Vincom Retail bắt tay K-Box Global, đưa mô hình mua sắm - giải trí phong cách Hàn quy mô lớn về Việt Nam

11:01 24/05/2026
Xu hướng tiêu dùng gắn với trải nghiệm văn hóa đang thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều mô hình bán lẻ mới tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, ngày 19/05/2026, Vincom Retail ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) với K-Box Global nhằm phát triển các tổ hợp mua sắm – giải trí mang phong cách Hàn Quốc tại hệ thống Vincom.

Tổ hợp bán lẻ và giải trí phong cách Hàn quy mô lớn cập bến Vincom

K-Box Global là hệ sinh thái kết nối văn hoá, giải trí và đầu tư Hàn - Việt, được phát triển với sự đồng hành của các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, lưu trú và truyền thông quốc tế. Đơn vị này sở hữu mạng lưới hợp tác sâu rộng với ngành giải trí Hàn Quốc, bao gồm các nghệ sĩ và đài truyền hình lớn như KBS.

Tổng Giám đốc Vincom Retail và Chủ tịch K-Box Global trao biên bản ghi nhớ hợp tác

Theo thỏa thuận, K-Box Global sẽ hiện diện đầu tiên tại “thành phố lễ hội quốc tế” Ocean City, với các tổ hợp đặt ở Vincom Mega Mall Ocean City và phố Hàn K-Town và biên bản ghi nhớ phát triển K-Village tại khu đô thị biển Cần Giờ.

Vincom Mega Mall Ocean City là nơi đầu tiên tại Việt Nam K-Box Global đặt cửa hàng

Tại Vincom Mega Mall Ocean City, K-Box Global dự kiến nâng cấp diện mạo cửa hàng với quy mô 2.700 m², mang đến hệ thống trải nghiệm mới mẻ, tích hợp nhiều lĩnh vực từ làm đẹp, thời trang, đến ẩm thực, giải trí. Bên cạnh hoạt động bán lẻ trực tiếp, K-Box Global sẽ kết hợp mô hình O2O, livestream trên các nền tảng mạng xã hội nhằm kết nối với người tiêu dùng và thúc đẩy trải nghiệm tại điểm bán.

Tại phố thương mại K-Town, K-Box Global dự kiến phát triển các tổ hợp văn hoá Hàn Quốc thường trực đầu tiên tại Đông Nam Á. Khác với các lễ hội văn hóa ngắn hạn, mô hình này tạo trải nghiệm liên tục, trở thành điểm hẹn trọn vẹn để du khách khám phá văn hóa Hàn Quốc.

Với quy mô gần 30.000 m², tổ hợp quy tụ nhiều loại hình trải nghiệm. Các điểm nhấn gồm khu mua sắm với các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc và khu ẩm thực giới thiệu nhiều món ăn đặc trưng của xứ kim chi.

Bên cạnh hoạt động thương mại, mô hình dự kiến tích hợp học viện K-Academy đào tạo làm đẹp, cấp chứng chỉ và liên kết việc làm với đối tác Hàn; cùng không gian xúc tiến thương mại đóng vai trò cầu nối giữa các địa phương và tổ chức Hàn – Việt. Đặc biệt, trái tim của tổ hợp là quảng trường trung tâm, nơi dự kiến diễn ra chuỗi sự kiện giao lưu văn hoá định kỳ, các đêm nhạc và hoạt động giải trí dành cho giới trẻ.

Sau Ocean City, hai bên dự kiến mở rộng nghiên cứu và hợp tác tại đô thị biển Cần Giờ, nơi K-Box Global sẽ phát triển K-Village với vai trò đối tác nội dung Hàn Quốc.

Mang trải nghiệm văn hoá Hàn trọn vẹn đến với khách hàng Việt

K-Box Global được phát triển bởi đội ngũ có tiềm lực trong lĩnh vực tài chính và văn hoá – giải trí. Nhà đầu tư chính của dự án là Black Lotus Group, chủ đầu tư sân golf 18 hố tại TP.HCM và nhiều dự án lớn tại Việt Nam; cùng với EastBridge Partners, quỹ tư nhân có trụ sở tại Seoul đang quản lý khối tài sản 1,5 tỷ USD.

Đáng chú ý, dự án có sự tham gia của Chủ tịch Quỹ Văn hoá và Nghệ thuật Seoul, giáo sư Học viện Nghệ thuật Seoul kiêm diễn viên gạo cội Park Sang-won - gương mặt gắn liền với thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật Hàn Quốc qua loạt phim truyền hình Mối tình đầu, Đồng hồ cát, Thái vương tứ thần ký… Ông hiện đồng thời giữ vai trò kết nối K-Box Global với các đài truyền hình và mạng lưới nghệ sĩ Hàn Quốc để đồng hành tổ chức chuỗi sự kiện văn hoá quy mô lớn và bài bản.

Buổi lễ ký kết có sự hiện diện của Tổng Giám đốc Vincom Retail, Chủ tịch Black Lotus Group, đại diện EastBridge Partners và nghệ sĩ Park Sang-won – Chủ tịch Quỹ Văn hoá và Nghệ thuật Seoul

Theo K-Box Global, Việt Nam là thị trường có sức tiêu dùng thuộc nhóm dẫn đầu khu vực, với tệp khách hàng trẻ và am hiểu xu hướng. “Chúng tôi chọn hợp tác cùng Vincom Retail để tiếp cận nhóm khách hàng này vì Vincom Retail sở hữu hệ thống mặt bằng đẳng cấp, lưu lượng khách tự nhiên đông đảo, cùng năng lực vận hành bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Đây cũng là bước tiến của chúng tôi trong chiến lược đưa Việt Nam trở thành cửa ngõ cho các thương hiệu Hàn Quốc mở rộng ra thị trường Đông Nam Á", đại diện K-Box Global cho biết.

Trong khi đó, đại diện Vincom Retail khẳng định, đơn vị không chỉ cung cấp mặt bằng, mà còn là đối tác chiến lược đồng hành cùng các thương hiệu quốc tế từ khâu thiết kế ý tưởng, đào tạo vận hành đến truyền thông: “Định hướng của Vincom Retail là liên tục mang về Việt Nam những mô hình mới, khác biệt và đẳng cấp - góp phần nâng cao chất lượng tiêu dùng cho khách hàng".

Trước đó, Vincom Retail đã hợp tác thành công cùng nhiều thương hiệu Hàn Quốc được yêu thích như MLB, Innisfree, Laneige, và các chuỗi ẩm thực Dookki, Lotteria,... mang đến không gian mua sắm, ẩm thực và giải trí chất lượng cao cho người tiêu dùng Việt. Sự góp mặt tiếp theo của K-Box Global vừa làm phong phú thêm bức tranh đa trải nghiệm tại Vincom, vừa mang đến cho khách hàng một điểm hẹn để cảm nhận trọn vẹn văn hoá Hàn Quốc.

PV

