Hàng nghìn runner nhận BIB VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, háo hức trải nghiệm siêu đô thị ESG++

08:00 30/04/2026
Không khí điểm nhận BIB VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 tại Vincom Mega Mall Thảo Điền (TP.HCM) sôi sục suốt cả ngày 29/4. 5.000 runner đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục cung đường chạy “xuyên rừng - chạm biển” đẹp bậc nhất Việt Nam, cũng như khám phá siêu đô thị ESG++ đang thần tốc hình thành tại Cần Giờ.

“Đại tiệc” marathon bên biển Cần Giờ sẵn sàng khai cuộc

Ngày 29/4, khu vực nhận BIB và racekit VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 tại Văn phòng bán hàng Vinhomes tại Vincom Mega Mall Thảo Điền trở thành điểm hẹn sôi động của cộng đồng chạy bộ. Ngay từ sáng sớm, đông đảo runner đã có mặt để hoàn tất thủ tục, thử áo, kiểm tra vật phẩm thi đấu và hào hứng chia sẻ kế hoạch chinh phục cung đường mới.

VPBH Vinhomes tại Vincom Mega Mall Thảo Điền đông nghẹt runner từ sáng sớm

“Cần Giờ khá gần TP.HCM nên đi lại rất tiện, môi trường rất trong lành, cung đường chạy thì quá đẹp. Trong tương lai, nếu ở đây tổ chức thêm nhiều sự kiện thể thao, chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia ”, anh Đồng Quang Chính chia sẻ nhân dịp cùng gia đình tham gia giải chạy trong kỳ nghỉ lễ.

Gia đình anh Chính chia sẻ cảm xúc hào hứng khi tham gia giải chạy Vnexpress Marathon Green Paradise Cần Giờ

Không chỉ thu hút các gia đình, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ còn ghi nhận sự góp mặt của nhiều vận động viên cao tuổi, mang theo tinh thần sống khỏe và lan tỏa năng lượng tích cực.

 Lần đầu tiên tham gia giải chạy ở Cần Giờ, tôi thấy rất phấn khởi, đây sẽ là một chuyến đi rất đáng nhớ. Phong trào chạy marathon rất thiết thực, giúp bảo vệ sức khỏe, nên tôi tham gia cùng gia đình và cũng mong muốn cổ vũ, động viên con cháu tham gia nhiều hơn nữa”, ông Trần Đình Thìn (75 tuổi, Nghệ An) hào hứng.

Runner 75 tuổi Trần Đình Thìn tham gia giải chạy để nâng cao sức khỏe và cổ vũ cho con cháu duy trì lối sống lành mạnh

Trong thời gian chờ nhận BIB, không ít runner tranh thủ tìm hiểu về cung đường chạy trên sa bàn, bản đồ và hình ảnh cập nhật của Vinhomes Green Paradise. Bất ngờ là cảm xúc của nhiều vận động viên khi được biết, siêu đô thị biển vừa mới tròn 1 năm sau khởi công đã dần thành hình và trở thành điểm hẹn của nhiều lễ hội, sự kiện cộng đồng, thể thao lớn.

Nhiều runner tìm hiểu về Vinhomes Green Paradise ngay tại VPBH Vinhomes

“Phải nói là Vinhomes Green Paradise rất hoành tráng và ấn tượng. Trước đây khu vực này chỉ là bãi biển với cây cối nhưng chỉ sau khoảng 1 năm thi công đã có đầy đủ hạ tầng để tổ chức một giải chạy quy mô lớn như vậy, đón tới 5.000 runner. Trong tương lai, nơi đây hoàn toàn có thể tổ chức thêm nhiều sự kiện thể thao, giải trí và trở thành điểm đến du lịch – thể thao của TP.HCM. Để nói về làm du lịch thì Vingroup làm rất tốt”, anh Linh (Thủ Đức,  TP.HCM), chia sẻ.

Loạt trải nghiệm hấp dẫn chờ đón runner và du khách

Trước ngày xuất phát 1/5, sức nóng của VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ được đẩy lên cao với sự kiện kick-off ngày 30/4, diễn ra liên tục từ 10h đến 21h. Chuỗi hoạt động khởi động được thiết kế như một lễ hội đa trải nghiệm, dự kiến thu hút hàng ngàn runner và khách tham quan.

Ngay từ khu vực check-in, người tham dự có thể lưu lại khoảnh khắc tại trạm “Dấu ấn bản lĩnh” với boomerang photobooth.

