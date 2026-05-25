Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

Trường Tiểu học Trung Văn (Phường Đại Mỗ - Hà Nội) và hành trình kiến tạo trường học xanh – hạnh phúc

15:18 25/05/2026
Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hiện đại, Trường Tiểu học Trung Văn đang từng ngày xây dựng môi trường giáo dục xanh, an toàn và hạnh phúc. Những hàng cây, góc sinh thái cùng các hoạt động trải nghiệm ý nghĩa không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần nuôi dưỡng một “trường học hạnh phúc”, nơi học sinh được phát triển toàn diện trong niềm vui và cảm hứng.

Trong xu thế đổi mới giáo dục hiện nay, “trường học hạnh phúc” đã trở thành mục tiêu hướng tới của nhiều cơ sở giáo dục. Một ngôi trường hạnh phúc không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là môi trường giúp học sinh cảm thấy an toàn, được yêu thương, tôn trọng và phát triển toàn diện. Tại Trường Tiểu học Trung Văn, hành trình xây dựng trường học hạnh phúc đang được khởi nguồn từ những điều gần gũi nhất: môi trường xanh và những giá trị sống tích cực được gieo mầm mỗi ngày.

Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, Trường Tiểu học Trung Văn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng cảnh quan xanh – an toàn – hạnh phúc. Từ sân trường, hành lang đến từng lớp học đều ngập tràn sắc xanh của cây cối và hoa lá. Những “góc thiên nhiên” nhỏ xinh được chính học sinh chăm sóc mỗi ngày đã trở thành “vườn cổ tích” của các em sau giờ học. Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm như: phân loại rác thải, ngày hội đổi giấy vụn lấy cây xanh, vẽ tranh bảo vệ môi trường, chăm sóc bồn hoa, “Mỗi lớp một mảng xanh”, “Mỗi học sinh một chậu cây nhỏ”; "Lớp học xanh - Hành lang xanh".. hay phong trào như “Trường học xanh”, “Xây dựng trường học hạnh phúc”. Mỗi hoạt động không chỉ giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn góp phần hình thành kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm và tình yêu thiên nhiên ngay từ lứa tuổi nhỏ. Giữa khoảng sân rợp bóng cây, từng nhóm học sinh say sưa chăm sóc luống hoa nhỏ của lớp mình. Những đôi bàn tay bé xíu nâng niu từng mầm cây như đang gieo xuống đó những bài học đầu tiên về sự sống, về trách nhiệm và lòng biết ơn thiên nhiên.

1-1779697333.png

2-1779697374.png

“Hạnh phúc bắt đầu từ môi trường giáo dục nhân văn”

Trao đổi về định hướng xây dựng nhà trường, cô Giang Thanh Thuỷ - Hiệu trưởng cho biết: “Chúng tôi quan niệm rằng, trường học hạnh phúc không chỉ là nơi học sinh học tập tốt mà còn phải là nơi các em được yêu thương, được tôn trọng và phát triển trong một môi trường xanh, an toàn, nhân văn. Khi học sinh cảm thấy hạnh phúc, các em sẽ thêm yêu trường lớp, yêu thầy cô và có động lực học tập tích cực hơn”.

Theo Ban giám hiệu nhà trường, việc xây dựng môi trường xanh không chỉ dừng lại ở cảnh quan mà còn hướng tới giáo dục lối sống xanh, hình thành thói quen văn minh và ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Qua đó; nhà trường đã tổ chức hoạt động trải nghiệm gắn với không gian xanh với  tiết học ngoài trời: "Tiết học hạnh phúc dưới tán cây"…Hoạt động chăm sóc vườn trường, trồng rau, trồng hoa. Tổ chức ngày hội “Em yêu thiên nhiên”, “Trường em xanh”; Lồng ghép giáo dục môi trường trong môn học và hoạt động trải nghiệm. Các hoạt động trải nghiệm ngoài trời được học sinh hưởng ứng tích cực. Học sinh được phát triển kỹ năng sống, kỹ năng hợp tác, tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, để phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên trong xây dựng trường học hạnh phúc gắn liền với không gian xanh, nhà trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề về xây dựng trường học hạnh phúc và giáo dục xanh; tập huấn cho giáo viên về phương pháp tổ chức lớp học thân thiện, dạy học tích cực gắn với không gian mở; phát động phong trào thi đua “Lớp học hạnh phúc - Góc xanh sáng tạo”; đưa tiêu chí xây dựng lớp học hạnh phúc gắn với không gian xanh vào đánh giá thi đua cuối năm…Và hơn hết, với vai trò “người kiến tạo” của giáo viên đã được phát huy và lan tỏa môi trường hạnh phúc, gắn trách nhiệm chuyên môn với xây dựng văn hóa nhà trường và cảnh quan xanh. Những thay đổi tích cực ấy cũng nhận được sự đồng hành, ủng hộ của đông đảo phụ huynh. Nhiều cha mẹ học sinh cùng tham gia các hoạt động trồng cây, cải tạo khuôn viên, xây dựng lớp học xanh, góp phần tạo nên sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường.

