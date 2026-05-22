Văn hóa doanh nghiệp truyền cảm hứng sống đẹp tại ROX Group

15:39 22/05/2026
Từ những bước chạy khi ngày mới bắt đầu, những bức ảnh bình minh được chia sẻ mỗi sáng đến những hoạt động hướng về cộng đồng, tinh thần sống đẹp đang được lan tỏa bởi hàng nghìn cán bộ nhân viên ROX Group. Mỗi người như một tia nắng và hội tụ cùng nhau sẽ tạo nên nguồn năng lượng đủ lớn để thắp sáng hành trình 30 năm Kiến tạo - Vươn xa.

Sống đẹp từ những điều bình dị nhất

Trong buổi sáng đầu hè, anh Phạm Minh Hiệp hoàn thành quãng đường chạy bộ 19,05 km để chào mừng ngày truyền thống ROX Group. Điều anh muốn chia sẻ sau buổi chạy không phải là thành tích cá nhân mà là người đồng hành trên cung đường hôm ấy - một đồng nghiệp trong công ty, luôn giữ năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan trong công việc lẫn cuộc sống.

“Cơn mưa không ngăn được bước chân của hai chị em khi cùng hướng tới mục tiêu 19,05 km”, anh chia sẻ cảm xúc trên trang nội bộ của công ty. Với anh Hiệp, ý nghĩa của thử thách không nằm ở những con số, mà ở cảm giác được kết nối với những người cùng chung tinh thần ROX: bền bỉ, tích cực và luôn hướng về những giá trị tốt đẹp.

Người ROX đang cùng nhau viết tiếp hành trình 30 năm bằng những bước chân bền bỉ.

Tinh thần ấy cũng đang lan tỏa trong mùa ROXMei 30, nơi những hành động bình dị hàng ngày trở thành cách để mỗi người lao động viết nên câu chuyện “sống đẹp” của riêng mình.

Tại ROX Group, sống đẹp không được định nghĩa bằng những điều lớn lao. Đó trước hết là cách mỗi người ứng xử với đồng nghiệp, cộng đồng và chính công việc mình đang theo đuổi.

Mỗi mùa ROXMei hướng tới Ngày hội truyền thống của Tập đoàn là một dịp để những giá trị đó được khơi dậy và lan tỏa. Năm nay, ở cột mốc ghi dấu 30 năm Kiến tạo - Vươn xa của ROX Group, tinh thần sống đẹp được thể hiện qua hàng loạt hoạt động gắn kết tập thể.

Nổi bật là thử thách chinh phục 30.000 km chạy bộ. Con số mang ý nghĩa biểu tượng cho hành trình ba thập kỷ không được tạo nên bởi nỗ lực của một cá nhân, mà từ sự chung sức của hàng nghìn cán bộ nhân viên. Mỗi bước chạy là một đóng góp nhỏ cho mục tiêu chung, phản ánh tinh thần đồng hành và gắn kết vốn là nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp.

Những khoảnh khắc đón ngày mới cùng các thông điệp tích cực được chia sẻ trên mạng xã hội không chỉ truyền cảm hứng sống lành mạnh mà còn lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng.

Tinh thần nhân văn ấy còn hiện diện trong các hoạt động thiện nguyện của người ROX trong suốt nhiều năm như tặng sách cho các em nhỏ thuộc Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật, trao quà Tết cho người nghèo, hiến máu nhân đạo, xây thư viện xanh, trao tặng những ngôi nhà Đại đoàn kết… 

Với người ROX, sống đẹp không chỉ là sự sẻ chia trong cộng đồng mà còn được phản chiếu trong cách doanh nghiệp tạo ra giá trị.

Từ việc phát triển hệ sinh thái thuận ích, kiến tạo những không gian sống hiện đại, nâng cao chất lượng sống của cư dân đến các hoạt động văn hóa nghệ thuật và chương trình vì cộng đồng, ROX Group kiên định theo đuổi những giá trị vì con người. Khi lợi ích của khách hàng, đối tác và cộng đồng được đặt ở vị trí trung tâm, tinh thần sống đẹp không còn là một khái niệm văn hóa mà trở thành một phần trong cách doanh nghiệp phát triển và vươn xa.

Khi tinh thần sống đẹp cất thành giai điệu

Cùng với kiến tạo những giá trị thuận ích trong kinh doanh, ROX Group cũng kiên trì đưa tinh hoa nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng. Từ những chương trình hòa nhạc dành cho công chúng đến các sự kiện văn hóa quy mô lớn, doanh nghiệp mong muốn góp phần tạo nên những trải nghiệm giàu cảm xúc, giúp con người kết nối với cái đẹp và tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống.

Tinh thần ấy sẽ tiếp tục được thể hiện qua đêm nghệ thuật “ROX30 Concert: Vươn mình rực rỡ” diễn ra ngày 30/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây là một trong những điểm nhấn được mong đợi nhất trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Kiến tạo - Vươn xa của ROX Group.

“ROX30 Concert: Vươn mình rực rỡ” là nơi tinh thần sống đẹp của người ROX được kể lại bằng âm nhạc và những cảm xúc sẻ chia.

Quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và được dàn dựng theo hướng trải nghiệm đa giác quan, “ROX30 Concert: Vươn mình rực rỡ” gây chú ý ngay từ khi công bố với hàng loạt điểm nhấn như màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật hiện đại, tiết mục mở màn được dàn dựng công phu, đại nhạc kịch mang âm hưởng quốc tế tái hiện hành trình phát triển của Tập đoàn, những khoảnh khắc âm nhạc được thiết kế riêng cho dấu mốc 30 năm…

“Những hình ảnh hé lộ đầu tiên cho thấy một sân khấu hiện đại, ứng dụng nhiều công nghệ và mang màu sắc giàu cảm xúc. Điều đó càng khiến tôi mong chờ được trực tiếp trải nghiệm chương trình và hòa mình vào không khí đặc biệt của dịp kỷ niệm 30 năm Tập đoàn”, anh Đức Anh, một nhân viên ROX Group chia sẻ.

“ROX30 Concert: Vươn mình rực rỡ” sẽ là nơi những cảm xúc về sự đồng hành, lòng biết ơn các thế hệ lãnh đạo và cán bộ nhân viên cùng niềm tự hào được sẻ chia theo một cách rất riêng. Những giá trị sống đẹp được lan tỏa không phải bằng những khẩu hiệu, mà bằng âm nhạc, cảm xúc và sự kết nối giữa con người với con người.

Sau 30 năm Kiến tạo - Vươn xa, những giá trị làm nên bản sắc ROX không chỉ được ghi dấu qua các dự án hay những cột mốc tăng trưởng, mà còn hiện diện trong cách mỗi người lao động sống, làm việc và sẻ chia cùng cộng đồng.

Đó cũng là nguồn năng lượng đã và đang kết nối hàng nghìn người lao động, để cùng nhau viết tiếp những chặng đường mới bằng sự tử tế, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho cộng đồng, xã hội.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Techcombank tiếp tục là nhà đồng đầu tư cho chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”, tiếp nối hành trình kiến tạo giá trị vượt trội cho khách hàng

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố tiếp tục trở thành Nhà Đồng đầu tư của chương...

ROX Group góp sức mang không gian nhạc kịch đa giác quan đậm chất quốc tế đến Hà Nội

Với dàn nhạc giao hưởng trình diễn trực tiếp, dàn hợp xướng, nghệ sĩ múa cùng công nghệ visual art...

The Komorebi thắng giải kiến trúc danh giá tại Asia Pacific Property Awards 2026

Giải thưởng Asia Pacific Property Awards 2026 đánh dấu lần thứ hai chỉ trong vòng một năm khu The Komorebi...

SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt...

Brighton College Vietnam vào Top trường tư thục được khuyến nghị toàn cầu 2026

Lần đầu tiên, một cơ sở giáo dục tại Việt Nam góp mặt trong nhóm “Trường tư thục được khuyến...

Tạp chí du lịch xa xỉ hàng đầu Châu Á gọi tên Nhà hát Opera Hà Nội: "Sydney hãy nhường bước"

Dù đang trong quá trình thi công, Nhà hát Opera Hà Nội tại Hồ Tây luôn là tâm điểm của...

Đánh giá tác động thực chất, khách quan đối với từng chính sách

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó lưu ý chủ động rà soát, đánh giá tác động thực chất, khách quan đối với từng chính sách, đặc biệt là các chính sách mới phát sinh trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật; khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, đối phó.

Vụ án điển hình trong việc gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế cùng 9 bị cáo sáng 21/5, trong vụ án xảy ra liên quan hai dự án Cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, đại diện Viện Kiểm sát nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án này là điển hình trong việc gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Đề xuất giao gần 300 thẩm quyền của Trung ương cho TP.HCM trong Luật Đô thị đặc biệt

Trong dự thảo Luật Đô thị đặc biệt mới nhất, TP.HCM đề xuất giao HĐND TP hơn 140 thẩm quyền, giao UBND TP hơn 130 thẩm quyền và giao Chủ tịch UBND TP.HCM 20 thẩm quyền.

Cam kết về phòng vệ thương mại trong các FTA thế hệ mới và thực tiễn thực thi tại Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới, các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ ngành sản xuất trong nước.

Mô hình tổ chức cơ quan lập pháp chuyên trách về kinh tế: Kinh nghiệm các nước OECD và khả năng áp dụng tại Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường hiện đại, toàn cầu hóa và chuyển đổi số, hoạt động lập pháp trong lĩnh vực kinh tế ngày càng giữ vai trò then chốt đối với quản trị phát triển quốc gia.

Hội Luật gia VN và Đại học luật Hà Nội hợp tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp lý và tăng cường hiệu quả công tác xây dựng, thực thi pháp luật

Chiều 21/5/2026, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kí kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Hội Luật gia Việt Nam. Theo đó, hai bên hợp tác nhằm hướng tới tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp lý và hiệu quả xây dựng, thực thi pháp luật.

Giải mã “bộ gen” của nhà chế tác bất động sản Tân Hoàng Minh

Để trở thành “nhà chế tác bất động sản”, Tân Hoàng Minh phải sở hữu một “bộ gen” khác biệt và nhất quán để theo đuổi những chuẩn mực mà số đông khó chạm tới.

Sửa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Sửa đổi, bổ sung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tập trung vào 3 định hướng lớn, trong đó, thể chế hóa quy định về quyền được bồi thường của người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyền; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thi hành luật.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ: Sớm đạt thỏa thuận về Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng

Sáng ngày 20/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Rick Switzer, Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại Việt Nam.

11 Nghị quyết của Chính phủ: Cắt giảm chi phí tuân thủ 23 nghìn tỷ đồng mỗi năm

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết bãi bỏ 56 ngành, nghề; sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 11 Nghị quyết này cùng với Thông tư của các Bộ đã phân cấp 321 thủ tục hành chính (TTHC) từ Trung ương về địa phương, cắt giảm 697 TTHC và 1.754 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 704 TTHC; cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ TTHC.