Ở “Trạm năng lượng xanh”, 15 gian hàng ẩm thực địa phương sẵn sàng phục vụ các món đặc trưng Cần Giờ, giúp runner nạp năng lượng trong không gian mở, gần gũi thiên nhiên.

Các hoạt động tương tác cũng được đầu tư để biến khu sự kiện thành điểm hẹn của cả các gia đình. “Paradise Puzzle” đưa người chơi vào thử thách giải đố, ghép mảnh để khám phá câu chuyện về dự án. “Green Target” đòi hỏi sự chính xác khi căn chỉnh lực và góc ném để đưa vòng trúng mục tiêu. “Hit The Paradise”, lấy cảm hứng từ pickleball, mang đến thử thách khéo léo, trẻ trung và bắt nhịp xu hướng thể thao mới.

Khi hoàng hôn buông xuống, DJ, live band, mini game sân khấu, lễ khai mạc và màn pháo hoa sẽ tiếp tục kéo dài cảm xúc lễ hội, biến Cần Giờ thành điểm đến sôi động trong đêm trước ngày chính của giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ.

Đại lộ Thời Đại - một trong những điểm đi qua của VnExpress Marathon Green Paradise

 

Đặc biệt, ngay tại khu vực trưng bày và lái thử của VinFast, du khách và runner cũng có thể trải nghiệm các dòng xe điện, tham quan không gian tiểu cảnh cắm trại độc đáo và tham gia các hoạt động workshop thú vị.

Nhiều runner hào hứng lái thử xe điện VinFast trong khuôn viên sự kiện

Tận dụng kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhiều runner đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch "Bleisure" (kết hợp công việc/thi đấu và nghỉ dưỡng). Sau khi hoàn thành đường chạy, các VĐV cùng gia đình có thể tham gia các hoạt động đầy thú vị như thăm Đảo Khỉ, khám phá khu du lịch sinh thái Vàm Sát, hay đơn giản là thưởng thức tiệc hải sản tươi sống ngay bên bờ biển.

Sức hút của giải chạy còn được cộng hưởng từ bối cảnh đặc biệt của Vinhomes Green Paradise. Được Vingroup chính thức khởi công ngày 19/4/2025 với quy mô 2.870 ha, từ một vùng bãi bồi mênh mông nước, chỉ sau hơn một năm, 3/4 các khu then chốt của Vinhomes Green Paradise đã lộ diện; hàng nghìn căn thấp tầng khu Vịnh Tiên dự kiến sẽ hoàn thành ngay trong năm. Đặc biệt, đại lộ Thời Đại tại khu Vịnh Tiên - trục đường huyết mạch rộng tới 120m hiện đã hoàn tất trải nhựa, sẵn sàng đón 5.000 runner về tranh tài.

Phối cảnh Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ 

VnExpress Marathon Green Paradise diễn ra trong thời điểm Cần Giờ đang bước vào giai đoạn tăng tốc hạ tầng chiến lược.

Sáng 29/4, Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư mở ra chương mới cho kinh tế biển TP.HCM. Với quy mô 571 ha, tổng vốn gần 5 tỷ USD và khả năng tiếp nhận các siêu tàu container lớn nhất thế giới, siêu cảng được định vị như một “cửa ngõ giao thương toàn cầu” đưa Cần Giờ trở thành mắt xích mới của chuỗi logistics quốc tế.

Với lợi thế nằm trên trục kết nối trực tiếp qua đường Rừng Sác, đồng thời hưởng lợi từ các dự án chiến lược như đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ... Vinhomes Green Paradise sở hữu khả năng liên thông nhanh chóng đến khu cảng trung chuyển quốc tế, qua đó đón đầu dòng chảy logistics, chuyên gia và nhu cầu dịch vụ quy mô lớn.

Sáng 1/5 tới đây, hàng nghìn bước chân cùng đổ về vạch xuất phát của VnExpress Marathon Green Paradise, vừa là dấu mốc cho thấy siêu đô thị biển đã sẵn sàng trở thành điểm đến du lịch - thể thao hàng đầu khu vực, đồng thời khẳng định vai trò hạt nhân của cực tăng trưởng mới phía Nam, thúc đẩy sự phát triển chung của cả TP.HCM.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vinhomes Green Paradise VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ
Điểm danh những điểm đến hot nhất trong 2 kỳ nghỉ lễ kéo dài 7 ngày Thông tin cần biết
Sa Pa, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Tây Ninh… là những điểm đến được du khách ưa chuộng bậc...

