Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Khánh thành di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh sau hơn 60 ngày thi công kỷ lục

15:42 21/04/2026
Ngày 19/04/2026 – Chính quyền và nhân dân phường Bắc Gianh, Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành Di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh sau hơn 60 ngày thi công khẩn trương “vượt nắng thắng mưa”. Công trình không chỉ góp phần bảo tồn giá trị lịch sử, mà còn tạo dựng không gian văn hóa có giá trị lâu dài, phục vụ cộng đồng và các thế hệ mai sau.
Không gian 2,8ha của di tích Bến phà Gianh được xây dựng chỉ sau hơn 60 ngày thi công khẩn trương và nỗ lực

Di tích lịch sử Bến phà Gianh nằm trên Quốc lộ 1A tại km 625+500, nối liền hai bờ sông Gianh. Bến phà được xây dựng lần đầu vào năm 1886 và khôi phục năm 1954, nơi đây từng là điểm giao thông huyết mạch trong kháng chiến chống Mỹ, được ví như “tọa độ lửa”, nơi hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để giữ vững mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường.

Trước khi khu di tích được xây dựng trang nghiêm như bây giờ thì nơi đây là bãi đất trống sình lầy.

“Vượt nắng thắng mưa”, chỉ sau hơn 60 ngày, vùng đất năm xưa giờ đã khoác lên mình diện mạo mới. Di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh đã được tôn tạo, chỉnh trang đồng bộ trên diện tích 2,8 ha với nhiều hạng mục khang trang như: Đền tưởng niệm, nhà trưng bày, nhà đón tiếp, khuôn viên cảnh quan xanh mắt, cùng nhiều hạng mục phục dựng như cầu bán nguyệt, phà sắt và mô hình con thuyền không số.

Khu vực đền tưởng niệm được thiết kế theo kiểu kiến trúc hai mái truyền thống, phía trước nổi bật với bức phù điêu rồng uy nghi, tạo điểm nhấn trang trọng cho tổng thể không gian. Bên trong đền được chạm khắc tinh xảo đến từng chi tiết, nổi bật là bức hoành phi sơn son thiếp vàng, góp phần tôn lên vẻ linh thiêng và cổ kính. Toàn bộ khu vực di tích được nâng nền gần 2m, tạo mặt bằng rộng rãi, khắc phục tình trạng ngập úng trước đây.

Đặc biệt, điểm nhấn của dự án là mô hình thuyền gỗ hai đáy được phục dựng theo tỷ lệ 1:1 – chiếc thuyền đầu tiên xuất phát từ Cảng Gianh năm 1960, mở đầu tuyến vận tải chiến lược Hồ Chí Minh trên biển. Thuyền dài 13,5 m, rộng 3,6 m, cao 2,3 m, nặng khoảng 20 tấn, được thiết kế hai đáy.

Ảnh tư liệu lịch sử

Trong lịch sử, chiếc thuyền thuộc Tiểu đoàn 603 được thành lập và hoạt động bí mật tại khu vực sông Gianh, theo quyết định của Quân ủy Trung ương về xây dựng tuyến chi viện Bắc – Nam trên biển. Chiếc thuyền đã góp phần đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển – biểu tượng của ý chí, lòng quả cảm và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc.

Không gian trưng bày tại di tích vẫn lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý giá. Những bức ảnh đen trắng đã ngả màu thời gian ghi lại cảnh vận chuyển hàng hóa tại bến đò Lao Ngang - Cảng Gianh năm 1972; hình ảnh Tổ rà phá bom từ trường trên sông Gianh năm 1968; hay những mảnh xác máy bay Mỹ bị bắn rơi… tất cả là những chứng tích lịch sử. (Ảnh: TTXVN)

Không gian trưng bày không chỉ mang giá trị lưu giữ mà còn là nơi khơi dậy cảm xúc, hun đúc lòng yêu nước. Bên cạnh đó, những hiện vật như: mảnh bom, bi đông, vỏ đạn, dụng cụ sinh hoạt… mỗi hiện vật, mỗi bức ảnh tại đây đều như một lát cắt lịch sử, giúp người xem hình dung rõ hơn về những năm tháng gian khổ nhưng đầy hào hùng.

Toàn bộ công trình được triển khai từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Việc huy động nguồn lực từ cộng đồng cho thấy sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo tồn di sản, đồng thời mở ra hướng tiếp cận bền vững, gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị trong thực tiễn. Qua đó, di tích không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn trở thành điểm đến giáo dục truyền thống, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử trong đời sống hiện đại.

Cây xanh được trồng mới khắp nơi trong khuôn viên rộng 2,8ha tỏa bóng mát xuống di tích.

Việc khánh thành Di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh sẽ mở ra một không gian kết nối giữa ký ức lịch sử và đời sống hiện tại, nơi các giá trị của quá khứ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và trở thành nguồn cảm hứng cho sự phát triển của các thế hệ hôm nay và mai sau.

