T&T Group được vinh danh Giải Cống hiến 2026 hạng mục Thể thao

14:00 16/04/2026
Tối 15/4, trong khuôn khổ trao giải Cống Hiến lần thứ 20 – năm 2026, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã được vinh danh ở hạng mục Khát vọng cống hiến vì những đóng góp nổi bật trong công tác xã hội hóa thể thao; khơi gợi niềm đam mê, truyền cảm hứng và lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng, góp phần khích lệ sự phát triển của phong trào thể thao trên toàn quốc.

Giải thưởng tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của T&T Group nói chung, doanh nhân Đỗ Quang Hiển nói riêng trong hành trình cống hiến và kiến tạo những giá trị bền vững cho thể thao nước nhà suốt nhiều thập kỷ qua.

Khẳng định vai trò tiên phong trong xã hội hóa thể thao

Giải Thể thao Cống hiến nằm trong trong hệ thống giải "Cống hiến" do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức - một trong những giải thưởng uy tín bậc nhất trong lĩnh vực văn hóa - thể thao tại Việt Nam.

Với 4 hạng mục quan trọng gồm Gương mặt thể thao của năm, Chiến tích thể thao của năm, Gương mặt Trẻ thể thao của năm và Khát vọng Cống hiến, giải thưởng không chỉ ghi nhận thành tích thi đấu mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng.

Việc T&T Group được trao thưởng tại hạng mục “Khát vọng Cống hiến” trong mùa giải Cống hiến lần thứ 20 không chỉ là một danh hiệu, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ, nhất quán với triết lý phát triển thể thao vì cộng đồng, quốc gia trong suốt nhiều năm qua.

Không phải ngẫu nhiên mà Hội đồng bầu chọn của Giải Thể thao Cống hiến lựa chọn T&T Group cho hạng mục mang ý nghĩa này. Trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa, vai trò của các doanh nghiệp như T&T Group trở nên ngày càng quan trọng.

Xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp, rồi sau đó đầu tư cho bóng đá, thể thao, nhà sáng lập T&T Group Đỗ Quang Hiển đã xác định rõ: làm thể thao không phải vì lợi ích kinh tế, mà là một sứ mệnh xã hội; và phải luôn nghĩ tới Tổ quốc với tinh thần cống hiến không vụ lợi. Triết lý ấy cũng được thể hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động, từ bóng đá nam, bóng đá nữ cho đến các môn thể thao khác.

Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang cùng hai cầu thủ Đỗ Duy Mạnh, Đỗ Hoàng Hên nhận giải Khát vọng cống hiến tối 15/4

Đặc biệt, sự hiện diện của doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch T&T Group, Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội - con trai thứ của doanh nhân Đỗ Quang Hiển - tại lễ trao giải, cùng các cầu thủ ngôi sao như Đỗ Duy Mạnh và Đỗ Hoàng Hên, không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ trong hành trình phụng sự thể thao Việt Nam.

“Giải thưởng Khát vọng Cống hiến là nguồn động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục kiên định với chiến lược đầu tư cho bóng đá, thể thao một cách bài bản, bền vững, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho các đội tuyển quốc gia và sự phát triển chung của thể thao Việt Nam”, Phó Chủ tịch Tập đoàn T&T Group chia sẻ sau khi nhận giải.

Hành trình bền bỉ với bóng đá, thể thao Việt Nam

T&T Group được vinh danh đúng vào dịp đặc biệt: kỷ niệm 20 năm thành lập CLB Bóng đá Hà Nội và đội bóng thủ đô cũng chính là minh chứng rõ nét nhất cho hành trình bền bỉ của T&T Group với bóng đá, thể thao Việt Nam. Từ một đội bóng non trẻ, Hà Nội FC vươn lên trở thành CLB giàu thành tích bậc nhất bóng đá Việt Nam với 6 chức vô địch V-League, 3 Cúp Quốc gia và 5 Siêu Cúp.

