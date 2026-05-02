Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

8 nghị quyết và thông điệp về Chính phủ hiện đại, hành động, kiến tạo

18:04 02/05/2026
Với việc ban hành 8 Nghị quyết lần này, Chính phủ đã phát đi một tín hiệu rõ ràng: Lựa chọn con đường cải cách thực chất, trao quyền và kiến tạo phát triển.
1-1777719859.jpg

Trong tất cả các cuộc làm việc với các bộ ngành sau khi nhậm chức, Thủ tướng Lê Minh Hưng luôn nhấn mạnh yêu cầu tập trung, dứt khoát cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh - Ảnh: VGP

Trong quản trị quốc gia, những tháng ngày đầu của một Chính phủ nhiệm kỳ mới là thời gian xác lập cách thức vận hành. Đó là lúc Chính phủ trả lời những câu hỏi căn bản: Sẽ quản lý hay kiến tạo, kiểm soát hay trao quyền, tập trung hay phân cấp?

Lịch sử cải cách cho thấy, những Chính phủ thành công không phải là những Chính phủ ban hành nhiều chính sách nhất, mà là những Chính phủ định hình được “hệ điều hành” tốt cho cả nhiệm kỳ ngay từ những bước đi đầu tiên.

Trong bối cảnh đó, việc Chính phủ ban hành đồng loạt 8 Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh ngay trong tháng đầu tiên của nhiệm kỳ không chỉ là một quyết sách hành chính thông thường. Đó là một tuyên bố chính trị-thể chế về cách Chính phủ lựa chọn hành động.

Điều này hoàn toàn phù hợp với cam kết khi phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Lê Minh Hưng: Xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân, đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà hạt nhân là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Một quyết định chưa từng có: Quy mô, tốc độ và cách tiếp cận

2-1777719868.jpg

Điểm gây ấn tượng mạnh nhất trước hết là quy mô cải cách. Theo các Nghị quyết được ban hành, Chính phủ tiến hành sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có tới 155 nghị định - một con số chưa từng có trong các đợt cải cách trước đây. Trên cơ sở đó, 184 thủ tục hành chính được bãi bỏ, 134 thủ tục được phân cấp, và 349 thủ tục được đơn giản hóa.

Không dừng lại ở đó, Chính phủ còn quyết định bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh, đồng thời đưa tỉ lệ thủ tục hành chính do cấp Trung ương trực tiếp giải quyết xuống còn khoảng 27%. Mục tiêu đặt ra là giảm hơn 50% thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Những con số này không chỉ phản ánh quy mô, mà còn cho thấy một cách tiếp cận mới: Đổi mới một cách căn cơ và có hệ thống, thay vì điều chỉnh từng phần nhỏ lẻ như trước đây.

Điểm thứ hai là tốc độ triển khai. Việc ban hành đồng loạt 8 Nghị quyết ngay trong tháng đầu nhiệm kỳ cho thấy đây không phải là những quyết định mang tính thử nghiệm, mà là những lựa chọn đã được cân nhắc kỹ lưỡng và triển khai với quyết tâm cao.

Trong quản trị công, tốc độ không đơn thuần là yếu tố kỹ thuật. Khi cải cách được thực hiện nhanh và đồng bộ, đó là dấu hiệu của một Chính phủ không chỉ có ý chí, mà còn có năng lực hành động.

Điểm thứ ba, và quan trọng hơn cả, là cách tiếp cận. Những gì diễn ra không chỉ là “cắt giảm thủ tục”, mà là thiết kế lại cách vận hành của hệ thống hành chính. Chính phủ không chỉ giảm số lượng quy định, mà đang thay đổi logic vận hành của quyền lực nhà nước một cách thực chất và hiệu quả.

Lựa chọn của Chính phủ: Ba chuyển dịch chiến lược

3-1777719868.jpg

Với người dân, việc giảm thủ tục và giảm tiếp xúc trực tiếp với cơ quan hành chính sẽ góp phần giảm rủi ro nhũng nhiễu, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công

Nếu nhìn sâu vào nội dung của 8 Nghị quyết, có thể thấy rõ ba chuyển dịch lớn - ba lựa chọn mang tính chiến lược của Chính phủ trong cách thức vận hành.

