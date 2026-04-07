Agribank đồng hành cùng tỉnh Thanh Hoá triển khai mô hình Kiosk hành chính công thông minh - Thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Sáng 30/3/2026, Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị phường Hạc Thành tỉnh Thanh Hóa. Agribank vinh dự là đơn vị tài trợ, đồng hành cùng Trung tâm hành chính công tỉnh Thanh Hoá triển khai mô hình Kiosk thông minh, đánh dấu bước tiến trong cải cách hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

Tham dự Chương trình về phía tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Mai Xuân Liêm - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy , Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Tô Anh Dũng – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Về phía Agribank có sự tham dự của đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV); các đồng chí thành viên HĐTV: Trần Văn Dũng, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Thị Thảo, Lê Xuân Trung, Từ Thị Kim Thanh, Phạm Đức Tuấn; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc: Hoàng Minh Ngọc, Lê Hồng Phúc, Phùng Thị Bình, Đỗ Đức Thành, Trần Văn Dự; đồng chí Trần Trọng Dưỡng - Trưởng Ban Kiểm soát; cùng lãnh đạo các Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính và Giám đốc một số Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Về phía đại diện cơ quan thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 Chính phủ (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an) có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 Bộ Công an), đồng chí Trung tá Phan Đức Hiệp – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng dữ liệu dân cư và dân, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Buổi lễ còn có tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, cùng các đơn vị phối hợp triển khai.

Đồng chí Tô Huy Vũ – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank phát biểu tại buổi lễ

Kiosk thông minh - Giải pháp tiện ích và tiết kiệm thời gian

Mô hình Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng thông minh. Hệ thống giúp tự động hóa quy trình cấp bản sao số và thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Thay vì thực hiện nhiều bước thủ công, phải chờ đợi để thực hiện các thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, đôi khi phải xếp hàng cả giờ đồng hồ như trước đây, người dân chỉ cần quét giấy tờ bản gốc tại Kiosk, sẽ tự động nhận diện và kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, sau đó chuyển qua cán bộ để xử lý và cấp bản sao điện tử hợp pháp chỉ trong vài phút.

Không chỉ hỗ trợ cấp bản sao số, Kiosk còn tích hợp nhiều chức năng hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến như tra cứu hồ sơ, thanh toán trực tuyến, giúp người dân dễ dàng tiếp cận toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ công của Bộ Công an. Hệ thống cũng kết nối với Cổng Dịch vụ Quốc gia, cho phép người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến ngay tại Kiosk. Một số thủ tục thiết yếu như cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đổi giấy phép lái xe, đăng ký khai sinh – khai tử… cũng được triển khai ngay trên hệ thống.

Việc đưa vào vận hành Kiosk thông minh giúp giảm tải cho bộ phận một cửa, nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý mỗi hồ sơ chứng thực từ 15 phút xuống còn 3-5 phút, đồng thời góp phần giảm sử dụng giấy tờ, hướng tới xây dựng nền hành chính xanh và bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Xuân Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, điểm nổi bật của hệ thống Kiosk giải pháp là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử; cho phép người dân số hóa hồ sơ, ký số và nhận kết quả nhanh chóng qua các nền tảng như ThanhHoa, VNeID, Zalo mà không cần sử dụng giấy tờ. Hệ thống đồng thời tự động hóa các khâu hướng dẫn, tra cứu và hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và giảm tải cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

“Chúng tôi trân trọng cảm ơn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã tiên phong đầu tư, tài trợ và đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa trong triển khai mô hình Kiosk thông minh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân” - đồng chí Mai Xuân Liêm chia sẻ.

Để hệ thống phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống, đảm bảo vận hành ổn định, an toàn dữ liệu và tăng cường tập huấn cho cán bộ cơ sở; đồng thời xây dựng kế hoạch nhân rộng sau thí điểm. Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng bản sao số và dịch vụ công trực tuyến. Đề nghị Agribank tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tích hợp thêm tiện ích, hướng tới xây dựng Kiosk trở thành nền tảng đa dịch vụ phục vụ người dân và chính quyền.

Đồng chí Mai Xuân Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu

Báo cáo phối hợp triển khai thực hiện thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử thời gian qua, đồng chí Nguyễn Tuấn Hoà – Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa cho biết, mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử là bước tiến nhằm triển khai cụ thể Nghị quyết 57 của Bộ chính trị, cũng như cắt giảm thủ tục cho đơn vị hành chính.

Trong giai đoạn thí điểm, Agribank tài trợ triển khai 10 Kiosk thông minh tại 10 đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bao gồm Bộ phận Một cửa của Công an tỉnh và 9 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phường. Từ ngày 31/03/2026, người dân tại các điểm triển khai có thể trực tiếp trải nghiệm mô hình dịch vụ công hiện đại, thuận tiện và thân thiện.

