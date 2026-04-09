Hàng nghìn bạn trẻ nhập cuộc “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh”

Chỉ sau hơn 5 ngày phát động, cuộc thi “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh” đã tạo sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, thể hiện qua hơn 1.500 video tham gia trên các nền tảng mạng xã hội.

Từ thử thách sống xanh 21 ngày…

“Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup phát động từ ngày 04 - 24/4/2026, nhằm khuyến khích mỗi cá nhân duy trì thói quen sống xanh trong 21 ngày liên tục.

Sức hấp dẫn của cuộc thi nằm ở cách thức tham gia đơn giản, gần gũi, song mang ý nghĩa thiết thực với môi trường và cộng đồng. Cụ thể, người tham gia ghi lại hành trình sống xanh của chính mình trong thời gian 21 ngày liên tục và đăng tải lên mạng xã hội. Sau mỗi cột mốc hoàn thành, người tham gia sẽ nhận được các phần thưởng khuyến khích từ chương trình.

anh-1-1775726112.jpg
 

Sự kiện ra quân tại điểm cầu Phú Diễn với các hoạt động dọn rác, làm sạch môi trường đã thu hút hơn 500 bạn trẻ cùng tham gia. (Nguồn: Quỹ Vì tương lai xanh)

Theo đó, 100 người hoàn thành chuỗi 7 ngày hành động xanh nhanh nhất sẽ nhận được voucher 200.000 đồng từ Xanh SM; 100 người hoàn thành chuỗi 14 ngày nhanh nhất nhận voucher 500.000 đồng; và 100 người hoàn thành đủ 21 ngày sớm nhất sẽ nhận voucher 1.000.000 đồng.

Đồng thời, mỗi video đăng tải thành công sẽ tương ứng với 10.000 đồng được ủng hộ cho các hoạt động trồng cây gây rừng; lũy kế cứ 100 video được đăng tải, Quỹ Vì tương lai xanh sẽ trao tặng một đèn năng lượng mặt trời cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng cao chưa có điện lưới.

Đến hành trình thay đổi thói quen, nhận thức bảo vệ môi trường

Phạm Dương Khanh (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) là một trong số những gương mặt trẻ tiêu biểu trong phong trào sống xanh. Trước khi tham gia “Thử thách 21 ngày”, Khanh đã là thành viên tích cực của “Thứ 4 Ngày Xanh” với các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải...

"Những video đầu tiên tôi đăng tải cũng bắt đầu từ chính các khoảnh khắc trong buổi ra quân “Thứ 4 Ngày Xanh” tại phường Phú Diễn vào cuối tuần qua. Tôi đang nghiên cứu để mở rộng nội dung sang những hành động xanh khác trong cuộc sống thường ngày, nhằm duy trì thử thách đều đặn và thực chất hơn trong liên tiếp 21 ngày", Khanh chia sẻ.

Với Dương Khanh, việc tự quay video và chia sẻ mỗi ngày giúp bản thân có thêm động lực duy trì những hành động tích cực, từ đó dần hình thành thói quen bảo vệ môi trường.

"Điều ý nghĩa nhất không chỉ nằm ở những hành động như dọn rác hay thay đổi các thói quen nhỏ, mà có thể nhìn thấy kết quả rất cụ thể: môi trường sạch hơn, ý thức của chính mình thay đổi, đồng thời mỗi video lại góp phần vào việc gây rừng và lắp đặt đèn năng lượng mặt trời cho những nơi còn khó khăn", Khanh nói.

anh-2-1775726118.jpg

Những hành động nhỏ như dọn dẹp, làm sạch cảnh quan tại Lễ ra quân Tháng hành động vì môi trường tại Cửa Hội đều có thể trở thành chất liệu lan tỏa trong “Thử thách 21 ngày” và đóng góp vào hành trình xây dựng tương lai xanh bền vững. (Nguồn: Quỹ Vì tương lai xanh)

Cũng như Dương Khanh, Vũ Phương Nga bắt đầu đăng ký “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh” bằng những video ghi lại hoạt động của mình khi tham gia chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” tại Cửa Hội, Nghệ An. Hoạt động dọn rác bãi biển đã trở thành chất liệu sống động cho cô gái trẻ lan tỏa tới cộng đồng.

"Tôi vừa tự quay video, vừa lan tỏa chương trình tới những người xung quanh. Tôi tin rằng chỉ cần kiên trì với những hành động nhỏ mỗi ngày, mọi người hoàn toàn có thể cùng nhau tạo ra những thay đổi lớn cho môi trường và cho tương lai xanh của chính mình", Phương Nga chia sẻ.

Sau hơn 5 ngày phát động, cuộc thi “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh” đã ghi nhận hơn 1.500 video được đăng tải. Con số không chỉ phản ánh mức độ quan tâm của cộng đồng, mà còn cho thấy hoạt động đã chạm đúng tâm lý của người trẻ hiện đại: mong muốn được hành động, được nhìn thấy tác động từ việc mình làm, và được đồng hành cùng một cộng đồng có chung mối quan tâm về môi trường. Mỗi video không chỉ là một sản phẩm chia sẻ trên mạng xã hội, mà còn là một sự ghi nhận cho hành động đã được thực hiện, một thói quen đang được nuôi dưỡng và một tương lai xanh đang dần được tạo dựng bằng những việc làm cụ thể.

“Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh” trên nền tảng Gen Green sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 24/4, mở ra cơ hội để ngày càng nhiều người trẻ thể hiện tiếng nói và hành động cụ thể bảo vệ môi trường. Cá nhân quan tâm có thể đăng ký tham gia theo hướng dẫn tại đây: https://creator.gen-green.global/gengreen/thuthach21ngay/the-le

