Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Nền tảng Thiện nguyện của Việt Nam được vinh danh tại World Summit Awards 2025

08:00 24/05/2026
Nền tảng Thiện nguyện - giải pháp số do MB xây dựng, phát triển và vận hành - chính thức được vinh danh tại Giải thưởng Thượng đỉnh Thế giới (World Summit Awards - WSA) 2025 ở hạng mục Quản trị công và Sự tham gia của Công dân (Government & Citizen Engagement).
Sự ghi nhận này tiếp tục khẳng định những nỗ lực ứng dụng công nghệ để tăng cường minh bạch, kết nối nguồn lực xã hội và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện tại Việt Nam.

WSA là hệ thống giải thưởng quốc tế được triển khai từ năm 2003 trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Xã hội Thông tin của Liên Hợp Quốc, nhằm tôn vinh các giải pháp số tạo tác động xã hội tích cực và đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. Năm 2025, WSA lựa chọn 40 giải pháp tiêu biểu đến từ 28 quốc gia ở 8 hạng mục.

Hạng mục Quản trị công và Sự tham gia của Công dân tập trung ghi nhận các giải pháp số thúc đẩy kết nối giữa tổ chức với người dân; nâng cao tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và mở rộng sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động phục vụ lợi ích chung.

Nền tảng Thiện nguyện là giải pháp số cung cấp hạ tầng công nghệ phục vụ các hoạt động nhân đạo, từ thiện theo hướng minh bạch, thuận tiện và hiệu quả. Trung tâm của nền tảng là Tài khoản thanh toán minh bạch 4 chữ số do MB cung cấp miễn phí cho các tổ chức, cá nhân vận động đóng góp; toàn bộ giao dịch được tự động cập nhật và công khai theo thời gian thực.

Cùng với đó, ứng dụng Thiện Nguyện, website thiennguyen.app và các cấu phần số liên thông hỗ trợ tạo chiến dịch, tiếp nhận đóng góp, theo dõi tiến độ, lập báo cáo thu chi và kết nối cộng đồng một cách thuận tiện, minh bạch và hiệu quả.

Nền tảng Thiện nguyện vận hành theo nguyên tắc minh bạch, trung lập, không vì mục tiêu lợi nhuận. MB không thu phí sử dụng nền tảng và không trực tiếp đứng ra vận động, tiếp nhận hay phân phối nguồn đóng góp của cộng đồng.

Trong khuôn khổ Đại hội Toàn cầu WSA 2026 tại Vienna, đại diện Nền tảng Thiện nguyện đã giới thiệu tới hội đồng chuyên gia quốc tế mô hình ứng dụng công nghệ nhằm thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình và mở rộng sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Ông Chu Hải Công, Giám đốc Quan hệ công chúng, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), chia sẻ: “Trong giai đoạn phát triển mới, khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững, MB mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức, đối tác và cộng đồng quốc tế để thúc đẩy những sáng kiến công nghệ vì cộng đồng, qua đó đóng góp thiết thực vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.”

TS. Dương Thị Kim Liên, Trưởng làng Công nghệ tạo tác động TECHFEST Việt Nam, Viện trưởng Viện Hỗ trợ Đổi mới Sáng tạo Doanh nghiệp (IBIA), chuyên gia quốc gia của WSA tại Việt Nam cho biết: “Nền tảng Thiện nguyện đã giải quyết bài toán khó nhất: niềm tin”. Theo bà, cơ chế minh bạch, công khai thông tin theo thời gian thực và khả năng giám sát từ cộng đồng đã giúp nền tảng được nhiều chiến dịch quy mô quốc gia và quốc tế lựa chọn.

Việc Nền tảng Thiện nguyện được vinh danh tại WSA 2025 không chỉ là sự ghi nhận đối với đội ngũ xây dựng, vận hành nền tảng và các đơn vị đồng hành, mà còn góp phần lan tỏa những giải pháp công nghệ vì cộng đồng do người Việt phát triển tới mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Thông tin chi tiết:

Landing page: https://wsa-mbbank.com.vn/

Website nền tảng: https://thiennguyen.app/

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MB Bank
Văn hóa doanh nghiệp truyền cảm hứng sống đẹp tại ROX Group

Techcombank tiếp tục là nhà đồng đầu tư cho chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", tiếp nối hành trình kiến tạo giá trị vượt trội cho khách hàng

ROX Group góp sức mang không gian nhạc kịch đa giác quan đậm chất quốc tế đến Hà Nội

The Komorebi thắng giải kiến trúc danh giá tại Asia Pacific Property Awards 2026

SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Brighton College Vietnam vào Top trường tư thục được khuyến nghị toàn cầu 2026

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế thường niên về pháp luật kinh tế, thương mại và quản trị toàn cầu

Những vướng mắc pháp lý khi thực hiện đầu tư dự án PPP tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Vì sao Xanh Island được kỳ vọng là át chủ bài nâng tầm du lịch Cát Bà?

Thách thức pháp lý và giải pháp thích ứng của Việt Nam trước các quy định thương mại bền vững của EU: Phân tích dưới góc độ luật WTO và pháp luật quốc gia

Vincom Retail bắt tay K-Box Global, đưa mô hình mua sắm - giải trí phong cách Hàn quy mô lớn về Việt Nam

TOD 5.0 - phiên bản tiên tiến nhất trên thế giới: Khi nhà ga là 'trái tim' của đô thị

Venture Forum 2026: Điểm hẹn mới của giới đầu tư công nghệ và M&A châu Á

Văn hóa doanh nghiệp truyền cảm hứng sống đẹp tại ROX Group

Đánh giá tác động thực chất, khách quan đối với từng chính sách

Vụ án điển hình trong việc gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước

