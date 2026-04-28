Quảng cáo #101
Điểm danh những điểm đến hot nhất trong 2 kỳ nghỉ lễ kéo dài 7 ngày

15:39 28/04/2026
Sa Pa, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Tây Ninh… là những điểm đến được du khách ưa chuộng bậc nhất để tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5. Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, hàng nghìn du khách đã tấp nập trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí sôi động.

Hào hứng check-in tại Lễ hội hoa hồng Sa Pa

Khí hậu mát lạnh cùng lễ hội hoa hồng quy mô lớn khiến Sa Pa trở thành điểm đến hot bậc nhất tại miền Bắc trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Ngay trong ngày 25/4 – ngày khai mạc Lễ hội hoa hồng, hàng nghìn du khách hào hứng check-in với hàng triệu đóa hồng cổ Sa Pa, hồng leo rực rỡ và các giống ngoại nhập quý hiếm.

Du khách hào hứng check-in tại không gian rực rỡ của Lễ hội hoa hồng Fansipan trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ

“Không gian thực sự quá lãng mạn. Ngoài thiên đường hoa hồng, chúng tôi còn được hoà vào không khí náo nhiệt của các show diễn thực cảnh và đoàn diễu dành hoa Carnival. Rất ấn tượng”. Chị Trần Thị Ngọc (Bắc Ninh) chia sẻ.

Không chỉ có hoa hồng, Fansipan cũng đang trong mùa hoa đỗ quyên – loài hoa đặc trưng của vùng cao Tây Bắc với vô số gốc hoa cổ thụ mọc trên dãy Hoàng Liên Sơn, tạo điểm nhấn check-in độc đáo.

Màn múa khèn, tái hiện nét văn hóa đặc trưng của đồng bào vùng cao tại Bản Mây (Sa Pa)

Bên cạnh đó, Bản Mây với các show diễn nghệ thuật như “Đỉnh thiêng du ký” hay “Tây Bắc mùa hoa nở” được trình diễn ở nhiều khung giờ xuyên suốt trong kỳ nghỉ lễ cũng tạo nên một trải nghiệm đậm bản sắc vùng cao cho Sa Pa.

Bãi Cháy (Quảng Ninh) “tăng nhiệt” với khu chợ phong cách hương cảng

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ cũng là ngày khai trương khu chợ phong cách “thương cảng” độc đáo VUI-Fest Ha Long, hút hàng ngàn du khách đến với không khí sôi động tại khu vực Sun Elite City (Khu vực Ngọn Hải Đăng - Đường Kỳ Quan), Bãi Cháy.

Màn trình diễn pháo hoa lung linh bên bờ vịnh, đánh dấu sự ra mắt sôi động của khu chợ đêm VUI-Fest Ha Long

Hoạt động thú vị bậc nhất tại đây là màn thủy diễn thuyền buồm đỏ - hình tượng biểu trưng của du lịch miền di sản, được dàn dựng công phu với đội hình 6 chiếc thuyền buồm đỏ thắm. Trong chuyển động đồng bộ cùng âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng, những chiếc thuyền hợp nhất tạo thành hình tượng “con rồng ánh sáng” vươn mình trên mặt vịnh.

Giờ khắc bùng nổ là màn trình diễn pháo hoa tầm cao với hàng nghìn quả pháo, mang đến hơn 50 hiệu ứng kết hợp âm nhạc và hệ thống ánh sáng hiện đại, tạo nên tổng thể thị giác ấn tượng. .

Các show diễn đường phố rực rỡ mang đến không khí lễ hội náo nhiệt cho du khách tại Bãi Cháy

Bên cạnh màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật mỗi ngày, Hạ Long năm nay còn hấp dẫn du khách bởi nhiều hoạt động mới như các màn trình diễn đường phố của các ban nhạc indie, DJ và nghệ sĩ trình diễn đường phố, màn trình diễn của những chiếc buggy được “hô biến” thành sân khấu di động với hệ thống âm thanh và LED rực rỡ…

Rực rỡ pháo hoa và lễ hội náo nhiệt tại Sầm Sơn, Hà Nam, Cát Bà

Trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ ngắn 3 ngày, hàng nghìn du khách chọn các điểm đến chỉ cách thủ đô 1-2 giờ chạy xe. Ngay trong tối 25/4, Sầm Sơn có màn bắn pháo hoa mãn nhãn khởi đầu cho mùa lễ hội biển Sầm Sơn 2026 với một loạt hoạt động hấp dẫn.

Bầu trời Sầm Sơn rực sáng đêm pháo hoa khai mạc mùa du lịch biển 2026, thu hút hàng vạn người dân và du khách

Trong khi đó, Cát Bà đón dòng khách lớn đêm khai trương VUI-Fest, vịnh trung tâm bùng nổ không khí lễ hội với các màn pháo hoa nghệ thuật, DJ, múa lửa, violin,... Nổi bật là trải nghiệm ẩm thực tại nhà hàng Sun Bavaria Cat Ba với kiến trúc mở, bao trọn tầm nhìn hướng vịnh.

