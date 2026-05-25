Khai mạc Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam 2026: Bệ đỡ cho môi trường đầu tư kinh doanh

16:07 25/05/2026
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam 2026, nhằm thúc đẩy cơ chế giải quyết tranh chấp minh bạch, hiện đại, hỗ trợ môi trường đầu tư, kinh doanh hội nhập.

Hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp trong bối cảnh hội nhập

Ngày 25/5, tại Hà Nội, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam 2026 (Vietnam ADR Week 2026).

Sự kiện quy tụ đông đảo chuyên gia, luật sư, doanh nghiệp và tổ chức trọng tài trong nước, quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển các phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, tiệm cận chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy cơ chế giải quyết tranh chấp minh bạch, hiện đại, hỗ trợ môi trường đầu tư, kinh doanh trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Sự kiện có sự tham dự của ông Mai Lương Khôi - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Hữu Huyên - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp. Về phía Ban tổ chức có GS.TS.Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam; ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam…

Sự kiện quy tụ đông đảo chuyên gia, luật sư, doanh nghiệp và tổ chức trọng tài trong nước

Vietnam ADR Week 2026 diễn ra từ ngày 25 - 29/5 tại Hà Nội và Tp.HCM với chủ đề "Trọng tài và ADR: Vươn tầm cao mới". Chuỗi hoạt động gồm các hội thảo, tọa đàm chuyên sâu về cải cách thủ tục trọng tài, hòa giải thương mại, đầu tư quốc tế, tài chính, FinTech, chuyển đổi số trong ADR và xu hướng phát triển mới của thị trường dịch vụ pháp lý khu vực.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế sâu rộng, trọng tài và hòa giải thương mại ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Ông Mai Lương Khôi - Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại chương trình

Theo ông, một nền kinh tế phát triển bền vững không chỉ cần nguồn lực và công nghệ mà còn đòi hỏi môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh và cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả.

Việc giải quyết tranh chấp kịp thời, công bằng sẽ góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với môi trường pháp lý Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng, cùng với sự phát triển của kinh tế số, thương mại điện tử, dữ liệu, sở hữu trí tuệ và các mô hình kinh doanh mới, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về trọng tài và hòa giải thương mại theo hướng đồng bộ, khả thi và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động trọng tài, hòa giải; đồng thời nâng cao hiệu quả thi hành phán quyết trọng tài nhằm bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp.

Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, tòa án, cơ quan thi hành án dân sự với các tổ chức trọng tài, hòa giải; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ trọng tài viên, hòa giải viên và chuyên gia pháp lý để đáp ứng yêu cầu giải quyết các tranh chấp ngày càng đa dạng, phức tạp.

Vai trò ngày càng quan trọng của trọng tài và hòa giải

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động đầu tư, kinh doanh, các tranh chấp thương mại cũng gia tăng cả về số lượng và mức độ phức tạp. Trong bối cảnh đó, xây dựng cơ chế phòng ngừa và giải quyết tranh chấp hiệu quả là yêu cầu quan trọng đối với mỗi quốc gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Ngọc, các nghiên cứu gần đây cho thấy môi trường pháp lý minh bạch, cơ chế giải quyết tranh chấp công bằng, tôn trọng thỏa thuận của các bên và có chi phí hợp lý luôn là yếu tố then chốt thúc đẩy đầu tư, kinh doanh phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc

Ông đánh giá cao vai trò tiên phong của VIAC trong việc thúc đẩy phát triển trọng tài thương mại tại Việt Nam, đặc biệt là việc ban hành Quy tắc Tố tụng Trọng tài VIAC 2026 với nhiều sửa đổi, bổ sung theo hướng hiện đại, linh hoạt và tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh, Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam 2026 không chỉ là diễn đàn trao đổi chuyên môn mà còn góp phần khẳng định vị trí, vai trò ngày càng quan trọng của trọng tài và hòa giải trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Các hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ cũng tạo cơ hội để các tổ chức, chuyên gia và doanh nghiệp cập nhật xu hướng phát triển của trọng tài, hòa giải trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia đang cải cách mạnh mẽ để thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ và yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.

Ông Ngọc cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng lực nội tại của các tổ chức trọng tài, hòa giải để đủ khả năng xử lý các tranh chấp lớn, phức tạp, đồng thời từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của các trung tâm trọng tài Việt Nam.

Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của giới luật gia, Hội Luật gia Việt Nam thời gian qua đã tích cực tham gia nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Trọng tài thương mại; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tổng kết thực tiễn, hội thảo, tọa đàm và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế nhằm góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật về trọng tài và hòa giải tại Việt Nam.

