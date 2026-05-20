Techcombank tiếp tục là nhà đồng đầu tư cho chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”, tiếp nối hành trình kiến tạo giá trị vượt trội cho khách hàng

08:27 20/05/2026
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố tiếp tục trở thành Nhà Đồng đầu tư của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, nâng tầm quan hệ chiến lược với Tập đoàn YeaH1. Thông qua hợp tác này, Techcombank tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái trải nghiệm, nơi các giải pháp tài chính được kết nối chặt chẽ với nhu cầu và phong cách sống ngày càng đa dạng của khách hàng.

Sau thành công của mùa đầu tiên, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một chương trình giải trí đơn thuần để trở thành hiện tượng văn hóa – nghệ thuật, kết nối cộng đồng người hâm mộ rộng lớn thông qua âm nhạc và những giá trị về cảm xúc, bản sắc, tinh thần Việt Nam đương đại.

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ, Techcombank chia sẻ: “Với Techcombank, đồng hành cùng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là cơ hội để chúng tôi kết nối với khách hàng trong những trải nghiệm đời sống giàu cảm xúc, đồng thời mang đến các giá trị thiết thực thông qua Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank OneU.

Chúng tôi mong muốn mỗi giao dịch hằng ngày cùng Techcombank không chỉ dừng lại ở nhu cầu tài chính, mà còn mở ra thêm nhiều quyền lợi, ưu đãi và đặc quyền phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Tinh thần bứt phá và khát vọng vượt qua giới hạn của chương trình cũng là những giá trị tương đồng với định hướng phát triển của Techcombank: không ngừng đổi mới để đồng hành cùng khách hàng trong hành trình sống chủ động, trọn vẹn và vượt trội hơn mỗi ngày.”

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank

Sau hơn hai năm hợp tác và chuỗi 9 đêm concert quy mô lớn, mô hình đồng đầu tư giữa Techcombank và YeaH1 đã mở rộng sang hệ sinh thái trải nghiệm xuyên suốt. Trong đó, Techcombank không chỉ hiện diện trên sân khấu hay trong các hoạt động truyền thông mà còn từng bước mở rộng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ những nhu cầu thực tế của khách hàng.

Đối với cộng đồng người hâm mộ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, những đặc quyền đồng hành được Techcombank thiết kế dựa trên thói quen, nhu cầu và sở thích của khán giả – từ cơ hội tiếp cận quyền lợi giới hạn, tham gia các hoạt động độc quyền đến hưởng ưu đãi xuyên suốt hành trình chương trình, với các trải nghiệm được cá nhân hóa dành riêng cho cộng đồng "Gai Con".

Những đặc quyền này được triển khai thông qua Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank OneU, giúp các hoạt động tài chính hàng ngày không chỉ tạo ra giá trị gia tăng mà còn mở rộng thành những trải nghiệm thiết thực trong đời sống.

Thông qua cơ chế tích lũy và sử dụng điểm U-Point, khách hàng nhận được lợi ích gia tăng từ các hoạt động tài chính thường nhật và tiếp cận các đặc quyền được cá nhân hóa theo nhu cầu và phân hạng hội viên (Inspire – Priority – Private). Chương trình hiện kết nối hệ sinh thái hơn 200 đối tác, 500 thương hiệu và hiện diện tại hơn 9.000 điểm trên toàn quốc, với hơn 13 triệu khách hàng tham gia và hơn 100 tỷ điểm thưởng/tháng đã được ghi nhận từ khách hàng Techcombank; hàng triệu voucher ưu đãi được quy đổi trong tất cả các lĩnh vực từ mua sắm, ẩm thực, du lịch hay giải trí.

Kể từ khi đồng hành cùng chương trình, Techcombank liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đối với Techcombank, thành công lớn nhất của một hành trình đồng đầu tư không chỉ nằm ở những chỉ số thương hiệu hay hiệu quả truyền thông mà còn ở khả năng trở thành một phần trong những trải nghiệm đáng nhớ của khách hàng. Sự yêu mến mà cộng đồng người hâm mộ chương trình dành cho Techcombank – từ cách gọi gần gũi trên mạng xã hội đến danh xưng “Kim chủ của năm” – là minh chứng cho một mối quan hệ đã vượt ra ngoài khuôn khổ giữa ngân hàng và người dùng theo cách truyền thống.

Tiếp tục đồng hành cùng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Techcombank khẳng định định hướng nhất quán trong việc đồng hành cùng khách hàng – không chỉ trong các hoạt động tài chính, mà trong cả những trải nghiệm quan trọng của đời sống. Đồng thời, ngân hàng vinh hạnh được tiếp tục gắn kết với các “Gai Con” - một cộng đồng văn minh được kết nối bởi cảm xúc, lòng yêu nước, tự hào dân tộc sâu sắc và tinh thần không ngừng hướng tới những giá trị vượt trội hơn mỗi ngày.

(Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với mã chứng khoán TCB).

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống” là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, và là một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á. Theo đuổi chiến lược khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho khoảng 18,0 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp thông qua mạng lưới điểm giao dịch trải dài khắp Việt Nam cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác của Ngân hàng trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt giúp tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Techcombank hiện được xếp hạng AA- bởi FiinRatings, Ba3 bởi Moody’s, BB bởi S&P, và BB- bởi Fitch, nằm trong nhóm những ngân hàng thương mại cổ phần được xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam.

