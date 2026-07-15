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Long Biên cất cánh từ cuộc cách mạng quy hoạch trăm năm

09:50 15/07/2026
Long Biên đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành lõi trung tâm mới của Thủ đô nhờ “cuộc cách mạng quy hoạch” trăm năm mới có một lần, cùng sự bùng nổ của hạ tầng giao thông.

Hà Nội tái thiết, Long Biên thành lõi trung tâm

Kể từ khi sáp nhập Hà Tây (năm 2008), không gian đô thị của Thủ đô Hà Nội đã liên tục mở rộng về phía Tây. Quá trình này tạo nên sự hưng khởi cho các địa bàn Cầu Giấy, Từ Liêm, Hoài Đức, Đan Phượng trong hơn một thập niên sau đó, song cũng khiến thị trường bất động sản Thủ đô rơi vào trạng thái “lệch Tây”.

Phải tới năm 2018, sự cân bằng Đông – Tây mới dần được thiết lập khi các tập đoàn lớn đẩy mạnh phát triển đại đô thị bên bờ đông và bờ bắc sông Hồng. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, khu Đông đã lột xác ngoạn mục với diện mạo đô thị hiện đại, đồng bộ từ hạ tầng giao thông đến hệ thống tiện ích - dịch vụ.

Động lực phát triển ấy càng được củng cố khi Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định triển khai Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Không còn quay lưng về phía sông như trong cả nghìn năm trước, Hà Nội đã có một quyết định lịch sử khi đặt trọng tâm đô thị vào khu vực hai bên sông Hồng, biến vùng bãi bồi hoang sơ trở thành “phòng khách” sang trọng nhất của Thủ đô với những kiến trúc kì vĩ. Nhờ đó, khu Đông chuyển đổi hoàn toàn vị thế: từ vùng ngoại thành bên sông trở thành vùng lõi trung tâm mới của Hà Nội.

Nằm ở vị trí “đối xứng tuyệt đối” với vùng nội đô lịch sử, Long Biên được đánh giá là khu vực được hưởng lợi lớn nhất từ cuộc cách mạng quy hoạch của Hà Nội. Nhờ hàng loạt cây cầu bắc qua sông Hồng đã và đang xây dựng, như: cầu Vân Phúc, cầu Thượng Cát, cầu Ngọc Hồi, cầu Mễ Sở... đặc biệt trực tiếp là 2 cây cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo, năng lực kết nối của Long Biên gia tăng vượt trội.

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Cầu Trần Hưng Đạo rộng 8 làn xe dự kiến hoàn thành trong quý II/2027 (Ảnh: Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội)

Quan trọng hơn, những cây cầu đó sẽ biến sông Hồng từ một ranh giới mang tính phòng thủ trong lịch sử trở thành con sông chảy giữa trung tâm Hà Nội, mang lại cho Long Biên vị thế ngang ngửa với vùng nội đô lịch sử, tương tự như sự trỗi dậy của Gangnam ở Seoul (Hàn Quốc) hay Phố Đông tại Thượng Hải (Trung Quốc). Từ một vùng đất nằm bên kia sông Hoàng Phố, Phố Đông đã trở thành biểu tượng cho sự dịch chuyển của cực tăng trưởng đô thị nhờ hạ tầng hiện đại và quy hoạch mang tầm nhìn dài hạn. Đây cũng là mô hình phát triển mà nhiều đô thị lớn trên thế giới đã lựa chọn khi mở rộng không gian trung tâm.

Trên thực tế, Long Biên đang hội tụ mọi yếu tố để trở thành khu vực năng động bậc nhất Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Quận nội thành này sở hữu nền kinh tế trẻ, tăng trưởng cao, quy hoạch đô thị bài bản, hạ tầng giao thông hiện đại, nổi bật với các tuyến metro có khả năng kết nối siêu tốc tới các “cứ điểm” quan trọng nhất của Thủ đô cũng như vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Song hành với đó là một thị trường bất động sản đang trên đà bùng nổ với những dự án lớn, đạt tới tầm vóc biểu tượng cho thời đại, thu hút đông đảo khách hàng quan tâm. 