Từ tiền kiểm sang hậu kiểm: Thay đổi triết lý quản lý

Trong một thời gian dài, hệ thống quản lý của chúng ta vận hành theo logic tiền kiểm: Phải xin phép trước khi làm, phải được chấp thuận trước khi triển khai. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu rủi ro, nhưng lại tạo ra chi phí tuân thủ lớn, làm chậm dòng chảy của nền kinh tế.

Với 8 Nghị quyết lần này, việc bãi bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh và thủ tục tiền kiểm cho thấy một chuyển dịch rõ ràng: Từ kiểm soát trước sang quản trị rủi ro trong quá trình vận hành.

Nhà nước không còn đứng ở vị trí “giữ cửa”, mà chuyển sang vai trò thiết lập tiêu chuẩn, giám sát và xử lý vi phạm trên cơ sở dữ liệu và quy định cùa pháp luật. Đây là một thay đổi không chỉ về công cụ, mà về triết lý quản lý.

Không phải kiểm soát trước để tránh rủi ro, mà là quản lý rủi ro một cách chủ động và linh hoạt.

Từ tập trung sang phân quyền: Tái phân bổ quyền lực thực thi

Một trong những nội dung nổi bật của các Nghị quyết là việc phân cấp 134 thủ tục hành chính, qua đó giảm mạnh tỉ lệ thủ tục do cấp Trung ương trực tiếp giải quyết.

Điều này cho thấy một lựa chọn rõ ràng: Trung ương không còn ôm việc, mà chuyển sang tập trung vào thiết kế thể chế và giám sát, trong khi trao quyền thực thi cho địa phương.

Phân quyền, nếu chỉ dừng lại ở giao việc, sẽ không tạo ra thay đổi thực chất. Nhưng nếu đi kèm với trách nhiệm giải trình và đo lường kết quả, nó sẽ trở thành động lực để nâng cao hiệu quả quản trị.

Ở đây, điều đáng chú ý không phải chỉ là “phân cấp bao nhiêu”, mà là cách phân quyền trong hệ thống hành chính - một yếu tố cốt lõi của năng lực thực thi quốc gia.

Từ kiểm soát sang kiến tạo: Định vị lại vai trò của Nhà nước

Có lẽ chuyển dịch sâu sắc nhất nằm ở cách Chính phủ định vị lại vai trò của mình đối với nền kinh tế.

Khi 890 điều kiện kinh doanh được bãi bỏ, thông điệp gửi đi là rất rõ: Doanh nghiệp không còn là đối tượng cần được kiểm soát chặt chẽ, mà là chủ thể cần được trao quyền để phát triển.

Nhà nước không đứng ở vị trí “cấp phép để cho tồn tại”, mà chuyển sang vai trò kiến tạo môi trường để phát triển.

Đây chính là bước chuyển từ một nền hành chính quản lý sang một nền hành chính kiến tạo - một chuyển dịch đã được nhắc đến nhiều năm, nhưng chỉ thực sự trở nên rõ nét khi được cụ thể hóa bằng những quyết định có quy mô lớn như lần này.

Tái thiết niềm tin và động lực phát triển

4-1777719868.jpg

Với doanh nghiệp, việc cắt giảm thủ tục và điều kiện kinh doanh đồng nghĩa với việc giảm đáng kể chi phí tuân thủ

Những chuyển dịch nói trên không chỉ mang ý nghĩa về mặt thể chế, mà còn có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.

Với doanh nghiệp, việc cắt giảm thủ tục và điều kiện kinh doanh đồng nghĩa với việc giảm đáng kể chi phí tuân thủ - không chỉ là chi phí chính thức, mà cả những chi phí không chính thức vốn là một gánh nặng lâu nay. Quy trình nhanh hơn, rõ ràng hơn cũng giúp doanh nghiệp tăng tốc độ ra quyết định, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Với người dân, việc giảm thủ tục và giảm tiếp xúc trực tiếp với cơ quan hành chính sẽ góp phần giảm rủi ro nhũng nhiễu, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Với nền kinh tế, ý nghĩa lớn nhất là khơi thông dòng chảy nguồn lực. Khi các rào cản thủ tục được dỡ bỏ, nguồn vốn, ý tưởng và năng lực sản xuất có thể vận hành nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đây chính là điều kiện cần để đạt được các mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới.

