Quảng cáo #101
Tin rất vui: Xuyên lễ 30/4, toàn bộ người dân Việt Nam được mua sắm tại đây mà không cần dùng tiền

14:55 26/04/2026
Đây là nơi nào, chính sách cụ thể như thế nào là điều nhiều người quan tâm.

Có những chuyến đi dịp lễ chỉ để rời thành phố vài ngày. Nhưng cũng có những điểm đến mà chỉ một chi tiết rất lạ thôi đã đủ khiến cả hành trình trở nên đáng nhớ hơn hẳn.

Kỳ nghỉ 30/4 năm nay, núi Bà Đen là một nơi như thế. Trên đỉnh núi, du khách đi cáp treo sẽ được phát miễn phí lá bồ đề để đổi lấy đồ ăn, đặc sản tại 4 phiên chợ Lá Bà Đen diễn ra vào các ngày 25-26/4 và 30/4-1/5. VnExpress cho biết đây là lần đầu chợ lá được tổ chức thành 4 phiên xuyên lễ, còn Sun Group giới thiệu đây là một trong những trải nghiệm nổi bật của khu du lịch dịp nghỉ dài ngày năm nay, khi du khách có thể mua sắm mà không cần dùng tiền mặt.

Ảnh Harper's Bazaar Vietnam

Đi chợ trên đỉnh núi, dùng lá bồ đề mua sắm thay tiền mặt

Điều khiến hoạt động này gây tò mò nằm ở chỗ việc mua sắm được biến thành một trải nghiệm văn hóa. Theo giới thiệu từ đơn vị tổ chức, không gian chợ được dựng theo mô hình chợ dân gian Nam Bộ với các gian hàng dùng vật liệu tre, lá; thay vì dùng tiền mặt, du khách cầm lá bồ đề để đổi các món ăn địa phương như bánh tráng, bánh bò và đồ ăn vặt. Cách tổ chức ấy khiến phiên chợ trên đỉnh núi không còn đơn thuần là nơi ăn uống, mà giống như một lát cắt đời sống xưa được đưa lên giữa không gian mây núi.

Từ chi tiết “đi chợ bằng lá”, mạch trải nghiệm trên núi Bà Đen năm nay còn được nối dài bằng hàng loạt hoạt động gắn với không khí đại lễ. Theo Sun Group, từ 21/4 đến 30/5, khu du lịch tổ chức không gian “Ký ức tự hào” tái hiện những dấu mốc lịch sử gắn với ngọn núi; sáng 30/4 có lễ thượng cờ trên đỉnh núi, còn từ 30/4 đến 3/5 là khu trải nghiệm ẩm thực chủ đề “tiền tuyến” cùng các tiết mục nghệ thuật buổi sáng. Khi đặt cạnh phiên chợ lá, chuỗi hoạt động này giúp chuyến đi không chỉ có yếu tố check-in hay vui chơi, mà còn có thêm chiều sâu văn hóa và cảm xúc lễ hội.

Ảnh Sun World Ba Den Mountain

Một vài hình ảnh nổi bật tại phiên chợ lá đặc biệt (Ảnh Sun World Ba Den Mountain)

Sức hút của điểm đến này còn đến từ chính cảnh quan và cách tiếp cận khá nhẹ nhàng với du khách. Cổng du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết núi Bà Đen nằm cách trung tâm thành phố Tây Ninh khoảng 11 km, cao 986 m và là ngọn núi cao nhất khu vực. Du khách hiện có thể di chuyển bằng hệ thống cáp treo, trong đó chặng lên chùa Bà chỉ khoảng 5 phút. Nhờ vậy, nơi đây phù hợp không chỉ với nhóm bạn trẻ thích săn ảnh, mà cả gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi muốn đi chơi ngắn ngày dịp lễ.

Từ núi Bà Đen, có thể nối dài hành trình sang cả vùng lân cận

Điểm hay của một chuyến đi Tây Ninh là không cần chạy quá nhiều nơi vẫn có thể xếp được lịch trình tròn trịa. Cổng du lịch tỉnh Tây Ninh gợi ý hành trình 48 giờ với các điểm nổi bật gồm núi Bà Đen, Tòa thánh Cao Đài và hồ Dầu Tiếng; đồng thời nhấn mạnh Tây Ninh cách TP.HCM khoảng 100 km, thuận tiện cho các chuyến đi ngắn trong dịp lễ, cuối tuần. Với nhịp nghỉ 30/4, đây là kiểu cung đường vừa đủ gần để không mệt, nhưng vẫn đủ mới để tạo cảm giác “đổi gió” rõ rệt.

Nếu muốn nối tiếp hành trình theo hướng văn hóa - kiến trúc, sau khi rời núi Bà Đen, du khách có thể ghé Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh. Theo cổng du lịch tỉnh, công trình được xây dựng từ năm 1933 và hoàn thiện vào năm 1955, là quần thể lớn gồm Tòa thánh, đền thờ Phật mẫu, bửu tháp và nhiều hạng mục khác. Việc kết hợp một điểm đến thiên nhiên - tâm linh như núi Bà Đen với một công trình tín ngưỡng đặc sắc như Tòa thánh giúp chuyến đi có thêm chiều sâu thay vì chỉ dừng ở ngắm cảnh.

Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh (Ảnh Cổng TT Du lịch Tây Ninh)

Trong trường hợp muốn thư giãn nhiều hơn, hồ Dầu Tiếng là gợi ý khá hợp lý cho nửa sau của chuyến đi. Theo cổng du lịch tỉnh Tây Ninh, hồ nằm cách thành phố Tây Ninh 38 km về phía đông, trải dài trên địa phận ba tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước, đồng thời là hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam hiện nay. Sau nhịp sôi động trên đỉnh núi, một quãng dừng ở hồ với phong cảnh thoáng và yên sẽ khiến hành trình dịp lễ bớt gấp gáp hơn.