“Sau thời gian vận hành thí điểm, mô hình sẽ ghi nhận và đánh giá kết quả và mở rộng trên toàn tỉnh Thanh Hóa góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực công cho địa phương” - đồng chí Nguyễn Tuấn Hoà chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hoà – Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa báo cáo tại buổi lễ

Agribank đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số hành chính công

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Huy Vũ – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số toàn diện và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện tất yếu của sự phát triển. Các chủ trương của Đảng và Chính phủ xác định khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu, với mục tiêu đến năm 2030 có trên 80% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khoảng 80% giao dịch không dùng tiền mặt và dữ liệu, quy trình hành chính cơ bản được số hóa toàn diện.

Trong dòng chảy đó, tỉnh Thanh Hóa đã và đang là một điểm sáng của khu vực Bắc Trung Bộ với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021–2025 đạt trên 9%/năm, quy mô kinh tế xếp thứ 11 cả nước, chỉ số chuyển đổi số (DTI) liên tục thuộc nhóm dẫn đầu và kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP của tỉnh.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, chuyển đổi số vẫn còn khoảng cách, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng cao. Toàn tỉnh hiện có 166 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 18 xã vùng cao, biên giới, nơi người dân còn hạn chế tiếp cận công nghệ và dịch vụ công trực tuyến. Đây chính là khoảng trống để các giải pháp công nghệ mới, trong đó có mô hình Kiosk thông minh, phát huy hiệu quả, góp phần đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân.

“Agribank vinh dự đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa triển khai mô hình Kiosk hành chính công thông minh và Hệ thống cấp bản sao số tài liệu điện tử. Đây không chỉ là hoạt động tài trợ, mà là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia, hướng tới phục vụ người dân thuận tiện hơn, chính quyền gần dân hơn và xã hội minh bạch hơn”, đồng chí Tô Huy Vũ khẳng định.

Đồng chí Tô Huy Vũ – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank trao tặng tài trợ Kiosk thông minh cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hoá

Là ngân hàng thương mại Nhà nước với gần 40 năm hoạt động, Agribank sở hữu mạng lưới hơn 2.200 chi nhánh và phòng giao dịch, hơn 3.500 máy ATM/CDM, gần 25.000 điểm POS và hơn 64.000 tổ vay vốn trải rộng trên toàn quốc. Lợi thế về độ phủ giúp Agribank không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính mà còn đóng vai trò cầu nối đưa các giải pháp số đến tận cơ sở, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Theo đồng chí Tô Huy Vũ, chuyển đổi số không chỉ bắt đầu từ công nghệ mà cốt lõi là thay đổi cách phục vụ con người. Trên tinh thần đó, Agribank định hướng không chỉ số hóa quy trình mà còn chuyển đổi tư duy phục vụ, không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn kiến tạo trải nghiệm, không chỉ mở rộng hạ tầng mà còn hướng tới phục vụ từng người dân một cách thiết thực.

Trong thời gian tới, Agribank tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thanh Hóa để đánh giá, hoàn thiện mô hình thí điểm, lấy trải nghiệm thực tế của người dân làm thước đo hiệu quả, từ đó từng bước nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. “Mỗi Kiosk được triển khai là thêm một bước tiến của nền hành chính phục vụ; mỗi người dân được thụ hưởng là thêm một niềm tin vào Nhà nước; và mỗi nỗ lực hôm nay là nền tảng cho một Việt Nam số hóa, minh bạch và phát triển bền vững”, ông Tô Huy Vũ nhấn mạnh.

Các đại biểu bấm nút khởi động triển khai mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử

Thời gian qua, Agribank đã chủ động phối hợp với nhiều địa phương, đơn vị triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ trong hành chính công. Tháng 11/2025, ngân hàng đã đồng hành triển khai thí điểm mô hình Kiosk thông minh tại Hà Nội. Sau gần 4 tháng vận hành tại Hà Nội, hệ thống Kiosk thông minh đã xử lý thành công hàng nghìn hồ sơ và cấp bản sao số tài liệu điện tử, nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao từ các cơ quan, ban, ngành Trung ương như Bộ Công an, Bộ Tư pháp, và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Song song với đó, Agribank đẩy mạnh kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tích hợp VNeID, chuẩn hóa dữ liệu cho hơn 10,2 triệu khách hàng cá nhân và 143.693 khách hàng tổ chức, đồng thời phát triển các giải pháp định danh, xác thực điện tử và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số. Với nền tảng bảo mật đa lớp và xác thực sinh trắc học, Agribank từng bước xây dựng môi trường giao dịch an toàn, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào nền kinh tế số.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank và đồng chí Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hoá, cùng đại biểu tham gia tra nghiệm mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử

Toàn cảnh Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử

Việc tiếp tục đồng hành triển khai mô hình Kiosk thông minh tại Thanh Hóa một lần nữa khẳng định vai trò của Agribank trong kết nối nguồn lực, lan tỏa các sáng kiến số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Agribank News