SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

08:37 12/05/2026
Tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã trao ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng, góp phần chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Tháng Nhân đạo là chương trình thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giữ vai trò kết nối, vận động và điều phối các nguồn lực xã hội nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội. Thông qua chương trình, nhiều hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương trong và ngoài nước được hỗ trợ kịp thời, thiết thực.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ngành Ngân hàng tiếp tục khẳng định vai trò tích cực trong công tác an sinh xã hội. Với định hướng phát triển bền vững và tôn chỉ “đặt con người và cộng đồng lên hàng đầu”, SeABank đã tham gia đóng góp 10 tỷ đồng, đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện, hướng tới cải thiện điều kiện sống cho các nhóm yếu thế.

Chương trình Tháng Nhân đạo năm 2026 tập trung vào hai trọng tâm chính, gồm thúc đẩy sinh kế bền vững trong nước và lan tỏa trách nhiệm nhân đạo ở phạm vi quốc tế. Sự tham gia của SeABank thể hiện cam kết đồng hành cùng Chính phủ và các tổ chức xã hội trong việc triển khai các chương trình an sinh, góp phần phát triển cộng đồng theo hướng bền vững.

Trong hơn ba thập kỷ hoạt động, SeABank liên tục đẩy mạnh các chương trình trách nhiệm xã hội với quy mô và hình thức đa dạng. Các hoạt động an sinh của Ngân hàng tập trung vào nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, giảm nghèo, xóa nhà tạm, ứng phó thiên tai và bảo vệ môi trường.

SeABank đã hỗ trợ hơn 80 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa gần 1.800 căn nhà cho hộ cận nghèo và hộ nghèo, gia đình có công tại nhiều địa phương như Hà Tĩnh, Điện Biên, Hòa Bình, Tuyên Quang, An Giang, Nghệ An,…; ủng hộ gần 6,2 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai bão lũ gây ra trong năm 2025. Bên cạnh đó, Ngân hàng liên tục duy trì hoạt động của 4 quỹ từ thiện nội bộ, đẩy mạnh các hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng: trao cơ hội đến trường cho hơn 200 em nhỏ; trồng 1 triệu cây xanh, bảo vệ môi trường;…

Với định hướng phát triển gắn liền trách nhiệm xã hội, kiên định với mục tiêu “đem lại niềm vui cho cuộc sống của mọi người, SeABank sẽ tiếp tục lan tỏa các giá trị nhân văn, đóng góp vào mục tiêu xây dựng một xã hội phát triển bền vững, thịnh vượng.

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hơn 4 triệu khách hàng, hơn 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 28.450 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III.

Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

( Pháp lý). Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thi hành pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi mới về chất lượng, hiệu quả và tính thích ứng.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo Đại đoàn kết trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội XI thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới của MTTQ Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các vị đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để Đại hội thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

(Pháp lý). Theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững, hiệu quả trong quản trị công được xác định là một trong những mục tiêu cốt lõi để bảo đảm công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển bao trùm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên . Từ góc nhìn luật học, điều này đòi hỏi mỗi quốc gia phải không ngừng hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ các nguồn lực công, đồng thời phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi lãng phí, thất thoát và sử dụng tài sản công sai mục đích.

Taxi Hương Giang mua 1.500 ô tô điện VinFast, mở rộng hợp tác với Green SM

Hợp tác xã Vận tải Taxi Hương Giang và Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chính thức công bố mở rộng hợp tác chiến lược. Với việc ký kết mua mới 1.500 ô tô điện VinFast, Taxi Hương Giang sẽ chuyển đổi hoàn toàn đội xe sang xe thuần điện, đáp ứng việc mở rộng địa bàn hoạt động trên toàn tỉnh Bắc Ninh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân

Bài viết của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò đoàn kết toàn dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025

Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2026/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội.

Sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bài bản, đảm bảo phù hợp tình hình mới

Trước yêu cầu tiếp tục đổi mới, Điều lệ MTTQ Việt Nam cần sửa đổi, bổ sung một số quy định phù hợp với tình hình mới, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc...

Bộ máy MTTQ các cấp sau sáp nhập hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam là tập thể đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, nhạy bén với tình hình hoạt động; các vị Ủy viên cơ bản phát huy được vai trò, trí tuệ trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận. Tổ chức điều hành bộ máy của MTTQ các cấp sau sáp nhập, tinh gọn ngày càng hiệu lực, hiệu quả, thực chất và hướng về cơ sở...