 Trong ngày khánh thành, chương trình nghệ thuật chính luận “Bản hùng ca trên sông” cùng với những chùm pháo hoa rực rỡ đã cùng nhân lên niềm vui của người dân địa phương và du khách.

Việc tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt bến phà Gianh không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” mà còn mở ra không gian kết nối giữa ký ức lịch sử và cuộc sống hiện tại, nơi thông điệp về khát vọng hòa bình – độc lập được gin giữ, lan tỏa và trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của các thế hệ mai sau

PV

Tối 15/4, trong khuôn khổ trao giải Cống Hiến lần thứ 20 – năm 2026, Tập đoàn T&T Group của...

Chỉ sau hơn 5 ngày phát động, cuộc thi “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai...

Nếu bạn vẫn chưa biết đi đâu vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, thì Đà...

Sáng 30/3/2026, Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao...

Ngày 6/4/2026, ba đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup, gồm Quỹ Vì tương lai xanh, Trường ĐH VinUni...

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp...

Chỉ trong 90 ngày, hạng mục đầu tiên của siêu dự án 22.000 tỷ đồng phục vụ APEC “cán đích”

Chỉ sau đúng 3 tháng thi công thần tốc, khu vực sân đỗ 1C thuộc dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc sẽ chính thức đưa vào khai thác từ ngày 16/4/2026. Đây không chỉ là hạng mục đầu tiên trong tổ hợp dự án phục vụ APEC cán đích mà còn xác lập kỷ lục về tiến độ thi công trong lịch sử hạ tầng hàng không Việt Nam.

2 giờ trước

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

10 giờ trước

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

(Pháp lý) – Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng hơn 100.000 người rời khỏi khu vực nhà nước cần có việc làm. Vấn đề đặt ra cần có các giải pháp cơ chế để thúc đẩy thị trường việc làm trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nghiên cứu từ kinh nghiệm các nước, chúng tôi cho rằng cần xây dựng khung pháp lý chính sách chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho xã hội trong kỉ nguyên mới.

10 giờ trước

Masan Consumer tăng trưởng hai chữ số quý I: Triển vọng hoàn thành kế hoạch 2026 rõ nét?

Masan Consumer (Hose: MCH) đang ghi nhận đà tăng trưởng rõ nét trong quý 1/2026, với các chỉ số kinh doanh cho thấy sự cải thiện đồng bộ cả về quy mô lẫn chất lượng. Trong bối cảnh ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) vẫn duy trì mức tăng trưởng khiêm tốn, kết quả này không chỉ phản ánh sự phục hồi của nhu cầu tiêu dùng, mà còn cho thấy các mô hình vận hành mới của doanh nghiệp đang phát huy hiệu quả.

10 giờ trước

Từ “chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh” đến lời giải tiến độ của T&T trong dự án điện gió Savan 1 tại Lào

Việc một dự án điện gió tại Lào do T&T Group triển khai đạt mốc vận hành thương mại (COD), đưa dòng điện về Việt Nam chỉ sau khoảng 16 tháng và nhanh chóng đạt sản lượng khoảng 0,9 tỷ kWh mỗi năm không chỉ là câu chuyện của riêng một nhà máy. Đằng sau mốc tiến độ này là năng lực tổ chức triển khai và khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi dự án của chủ đầu tư – yếu tố ngày càng trở thành tiêu chí phân hóa trong lĩnh vực năng lượng.

10 giờ trước

Tận dụng ưu đãi mua xe 0 đồng, lãi suất cố định từ VinFast, khách Việt rủ nhau chốt VF 8 trong tháng 4

VinFast VF 8 đang tăng sức hút nhờ loạt chính sách bán hàng “độc quyền” trong tháng 4/2026 như hỗ trợ trực tiếp lên đến 13% giá niêm yết, mua xe 0 đồng trả trước với lãi suất cố định hay chính sách sạc pin miễn phí lên tới 3 năm.

1 ngày trước

Vai trò của Quốc hội trong cải cách pháp luật đất đai, tài chính ngân hàng theo hướng pháp luật kiến tạo

(Pháp lý). Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách pháp luật đất đai và tài chính – ngân hàng giữ vai trò then chốt trong việc khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế. Quốc hội, với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kiến tạo khung pháp lý phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

1 ngày trước

Đợt 2 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về lập pháp và phát triển đất nước

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đợt 2 của Kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 20/4, Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng và tiến hành biểu quyết thông qua các luật đã được đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại Tổ và Hội trường trong tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp. Dự kiến, ngày 23/4, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.

1 ngày trước

Thúc đẩy nâng cao năng lực lập pháp thông qua kết nối tri thức nghị viện

Từ ngày 16 - 19/4, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Hội nghị Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện các nước (ASGP) trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) đã diễn ra với sự tham dự của 114 nghị viện thành viên.

1 ngày trước

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh cải cách thể chế và nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật ở Việt Nam, việc tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong quy trình lập pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và khả thi của các văn bản pháp luật.

2 ngày trước

