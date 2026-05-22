Văn hóa doanh nghiệp truyền cảm hứng sống đẹp tại ROX Group

Từ những bước chạy khi ngày mới bắt đầu, những bức ảnh bình minh được chia sẻ mỗi sáng đến những hoạt động hướng về cộng đồng, tinh thần sống đẹp đang được lan tỏa bởi hàng nghìn cán bộ nhân viên ROX Group. Mỗi người như một tia nắng và hội tụ cùng nhau sẽ tạo nên nguồn năng lượng đủ lớn để thắp sáng hành trình 30 năm Kiến tạo - Vươn xa.

Sống đẹp từ những điều bình dị nhất

Trong buổi sáng đầu hè, anh Phạm Minh Hiệp hoàn thành quãng đường chạy bộ 19,05 km để chào mừng ngày truyền thống ROX Group. Điều anh muốn chia sẻ sau buổi chạy không phải là thành tích cá nhân mà là người đồng hành trên cung đường hôm ấy - một đồng nghiệp trong công ty, luôn giữ năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan trong công việc lẫn cuộc sống.

“Cơn mưa không ngăn được bước chân của hai chị em khi cùng hướng tới mục tiêu 19,05 km”, anh chia sẻ cảm xúc trên trang nội bộ của công ty. Với anh Hiệp, ý nghĩa của thử thách không nằm ở những con số, mà ở cảm giác được kết nối với những người cùng chung tinh thần ROX: bền bỉ, tích cực và luôn hướng về những giá trị tốt đẹp.

Người ROX đang cùng nhau viết tiếp hành trình 30 năm bằng những bước chân bền bỉ.

Tinh thần ấy cũng đang lan tỏa trong mùa ROXMei 30, nơi những hành động bình dị hàng ngày trở thành cách để mỗi người lao động viết nên câu chuyện “sống đẹp” của riêng mình.

Tại ROX Group, sống đẹp không được định nghĩa bằng những điều lớn lao. Đó trước hết là cách mỗi người ứng xử với đồng nghiệp, cộng đồng và chính công việc mình đang theo đuổi.

Mỗi mùa ROXMei hướng tới Ngày hội truyền thống của Tập đoàn là một dịp để những giá trị đó được khơi dậy và lan tỏa. Năm nay, ở cột mốc ghi dấu 30 năm Kiến tạo - Vươn xa của ROX Group, tinh thần sống đẹp được thể hiện qua hàng loạt hoạt động gắn kết tập thể.

Nổi bật là thử thách chinh phục 30.000 km chạy bộ. Con số mang ý nghĩa biểu tượng cho hành trình ba thập kỷ không được tạo nên bởi nỗ lực của một cá nhân, mà từ sự chung sức của hàng nghìn cán bộ nhân viên. Mỗi bước chạy là một đóng góp nhỏ cho mục tiêu chung, phản ánh tinh thần đồng hành và gắn kết vốn là nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp.

Những khoảnh khắc đón ngày mới cùng các thông điệp tích cực được chia sẻ trên mạng xã hội không chỉ truyền cảm hứng sống lành mạnh mà còn lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng.

Tinh thần nhân văn ấy còn hiện diện trong các hoạt động thiện nguyện của người ROX trong suốt nhiều năm như tặng sách cho các em nhỏ thuộc Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật, trao quà Tết cho người nghèo, hiến máu nhân đạo, xây thư viện xanh, trao tặng những ngôi nhà Đại đoàn kết…

Với người ROX, sống đẹp không chỉ là sự sẻ chia trong cộng đồng mà còn được phản chiếu trong cách doanh nghiệp tạo ra giá trị.

Từ việc phát triển hệ sinh thái thuận ích, kiến tạo những không gian sống hiện đại, nâng cao chất lượng sống của cư dân đến các hoạt động văn hóa nghệ thuật và chương trình vì cộng đồng, ROX Group kiên định theo đuổi những giá trị vì con người. Khi lợi ích của khách hàng, đối tác và cộng đồng được đặt ở vị trí trung tâm, tinh thần sống đẹp không còn là một khái niệm văn hóa mà trở thành một phần trong cách doanh nghiệp phát triển và vươn xa.

Khi tinh thần sống đẹp cất thành giai điệu

Cùng với kiến tạo những giá trị thuận ích trong kinh doanh, ROX Group cũng kiên trì đưa tinh hoa nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng. Từ những chương trình hòa nhạc dành cho công chúng đến các sự kiện văn hóa quy mô lớn, doanh nghiệp mong muốn góp phần tạo nên những trải nghiệm giàu cảm xúc, giúp con người kết nối với cái đẹp và tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống.

Tinh thần ấy sẽ tiếp tục được thể hiện qua đêm nghệ thuật “ROX30 Concert: Vươn mình rực rỡ” diễn ra ngày 30/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây là một trong những điểm nhấn được mong đợi nhất trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Kiến tạo - Vươn xa của ROX Group.

“ROX30 Concert: Vươn mình rực rỡ” là nơi tinh thần sống đẹp của người ROX được kể lại bằng âm nhạc và những cảm xúc sẻ chia.

Quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và được dàn dựng theo hướng trải nghiệm đa giác quan, “ROX30 Concert: Vươn mình rực rỡ” gây chú ý ngay từ khi công bố với hàng loạt điểm nhấn như màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật hiện đại, tiết mục mở màn được dàn dựng công phu, đại nhạc kịch mang âm hưởng quốc tế tái hiện hành trình phát triển của Tập đoàn, những khoảnh khắc âm nhạc được thiết kế riêng cho dấu mốc 30 năm…

“Những hình ảnh hé lộ đầu tiên cho thấy một sân khấu hiện đại, ứng dụng nhiều công nghệ và mang màu sắc giàu cảm xúc. Điều đó càng khiến tôi mong chờ được trực tiếp trải nghiệm chương trình và hòa mình vào không khí đặc biệt của dịp kỷ niệm 30 năm Tập đoàn”, anh Đức Anh, một nhân viên ROX Group chia sẻ.

“ROX30 Concert: Vươn mình rực rỡ” sẽ là nơi những cảm xúc về sự đồng hành, lòng biết ơn các thế hệ lãnh đạo và cán bộ nhân viên cùng niềm tự hào được sẻ chia theo một cách rất riêng. Những giá trị sống đẹp được lan tỏa không phải bằng những khẩu hiệu, mà bằng âm nhạc, cảm xúc và sự kết nối giữa con người với con người.

Sau 30 năm Kiến tạo - Vươn xa, những giá trị làm nên bản sắc ROX không chỉ được ghi dấu qua các dự án hay những cột mốc tăng trưởng, mà còn hiện diện trong cách mỗi người lao động sống, làm việc và sẻ chia cùng cộng đồng.

Đó cũng là nguồn năng lượng đã và đang kết nối hàng nghìn người lao động, để cùng nhau viết tiếp những chặng đường mới bằng sự tử tế, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho cộng đồng, xã hội.