Còn nếu muốn khép lại chuyến đi bằng ẩm thực, Tây Ninh vẫn có nhiều thứ để níu chân du khách. Cổng du lịch tỉnh gợi nhắc những món rất quen thuộc với vùng đất này như bánh canh Trảng Bàng, bánh tráng phơi sương, rau rừng hay các món ăn vặt chế biến từ bánh tráng.

Hồ Dầu Tiếng (Ảnh Cổng TT Du lịch Tây Ninh)

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Khương Đình – Hà Nội): Đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong thời đại mới

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, ngành giáo dục được xác...

Khánh thành di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh sau hơn 60 ngày thi công kỷ lục

Ngày 19/04/2026 – Chính quyền và nhân dân phường Bắc Gianh, Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành Di tích...

T&T Group được vinh danh Giải Cống hiến 2026 hạng mục Thể thao

Tối 15/4, trong khuôn khổ trao giải Cống Hiến lần thứ 20 – năm 2026, Tập đoàn T&T Group của...

Hàng nghìn bạn trẻ nhập cuộc “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh”

Chỉ sau hơn 5 ngày phát động, cuộc thi “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai...

Không phải Cầu Vàng, đây mới là tọa độ giải trí “hot” nhất Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 30/4

Nếu bạn vẫn chưa biết đi đâu vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, thì Đà...

Agribank đồng hành cùng tỉnh Thanh Hoá triển khai mô hình Kiosk hành chính công thông minh - Thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Sáng 30/3/2026, Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao...

Pháp luật về phát triển kinh tế xanh của một số nước và những gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý) - Phát triển kinh tế xanh là một xu thế tất yếu, vừa đảm bảo mục tiêu hiện đại hóa nền kinh tế, vừa phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ kinh nghiệm chính sách của các quốc gia trên thế giới, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều để sớm xây dựng một số đạo luật xanh như Luật Tăng trưởng xanh, Luật Mua sắm xanh…phục vụ cho phát triển kinh tế xanh, bền vững ở Việt Nam

Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống: Nâng cao năng lực phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp

Bài nghiên cứu phân tích vai trò và giải pháp nâng cao năng lực phổ biến pháp luật (PBGDPL) và hỗ trợ pháp lý (HTPL) của Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN) đối với cộng đồng doanh nghiệp, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW năm 2025. Trên cơ sở cơ sở lý luận và thực tiễn, bài viết đánh giá thực trạng hoạt động PBGDPL và HTPL của HLGVN, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề xuất mô hình, chính sách và phương thức triển khai mới nhằm nâng cao hiệu quả.

Lý do xe điện “phủ sóng” từ gia đình đến doanh nghiệp

Từ chỗ mua một chiếc để trải nghiệm, nhiều gia đình Việt đang chuyển sang sắm 2-3 xe máy điện cùng lúc để thay dần xe xăng. Không chỉ ở nhóm khách hàng cá nhân, nhiều doanh nghiệp cũng bắt đầu điện hóa đội xe, cho thấy làn sóng chuyển đổi xanh đang tăng tốc mạnh, với động lực lớn mang tên VinFast.

BĐS “chạm biển” khan hiếm, Đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay bùng nổ với gần 1.000 booking chỉ trong 72 giờ

Trong cuộc săn tìm những tọa độ “chạm biển”, giới siêu giàu đang hướng sự chú ý về Đảo Ngọc tại Vinhomes Hải Vân Bay - một vịnh biển biệt lập hiếm hoi còn lại của Đà Nẵng. Gần 1.000 booking chỉ trong 72 giờ dù chưa chính thức ra mắt, cùng đòn bẩy lãi suất “khóa trần” và cú hích từ siêu cảng Liên Chiểu chuẩn bị khởi công đang tạo nên lực đẩy hiếm có, báo hiệu một “cơn sóng” mới của thị trường khi Đảo Ngọc chính thức lộ diện.

9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã xem xét, thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định các vấn đề về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách...

Tăng cường kỷ luật trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 36/CĐ-TTg ngày 25/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Trang nghiêm Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh

Sáng 26/4 (tức 10/3 năm Bính Ngọ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và dâng hương.

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

(Pháp lý). Nội dung số do AI sáng tạo, đang định hình xu hướng kinh tế số tại Việt Nam, nhưng khung pháp lý về quyền sở hữu vẫn còn nhiều khoảng trống. Bài viết phân tích các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tác giả và quyền tài sản, phân tích những hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp để xây dựng một khung pháp lý chặt chẽ, giúp người dùng tự tin khai thác giá trị kinh tế từ nội dung số, góp phần đưa kinh tế số Việt Nam tiến xa hơn trong kỷ nguyên AI.

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

(Pháp lý). Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, Singapore đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, sánh ngang với New York, Luân Đôn và Hồng Kông. Thành công này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của hàng loạt yếu tố nền tảng: môi trường pháp lý minh bạch, chính sách thuế ưu đãi, hạ tầng tài chính-công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự ổn định chính trị và khả năng thích ứng nhanh với các xu hướng mới như fintech và tài chính xanh.

Pháp luật Việt Nam về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử: Thực trạng và kiến nghị

(Pháp lý). Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số đang ngày càng gia tăng với diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc nghiên cứu các quy định pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử và xem xét việc áp dụng các quy định này trong thực tiễn là hết sức cần thiết.

