, được phát triển trong bối cảnh này. Hình ảnh một “cảng sống” ven vịnh không chỉ mang tính biểu tượng, mà phản ánh đúng vai trò của khu vực trong việc đón dòng cư dân mới.

Dòng người đổ xô về Đà Nẵng dịp lễ để tìm hiểu dự án Vinhomes Hải Vân Bay

Lấy cảm hứng từ Victoria Harbour (Hong Kong), Bạch Vân tạo nên sự giao thoa giữa nhịp sống quốc tế và bản sắc ven vịnh. Điều này được thể hiện rõ trong hệ sinh thái tiện ích được xây dựng một cách bài bản.

Lifestyle Hub mở ra một điểm hẹn năng động, trong khi Vịnh Mây và Chợ Hồng Kông Hải Vân Market mang đến sắc thái thương mại - ẩm thực đặc trưng. Xen giữa là Penisula Park, Activia Park, giữ lại khoảng xanh cần thiết để cân bằng toàn khu.

Trải nghiệm sống tiếp tục được nối dài với hệ sinh thái all-in-one của đại đô thị, từ Malibu Wellness Hub, Mikado Onsen Retreat, Vinmec, Vinschool và VinWonders Hải Vân, đáp ứng nhu cầu lưu trú lâu dài.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2027, hàng trăm căn thấp tầng cùng loạt tiện ích quy mô lớn sẽ lần lượt về đích. Cùng với sự hình thành của các hạ tầng kinh tế và logistics trọng điểm, khu vực này sẽ trở thành một tâm điểm sống mới của Đà Nẵng.

Bạch Vân thu hút cộng đồng quốc tế nhờ chất sống đậm chất Cảng Thơm giữa lòng Đà Nẵng

Biệt thự song lập Bạch Vân - an cư ngay, gắn bó lâu dài

Là dòng sản phẩm mang tính biểu tượng cho chuẩn sống của Bạch Vân, biệt thự song lập được người mua đặc biệt ưa chuộng.

Nằm trọn trong lòng thung lũng xanh, nơi dòng suối Ngọc Thạch len lỏi qua từng lớp cảnh quan, phía xa là biển, phía sau là núi, những căn song lập sở hữu cảnh quan mỹ lệ và môi trường sống chan hoà với thiên nhiên.

100% biệt thự song lập đều sở hữu vườn riêng sau nhà, tạo nên một khoảng xanh thuộc về từng gia đình. Khoảng vườn này mở ra nhiều cách sử dụng linh hoạt như góc thư giãn buổi sáng, khu vui chơi cho trẻ hay nơi tái tạo năng lượng sau một ngày dài. Đây là yếu tố được cộng đồng cư dân quốc tế đặc biệt quan tâm khi lựa chọn nơi ở, gắn với xu hướng sống gần thiên nhiên và đề cao chất lượng môi trường sống.

Trên diện tích đất 140m², mỗi căn được xây dựng 4 tầng với tổng diện tích sử dụng khoảng 290m². Mặt tiền rộng 7m cùng hệ thống đường nội khu 13 - 30m giúp đón trọn ánh sáng và dòng không khí tự nhiên, tạo nên cảm giác sống mở nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cần thiết.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng ghép hai căn liền kề để mở rộng diện tích sử dụng lên tới gần 600m², mặt tiền 14m, đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình đa thế hệ hoặc nhóm cư dân có yêu cầu cao về không gian.

Sở hữu không gian sống xanh mà tiện nghi, hiện đại, biệt thự song lập Bạch Vân hấp dẫn nhà đầu tư toàn quốc

Đáng chú ý, siêu chính sách “đóng băng” lãi suất từ 0 - 6 %/năm trong 5 năm của Vinhomes đang mở ra cơ hội hiếm có, giúp triệt tiêu rủi ro biến động lãi suất, đồng thời tối ưu chi phí vốn ngay từ giai đoạn đầu sở hữu. Người mua giảm đáng kể áp lực tài chính, tiết kiệm khoản chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng, qua đó đẩy nhanh tiến độ sở hữu.

Trong bối cảnh đó, Bạch Vân cũng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng với dự kiến điều chỉnh giá khoảng 3% toàn khu, mở ra dư địa rõ ràng cho những người tham gia sớm và gia tăng lợi thế trong chu kỳ tiếp theo.

Từ ngày 1/5/2026, Vinhomes Hải Vân Bay triển khai tuyến VinBus vận hành 2 chiều từ trung tâm thành phố đến dự án, phục vụ miễn phí nhu cầu di chuyển cho khách hàng tham quan, tìm hiểu dự án.

* Lộ trình: Công viên Biển Đông Vinhomes Hải Vân Bay

* Thời gian hoạt động: 8:00 – 18:00

* Tần suất: Khoảng 30 phút/chuyến

* Số chuyến: 36 chuyến/ngày

Tuyến xe giúp kết nối thuận tiện giữa khu đô thị và trung tâm, rút ngắn thời gian di chuyển và duy trì sự liên thông giữa không gian sống ven vịnh với các hoạt động đô thị.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Đà Nẵng
BĐS "chạm biển" khan hiếm, Đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay bùng nổ với gần 1.000 booking chỉ trong 72 giờ

Trong cuộc săn tìm những tọa độ “chạm biển”, giới siêu giàu đang hướng sự chú ý về Đảo Ngọc...

Những mảnh ghép kiến tạo giá trị cho quần thể Sun Group trung tâm Nam Đà Nẵng

Thị trường địa ốc Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ phát triển mới, thay thế những chuẩn mực cũ...

"Đón sóng" đầu tư bất động sản trung tâm thành Vinh: KĐT thượng lưu Eurowindow Central Avenue tiếp tục dẫn dắt thị trường

Năm 2026, bất động sản (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An bước vào chu kỳ phát triển mới khi...

Biệt thự view sông, công viên, sở hữu vườn riêng 200m2 The Golden Retreat: An nhiên mỗi ngày, thịnh vượng dài hạn

Giữa một thành phố cảng đang vươn mình thành trung tâm giao thương, logistics hàng đầu châu Á, vẫn còn...

Địa thế "không thể sao chép" của dự án Vinhomes tại thiên đường du lịch biển Nha Trang

Tại các đô thị du lịch, quỹ đất lõi trung tâm luôn được xem là “vàng mười” bởi tính khan...

Forest Garden: Không gian sống cân bằng giữa "ốc đảo xanh" The Parkland

Khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, giá trị của một không gian sống không còn nằm ở...

Hoàn thiện pháp luật về quản trị doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn OECD

(Pháp lý).Quản trị doanh nghiệp được OECD xác định là một trong những nền tảng thể chế cốt lõi nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả phân bổ nguồn lực và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Việt Nam, Nhật Bản trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng

Sáng 2/5, tại trụ sở Chính phủ, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác

Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Kiến tạo mô hình mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ. Điểm đặc biệt của Đại hội lần này không chỉ là tổng kết nhiệm kỳ, mà là dấu mốc tái cấu trúc toàn bộ hệ thống Mặt trận theo mô hình mới. Một thiết chế thống nhất, liên thông giữa Mặt trận với các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng đang được định hình, tạo nền tảng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

8 nghị quyết và thông điệp về Chính phủ hiện đại, hành động, kiến tạo

Với việc ban hành 8 Nghị quyết lần này, Chính phủ đã phát đi một tín hiệu rõ ràng: Lựa chọn con đường cải cách thực chất, trao quyền và kiến tạo phát triển.

Loạt chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2026

Nhiều luật, nghị định và thông tư quan trọng trong các lĩnh vực tài chính, môi trường, cạnh tranh và thương mại sẽ đồng loạt có hiệu lực từ tháng 5/2026, góp phần hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường minh bạch thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

(Pháp lý). Sandbox đổi mới sáng tạo là công cụ pháp lý quan trọng cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong khuôn khổ pháp luật linh hoạt.

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ đánh thức giấc mơ về ngôi nhà đáng sống cho các runner

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, ngày 1/5, không chỉ là một giải đấu thể thao đơn thuần, mà đã trở thành hành trình đánh thức giấc mơ về một cuộc sống dưỡng lành cho các runner. Câu chuyện về sự hồi sinh sức khỏe của những runner như chị Nguyễn Thị Thùy Luynh đã minh chứng một điều: không gian xanh như tại siêu đô thị ESG++ chính là liều thuốc quý giá nhất, và một ngôi nhà bên biển chính là bến đỗ hạnh phúc dài lâu.

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

(Pháp lý). Trên cơ sở tiếp cận pháp lý so sánh, bài viết phân tích các vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ, làm rõ những thách thức pháp lý và thực tiễn trong quan hệ chuyển giao giữa MNC và doanh nghiệp sở tại, đồng thời khảo cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và khu vực tiêu biểu như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Singapore và Hàn Quốc.

Vận dụng nguyên tắc tương xứng trong pháp luật Liên minh châu Âu nhằm tránh hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự tại Việt Nam

(Pháp lý). Nghiên cứu này xem xét khả năng vận dụng nguyên tắc tương xứng (proportionality) như một công cụ lý luận nhằm giới hạn việc sử dụng luật hình sự đối với các quan hệ kinh tế, dân sự trên cơ sở nguyên tắc ultima ratio, theo đó luật hình sự chỉ nên được áp dụng như biện pháp sau cùng.

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

(Pháp lý). Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của tài sản số và công nghệ AI, đã và đang xuất hiện nhiều thách thức pháp lý phức tạp trong công tác quản lý và thực thi pháp luật, đòi hỏi Việt Nam phải sớm hoàn thiện một khuôn khổ pháp luật đồng bộ, kịp thời và hiệu quả, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