Với triển vọng rực sáng trong giai đoạn tăng trưởng hai chữ số, Long Biên đang được xem là “thánh địa” mới của thị trường bất động sản Thủ đô. Đây vừa là nơi an cư lý tưởng, vừa là điểm đến đầu tư sinh lời hàng đầu, nhờ khả năng hình thành trung tâm tài chính, thương mại, logistics, thu hút các tập đoàn lớn cùng đội ngũ chuyên gia, lao động trình độ cao, tạo ra nguồn cầu mạnh mẽ và bền vững, nhất là với bất động sản cao cấp.

D’. Diamant Bleu đón đầu chu kỳ phát triển mới của Long Biên

Trong bối cảnh Long Biên bước vào giai đoạn phát triển mới nhờ quy hoạch và hạ tầng, những dự án sở hữu vị trí trung tâm, gắn với các trục kết nối chiến lược đang trở thành tâm điểm quan tâm của thị trường. Đây được xem là nhóm dự án có nhiều dư địa hưởng lợi từ quá trình hình thành cực tăng trưởng mới phía Đông Hà Nội nói chung, Long Biên nói riêng, cả về giá trị khai thác lẫn tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn.

 

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D’. Diamant Bleu xuất hiện trong giai đoạn Long Biên bước vào chu kỳ phát triển mới, cùng tầm nhìn đưa phía Đông trở thành lõi trung tâm của Thủ đô

Nằm trên mặt đường Vạn Hạnh - một trong những trục phát triển chính của quận Long Biên, D'. Diamant Bleu sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện tới các tuyến giao thông chiến lược của khu vực. Từ dự án, cư dân chỉ mất 2 phút để nhập vào đại lộ Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Cừ hướng về vùng nội đô lịch sử; 10 phút ra tới cao tốc Hà Nội - Hải Phòng xuyên xuống các tỉnh phía Đông; 15 phút qua cầu Đuống tiến sang Bắc Ninh; 30 phút ra sân bay quốc tế Nội Bài; 55 phút ra tới Quốc lộ 5 nối thẳng lên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, điểm đầu của đường sắt cao tốc Hà Nội - Hạ Long.

Dự án đồng thời nằm trong vùng hưởng lợi của mạng lưới metro, với khả năng kết nối thuận tiện đến nội đô lịch sử, Đông Anh, Gia Lâm và sân bay Nội Bài thông qua các tuyến số 1, số 8, số 10 và số 14 trong quy hoạch đường sắt đô thị.

Được phát triển theo mô hình khu phức hợp, D'. Diamant Bleu tích hợp căn hộ hàng hiệu, liên tháp tài chính quốc tế, văn phòng hạng A cùng tổ hợp thương mại - dịch vụ hiện đại. Mô hình này hướng tới đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, làm việc, giao thương và trải nghiệm của giới chuyên gia, doanh nhân cũng như cộng đồng cư dân thành đạt đang dịch chuyển về Long Biên, nhất là khi Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã xác định phía Đông là trung tâm thương mại, logistics, y tế, du lịch của Thủ đô.

Không chỉ hưởng lợi từ làn sóng phát triển của quy hoạch và hạ tầng, D'. Diamant Bleu còn kế thừa triết lý “chế tác bất động sản nghệ thuật” đã tạo nên dấu ấn của Tân Hoàng Minh. Dự án được phát triển theo tinh thần hiện đại, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, công nghệ, hệ tiện ích và trải nghiệm sống, hướng tới kiến tạo một chuẩn mực sống mới dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Khi Long Biên bước vào chu kỳ tăng trưởng mới dưới tác động của quy hoạch và hạ tầng, những dự án sở hữu vị trí chiến lược cùng mô hình phát triển đồng bộ sẽ đón đầu dòng dịch chuyển về dân cư, thương mại và dịch vụ. Với lợi thế về vị trí, khả năng kết nối cùng định hướng phát triển khác biệt, D'. Diamant Bleu được xem là một trong những dự án nổi bật, đồng hành cùng quá trình định hình diện mạo cho lõi trung tâm mới của Thủ đô.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Tân Hoàng Minh Long Biên D’. Diamant Bleu
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