Không chỉ chú trọng xây dựng cảnh quan xanh, nhà trường còn đặc biệt quan tâm đến yếu tố “hạnh phúc” trong môi trường giáo dục. Với phương châm lấy học sinh làm trung tâm, mỗi thầy cô giáo đều nỗ lực tạo nên những tiết học nhẹ nhàng, tích cực và truyền cảm hứng. Các em học sinh được khuyến khích bày tỏ ý kiến, phát huy năng lực cá nhân và tham gia nhiều hoạt động phát triển toàn diện.

Đội ngũ giáo viên của nhà trường luôn tận tâm, gần gũi và đồng hành cùng học sinh trong học tập cũng như cuộc sống. Không chỉ là người truyền đạt kiến thức, thầy cô còn là người bạn, người lắng nghe và động viên học sinh vượt qua khó khăn. Chính sự yêu thương và chia sẻ ấy đã góp phần tạo nên môi trường học đường thân thiện, nơi mỗi học sinh đều cảm thấy được tôn trọng và quan tâm.

3-1779697358.png
4-1779697379.png

“Khi học sinh được học tập trong không gian xanh, được yêu thương và tôn trọng, các em sẽ tự tin phát triển toàn diện cả về tri thức lẫn cảm xúc”. Đặc biệt, văn hóa ứng xử trong nhà trường luôn được xây dựng trên tinh thần tích cực, nhân văn và tôn trọng lẫn nhau. Từ lời chào, nụ cười đến những hành động nhỏ trong giao tiếp hằng ngày đều góp phần tạo nên bầu không khí thân thiện, ấm áp. Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng trường học hạnh phúc bền vững.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh cũng là điểm nhấn trong hành trình xây dựng môi trường giáo dục xanh, hạnh phúc tại Trường Tiểu học Trung Văn. Nhiều phụ huynh tích cực đồng hành cùng nhà trường trong các hoạt động chăm sóc cảnh quan, giáo dục kỹ năng sống và xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Chính sự chung tay ấy đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp các em hình thành những thói quen tích cực không chỉ ở trường mà cả trong gia đình và cộng đồng.

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh đổi mới theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, mô hình trường học hạnh phúc gắn với môi trường xanh tại Trường Tiểu học Trung Văn đã và đang mang lại nhiều giá trị thiết thực. Không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục, mô hình này còn góp phần hình thành một thế hệ học sinh biết yêu thiên nhiên, sống nhân ái, trách nhiệm và tích cực.

Có thể thấy, hành trình xây dựng trường học hạnh phúc không phải là những điều xa vời mà được bắt đầu từ chính những việc làm giản dị mỗi ngày: một lớp học sạch đẹp, một góc cây xanh được chăm sóc cẩn thận, một lời động viên của thầy cô hay một hành động đẹp giữa bạn bè. Từ những điều nhỏ bé ấy, niềm vui đến trường được vun đắp, tình yêu học tập được khơi dậy và những giá trị tốt đẹp được lan tỏa.

“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui không chỉ đến từ bài học hay mà còn từ những hàng cây xanh, những nụ cười thân thiện và sự sẻ chia trong mái trường hạnh phúc.”

Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh, Trường Tiểu học Trung Văn đang từng bước khẳng định là điểm sáng trong xây dựng môi trường giáo dục xanh, an toàn và hạnh phúc. Những khoảng xanh trong khuôn viên trường hôm nay không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn đang âm thầm gieo những hạt mầm yêu thương, trách nhiệm và hy vọng cho thế hệ tương lai. …Những giá trị ấy đã và đang được cụ thể hoá từ kế hoạch phát triển của nhà trường cũng như từ sáng kiến kinh nghiệm: “xây dựng trường học hạnh phúc gắn liền với không gian xanh tại trường tiểu học” của cô Giang Thanh Thuỷ - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường.

Đăng Công

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Trường TH Trung Văn
Cùng chủ đề
Nền tảng Thiện nguyện của Việt Nam được vinh danh tại World Summit Awards 2025 Thông tin cần biết
Nền tảng Thiện nguyện của Việt Nam được vinh danh tại World Summit Awards 2025

Nền tảng Thiện nguyện - giải pháp số do MB xây dựng, phát triển và vận hành - chính thức...

Văn hóa doanh nghiệp truyền cảm hứng sống đẹp tại ROX Group Thông tin cần biết
Văn hóa doanh nghiệp truyền cảm hứng sống đẹp tại ROX Group

Từ những bước chạy khi ngày mới bắt đầu, những bức ảnh bình minh được chia sẻ mỗi sáng đến...

Techcombank tiếp tục là nhà đồng đầu tư cho chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”, tiếp nối hành trình kiến tạo giá trị vượt trội cho khách hàng Thông tin cần biết
Techcombank tiếp tục là nhà đồng đầu tư cho chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”, tiếp nối hành trình kiến tạo giá trị vượt trội cho khách hàng

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố tiếp tục trở thành Nhà Đồng đầu tư của chương...

ROX Group góp sức mang không gian nhạc kịch đa giác quan đậm chất quốc tế đến Hà Nội Thông tin cần biết
ROX Group góp sức mang không gian nhạc kịch đa giác quan đậm chất quốc tế đến Hà Nội

Với dàn nhạc giao hưởng trình diễn trực tiếp, dàn hợp xướng, nghệ sĩ múa cùng công nghệ visual art...

