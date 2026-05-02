Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Việt Nam, Nhật Bản trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng

18:14 02/05/2026
Sáng 2/5, tại trụ sở Chính phủ, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến trao Thoả thuận vay (L/A) cho Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Takaichi Sanae đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/5, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Tại hội đàm, hai Thủ tướng đã trao đổi sâu rộng, thực chất về những phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể để tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng "sâu sắc hơn, phong phú hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn" trên mọi lĩnh vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng carbon thấp giữa Chính phủ nước Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản thực hiện cơ chế tín chỉ chung - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký 6 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin-truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon thấp.

Các văn kiện hợp tác được trao trước sự chứng kiến của hai Thủ tướng gồm:

1. Thoả thuận vay (L/A) cho Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

2. Thoả thuận vay (L/A) cho Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh trung du, miền núi phía bắc giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

3. Bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng carbon thấp giữa Chính phủ nước Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản thực hiện cơ chế tín chỉ chung.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Phát triển nông thôn, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản về trao đổi công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực thủy lợi - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

4. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Phát triển nông thôn, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản về trao đổi công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực thủy lợi.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

5. Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến trao Thỏa thuận giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản về trao đổi dữ liệu vệ tinh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

6. Thỏa thuận giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản về trao đổi dữ liệu vệ tinh.

