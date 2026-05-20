Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế thường niên về pháp luật kinh tế, thương mại và quản trị toàn cầu

Chủ đề năm 2026: Pháp luật thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế trong kỷ nguyên số: Góc nhìn so sánh giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển

Hình thức tổ chức: Trực tiếp và trực tuyến

Thời gian: 10-11/12/2026

Địa điểm: Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Ngoại thương (FTU) phối hợp với Tạp chí Luật Kinh tế Quốc tế Manchester (MJIEL) (SCOPUS Q3, ESCI), Trường Luật Chester (Vương quốc Anh) và Trường Luật, Đại học East Anglia (Vương quốc Anh)

Trường Đại học Ngoại thương (FTU) phối hợp với Tạp chí Luật Kinh tế Quốc tế Manchester (MJIEL) (SCOPUS Q3, ESCI), Trường Luật Chester (Vương quốc Anh) và Trường Luật, Đại học East Anglia (Vương quốc Anh) kính mời gửi bài tham luận cho Hội thảo quốc tế sẽ được tổ chức vào giữa tháng 12 năm 2026 tại Hà Nội, Việt Nam.

Bối cảnh

Trong bối cảnh kỷ nguyên số đang định hình lại các quan hệ kinh tế quốc tế, quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Sự phát triển của thương mại số, chuyển dữ liệu qua biên giới, dịch vụ nền tảng, công nghệ tài chính, tài sản số và các thị trường vận hành bằng thuật toán đang đặt ra những thách thức đáng kể đối với các nguyên tắc nền tảng của pháp luật thương mại quốc tế, các cơ chế bảo hộ đầu tư và các quy định tài chính toàn cầu.

Cùng với đó, cách thức pháp luật điều chỉnh quá trình chuyển đổi số cũng có sự khác biệt rõ rệt giữa các quốc gia. Các nước phát triển và đang phát triển thường có sự khác nhau về ưu tiên chính sách, năng lực thể chế và những trở ngại phát triển riêng. Những khác biệt này làm nảy sinh nhiều vấn đề quan trọng, như xu hướng hài hoà hay phân tán của pháp luật, yêu cầu bảo đảm công bằng, dư địa chính sách cho phát triển và hướng phát triển tương lai của pháp luật kinh tế quốc tế.

Hội thảo nhằm thúc đẩy các trao đổi học thuật chuyên sâu về sự chuyển biến của luật thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, đặc biệt nhấn mạnh cách tiếp cận so sánh trong nghiên cứu pháp luật và quan hệ giữa các nước phát triển với các nước đang phát triển.

Các chủ đề mời viết bài

Ban Tổ chức trân trọng mời Quý học giả gửi các bài nghiên cứu về các vấn đề liên quan tới chủ đề của Hội thảo, bao gồm nhưng không giới hạn ở các vấn đề sau:

A. Luật Thương mại quốc tế và quy định pháp luật tại các quốc gia điều chỉnh nền kinh tế số

1. Các quy định của WTO và các quy định về thương mại số trong các Hiệp định thương mại song phương và khu vực.

2. Quản lý dòng dữ liệu xuyên biên giới, yêu cầu lưu trữ dữ liệu trong nước và vấn đề chủ quyền số.

3. Ngoại lệ vì mục đích công cộng tính cần thiết và tính cân xứng trong các tranh chấp liên quan đến thương mại số.

4. Quy định điều chỉnh thương mại điện tử, dịch vụ số và nền tảng trực tuyến trong pháp luật quốc gia và sự phù hợp với cam kết quốc tế.

5. Bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư và an ninh mạng.

6. Cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và quản lý thị trường nền tảng.

7. Tác động pháp lý của trí tuệ nhân tạo trong thương mại số xuyên biên giới.

8. Giao kết hợp đồng điện tử, chữ ký điện tử, hợp đồng thông minh và giao dịch tự động.

B. Luật đầu tư quốc tế và quy định đầu tư trong các ngành công nghệ số

1. Các tiêu chuẩn bảo hộ đầu tư và khả năng áp dụng đối với hoạt động đầu tư trong lĩnh vực công nghệ số

2. Quy định pháp luật về trí tuệ nhân tạo, hạ tầng dữ liệu và nền tảng số trong mối liên hệ với các cam kết đầu tư.

3. Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước liên quan đến chính sách chuyển đổi số.

