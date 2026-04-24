Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Khương Đình – Hà Nội): Đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong thời đại mới

09:41 24/04/2026
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, ngành giáo dục được xác định là một trong những lĩnh vực tiên phong. Tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Khương Đình), chuyển đổi số đã đi vào thực tiễn bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Trong hoạt động dạy học, việc ứng dụng công nghệ đã mang lại hiệu quả rõ nét. Giáo viên sử dụng video minh họa, học liệu số, trò chơi tương tác để tăng tính trực quan, giúp học sinh tiếp thu bài học một cách nhẹ nhàng, hứng thú. Tại một tiết học “Tự nhiên và Xã hội” lớp 3C, cô và trò đã có đầy ắp sự sáng tạo và hào hứng. Với chủ đề "Cơ quan thần kinh", cô giáo Nguyễn Thị Thoa đã mang đến một luồng gió mới khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương pháp dạy học hiện đại và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Tiết học không còn là những con chữ khô khan mà trở thành một hành trình khám phá chính cơ thể mình bởi ngay từ những phút đầu tiên. Cô giáo đã sử dụng các nền tảng như Google Socratic, ChatGPT và Gemini để mở rộng không gian tri thức cho học sinh. Việc ứng dụng sơ đồ cơ quan thần kinh khổ lớn và các thẻ từ giúp học sinh không chỉ ghi nhớ lý thuyết mà còn có thể xác định chính xác vị trí, chức năng của các bộ phận ngay trên cơ thể mình.. Tiết hội giảng của cô Nguyễn Thị Thoa và tập thể lớp 3C không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn lan tỏa cảm hứng học tập sáng tạo. Việc mạnh dạn đưa AI vào giảng dạy cấp tiểu học là một bước đi đột phá, khẳng định tinh thần đổi mới không ngừng của đội ngũ giáo viên nhà trường trong kỷ nguyên số. Thành công của tiết học thể hiện ở chỗ các em không chỉ hiểu về sự kỳ diệu của bộ não người mà còn bước đầu làm quen với khái niệm công nghệ tương lai, giúp tiết học mang tính thời đại sâu sắc. Tiết học thực sự là một sân chơi nơi học sinh làm chủ…

Tiết hội giảng của cô Nguyễn Thị Thoa và tập thể lớp 3C

Cũng ở một tiết học lập trình đầy sáng tạo với chủ đề: "Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính".  Điểm nhấn của chương trình chính là việc các em vận dụng ngôn ngữ Scratch để giải toán. Những bài toán tính tổng, tìm quy luật số vốn gây "đau đầu" trên giấy, giờ đây trở thành những đoạn mã màu sắc. Sự kết hợp giữa tư duy toán học và sức sáng tạo của ngôn ngữ Scratch đã biến những tiết học Tin học trở thành khoảng thời gian được mong chờ, háo hức. Máy tính giờ đây đã thực sự trở thành một cộng sự đắc lực giúp các em hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo. Tiết học đã đạt được mục tiêu "Học lập trình không phải để trở thành kỹ sư phần mềm ở tuổi 11, mà là để các em học cách tư duy logic và kiên trì trước mỗi khó khăn”

Để phong trào học tập, ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi tiếp tục được nâng cao, nhà trường đã thường xuyên tổ chức, tham gia một số hoạt động như: Sân chơi "Kỹ năng sống KNS", Sân chơi "Đấu trường VioEdu",... Sân chơi Kỹ năng sống KNS năm nay đã chứng minh rằng: Khi giáo dục kỹ năng kết hợp cùng công nghệ, sức lan tỏa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Không chỉ giáo viên, phụ huynh học sinh cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực từ chuyển đổi số. Chị Trần Thu Hà (phụ huynh lớp 3) cho biết: “Nhờ các ứng dụng liên lạc điện tử, tôi có thể theo dõi tình hình học tập của con mỗi ngày. Thông tin từ giáo viên được cập nhật nhanh chóng, rõ ràng, giúp gia đình phối hợp với nhà trường tốt hơn trong việc giáo dục con.”

Đặc biệt, nhà trường đã xây dựng và duy trì kho học liệu số nội bộ với hàng trăm bài giảng, video, hình ảnh, tư liệu phục vụ giảng dạy. Song song với đó, học sinh cũng được tiếp cận công nghệ một cách phù hợp, hiệu quả. Thông qua các tiết học và hoạt động trải nghiệm, các em được làm quen với kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh, tìm kiếm thông tin, tham gia các trò chơi học tập trực tuyến. Nhà trường đồng thời chú trọng giáo dục học sinh về an toàn trên không gian mạng, hình thành thói quen sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

Không chỉ dừng lại ở giảng dạy, chuyển đổi số còn được đẩy mạnh trong công tác quản lý. Nhà trường sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, giúp giảm đáng kể thời gian xử lý hồ sơ giấy. Chia sẻ về định hướng này, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường cho biết: “Chuyển đổi số không chỉ là việc đưa công nghệ vào giảng dạy mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy dạy học và quản lý. Nhà trường luôn xác định con người là trung tâm của quá trình chuyển đổi, do đó việc bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ giáo viên được ưu tiên hàng đầu. Khi giáo viên làm chủ công nghệ, chất lượng giáo dục sẽ được nâng lên rõ rệt”.

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi chúc mừng cô giáo Nguyễn Thị Phương Dung giành Giải Nhất tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2025–2026.

Những kết quả đạt được từ chuyển đổi số đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt các môn học ngày càng tăng, học sinh tích cực, chủ động hơn trong học tập; giáo viên giảm áp lực hành chính, có thêm thời gian đầu tư nâng cao cho chuyên môn. Phụ huynh cũng đánh giá cao sự minh bạch, tiện lợi trong việc theo dõi quá trình học tập của con em mình.

Trong thời gian tới, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi tiếp tục đặt mục tiêu 100% tiết học được số hóa ở mức độ phù hợp, mở rộng kho học liệu số và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ giảng dạy. Với sự quyết tâm và đồng bộ trong triển khai, nhà trường đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện.

Những mảnh ghép kiến tạo giá trị cho quần thể Sun Group trung tâm Nam Đà Nẵng

Lãi suất vay mua nhà tại MB từ 9,5%/năm

Vai trò của Quốc hội trong cải cách pháp luật đất đai, tài chính ngân hàng theo hướng pháp luật kiến tạo

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Luật Thủ đô (sửa đổi): Trao 199 thẩm quyền đặc thù cho Hà Nội

Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm thực hiện chế định luật sư công

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nâng hợp tác Việt Nam -Hàn Quốc từ đối tác kinh tế-đầu tư sang đối tác cùng kiến tạo tương lai

Pháp luật về phòng, chống tham nhũng và lãng phí trong quá trình sắp xếp, xử lý tài sản công: Thực tiễn và yêu cầu mới

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

MB phối hợp cùng Thuế TP.HCM ra mắt giải pháp số toàn diện cho hộ kinh doanh