GS.TS Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch VIAC khai mạc

GS.TS Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch VIAC cho biết, thương mại và đầu tư quốc tế hiện đang biến động mạnh dưới tác động của chuyển dịch chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Điều này khiến các tranh chấp thương mại ngày càng gia tăng về quy mô, tính chất phức tạp và yếu tố xuyên biên giới.

Trong bối cảnh đó, trọng tài, hòa giải và các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) ngày càng trở thành cơ chế phù hợp nhờ tính linh hoạt, hiệu quả và khả năng tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Theo ông Lê Hồng Hạnh, châu Á đang nổi lên là khu vực phát triển năng động của tài phán trọng tài và ADR, mở ra nhiều cơ hội cho các nền tài phán mới nổi như Việt Nam. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng hoạt động trọng tài và ADR có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường pháp lý Việt Nam.

Chủ tịch VIAC khẳng định, Trung tâm sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động cải cách, trong đó có việc ban hành Quy tắc Tố tụng Trọng tài VIAC 2026 theo hướng hiện đại, linh hoạt và phù hợp hơn với thực tiễn giải quyết tranh chấp hiện nay.

Theo nguoiduatin.vn
Trọng tài thương mại là "van an toàn" cho dòng vốn FDI

Ra mắt Quy tắc Tố tụng Trọng tài VIAC 2026 tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Mô hình tổ chức cơ quan lập pháp chuyên trách về kinh tế: Kinh nghiệm các nước OECD và khả năng áp dụng tại Việt Nam

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

Những vướng mắc pháp lý khi thực hiện đầu tư dự án PPP tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Hội Luật gia VN và Đại học luật Hà Nội hợp tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp lý và tăng cường hiệu quả công tác xây dựng, thực thi pháp luật

Trong bối cảnh dòng vốn FDI tiếp tục đổ mạnh vào Việt Nam, một cơ chế trọng tài minh bạch, hiệu quả và tiệm cận chuẩn mực quốc tế sẽ trở thành "van an toàn" giúp bảo vệ niềm tin nhà đầu tư quốc tế và ổn định môi trường kinh doanh.

Quy tắc Tố tụng Trọng tài VIAC 2026 với nhiều điểm đổi mới về số hóa tố tụng, xử lý tranh chấp đa bên, đa hợp đồng và cơ chế gộp vụ tranh chấp, hướng tới nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp và tiệm cận các chuẩn mực trọng tài quốc tế hiện đại.

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hiện đại, Trường Tiểu học Trung Văn đang từng ngày xây dựng môi trường giáo dục xanh, an toàn và hạnh phúc. Những hàng cây, góc sinh thái cùng các hoạt động trải nghiệm ý nghĩa không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần nuôi dưỡng một “trường học hạnh phúc”, nơi học sinh được phát triển toàn diện trong niềm vui và cảm hứng.

(Pháp lý). Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường hiện đại, toàn cầu hóa và chuyển đổi số, hoạt động lập pháp trong lĩnh vực kinh tế ngày càng giữ vai trò then chốt đối với quản trị phát triển quốc gia.

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với nhiều bất cập liên quan đến tính chính đáng, minh bạch, chi phí và sự mất cân bằng giữa bảo hộ nhà đầu tư và quyền điều chỉnh của Nhà nước.

(Pháp lý). Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, bảo vệ sở hữu trí tuệ phải đối mặt với những thách thức mới như định nghĩa và bảo vệ quyền dữ liệu, tình trạng pháp lý của các tác phẩm do AI tạo ra, vi phạm xuyên biên giới, trách nhiệm của các nền tảng internet và bảo vệ bí mật thương mại.

Chủ đề năm 2026: Pháp luật thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế trong kỷ nguyên số: Góc nhìn so sánh giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển

(Pháp lý). Các dự án đối tác công tư (PPP) đang giữ vai trò quan trọng đối với Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số.

Tại Cát Bà, Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island đang từng bước hình thành một hệ sinh thái du lịch đẳng cấp quốc tế – nơi nghỉ dưỡng, giải trí và cảnh quan di sản hòa vào nhau, kiến tạo giá trị lưu trú khác biệt cho mỗi du khách.

Xu hướng tiêu dùng gắn với trải nghiệm văn hóa đang thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều mô hình bán lẻ mới tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, ngày 19/05/2026, Vincom Retail ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) với K-Box Global nhằm phát triển các tổ hợp mua sắm – giải trí mang phong cách Hàn Quốc tại hệ thống Vincom.