Quan trọng hơn, những quyết định này góp phần tái thiết niềm tin - niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh, niềm tin của người dân vào hiệu quả của bộ máy hành chính. Đúng như Thủ tướng Lê Minh Hưng đã phát biểu khi nhậm chức: Tôi ý thức sâu sắc rằng, lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia.

Thực tế, trong tất cả các cuộc làm việc với các bộ ngành sau khi nhậm chức, Thủ tướng luôn nhấn mạnh yêu cầu tập trung, dứt khoát cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Ông nêu rõ, đây là một trong những giải pháp nhanh nhất, ngắn nhất để hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, tác động trực tiếp ngay tới tăng trưởng với mục tiêu 2 con số và quan trọng hơn cả, sẽ giúp củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Thách thức của lựa chọn: Cải cách thực chất

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng, lựa chọn này đi kèm với những thách thức không nhỏ.

Thứ nhất, chuyển sang hậu kiểm đòi hỏi một hệ thống dữ liệu và năng lực giám sát hiện đại. Nếu không có công cụ phù hợp, việc giảm tiền kiểm có thể dẫn đến rủi ro trong quản lý.

Thứ hai, phân quyền đòi hỏi phải thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực mới. Nếu không, có thể xuất hiện tình trạng buông lỏng hoặc “đẩy trách nhiệm” giữa các cấp.

Thứ ba, và quan trọng nhất, là thay đổi tư duy của bộ máy. Nếu tư duy quản lý cũ vẫn tồn tại, thì cải cách trên giấy có thể không chuyển hóa thành thay đổi trong thực tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chỉ rõ, điều quan trọng là tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đổi mới tư duy phải đươc quán triệt không chỉ ở cấp lãnh đạo các bộ hay địa phương, mà phải xuống tới cấp các vụ cục, đơn vị trực thuộc, cấp thực thi.

Bởi lẽ, cải cách lớn nhất không nằm ở văn bản, mà nằm ở cách bộ máy thực thi nó mỗi ngày.

Một lựa chọn đã được xác lập

Những tháng ngày đầu không quyết định toàn bộ nhiệm kỳ, nhưng nó quyết định hướng đi của Chính phủ.

Với việc ban hành 8 Nghị quyết lần này, Chính phủ đã phát đi một tín hiệu rõ ràng: Lựa chọn con đường cải cách thực chất, trao quyền và kiến tạo phát triển.

Với quyết tâm mạnh mẽ, những quyết định này không chỉ làm cho thủ tục nhanh hơn, chi phí thấp hơn. Quan trọng hơn, nó có thể làm cho nền kinh tế vận hành theo một logic hoàn toàn khác- logic của niềm tin, của hiệu quả và của tăng trưởng. Chính phủ đã cam kết là hành động, nỗ lực hết sức mình để kiến tạo cho sự phát triển, đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/8-nghi-quyet-va-thong-diep-ve-chinh-phu-hien-dai-hanh-dong-kien-tao-102260430182533389.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Việt Nam, Nhật Bản trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng Sự kiện - Chính sách
Việt Nam, Nhật Bản trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng

Sáng 2/5, tại trụ sở Chính phủ, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng...

Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Kiến tạo mô hình mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Sự kiện - Chính sách
Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Kiến tạo mô hình mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đang...

Loạt chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2026 Sự kiện - Chính sách
Loạt chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2026

Nhiều luật, nghị định và thông tư quan trọng trong các lĩnh vực tài chính, môi trường, cạnh tranh và...

Tạp chí Pháp lý đạt chuẩn Tạp chí Khoa học Việt Nam năm 2026 Sự kiện - Chính sách
Tạp chí Pháp lý đạt chuẩn Tạp chí Khoa học Việt Nam năm 2026

(Pháp lý) – Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 2244/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2026 công bố...

9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI Sự kiện - Chính sách
9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã xem xét, thông qua 9 luật, 5 nghị...