VUI-Fest Cát Bà - ‘Trạm dừng” trải nghiệm nhịp sống mới của Cát Bà

Tại phường Hà Nam,  chương trình bắn pháo hoa tầm cao cũng sẽ được tổ chức vào lúc 21 giờ 30 phút tối 30/4 và 1/5 tại Quảng trường Thời đại. Chương trình kéo dài 15 phút do Tập đoàn Sun Group tài trợ.

Pháo hoa tầm cao rực rỡ trên bầu trời Hà Nam, tạo điểm nhấn nghệ thuật mãn nhãn tại Sun Quảng trường Thời đại

Đà Nẵng: sôi động với Lễ hội Mặt trời tại Bà Nà

Tại thủ phủ du lịch miền Trung, Sun World Ba Na Hills vẫn là điểm đến hút đông đảo du khách bậc nhất trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Hoạt động ấn tượng trong năm nay là Lễ hội Mặt Trời- nơi ẩm thực, bia và nghệ thuật hòa quyện thành những “show diễn đa giác quan” sống động. Bia và ẩm thực trở thành chất liệu cảm hứng, dẫn dắt mọi trải nghiệm – từ biểu diễn, trò chơi, mua sắm đến trò chơi tương tác đến mua sắm, tất cả hòa quyện tạo nên một hệ sinh thái hội hè đầy mê hoặc.

Cầu Vàng rực rỡ sắc cờ hoa, tiếp tục là điểm đến không thể thiếu, thu hút dòng người đổ về trong dịp lễ

Tại đây, du khách còn mãn nhãn với chuỗi show trình diễn kỹ năng, show nghệ thuật ấn tượng như "Happy Cleaners Performance" với những đạo cụ của đầu bếp, show “Pizza Time” nơi căn bếp trở thành sân khấu biểu diễn, các minishow Love in the Sky, Malambo, Cancan khuấy động không khí, show carabet “After Glow” nóng bỏng…

Không khí lễ hội náo nhiệt với những trải nghiệm ẩm thực và âm nhạc đậm chất châu Âu tại đỉnh Bà Nà

Bà Nà cũng đặc biệt thu hút du khách check-in tại đại lộ cờ hoa rực rỡ mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngay trên cây Cầu Vàng biểu tượng.

Rộn ràng chợ lá Bà Đen, Tây Ninh

Chỉ cách TP.HCM 2 giờ chạy xe, núi Bà Đen Tây Ninh là điểm đến hot bậc nhất Nam bộ, hút hàng nghìn du khách ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Tại đây, du khách hào hứng tham dự Chợ lá Bà Đen – nơi mỗi du khách đi cáp treo lên núi Bà Đen sẽ được phát lá bồ đề thay tiền để mua hàng.

Không gian tái hiện ký ức lịch sử độc đáo tại điểm đến thu hút sự quan tâm của nhiều thế hệ du khách

“ Không  khí tại đây rất nồng ấm, gần gũi và dễ thương, nó làm tôi nhớ đến các phiên chợ quê trong ký ức tuổi thơ”, chị Nguyễn Hảo (TPHCM) chia sẻ.

Không gian rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, thiên đường hoa đủ sắc màu, cùng không khí mát lạnh khi núi Bà Đen bước vào mùa mây, đó là các điểm cộng khiến ngọn núi cao nhất Nam bộ trở thành điểm đến thu hút du khách dịp này. Trong suốt kỳ nghỉ lễ 7 ngày, chợ lá sẽ tiếp tục được tổ chức vào các ngày 26/4, 30/4 và 1/5. Đồng thời, lễ thượng cờ vào sáng 30/4, triển lãm ký ức lịch sử và khu ẩm thực tiền tuyến mở cửa phục vụ du khách miễn phí…, hứa hẹn giúp núi Bà Đen tiếp tục bùng nổ trong kỳ nghỉ 30/4 tới đây.

Đại tiệc ánh sáng pháo hoa tại Phú Quốc

Chợ đêm Vui Fest Phú Quốc rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, đón lượng khách lớn đến trải nghiệm không gian đa văn hóa tại đảo ngọc

Xứng danh là hòn đảo tuyệt vời bậc nhất thế giới, Phú Quốc tiếp tục nằm trong top những điểm đến hấp dẫn nhất trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Hai màn pháo hoa hoành tráng vào tất cả các buổi tổi ngay tại trung tâm của Thị trấn Hoàng Hôn là điểm nhấn trải nghiệm được du khách yêu thích.

Đặc sản 2 màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật hàng đêm tại "thành phố pháo hoa" làm say đắm du khách đến với nơi đây

Đồng thời, không khí sôi động của chợ đêm bên biển, các show diễn đỉnh cao bên Cầu Hôn- cây cầu biểu tượng của đảo ngọc, hay các bãi biển đẹp bậc nhất hành tinh như Bãi Kem, Bãi Sao… đã đưa Phú Quốc thành điểm du lịch biển khởi đầu hoàn hảo cho mùa hè năm nay.