Nhưng giá trị lớn nhất mà CLB Bóng đá Hà Nội mang lại không chỉ nằm ở những chiếc cúp. Đó là một hệ thống đào tạo trẻ bài bản, liên tục sản sinh ra những thế hệ cầu thủ tài năng, đóng góp nòng cốt cho các đội tuyển quốc gia. Những cái tên trưởng thành từ Hà Nội FC nối tiếp nhau như Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Hai Long… đã góp phần làm nên kỳ tích Á quân U23 châu Á 2018, cũng như các chức vô địch SEA Games, AFF Cup và những dấu ấn tại đấu trường châu lục. Ở góc độ phát triển bền vững, đây chính là “di sản” quan trọng nhất, một hệ sinh thái bóng đá có khả năng tự vận hành, kế thừa và phát triển.

Bầu Hiển ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2024 cùng các cầu thủ Hà Nội FC góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam

Nếu bóng đá nam là nền tảng, thì bóng đá nữ lại là nơi thể hiện rõ nhất “tính nhân văn” trong chiến lược của T&T Group. Khi tiếp quản CLB nữ Thái Nguyên - một đội bóng đứng trước nguy cơ giải thể vì thiếu kinh phí - T&T không chỉ “cứu” một đội bóng, mà còn góp phần thay đổi cả hệ sinh thái. Thu nhập cầu thủ tăng gấp 5–10 lần, chế độ đãi ngộ được cải thiện, thị trường chuyển nhượng lần đầu tiên hình thành trong bóng đá nữ Việt Nam. Ở một góc nhìn rộng hơn, đây là bước chuyển từ “nuôi dưỡng đam mê” sang “xây dựng nghề nghiệp” cho các nữ cầu thủ, một thay đổi mang tính cấu trúc của bóng đá nữ Việt Nam.

Không chỉ tập trung vào bóng đá, T&T Group còn kiên trì đầu tư vào những môn thể thao ít được chú ý hơn như bóng bàn - nơi thành công không đến từ hào quang truyền thông, mà từ sự bền bỉ và chiến lược dài hạn.

Từ CLB bóng bàn Hà Nội T&T đến mô hình hợp tác với Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam, đội bóng bàn CAND - T&T nhanh chóng vươn lên trở thành thế lực hàng đầu quốc gia, cạnh tranh sòng phẳng với TP.HCM và Hà Nội. Tấm HCV SEA Games 2023 nội dung đôi nam nữ sau 26 năm chờ đợi của Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc cũng chính là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của chiến lược đầu tư bài bản, chuyên nghiệp của T&T Group.

Bên cạnh công tác đào tạo và phát triển đội tuyển, T&T Group còn đóng vai trò tích cực trong việc tổ chức và đồng hành cùng các sự kiện thể thao lớn. Có thể kể đến việc phối hợp tổ chức các giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng – một sân chơi mang ý nghĩa không chỉ về thể thao mà còn về ngoại giao, hợp tác khu vực. Hay giải bóng đá nữ quốc tế Hà Nội Cup T&T – nơi tạo cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ cho các cầu thủ nữ. Thông qua những hoạt động này, T&T Group đang góp phần đưa thể thao trở thành cầu nối văn hóa, tăng cường hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Đặc biệt, tinh thần “cống hiến” của T&T Group còn được thể hiện qua những hành động giàu tính nhân văn và lan tỏa mạnh mẽ. Tại trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 trên sân Thái Lan, ông Đỗ Quang Hiển đã quyết định thuê chuyên cơ đưa gia đình các cầu thủ, người thân và đông đảo cổ động viên sang tiếp lửa cho ĐT Việt Nam.

Bầu Hiển tài trợ toàn bộ chi phí cho gia đình, người thân các cầu thủ Việt Nam và hơn 600 CĐV Việt Nam sang Thái Lan cổ vũ trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2024

Hình ảnh hàng trăm CĐV Việt Nam phủ đỏ khán đài sân Jalamangala (Thái Lan) không chỉ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các tuyển thủ Việt Nam, mà còn trở thành biểu tượng đẹp về sự đồng hành, sẻ chia và niềm tin vào đội tuyển quốc gia.

“Khát vọng cống hiến” - giá trị cốt lõi tạo nên khác biệt

Điểm khác biệt lớn nhất của T&T Group không nằm ở quy mô đầu tư, mà ở triết lý phát triển. Trong khi nhiều mô hình thể thao còn phụ thuộc vào nguồn lực ngắn hạn, T&T Group lựa chọn con đường dài hơn: đầu tư vào con người, hệ thống và giá trị bền vững.