Tăng cường kỷ luật trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết Sự kiện - Chính sách
Tăng cường kỷ luật trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 36/CĐ-TTg ngày 25/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về...

Mới cập nhật
Hoàn thiện pháp luật về quản trị doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn OECD

Hoàn thiện pháp luật về quản trị doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn OECD

(Pháp lý).Quản trị doanh nghiệp được OECD xác định là một trong những nền tảng thể chế cốt lõi nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả phân bổ nguồn lực và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

15 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Việt Nam, Nhật Bản trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng

Việt Nam, Nhật Bản trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng

Sáng 2/5, tại trụ sở Chính phủ, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác

16 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Kiến tạo mô hình mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Kiến tạo mô hình mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ. Điểm đặc biệt của Đại hội lần này không chỉ là tổng kết nhiệm kỳ, mà là dấu mốc tái cấu trúc toàn bộ hệ thống Mặt trận theo mô hình mới. Một thiết chế thống nhất, liên thông giữa Mặt trận với các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng đang được định hình, tạo nền tảng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

16 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Loạt chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2026

Loạt chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2026

Nhiều luật, nghị định và thông tư quan trọng trong các lĩnh vực tài chính, môi trường, cạnh tranh và thương mại sẽ đồng loạt có hiệu lực từ tháng 5/2026, góp phần hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường minh bạch thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

16 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tạo giá trị khác biệt, Bạch Vân bên vịnh di sản sôi động xuyên lễ

Tạo giá trị khác biệt, Bạch Vân bên vịnh di sản sôi động xuyên lễ

Ngay trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng) vẫn vượt qua thông lệ thị trường khi giữ được không khí nhộn nhịp với lượng khách gia tăng và chuỗi livestream xuyên suốt. Đáng chú ý, khu Bạch Vân - “Hong Kong thu nhỏ” tại Đà Nẵng tiếp tục là tâm điểm xuống tiền trước thời điểm điều chỉnh giá.

16 giờ trước Dự án - BĐS

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

(Pháp lý). Sandbox đổi mới sáng tạo là công cụ pháp lý quan trọng cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong khuôn khổ pháp luật linh hoạt.

18 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ đánh thức giấc mơ về ngôi nhà đáng sống cho các runner

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ đánh thức giấc mơ về ngôi nhà đáng sống cho các runner

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, ngày 1/5, không chỉ là một giải đấu thể thao đơn thuần, mà đã trở thành hành trình đánh thức giấc mơ về một cuộc sống dưỡng lành cho các runner. Câu chuyện về sự hồi sinh sức khỏe của những runner như chị Nguyễn Thị Thùy Luynh đã minh chứng một điều: không gian xanh như tại siêu đô thị ESG++ chính là liều thuốc quý giá nhất, và một ngôi nhà bên biển chính là bến đỗ hạnh phúc dài lâu.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

(Pháp lý). Trên cơ sở tiếp cận pháp lý so sánh, bài viết phân tích các vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ, làm rõ những thách thức pháp lý và thực tiễn trong quan hệ chuyển giao giữa MNC và doanh nghiệp sở tại, đồng thời khảo cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và khu vực tiêu biểu như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Singapore và Hàn Quốc.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Vận dụng nguyên tắc tương xứng trong pháp luật Liên minh châu Âu nhằm tránh hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự tại Việt Nam

Vận dụng nguyên tắc tương xứng trong pháp luật Liên minh châu Âu nhằm tránh hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự tại Việt Nam

(Pháp lý). Nghiên cứu này xem xét khả năng vận dụng nguyên tắc tương xứng (proportionality) như một công cụ lý luận nhằm giới hạn việc sử dụng luật hình sự đối với các quan hệ kinh tế, dân sự trên cơ sở nguyên tắc ultima ratio, theo đó luật hình sự chỉ nên được áp dụng như biện pháp sau cùng.

2 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

(Pháp lý). Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của tài sản số và công nghệ AI, đã và đang xuất hiện nhiều thách thức pháp lý phức tạp trong công tác quản lý và thực thi pháp luật, đòi hỏi Việt Nam phải sớm hoàn thiện một khuôn khổ pháp luật đồng bộ, kịp thời và hiệu quả, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

2 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay