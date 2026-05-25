Trường Tiểu học Trung Văn (Phường Đại Mỗ - Hà Nội) và hành trình kiến tạo trường học xanh – hạnh phúc

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hiện đại, Trường Tiểu học Trung Văn đang từng ngày xây dựng môi trường giáo dục xanh, an toàn và hạnh phúc. Những hàng cây, góc sinh thái cùng các hoạt động trải nghiệm ý nghĩa không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần nuôi dưỡng một “trường học hạnh phúc”, nơi học sinh được phát triển toàn diện trong niềm vui và cảm hứng.

Trong xu thế đổi mới giáo dục hiện nay, “trường học hạnh phúc” đã trở thành mục tiêu hướng tới của nhiều cơ sở giáo dục. Một ngôi trường hạnh phúc không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là môi trường giúp học sinh cảm thấy an toàn, được yêu thương, tôn trọng và phát triển toàn diện. Tại Trường Tiểu học Trung Văn, hành trình xây dựng trường học hạnh phúc đang được khởi nguồn từ những điều gần gũi nhất: môi trường xanh và những giá trị sống tích cực được gieo mầm mỗi ngày.

Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, Trường Tiểu học Trung Văn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng cảnh quan xanh – an toàn – hạnh phúc. Từ sân trường, hành lang đến từng lớp học đều ngập tràn sắc xanh của cây cối và hoa lá. Những “góc thiên nhiên” nhỏ xinh được chính học sinh chăm sóc mỗi ngày đã trở thành “vườn cổ tích” của các em sau giờ học. Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm như: phân loại rác thải, ngày hội đổi giấy vụn lấy cây xanh, vẽ tranh bảo vệ môi trường, chăm sóc bồn hoa, “Mỗi lớp một mảng xanh”, “Mỗi học sinh một chậu cây nhỏ”; "Lớp học xanh - Hành lang xanh".. hay phong trào như “Trường học xanh”, “Xây dựng trường học hạnh phúc”. Mỗi hoạt động không chỉ giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn góp phần hình thành kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm và tình yêu thiên nhiên ngay từ lứa tuổi nhỏ. Giữa khoảng sân rợp bóng cây, từng nhóm học sinh say sưa chăm sóc luống hoa nhỏ của lớp mình. Những đôi bàn tay bé xíu nâng niu từng mầm cây như đang gieo xuống đó những bài học đầu tiên về sự sống, về trách nhiệm và lòng biết ơn thiên nhiên.

“Hạnh phúc bắt đầu từ môi trường giáo dục nhân văn”

Trao đổi về định hướng xây dựng nhà trường, cô Giang Thanh Thuỷ - Hiệu trưởng cho biết: “Chúng tôi quan niệm rằng, trường học hạnh phúc không chỉ là nơi học sinh học tập tốt mà còn phải là nơi các em được yêu thương, được tôn trọng và phát triển trong một môi trường xanh, an toàn, nhân văn. Khi học sinh cảm thấy hạnh phúc, các em sẽ thêm yêu trường lớp, yêu thầy cô và có động lực học tập tích cực hơn”.

Theo Ban giám hiệu nhà trường, việc xây dựng môi trường xanh không chỉ dừng lại ở cảnh quan mà còn hướng tới giáo dục lối sống xanh, hình thành thói quen văn minh và ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Qua đó; nhà trường đã tổ chức hoạt động trải nghiệm gắn với không gian xanh với tiết học ngoài trời: "Tiết học hạnh phúc dưới tán cây"…Hoạt động chăm sóc vườn trường, trồng rau, trồng hoa. Tổ chức ngày hội “Em yêu thiên nhiên”, “Trường em xanh”; Lồng ghép giáo dục môi trường trong môn học và hoạt động trải nghiệm. Các hoạt động trải nghiệm ngoài trời được học sinh hưởng ứng tích cực. Học sinh được phát triển kỹ năng sống, kỹ năng hợp tác, tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, để phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên trong xây dựng trường học hạnh phúc gắn liền với không gian xanh, nhà trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề về xây dựng trường học hạnh phúc và giáo dục xanh; tập huấn cho giáo viên về phương pháp tổ chức lớp học thân thiện, dạy học tích cực gắn với không gian mở; phát động phong trào thi đua “Lớp học hạnh phúc - Góc xanh sáng tạo”; đưa tiêu chí xây dựng lớp học hạnh phúc gắn với không gian xanh vào đánh giá thi đua cuối năm…Và hơn hết, với vai trò “người kiến tạo” của giáo viên đã được phát huy và lan tỏa môi trường hạnh phúc, gắn trách nhiệm chuyên môn với xây dựng văn hóa nhà trường và cảnh quan xanh. Những thay đổi tích cực ấy cũng nhận được sự đồng hành, ủng hộ của đông đảo phụ huynh. Nhiều cha mẹ học sinh cùng tham gia các hoạt động trồng cây, cải tạo khuôn viên, xây dựng lớp học xanh, góp phần tạo nên sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường.

Không chỉ chú trọng xây dựng cảnh quan xanh, nhà trường còn đặc biệt quan tâm đến yếu tố “hạnh phúc” trong môi trường giáo dục. Với phương châm lấy học sinh làm trung tâm, mỗi thầy cô giáo đều nỗ lực tạo nên những tiết học nhẹ nhàng, tích cực và truyền cảm hứng. Các em học sinh được khuyến khích bày tỏ ý kiến, phát huy năng lực cá nhân và tham gia nhiều hoạt động phát triển toàn diện.

Đội ngũ giáo viên của nhà trường luôn tận tâm, gần gũi và đồng hành cùng học sinh trong học tập cũng như cuộc sống. Không chỉ là người truyền đạt kiến thức, thầy cô còn là người bạn, người lắng nghe và động viên học sinh vượt qua khó khăn. Chính sự yêu thương và chia sẻ ấy đã góp phần tạo nên môi trường học đường thân thiện, nơi mỗi học sinh đều cảm thấy được tôn trọng và quan tâm.

“Khi học sinh được học tập trong không gian xanh, được yêu thương và tôn trọng, các em sẽ tự tin phát triển toàn diện cả về tri thức lẫn cảm xúc”. Đặc biệt, văn hóa ứng xử trong nhà trường luôn được xây dựng trên tinh thần tích cực, nhân văn và tôn trọng lẫn nhau. Từ lời chào, nụ cười đến những hành động nhỏ trong giao tiếp hằng ngày đều góp phần tạo nên bầu không khí thân thiện, ấm áp. Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng trường học hạnh phúc bền vững.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh cũng là điểm nhấn trong hành trình xây dựng môi trường giáo dục xanh, hạnh phúc tại Trường Tiểu học Trung Văn. Nhiều phụ huynh tích cực đồng hành cùng nhà trường trong các hoạt động chăm sóc cảnh quan, giáo dục kỹ năng sống và xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Chính sự chung tay ấy đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp các em hình thành những thói quen tích cực không chỉ ở trường mà cả trong gia đình và cộng đồng.

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh đổi mới theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, mô hình trường học hạnh phúc gắn với môi trường xanh tại Trường Tiểu học Trung Văn đã và đang mang lại nhiều giá trị thiết thực. Không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục, mô hình này còn góp phần hình thành một thế hệ học sinh biết yêu thiên nhiên, sống nhân ái, trách nhiệm và tích cực.

Có thể thấy, hành trình xây dựng trường học hạnh phúc không phải là những điều xa vời mà được bắt đầu từ chính những việc làm giản dị mỗi ngày: một lớp học sạch đẹp, một góc cây xanh được chăm sóc cẩn thận, một lời động viên của thầy cô hay một hành động đẹp giữa bạn bè. Từ những điều nhỏ bé ấy, niềm vui đến trường được vun đắp, tình yêu học tập được khơi dậy và những giá trị tốt đẹp được lan tỏa.

“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui không chỉ đến từ bài học hay mà còn từ những hàng cây xanh, những nụ cười thân thiện và sự sẻ chia trong mái trường hạnh phúc.”

Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh, Trường Tiểu học Trung Văn đang từng bước khẳng định là điểm sáng trong xây dựng môi trường giáo dục xanh, an toàn và hạnh phúc. Những khoảng xanh trong khuôn viên trường hôm nay không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn đang âm thầm gieo những hạt mầm yêu thương, trách nhiệm và hy vọng cho thế hệ tương lai. …Những giá trị ấy đã và đang được cụ thể hoá từ kế hoạch phát triển của nhà trường cũng như từ sáng kiến kinh nghiệm: “xây dựng trường học hạnh phúc gắn liền với không gian xanh tại trường tiểu học” của cô Giang Thanh Thuỷ - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường.