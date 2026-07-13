Quảng Ninh trước cột mốc trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, nơi nào sẽ đón đầu dòng cư dân tương lai?

Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và đạt quy mô 3,8 triệu dân vào năm 2050. Để đón đầu dòng cư dân tương lai, địa phương cần những đại đô thị tích hợp đủ sức hình thành cộng đồng, tạo động lực tăng trưởng dài hạn như Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Bài toàn của một đô thị gần 4 triệu dân

Theo Quy hoạch chung đến năm 2050 vừa được phê duyệt, Quảng Ninh đặt mục tiêu trở thành phố gắn với di sản mang tầm quốc tế với 3,8 triệu dân.

Đây không đơn thuần là mục tiêu nâng cấp hành chính hay gia tăng dân số. Khi quy mô đô thị mở rộng, yêu cầu đặt ra là xây dựng một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, nơi giáo dục, y tế, thương mại, giao thông và các dịch vụ đô thị phát triển đồng bộ để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng cư dân ngày càng đông, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Vinhomes Global Gate Hạ Long được quy hoạch theo mô hình siêu đô thị tích hợp trên quy mô hơn 6.200ha, đáp ứng nơi ở cho khoảng 380.000 người

Thực tế, nhiều đô thị thành công trên thế giới đều lựa chọn cách tiếp cận này.

Singapore với khoảng 6 triệu dân trên diện tích gần 700 km² đã quy hoạch 24 khu đô thị mới, mỗi khu phục vụ khoảng 200.000-300.000 cư dân cùng hệ thống trường học, bệnh viện, thương mại và giao thông công cộng hoàn chỉnh.

Tại Hàn Quốc, Songdo International Business District cũng được quy hoạch như một thành phố tích hợp trên diện tích khoảng 600 ha, phục vụ khoảng 300.000 cư dân và người lao động, trong đó gần 40% diện tích dành cho cây xanh và không gian công cộng.

Điểm chung của các mô hình này là hạ tầng và tiện ích được đầu tư trước để thu hút cư dân, từ đó hình thành sức sống đô thị và tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Theo TS.KTS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, một đô thị không thể vận hành hiệu quả nếu chỉ được cấu thành bởi những khu dân cư nhỏ lẻ.

“Muốn tự vận hành phải đạt quy mô dân số và hoạt động kinh tế đủ lớn để tạo nhịp sống liên tục ngày và đêm”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Với mục tiêu hướng tới gần 4 triệu dân vào năm 2050, Quảng Ninh vì thế cần những đại đô thị có khả năng tạo lập cộng đồng cư dân quy mô lớn, đồng thời phát triển hệ sinh thái dịch vụ và kinh tế vận hành liên tục.

Quy hoạch đi trước, tiện tích đón đầu nhu cầu nhiều thập kỷ

Đáp ứng nhu cầu của cộng đồng cư dân ngày càng lớn không chỉ là bài toán nhà ở, mà còn đòi hỏi hệ thống giáo dục, y tế, thương mại và giải trí được quy hoạch đồng bộ. Đây cũng là định hướng phát triển của Vinhomes Global Gate Hạ Long - siêu đô thị quy mô hơn 6.200 ha, trong đó hơn 2.500 ha dành cho cây xanh và mặt nước.

Theo giới chuyên gia, đây không chỉ là siêu đô thị biển mang tầm nhìn đi trước thị trường cả thập kỷ mà còn là biểu tượng mới góp phần đưa Hạ Long vươn lên thành trung tâm sống, nghỉ dưỡng và đầu tư hàng đầu khu vực.

Hệ sinh thái giáo dục được quy hoạch đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của nhiều thế hệ cư dân.

Ở lĩnh vực giáo dục, Làng Đại học quy mô 200 ha dự kiến thu hút hơn 30.000 sinh viên, giảng viên và chuyên gia, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo dòng cư dân hiện diện thường xuyên. Cùng với đó, hệ thống trường liên cấp Vinschool đáp ứng nhu cầu học tập của nhiều thế hệ cư dân ngay trong đại đô thị.

Trong lĩnh vực y tế, bệnh viện quốc tế 5 sao Vinmec Cleveland Clinic được quy hoạch nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Trong khi đó, Outlet hàng hiệu quy mô 73 ha cùng tổ hợp giải trí VinWonders rộng 81 ha mở rộng không gian mua sắm, vui chơi và trải nghiệm cho cư dân, người dân Hạ Long cũng như du khách.

Theo giới chuyên gia, khi các tiện ích lõi được đầu tư từ sớm, siêu đô thị không chỉ gia tăng sức hút với cư dân mà còn tạo dư địa phát triển cho thương mại, dịch vụ và du lịch trong dài hạn.

Một siêu đô thị chỉ thực sự vận hành hiệu quả khi có cộng đồng cư dân đủ lớn. Đây cũng là lý do Vinhomes Global Gate Hạ Long phát triển đa dạng loại hình sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Đáng chú ý, siêu đô thị dự kiến ra mắt 4 tòa chung cư đầu tiên, được phát triển theo tiêu chuẩn Diamond cao cấp nhất của Vinhomes. Hiện, tiêu chuẩn này mới chỉ có tại Vinhomes Metropolis (Hà Nội) và Vinhomes Golden River (TP.HCM).

Từ sảnh thông tầng theo chuẩn khách sạn, mặt dựng kính Low-E, hệ thống điều hòa âm trần đến hệ thiết bị hoàn thiện đến từ các thương hiệu quốc tế danh tiếng, như Bosch, Duravit, Hansgrohe… cùng tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp, hướng tới nhóm cư dân thành đạt, tài chính vững vàng và tầng lớp chuyên gia có yêu cầu cao về chất lượng sống.

4 tòa chung cư dự kiến mở bán đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ được phát triển theo tiêu chuẩn Diamond cao cấp nhất

Chất lượng sống được nâng lên cũng là nền tảng để hình thành một cộng đồng cư dân ổn định và sức mua bền vững. Khi cộng đồng cư dân ngày càng đông, nhu cầu mua sắm, ăn uống, lưu trú và giải trí cũng tăng theo, tạo dư địa cho hàng loạt mô hình kinh doanh phát triển. Như một vòng tuần hoàn, hoạt động thương mại sôi động tiếp tục gia tăng sức hút của siêu đô thị, thu hút thêm cư dân, doanh nghiệp và dòng vốn, tạo nên chu kỳ tăng trưởng bền vững.

Sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ ngồi lớn bậc nhất thế giới được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa, giải trí quy mô lớn của Hạ Long.

Với quy hoạch tích hợp đi trước nhu cầu phát triển của địa phương nhiều năm, Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ không chỉ đáp ứng bài toán an cư của Quảng Ninh trong giai đoạn mới mà còn trở thành động lực thúc đẩy hình thành một cực tăng trưởng mới, đồng hành cùng mục tiêu đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và trung tâm kinh tế - du lịch mang tầm quốc tế.