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Gu nghỉ dưỡng mới của khách quốc tế đưa Đảo Ngọc vào tâm điểm đầu tư

15:00 09/07/2026
Sự gia tăng của dòng khách quốc tế chất lượng cao đang định hình nhu cầu mới đối với bất động sản nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng. Được phát triển theo mô hình điểm đến “all-in-one”, Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay) đáp ứng trọn vẹn xu hướng lưu trú dài ngày và trải nghiệm đa dạng của du khách quốc tế.

Xu hướng mới của dòng khách quốc tế

Năm 2025, Đà Nẵng đón khoảng 17,3 triệu lượt khách lưu trú, gấp đôi mức 8,7 triệu lượt của năm 2019 - giai đoạn trước Covid -19. Đà tăng trưởng được duy trì trong năm 2026 khi sau 6 tháng đầu năm, thành phố đón gần 9,8 triệu lượt khách.

Đáng chú ý, khách quốc tế đạt gần 5,2 triệu lượt, chiếm hơn một nửa tổng lượng khách. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng hơn 21%, cho thấy du lịch Đà Nẵng không chỉ tăng về lượng mà còn đi lên về chất.

Động lực quan trọng đến từ mạng lưới kết nối quốc tế ngày càng mở rộng. Đà Nẵng đã mở thêm các đường bay tới Nga, Kazakhstan, Uzbekistan và Đông Âu. Thành phố cũng duy trì kết nối với Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Dubai… góp phần đa dạng hóa nguồn khách và tăng sức hút với các thị trường tiềm năng.

Bên cạnh đó, thành phố ngày càng lôi cuốn nhóm khách nghỉ dưỡng cao cấp, golf, MICE, wellness và người làm việc từ xa.

Năm 2025, Nomads.com xếp Đà Nẵng là thành phố phát triển nhanh nhất Đông Nam Á dành cho người làm việc từ xa.

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Xu hướng lưu trú dài ngày đang tạo lợi thế cho các điểm đến sở hữu hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh tại Đà Nẵng

Với thời gian lưu trú trung bình khoảng một tuần cho mỗi kỳ nghỉ, khách quốc tế ngày càng ưu tiên những địa chỉ có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi và mua sắm trong cùng một không gian. Xu hướng này đang thúc đẩy sự phát triển của các tọa độ nghỉ dưỡng “all-in-one”.

“Du khách quốc tế không còn đơn thuần quan tâm nhiều đến bãi biển hay điểm check-in nổi tiếng. Điều họ tìm kiếm nhiều hơn là những điểm đến có thể mang tới trải nghiệm đa dạng. Càng có nhiều dịch vụ và hoạt động để khám phá, họ càng có xu hướng lưu trú lâu hơn và quay trở lại”, anh Nguyễn Văn Thắng, hướng dẫn viên du lịch tại Đà Nẵng, chia sẻ.

Đảo Ngọc - Điểm đến trọn trải nghiệm giữa vùng vịnh Tây Bắc Đà Nẵng

Sức hút từ du lịch “all-in-one” đang mở ra lợi thế cho Đảo Ngọc tại Vinhomes Hải Vân Bay.

Trên quy mô hơn 138 ha, phân khu quy tụ VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay, resort 5 sao, CLB bãi biển, phố đi bộ ven biển cùng chuỗi công viên chủ đề, hình thành một “điểm đến trong điểm đến” với đầy đủ trải nghiệm nghỉ dưỡng, vui chơi, mua sắm và giải trí.

Trong đó, VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay sẽ trở thành động lực hút khách lớn nhất của cực Tây Bắc Đà Nẵng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và tạo nguồn khách ổn định cho toàn khu vực.

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Địa thế độc đáo cùng chuỗi trải nghiệm “all-in-one” giúp Đảo Ngọc ghi điểm với khách quốc tế

Không gian nghỉ dưỡng cũng được kiến tạo theo đúng gu của lớp khách quốc tế đề cao trải nghiệm, sự riêng tư và tính thẩm mỹ.

Lấy cảm hứng từ Costa Smeralda (Italy), quỹ căn biệt thự, liền kề tại Đảo Ngọc kết hợp ba phong cách kiến trúc Địa Trung Hải, tân cổ điển và hiện đại xanh trong không gian mật xây dựng độ thấp, ưu tiên cây xanh và mặt nước. Tổng thể vừa sang trọng, vừa gần gũi thiên nhiên đáp ứng đúng gu của nhóm khách nghỉ dưỡng cao cấp.

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Không gian nghỉ dưỡng ven vịnh với mật độ xây dựng thấp cùng cảnh quan xanh của Đảo Ngọc đáp ứng mô hình du lịch wellness

Bên cạnh hệ sinh thái hoàn chỉnh, Đảo Ngọc còn là một trong số ít quỹ bất động sản sở hữu lâu dài trực diện vịnh biển tại Đà Nẵng. Trong bối cảnh nguồn cung loại hình này ngày càng khan hiếm, giá trị của Đảo Ngọc không chỉ đến từ khả năng khai thác lưu trú mà còn từ dư địa tăng giá cùng sự phát triển của cực du lịch mới phía Tây Bắc.

Đáng chú ý, 502 căn hoàn thiện nội thất dự kiến được bàn giao đồng thời với thời điểm các hạng mục trọng điểm của hệ sinh thái đi vào vận hành, giúp chủ sở hữu có thể đón ngay dòng khách quốc tế khi điểm đến bước vào giai đoạn sôi động nhất.

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Quỹ căn hoàn thiện nội thất giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị vận hành, đón cơ hội khai thác khi hệ sinh thái hoàn thiện

Đặc biệt, nhà đầu tư còn có cơ hội tận dụng loạt chính sách tài chính hấp dẫn của Vinhomes, nổi bật là hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, khóa trần lãi suất 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo, cùng cam kết tiền thuê lên đến 21% trong 3 năm, ưu đãi 15% cho khách thanh toán sớm và nhiều ưu đãi Early Bird…

Vừa quyết định sở hữu một căn hoàn thiện nội thất Tropicana Village Resort, anh Nguyễn Anh Quân (Hà Nội) cho biết, lý do khiến anh xuống tiền không chỉ từ tiềm năng khai thác từ hệ sinh thái đang hình thành mà còn là thời điểm hiếm có về chính sách.

“Hỗ trợ lãi suất giúp tôi chủ động dòng tiền và tránh được mọi rủi ro vĩ mô trong 4 năm. Chính sách này chỉ áp dụng đến hết ngày 20/7 nên tôi chốt ngay”, anh Quân chia sẻ.

Làn sóng khách quốc tế đang đánh thức những giá trị mới của vùng vịnh Tây Bắc Đà Nẵng. Trong dòng chảy đó, Đảo Ngọc không chỉ mở ra cơ hội khai thác sớm khi hệ sinh thái đi vào vận hành vào cuối năm 2027 mà còn đón đầu chu kỳ phát triển dài hạn của một điểm đến nghỉ dưỡng mới trên bản đồ du lịch miền Trung.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Đà Nẵng Hải Vân Bay
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