4. Trọng tài đối với tranh chấp đầu tư trong lĩnh vực công nghệ

5. Cơ chế rà soát an ninh quốc gia và kiểm soát đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ chiến lược.

6. Cấu trúc đầu tư và phân bổ rủi to pháp lý trong kinh tế số

C. Luật tài chính quốc tế và điều chỉnh tài chính số

1. Chuẩn mực quốc tế đối với dịch vụ tài chính số và công nghệ tài chính

2. Quy định pháp luật về phân loại và điều chỉnh tiền mã hoá, tài sản số và tài sản mã hoá

3. Tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương và tác động pháp lý

4. Trí tuệ nhân tạo trong thị trường tài chính: quản lý và trách nhiệm

5. Quản lý rủi ro hệ thống và ổn định tài chính trong thị trường số

6. Hợp tác giữa các quốc gia và xung đột pháp luật trong quản lý tài chính số

D. Trọng tài và giải quyết tranh chấp trong nền kinh tế số

1. Giải quyết tranh chấp trong thương mại số và giao dịch số xuyên biên giới

2. Khó khăn về thủ tục và chứng chỉ khi xử lý tranh chấp có yếu tố công nghệ

3. Công nhận và thi hành phán quyết trọng tài trong các tranh chấp liên quan đến kinh tế số

4. Vai trò của trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế

E. Cách tiếp cận so sánh

1. So sánh pháp luật về thương mại, đầu tư và tài chính số giữa các quốc gia

2. Sự khác biệt trong quản lý dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và nền tảng số

3. Xu hướng hài hoà và xung đột pháp luật trong quản trị kinh tế số toàn cầu

4. Khả năng áp dụng pháp luật vượt ra ngoài lãnh thổ và tác động đối với các nước đang phát triển

5. Dư địa chính sách và chiến lược phát triển trong kinh tế số

6. Năng lực thể chế và thách thức quản trị tại các nước đang phát triển.

Ban Tổ chức khuyến khích các nghiên cứu mang tính liên ngành và tiếp cận từ góc nhìn so sánh pháp luật

Hướng dẫn nộp bài

Bài viết hoàn chỉnh phải bao gồm cả tóm tắt và bài toàn văn. Tóm tắt không quá 300 từ. Bài toàn văn dài từ 5.000 đến 15.000 từ (bao gồm cả chú thích, tài liệu tham khảo). Các bài viết phải là công trình mới, chưa từng công bố và không trong quá trình xem xét xuất bản ở nơi khác. Bản thảo phải được nộp dưới dạng tệp Word

Tóm tắt và bài toàn văn được gửi qua đường link: https://forms.gle/kXg1etDjre3W4czD8

Hướng dẫn nộp bài: Để biết các hướng dẫn chi tiết về thể thức trình bày và cách nộp bài, vui lòng liên hệ Ban Tổ chức.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phản biện

Tất cả các bài viết được phản biện kín. Các bài viết sẽ được đánh giá dựa trên tính mới, độ sâu trong các phân tích, mức độ phù hợp với chủ đề Hội thảo và sự đóng góp cho lĩnh vực nghiên cứu.

Cơ hội xuất bản

Các bài viết được trình bày và chấp nhận tại Hội thảo sẽ được lựa chọn để xuất bản trong kỷ yếu Hội thảo có mã ÍBN. Những bài viết chất lượng cao có thể được giới thiệu để đăng tại số đặc biệt Tạp chí Luật kinh tế Quốc tế Manchester (SCOPUS, Q3, ESCI). Tất cả các bản thảo gửi cho Tạp chí sẽ tuân thủ quy trình phản biện kín, độc lập của Tạp chí. Việc giới thiệu không đồng nghĩa với bảo đảm được đăng.

Các mốc thời gian quan trọng

- Hạn gửi tóm tắt: 31 tháng 05 năm 2026

- Thông báo kết quả tóm tắt: 30 tháng 06 năm 2026

- Thời gian tổ chức Hội thảo: 10-11 tháng 12 năm 2026.

Thông tin liên hệ

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm và gửi bài nghiên cứu từ Quý học giả. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Ban Thư ký Hội thảo qua email: anhdk@ftu.edu.vn