Tin rất vui: Xuyên lễ 30/4, toàn bộ người dân Việt Nam được mua sắm tại đây mà không cần dùng tiền Thông tin cần biết
Đây là nơi nào, chính sách cụ thể như thế nào là điều nhiều người quan tâm.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Khương Đình – Hà Nội): Đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong thời đại mới Thông tin cần biết
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, ngành giáo dục được xác...

Khánh thành di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh sau hơn 60 ngày thi công kỷ lục Thông tin cần biết
Ngày 19/04/2026 – Chính quyền và nhân dân phường Bắc Gianh, Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành Di tích...

T&T Group được vinh danh Giải Cống hiến 2026 hạng mục Thể thao Thông tin cần biết
Tối 15/4, trong khuôn khổ trao giải Cống Hiến lần thứ 20 – năm 2026, Tập đoàn T&T Group của...

Hàng nghìn bạn trẻ nhập cuộc “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh” Thông tin cần biết
Chỉ sau hơn 5 ngày phát động, cuộc thi “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai...

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

(Pháp lý). Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của tài sản số và công nghệ AI, đã và đang xuất hiện nhiều thách thức pháp lý phức tạp trong công tác quản lý và thực thi pháp luật, đòi hỏi Việt Nam phải sớm hoàn thiện một khuôn khổ pháp luật đồng bộ, kịp thời và hiệu quả, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

11 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với nhiều bất cập liên quan đến tính chính đáng, minh bạch, chi phí và sự mất cân bằng giữa bảo hộ nhà đầu tư và quyền điều chỉnh của Nhà nước.

12 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Mỹ đã có những chính sách nổi trội giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trong khi đó Thụy Sĩ 13 năm liên tiếp được vinh danh là quốc gia sáng tạo nhất thế giới. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những cường quốc về đổi mới sáng tạo (ĐMST) rất đáng để Việt Nam học hỏi.

13 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Tạp chí Pháp lý đạt chuẩn Tạp chí Khoa học Việt Nam năm 2026

(Pháp lý) – Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 2244/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2026 công bố Danh mục tạp chí đạt tiêu chuẩn khoa học Việt Nam năm 2026. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc chuẩn hóa hệ thống tạp chí khoa học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng học thuật, quy trình phản biện và chuẩn mực xuất bản trong bối cảnh phát triển khoa học – công nghệ.

14 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm sáng chế tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ, việc xây dựng cơ chế pháp lý để quản trị rủi ro đối với sáng chế trở thành yêu cầu cấp thiết.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Hoàn thiện khung pháp luật đầu tư nội địa nhằm phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro tranh chấp quốc tế

(Pháp lý). Bài viết phân tích sự cần thiết hoàn thiện khung pháp luật đầu tư nội địa của Việt Nam nhằm phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro tranh chấp quốc tế (ISDS/ITS) trong bối cảnh thực thi các cam kết từ EVFTA, CPTPP và EVIPA.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Chủ xe hài lòng với trải nghiệm “ông chủ” trên VinFast VF 9

VinFast VF 9 đang cho thấy những giá trị tiệm cận phân khúc xe sang: từ trải nghiệm “ông chủ” tại hàng ghế thứ hai tới những đặc quyền “vượt chuẩn” thị trường đi kèm.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Sun Group và hành trình nâng tầm hạ tầng hàng không trong kỷ nguyên mới

Tiên phong kiến tạo hạ tầng hàng không với tư duy khác biệt, Sun Group đang góp phần mở rộng không gian phát triển cho từng điểm đến, nơi “cửa ngõ bầu trời” không chỉ kết nối, mà trực tiếp dẫn dắt tăng trưởng.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

( Pháp lý). Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng qua các hiệp định CPTPP và EVFTA, Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế (Luật số 150/2025/QH15, thông qua ngày 11/12/2025, hiệu lực từ 01/01/2026) đánh dấu bước tiến quan trọng trong cải cách tư pháp Việt Nam

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Pháp luật Việt Nam về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử: Thực trạng và kiến nghị

(Pháp lý). Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số đang ngày càng gia tăng với diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc nghiên cứu các quy định pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử và xem xét việc áp dụng các quy định này trong thực tiễn là hết sức cần thiết.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