The Komorebi thắng giải kiến trúc danh giá tại Asia Pacific Property Awards 2026 Thông tin cần biết
The Komorebi thắng giải kiến trúc danh giá tại Asia Pacific Property Awards 2026

Giải thưởng Asia Pacific Property Awards 2026 đánh dấu lần thứ hai chỉ trong vòng một năm khu The Komorebi...

SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 Thông tin cần biết
SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt...

Mới cập nhật
Khai mạc Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam 2026: Bệ đỡ cho môi trường đầu tư kinh doanh

Khai mạc Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam 2026: Bệ đỡ cho môi trường đầu tư kinh doanh

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam 2026, nhằm thúc đẩy cơ chế giải quyết tranh chấp minh bạch, hiện đại, hỗ trợ môi trường đầu tư, kinh doanh hội nhập.

1 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Trọng tài thương mại là "van an toàn" cho dòng vốn FDI

Trọng tài thương mại là "van an toàn" cho dòng vốn FDI

Trong bối cảnh dòng vốn FDI tiếp tục đổ mạnh vào Việt Nam, một cơ chế trọng tài minh bạch, hiệu quả và tiệm cận chuẩn mực quốc tế sẽ trở thành "van an toàn" giúp bảo vệ niềm tin nhà đầu tư quốc tế và ổn định môi trường kinh doanh.

2 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Ra mắt Quy tắc Tố tụng Trọng tài VIAC 2026 tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Ra mắt Quy tắc Tố tụng Trọng tài VIAC 2026 tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Quy tắc Tố tụng Trọng tài VIAC 2026 với nhiều điểm đổi mới về số hóa tố tụng, xử lý tranh chấp đa bên, đa hợp đồng và cơ chế gộp vụ tranh chấp, hướng tới nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp và tiệm cận các chuẩn mực trọng tài quốc tế hiện đại.

2 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Mô hình tổ chức cơ quan lập pháp chuyên trách về kinh tế: Kinh nghiệm các nước OECD và khả năng áp dụng tại Việt Nam

Mô hình tổ chức cơ quan lập pháp chuyên trách về kinh tế: Kinh nghiệm các nước OECD và khả năng áp dụng tại Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường hiện đại, toàn cầu hóa và chuyển đổi số, hoạt động lập pháp trong lĩnh vực kinh tế ngày càng giữ vai trò then chốt đối với quản trị phát triển quốc gia.

7 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với nhiều bất cập liên quan đến tính chính đáng, minh bạch, chi phí và sự mất cân bằng giữa bảo hộ nhà đầu tư và quyền điều chỉnh của Nhà nước.

9 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

(Pháp lý). Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, bảo vệ sở hữu trí tuệ phải đối mặt với những thách thức mới như định nghĩa và bảo vệ quyền dữ liệu, tình trạng pháp lý của các tác phẩm do AI tạo ra, vi phạm xuyên biên giới, trách nhiệm của các nền tảng internet và bảo vệ bí mật thương mại. Bài viết phân tích các đặc điểm của kỷ nguyên kinh tế số và các vấn đề cụ thể mà luật sở hữu trí tuệ phải đối mặt, đề xuất các biện pháp đối phó tương ứng, hướng đến mục tiêu thúc đẩy và phát triển hệ thống bảo vệ sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế số.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế thường niên về pháp luật kinh tế, thương mại và quản trị toàn cầu

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế thường niên về pháp luật kinh tế, thương mại và quản trị toàn cầu

Chủ đề năm 2026: Pháp luật thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế trong kỷ nguyên số: Góc nhìn so sánh giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Những vướng mắc pháp lý khi thực hiện đầu tư dự án PPP tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Những vướng mắc pháp lý khi thực hiện đầu tư dự án PPP tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

(Pháp lý). Các dự án đối tác công tư (PPP) đang giữ vai trò quan trọng đối với Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Vì sao Xanh Island được kỳ vọng là át chủ bài nâng tầm du lịch Cát Bà?

Vì sao Xanh Island được kỳ vọng là át chủ bài nâng tầm du lịch Cát Bà?

Tại Cát Bà, Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island đang từng bước hình thành một hệ sinh thái du lịch đẳng cấp quốc tế – nơi nghỉ dưỡng, giải trí và cảnh quan di sản hòa vào nhau, kiến tạo giá trị lưu trú khác biệt cho mỗi du khách.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Vincom Retail bắt tay K-Box Global, đưa mô hình mua sắm - giải trí phong cách Hàn quy mô lớn về Việt Nam

Vincom Retail bắt tay K-Box Global, đưa mô hình mua sắm - giải trí phong cách Hàn quy mô lớn về Việt Nam

Xu hướng tiêu dùng gắn với trải nghiệm văn hóa đang thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều mô hình bán lẻ mới tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, ngày 19/05/2026, Vincom Retail ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) với K-Box Global nhằm phát triển các tổ hợp mua sắm – giải trí mang phong cách Hàn Quốc tại hệ thống Vincom.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay