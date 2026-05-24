Vì sao Xanh Island được kỳ vọng là át chủ bài nâng tầm du lịch Cát Bà?

Tại Cát Bà, Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island đang từng bước hình thành một hệ sinh thái du lịch đẳng cấp quốc tế – nơi nghỉ dưỡng, giải trí và cảnh quan di sản hòa vào nhau, kiến tạo giá trị lưu trú khác biệt cho mỗi du khách.

Xanh Island sôi động về đêm với lễ hội pháo hoa. Ảnh: Ánh Dương.

Định nghĩa “tọa độ vàng” du lịch

Từ một hòn đảo nghỉ dưỡng ven đô, đảo Sentosa của Singapore từng bước trở thành biểu tượng du lịch nhờ mô hình “destination living” – nơi lưu trú, giải trí, lễ hội và trải nghiệm đêm hòa làm một. Trong đó, show nhạc nước Wings of Time tại bãi biển Siloso gần như đã trở thành “nghi thức du lịch” với hàng triệu khách hàng mỗi năm. Những màn pháo hoa, ánh sáng, âm nhạc và trình diễn mặt nước không chỉ tạo hiệu ứng thị giác, mà còn kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy chi tiêu du lịch về đêm, nâng giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái khách sạn – nghỉ dưỡng quanh khu vực.

Nhìn về Việt Nam, mô hình này đang dần hiện hữu ở những “tọa độ vàng” du lịch.

Ở Đà Nẵng, khu vực ven sông Hàn nhiều năm qua không chỉ là nơi lưu trú, mà đã trở thành “tọa độ trải nghiệm” của du khách với lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF, các show diễn nghệ thuật, không gian giải trí về đêm cùng chuỗi nhà hàng – bar vận hành xuyên suốt. Theo ghi nhận, những căn hộ cao cấp hút khách thuê với giá cao “ngất ngưởng” từ 20 – 42 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, tại Phú Quốc, hệ sinh thái giải trí do Sun Group kiến tạo ở Nam đảo cũng đang tạo ra sự thay đổi rõ nét trong hành vi lưu trú. Du khách thỏa sức trải nghiệm không gian kết nối từ nghỉ dưỡng – lễ hội – ẩm thực – trải nghiệm biển đảo chỉ trong vài bước chân. “Thành phố không ngủ” luôn có tỷ lệ lấp đầy trung bình lên tới 80%.

Các show diễn nghệ thuật tại Thị trấn Hoàng hôn, nam Phú Quốc thu hút hàng nghìn du khách mỗi tối. Ảnh: Ánh Dương

Danh mục “tọa độ vàng” du lịch Việt Nam không thể không nhắc tên Cát Bà. Theo Phòng Văn hóa – Xã hội đặc khu Cát Hải, chỉ trong hai ngày 30/4 và 1/5 năm nay, đảo Cát Bà ước đón gần 70.000 lượt khách, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều du khách thậm chí ví von “cảm giác như gặp cả nước ở Cát Bà”.

Trong dòng khách đổ về đảo Ngọc của miền Bắc, hệ sinh thái tại Thành phố vịnh trung tâm Xanh Island do Tập đoàn Sun Group kiến tạo đang trở thành “thỏi nam châm” hút khách với chợ đêm VUI-Fest nhộn nhịp, Sun Bavaria Cat Ba – nhà hàng duy nhất tại Cát Bà sở hữu bể bơi và có bãi biển riêng, show diễn đường phố lấy cảm hứng từ truyền thuyết “Saint’s Island” với các “sứ giả vùng đất” ấn tượng, cùng những vũ hội pháo hoa thêu dệt lên bầu trời những bức tranh đa sắc.

Song song, du khách vẫn có thể thưởng lãm “1.001” cảnh quan thiên nhiên trời ban nơi vịnh di sản, tận hưởng các trải nghiệm đậm chất riêng tại vịnh Lan Hạ, chèo kayak, trekking rừng quốc gia hay tham quan làng chài cổ Cái Bèo.

Cảnh sắc “trời ban” tại vịnh Lan Hạ. Ảnh: Ánh Dương

Dù ở Việt Nam hay trên thế giới, điểm chung của các “tọa độ vàng” du lịch là khả năng giữ chân du khách bằng hệ sinh thái trải nghiệm vận hành gần như 24/7. Khi một điểm đến liên tục gia tăng “lý do” để du khách ở lại lâu hơn, giá trị lưu trú cũng theo đó được nâng lên.

Thanh Long – “mảnh ghép cuối” Xanh Island còn thiếu

“Năm 2025 Cát Bà đón khoảng 1,3 triệu lượt khách quốc tế cao cấp. Du lịch phát triển mạnh nhưng nguồn cung căn hộ chưa theo kịp. Trên đảo hiện chỉ có 2 đến 3 cơ sở lưu trú đạt chuẩn 5 sao. Đây là con số khiêm tốn so với tiềm năng phát triển thời gian tới”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Sự hiện diện của tòa tháp Thanh Long được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu về căn hộ cao cấp vốn đang thiếu hụt. Tòa tháp tọa lạc tại vị trí riêng tư, biệt lập – yếu tố ngày càng được nhóm khách nghỉ dưỡng cao cấp coi trọng. Tuy nhiên, chỉ vài bước chân, cư dân và du khách vẫn có thể hòa mình vào hệ tiện ích và nhịp sống lễ hội tại trung tâm vịnh.

Căn hộ Thanh Long sở hữu tầm nhìn hướng biển. Ảnh: Sun Group

Chính vị trí này tạo nên trải nghiệm “hai lớp” đặc biệt: ban ngày tận hưởng không gian sinh thái biển giữa thiên nhiên vịnh di sản, ban đêm hòa mình vào không khí lễ hội sôi động.

Nhờ lợi thế “lưng tựa núi, mặt hướng biển”, tòa tháp sở hữu ba mặt hướng vịnh, mở góc nhìn rộng hiếm có ra vịnh Lan Hạ. Từ ban công căn hộ, chủ nhân có thể ngắm trọn bình minh trên mặt biển, hoàng hôn sau những dãy núi đá vôi hay màn pháo hoa rực rỡ bên bãi biển Các Bà.

Bên trong tòa tháp, hệ tiện ích như bể bơi vô cực, vườn trên không, spa, sauna, gym, kids club, ballroom hay không gian co-working tiếp tục nối dài trải nghiệm nghỉ dưỡng. Trong khi đó, bên ngoài là toàn bộ “thành phố trải nghiệm” của Xanh Island vận hành liên tục ngày đêm.

Tòa tháp Thanh Long sở hữu hệ tiện ích nội khu đẳng cấp. Ảnh: Sun Group

Trong bối cảnh nguồn cung lưu trú cao cấp tại Cát Bà vẫn còn khá hạn chế, sự xuất hiện của Thanh Long không chỉ bổ sung thêm lựa chọn nghỉ dưỡng cho du khách, mà còn giải “cơn khát” căn hộ dòng tiền ven biển của giới đầu tư.

“Nhu cầu với căn hộ tại Cát Bà đã có từ trước, nhưng phải đến khi xuất hiện những sản phẩm được quy hoạch bài bản, có hệ sinh thái rõ ràng như tại Xanh Island thì dòng tiền mới thực sự có nơi để “neo đậu”. Đó là lý do tòa tháp Thanh Long đang được giới đầu tư săn đón”, ông Phạm Trung Hiếu - Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Four Home chia sẻ.