Ngay cả những nỗ lực như hỗ trợ thủ tục cho cầu thủ nhập tịch – tiêu biểu là trường hợp của Đỗ Hoàng Hên – cũng cho thấy một tư duy mở, hướng tới việc nâng cao chất lượng đội tuyển quốc gia.

“Khát vọng cống hiến” vì thế không chỉ là một khẩu hiệu. Đó là kim chỉ nam xuyên suốt, được cụ thể hóa bằng những hành động thực tế, bền bỉ qua nhiều năm.

Giải thưởng “Khát vọng Cống hiến” dành cho T&T Group không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh một doanh nghiệp, mà còn gửi đi một thông điệp rộng lớn hơn: thể thao cần những người làm bằng tâm huyết, tầm nhìn và trách nhiệm xã hội.

Trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu lớn hơn ở châu lục và thế giới, những mô hình như T&T Group chính là nền tảng quan trọng. Không chỉ tạo ra thành tích, họ còn góp phần nuôi dưỡng đam mê, truyền cảm hứng và xây dựng một nền thể thao phát triển bền vững.

Và ở đó, “khát vọng cống hiến” không phải là đích đến, mà là một hành trình – hành trình mà T&T Group vẫn đang tiếp tục viết nên, từng ngày, bằng những đóng góp bền bỉ, đầy thiết thực cho thể thao và xã hội Việt Nam.

Hàng nghìn bạn trẻ nhập cuộc “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh” Thông tin cần biết
Hàng nghìn bạn trẻ nhập cuộc “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh”

Không phải Cầu Vàng, đây mới là tọa độ giải trí “hot” nhất Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 30/4 Thông tin cần biết
Không phải Cầu Vàng, đây mới là tọa độ giải trí “hot” nhất Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 30/4

Agribank đồng hành cùng tỉnh Thanh Hoá triển khai mô hình Kiosk hành chính công thông minh - Thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân Thông tin cần biết
Agribank đồng hành cùng tỉnh Thanh Hoá triển khai mô hình Kiosk hành chính công thông minh - Thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Phát động cuộc thi Asian Hackathon for Green Future 2026 với tổng giải thưởng 24.000 USD Thông tin cần biết
Phát động cuộc thi Asian Hackathon for Green Future 2026 với tổng giải thưởng 24.000 USD

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” Thông tin cần biết
Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Quỹ Vì tương lai xanh phát động thử thách 21 ngày sống xanh: 100 video đổi 1 đèn năng lượng mặt trời Thông tin cần biết
Quỹ Vì tương lai xanh phát động thử thách 21 ngày sống xanh: 100 video đổi 1 đèn năng lượng mặt trời

Mô hình tổ chức cơ quan lập pháp chuyên trách về kinh tế: Kinh nghiệm các nước OECD và khả năng áp dụng tại Việt Nam

Mô hình tổ chức cơ quan lập pháp chuyên trách về kinh tế: Kinh nghiệm các nước OECD và khả năng áp dụng tại Việt Nam

Chọn mua ô tô điện VinFast, người dùng “thắng lớn” nhờ chi phí bảo dưỡng rẻ bất ngờ

Chọn mua ô tô điện VinFast, người dùng “thắng lớn” nhờ chi phí bảo dưỡng rẻ bất ngờ

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

Kinh nghiệm, chính sách đột phá của một số nước trong phát triển đô thị đặc biệt và những gợi mở cho Việt Nam

Kinh nghiệm, chính sách đột phá của một số nước trong phát triển đô thị đặc biệt và những gợi mở cho Việt Nam

Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật” trong CAND

Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật” trong CAND

Bộ Chính trị cho phép thí điểm luật sư công tại 8 bộ, 10 tỉnh, thành

Bộ Chính trị cho phép thí điểm luật sư công tại 8 bộ, 10 tỉnh, thành

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Vì sao mỏ Núi Pháo của MSR ngày càng có giá trị trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao toàn cầu?

Vì sao mỏ Núi Pháo của MSR ngày càng có giá trị trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao toàn cầu?

APEC 2027 tại Phú Quốc là tuyên ngôn vị thế Việt Nam

APEC 2027 tại Phú Quốc là tuyên ngôn vị thế Việt Nam

Giải mã 52.000 doanh nghiệp trăm tuổi tại Nhật Bản

Giải mã 52.000 doanh nghiệp trăm tuổi tại Nhật Bản

