Hạ tầng mở rộng không gian phát triển cửa ngõ phía Tây TP HCM

Tiến độ của các tuyến vành đai, cao tốc liên vùng góp phần mở rộng không gian đô thị, đồng thời tạo điều kiện để khu vực cửa ngõ phía Tây TP HCM thu hút nguồn cung và nhu cầu mới.

Động lực hạ tầng cho khu Tây TP HCM

Vành đai 3 TP HCM - tuyến vành đai dài 76,34 km, quy mô 8 làn xe với tốc độ thiết kế 100 km/h - hiện đạt khoảng 75% khối lượng thi công. Theo kế hoạch, dự án sẽ thông xe 38,6 km vào cuối tháng 9 và hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm nay. Nhiều hạng mục hoàn thiện như hệ thống tường chống ồn và mặt đường nhựa rỗng cũng lần đầu tiên được triển khai trên tuyến.

Công trường Vành đai 3 TP HCM đang được đẩy nhanh tiến độ với các hạng mục hoàn thiện mặt đường.

Trên trục Đông - Tây, cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, dự kiến thông xe toàn tuyến vào tháng 9. Cùng với Vành đai 4 từng bước được triển khai, các tuyến giao thông trọng điểm đang dần hình thành mạng lưới kết nối liên vùng tại cửa ngõ phía Tây TP HCM.

Trong mạng lưới này, nút giao Mỹ Yên là một trong những đầu mối kết nối giữa cao tốc TP HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 TP HCM. Khi hoàn thiện, công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối, mở rộng không gian phát triển tại cửa ngõ phía Tây TP HCM.

Nút giao Mỹ Yên đang được đẩy nhanh thi công, đồng bộ với tiến độ của cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 TP HCM.

Nhờ nằm tại điểm giao của các trục hạ tầng trọng điểm, Bến Lức được đánh giá là một trong những khu vực hưởng lợi trực tiếp khi mạng lưới kết nối liên vùng từng bước hoàn thiện, trở thành điểm đón các dòng dịch chuyển về dân cư, thương mại và đầu tư của khu Tây TP HCM.

Những chuyển động về hạ tầng cũng bắt đầu phản ánh trên thị trường. Theo báo cáo Điểm sáng bất động sản phía Tây TP HCM của Batdongsan.com, mức độ quan tâm bất động sản tại Bến Lức tăng 40% trong năm 2025, cao hơn Đức Hòa (17%), phía Tây TP HCM (5%), khu Nam (8%) và khu Đông (1%).

Trong khi đó, mặt bằng giá vẫn duy trì khoảng cách đáng kể so với TP HCM khi giá nhà thấp tầng tại Bến Lức khoảng 48 triệu đồng mỗi m², thấp hơn nhiều so với mức phổ biến 105-285 triệu đồng mỗi m² tại TP HCM. Theo nhiều đơn vị nghiên cứu, việc hạ tầng bước vào giai đoạn hoàn thiện trong khi mặt bằng giá vẫn còn khoảng cách được xem là tín hiệu của chu kỳ phát triển mới tại khu vực cửa ngõ phía Tây.

Thanh Phú Centre Point đón chu kỳ tăng trưởng cùng hạ tầng

Các công trình hạ tầng trọng điểm đồng loạt bước vào giai đoạn hoàn thiện không chỉ rút ngắn thời gian kết nối mà còn mở rộng không gian phát triển của TP HCM về khu vực cửa ngõ phía Tây. Cùng với quá trình này, xu hướng hình thành các đô thị vệ tinh và dịch chuyển dân cư, thương mại ra các khu vực có hạ tầng đồng bộ được dự báo ngày càng rõ nét.

Trong bối cảnh đó, Thanh Phú Centre Point được phát triển tại trung tâm Bến Lức với quy mô 185 ha, giai đoạn đầu khoảng 85 ha. Dự án nằm gần nút giao Mỹ Yên, tiếp cận trực tiếp cao tốc TP HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 và trục Nguyễn Hữu Trí, góp phần rút ngắn thời gian kết nối với trung tâm TP HCM cũng như các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thanh Phú Centre Point kết nối trực tiếp với mạng lưới hạ tầng đồng bộ tại cửa ngõ phía Tây TP HCM.

Theo đại diện BIM Land, chính lợi thế kết nối này tạo điều kiện để Thanh Phú Centre Point đón ba dòng dịch chuyển đang hình thành cùng quá trình phát triển hạ tầng. Đó là dòng cư dân khi xu hướng mở rộng không gian sống từ TP HCM về các đô thị cửa ngõ ngày càng rõ nét; dòng giao thương khi mạng lưới kết nối liên vùng thúc đẩy nhu cầu thương mại, dịch vụ; và dòng vốn đầu tư khi thị trường bước vào chu kỳ phát triển mới cùng các công trình hạ tầng trọng điểm.

Từ ba dòng dịch chuyển này, Thanh Phú Centre Point được quy hoạch như một đô thị giao thương tích hợp, hướng đến đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, kinh doanh và khai thác thương mại. Theo quy hoạch, dự án sẽ phát triển Mega Mall quy mô 9 ha, hồ công viên trung tâm 3 ha, quảng trường nhạc nước 1,2 ha, hồ bơi resort nổi cùng tổ hợp sân thể thao tiêu chuẩn quốc tế. Hệ tiện ích được định hướng không chỉ phục vụ cư dân mà còn góp phần hình thành một điểm đến mới, gia tăng sức sống giao thương cho toàn khu vực.

Thanh Phú Centre Point phát triển hệ tiện ích quy mô lớn, hướng tới khai thác lợi thế từ quá trình hoàn thiện hạ tầng và gia tăng kết nối khu vực.

Định hướng này được BIM Land phát triển trên nền tảng hơn 31 năm kinh nghiệm kiến tạo các khu đô thị và điểm đến, đồng thời hợp tác với các đơn vị tư vấn quốc tế trong quy hoạch và thiết kế.

Khi các tuyến hạ tầng trọng điểm lần lượt đi vào vận hành, khu Tây TP HCM được kỳ vọng bước sang chu kỳ phát triển mới. Trong bối cảnh đó, Thanh Phú Centre Point không chỉ hưởng lợi từ lợi thế kết nối mà còn được định vị trở thành một trong những tâm điểm đón dòng cư dân, giao thương và đầu tư tại cửa ngõ phía Tây TP HCM.