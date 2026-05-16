The Komorebi thắng giải kiến trúc danh giá tại Asia Pacific Property Awards 2026

11:07 16/05/2026
Giải thưởng Asia Pacific Property Awards 2026 đánh dấu lần thứ hai chỉ trong vòng một năm khu The Komorebi (Vinhomes Royal Island) được xướng tên trên bản đồ kiến trúc châu Á, khẳng định sức hút của chuẩn sống wellness cùng phong cách kiến trúc Nhật Bản giữa lòng đảo Vũ Yên - thủ phủ mới của giới thượng lưu Hải Phòng.

Kiệt tác kiến trúc giữa lòng Thành phố Đảo Hoàng Gia

Ngày 7/5/2026, tại lễ trao giải Asia Pacific Property Awards (Bangkok, Thái Lan), The Komorebi được vinh danh ở hạng mục Architecture Multiple Residence Vietnam (Kiến trúc Dự án Nhà ở Việt Nam xuất sắc). Trước đó, khu này cũng đã giành giải "Dự án chăm sóc sức khỏe tốt nhất Việt Nam và châu Á 2025" tại PropertyGuru Asia Property Awards.

The Komorebi được vinh danh ở hạng mục Architecture Multiple Residence Vietnam tại lễ trao giải Asia Pacific Property Awards

Giải thưởng lần này là sự ghi nhận quốc tế dành cho phong cách thiết kế ấn tượng của The Komorebi. Tại đây, triết lý kiến trúc gần gũi với thiên nhiên vốn là đặc trưng của Nhật Bản được hòa quyện tinh tế cùng bản sắc Việt Nam. Việc sử dụng vật liệu tự nhiên và mật độ xây dựng thấp tạo nên không gian sống hài hòa, giúp chủ nhân cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên trong từng khoảnh khắc.

Chắp bút cho The Komorebi là kiến trúc sư bậc thầy Kengo Kuma - tác giả của Sân vận động Quốc gia Tokyo, bảo tàng V&A Dundee tại Scotland và hàng loạt công trình biểu tượng khắp thế giới. Ông nổi tiếng với phong cách thiết kế đề cao thiên nhiên, ưu tiên ánh sáng và vật liệu thân thiện môi trường. The Komorebi là một trong số ít dự án tại Việt Nam được Kengo Kuma trực tiếp thiết kế.

Tên gọi “Komorebi” trong tiếng Nhật mô tả khoảnh khắc ánh nắng xuyên qua kẽ lá, gợi lên sự trân trọng với vẻ đẹp của từng khoảnh khắc sống. Tinh thần ấy được chuyển thể vào kiến trúc qua mái ngói Kawara truyền thống, cửa gió họa tiết Takemichi (lối tre xanh) và Sasayaki (lời thì thầm), đá ốp bazan khò nhám hay lớp sơn sần phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Mỗi chi tiết đều được chăm chút để tạo nên vẻ đẹp tĩnh tại nhưng giàu cảm xúc, đúng tinh thần thẩm mỹ Nhật Bản.

Thiên nhiên hiện diện trong từng ngôi nhà tại The Komorebi

Hệ sinh thái tiện ích của The Komorebi cũng được kiến tạo cùng tinh thần đó. Tâm điểm là Ikigai Wellness Center với tổ hợp onsen chuẩn Nhật, xông hơi đá muối, khu thưởng trà và trị liệu thư giãn. Trong khi đó, Youth Garden là công trình cảnh quan đầu tiên tại Việt Nam đạt đủ điểm tiền chứng chỉ SITES - tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về thiết kế cảnh quan bền vững.

Đặc biệt, phía sau mỗi căn biệt thự The Komorebi là một đường biển riêng, nơi cư dân có thể đạp cát, chạm sóng và tận hưởng khoảnh khắc giao hòa cùng thiên nhiên mà không cần rời khỏi nhà.

Ikigai Wellness Center là trung tâm chăm sóc sức khỏe được chuẩn Nhật nằm trong nội khu The Komorebi

"Trước đây tôi luôn mong đến các kỳ lễ dài để đưa gia đình đi nghỉ dưỡng. Bây giờ thì ngược lại, tôi chỉ mong được về nhà. Bởi ở The Komorebi, tôi có thể ngâm onsen, ngồi thưởng trà trong vườn Nhật, có bãi biển ngay sau hiên và một ngôi nhà càng ở càng thấy đẹp. Những trải nghiệm từng phải đi rất xa để tìm kiếm giờ đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày", ông Nguyễn Việt Hoàng, một cư dân tại The Komorebi, chia sẻ.

Vinhomes Royal Island - Tâm điểm của làn sóng dịch chuyển mới

Sự hiện diện của The Komorebi góp thêm một mảnh ghép đặc biệt cho bức tranh sống đang thành hình tại đảo Vũ Yên - thủ phủ thượng lưu mới của Hải Phòng.

Sau khi Hải Phòng và Hải Dương hoàn tất sáp nhập, Thủy Nguyên, trong đó có đảo Vũ Yên, trở thành cực phát triển chính của thành phố mới. Hàng loạt công trình hạ tầng và tiện ích quy mô lớn liên tục được đưa vào vận hành, như cầu Hoàng Gia, VinWonders & Safari, bến du thuyền hay Vincom Mega Mall, đưa Vũ Yên trở thành điểm đến đa trải nghiệm hàng đầu khu vực.

Vinhomes Royal Island là đô thị đảo all-in-one duy nhất tại miền Bắc

Đi cùng dòng chảy ấy là sự dịch chuyển của giới tinh hoa Hải Phòng. Cách đây hai thập kỷ, các gia đình thành đạt đất Cảng thường tập trung quanh trục Điện Biên Phủ, Lạch Tray, Trần Phú - nơi gắn với khái niệm "ở thuận tiện". Mười năm trở lại đây, họ chuyển về Vinhomes Imperia và Vinhomes Marina, định nghĩa lại chuẩn "ở có chất lượng".

Còn hiện nay, làn sóng ấy đang hướng về đảo Vũ Yên - nơi giới thành đạt tìm kiếm một chuẩn sống cao hơn, khi mọi trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao, chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng tinh hoa đều hiện diện trong cùng một hệ sinh thái sống. Mỗi lần dịch chuyển là một bước nâng cấp về phong cách sống và chuẩn mực hưởng thụ.

Vinhomes Royal Island là nơi đầu tiên ở miền Bắc mà cư dân có thể cưỡi ngựa buổi sáng, chơi golf buổi chiều, đưa con đến VinWonders và Vinpearl Safari vào cuối tuần và ra khơi từ bến du thuyền riêng ngay cạnh nhà. Đó là lý do đảo Vũ Yên chinh phục giới tinh hoa Hải Phòng - những người luôn tìm kiếm không gian sống mang tính biểu tượng và khác biệt.

Vũ Yên còn được đánh giá cao về phong thủy với thế “Tam giang hội tụ” và “Lý ngư hóa rồng”, theo quan niệm Á Đông. Với nhiều doanh nhân, đây là lớp giá trị đặc biệt bên cạnh yếu tố vị trí, tiện ích và cộng đồng cư dân tinh hoa.

Hội tụ vị thế trung tâm, hệ tiện ích quy mô lớn, chuẩn sống nghỉ dưỡng và giá trị phong thủy thịnh vượng, Thành phố Đảo Hoàng Gia đang từng bước định hình như trung tâm sống mới của giới thượng lưu miền Bắc. Và The Komorebi chính là một trong những biểu tượng rõ nét nhất cho chuẩn sống ấy.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế: Những ưu việt, sự khác biệt, khuyến nghị đổi mới cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh quan hệ thương mại quốc tế ngày càng mở rộng và phức tạp, nguy cơ phát sinh tranh chấp thương mại luôn tiềm ẩn và có xu hướng gia tăng. Nhằm bảo vệ quyền lợi, duy trì hợp tác, hạn chế rủi ro và đảm bảo công bằng, các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế không ngừng được hoàn thiện và phát triển. Bài viết sẽ tập trung phân tích các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế hiện nay, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm đổi mới và hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại tại Việt Nam.

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh cải cách thể chế và nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật ở Việt Nam, việc tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong quy trình lập pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và khả thi của các văn bản pháp luật.

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

Thể chế cho phát triển nhanh và bền vững thị trường dịch vụ tài chính trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị

(Pháp lý). Bài viết phân tích, đánh giá các khía cạnh, pháp lý của thể chế thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới.

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá tài sản trí tuệ trong một số lĩnh vực của đời sống dân sự và hoạt động doanh nghiệp, tuy nhiên, thực tế áp dụng gặp phải trở ngại khi các quy phạm, chuẩn mực, phương thức cùng điều kiện khách quan chưa thực sự đáp ứng phù hợp, cấp thiết đặt ra yêu cầu nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cũng như sớm hoàn thiện thể chế pháp luật.

Royal Boulevard - Mặt tiền vàng tại “thủ phủ thượng lưu” mới của Hải Phòng

Đại lộ Royal Boulevard là huyết mạch thương mại của đô thị đảo Vinhomes Royal Island - “thủ phủ thượng lưu mới” của Hải Phòng. Với lợi thế độc tôn về vị trí, nguồn khách sẵn có và hệ tiện ích đồng bộ, đại lộ này đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản dòng tiền khu vực phía Bắc.

Quy định về thương mại số trong các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam là thành viên

(Pháp lý). Thương mại số và thương mại điện tử là hai khái niệm có liên quan nhưng không hoàn toàn đồng nhất. Trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên, các quy định liên quan đến thương mại số chủ yếu được đặt trong các chương về thương mại điện tử.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số và những vấn đề pháp lý đặt ra trong kỷ nguyên số

(Pháp lý). Ngày 15/5 tại Hà Nội, Trường Đại học Luật TP HCM tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ II với chủ đề: “Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số từ khía cạnh pháp lý”, tiếp nối thành công của Hội thảo quốc tế lần thứ I được tổ chức tại TP HCM trước đó. Hội thảo thu hút đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, luật sư, doanh nghiệp cùng thảo luận các vấn đề cấp bách về bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ toàn cầu.

Những hành vi bị cấm và lưu ý một số vấn đề pháp lý cho cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá QSD đất

(Pháp lý). Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 và Luật Đất đai 2024 tạo ra một khung pháp lý chặt chẽ hơn cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất. Vì vậy, khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, các cá nhân, tổ chức cần phải nắm vững qui định pháp luật và lưu ý một số vấn đề pháp lý sau để đảm bảo quyền lợi cũng như giảm thiểu rủi ro cho mình.

Người tiêu dùng ngày càng khắt khe, buộc ngành sữa phải nâng chuẩn

Khi người tiêu dùng ngày càng kỹ tính hơn trong việc chọn sữa, chất lượng không nằm ở tuyên bố “cao cấp” tự xưng, mà từ trải nghiệm thực tế và sự bảo chứng từ các tổ chức kiểm định uy tín. Ở vị thế anh cả, với gần 50 năm đồng hành cùng người Việt và một cam kết không đổi về chất lượng, Vinamilk khẳng định sự “cao cấp” với bảng thành tích quốc tế ấn tượng.

