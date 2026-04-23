Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

14:50 23/04/2026
Ngày 22/04/2026, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, với trọng tâm mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.068 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 20,5% và phát hành 40 triệu cổ phiếu ESOP, tăng vốn điều lệ Ngân hàng lên 34.688 tỷ đồng.

Tăng trưởng ổn định, khẳng định vị thế

Tại Đại hội, Ban Lãnh đạo SeABank đã báo cáo cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2025. Cụ thể, so với năm 2024, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng năm 2025 đạt 6.868 tỷ đồng, tăng 13,73% và hoàn thành 106% kế hoạch; tổng tài sản đạt 396.443 tỷ đồng, tăng 21,72% và hoàn thành 111% kế hoạch. Các chỉ số hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) lần lượt là 1,53% và 14,62%; tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng được kiểm soát ở mức 2,06%. Kết thúc năm 2025, tỷ lệ CAR riêng lẻ và hợp nhất của SeABank lần lượt đạt 13,34% và 13,39%, nằm trong nhóm các ngân hàng có CAR cao nhất hệ thống.

Ngân hàng tiếp tục được Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Ba3 cho danh mục tiền gửi dài hạn, đồng thời giữ nguyên xếp hạng đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) ở mức B1 với triển vọng phát triển Ổn định trong năm 2025. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Moody’s duy trì các đánh giá này, phản ánh nền tảng tài chính vững chắc và hiệu quả quản trị rủi ro của Ngân hàng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng còn được vinh danh ở các giải thưởng uy tín như: Top 1000 Ngân hàng thế giới năm 2025 (#708 do Tạp chí The Banker bình chọn; BXH 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (#277) của Fortune Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500); Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do Anphabe công bố; ESG Business Awards 2025 do tạp chí ESG Business – Asian Banking & Finance trao tặng; …

Gia tăng nội lực, tăng cường quản trị rủi ro

Bám sát chiến lược phát triển bền vững, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch hoạt động năm 2026 của SeABank. Theo đó, Ngân hàng đặt mục tiêu: Lợi nhuận trước thuế đạt 7.068 tỷ đồng, tăng 3%; Tổng tài sản tăng trưởng 10%; tăng trưởng Nguồn huy động đạt 23%; Cấp tín dụng tăng trưởng 17%; ROE đạt 13,0% và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định nhỏ hơn 3%.

Đặc biệt, nhằm tăng cường nội lực tài chính, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ SeABank lên 34.688 tỷ đồng bằng 2 phương án: phát hành 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20,5% và phát hành 40 triệu cổ phiếu cho CBQL theo chương trình ESOP. Việc tăng vốn điều lệ không chỉ giúp SeABank nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn đảm bảo các hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn mực quốc tế Basel III, tạo tiền đề vững chắc cho các hoạt động tín dụng, đầu tư công nghệ và vận hành trong năm 2026.

Đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát SeABank nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó, ĐHĐCĐ đã chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh vì lý do cá nhân, đồng thời thông qua việc bầu ông Nguyễn Văn Liệu (sinh năm 1969) – chuyên gia với hơn 33 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính – ngân hàng vào Ban kiểm soát SeABank. Ông Liệu là Thạc sĩ Chính sách công (Đại học Tổng hợp Hitotsubashi, Nhật Bản) và Cử nhân Ngân hàng (Đại học Kinh tế Quốc dân), từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý chủ chốt tại các tổ chức tài chính lớn, tiêu biểu như Trưởng Phòng Quan hệ Quốc tế, Trưởng phòng Quản lý các dự án tín dụng quốc tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chuyên gia phân tích Đầu tư tài chính – Văn phòng đại diện công ty Clearwater Capital Partners; Trợ lý Hội đồng Quản trị, Trưởng phòng Quản lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á; Giám đốc Pháp chế tuân thủ, quản lý rủi ro, đạo đức kinh doanh tại Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC Việt Nam.

Việc kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát có năng lực chuyên môn cao và am hiểu sâu sắc về quản trị rủi ro được kỳ vọng sẽ củng cố hiệu quả giám sát, tăng cường tính độc lập và minh bạch của Ban kiểm soát, đồng thời nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo các thông lệ quốc tế. Đây cũng là bước đi quan trọng giúp Ngân hàng hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro, đảm bảo các chuẩn mực Basel III và tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng an toàn.

ĐHĐCĐ SeABank năm 2026 kết thúc với sự đồng thuận cao của các cổ đông, thể hiện rõ sự tin tưởng vào định hướng chiến lược và năng lực điều hành của HĐQT và Ban Lãnh đạo Ngân hàng. Việc các nội dung trọng tâm được Đại hội thông qua, cùng định hướng nhất quán theo đuổi chiến lược phát triển bền vững gắn với các tiêu chuẩn Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) sẽ tiếp tục tạo nền tảng vững chắc để SeABank mở rộng quy mô hoạt động, củng cố năng lực tài chính và hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng ổn định, bền vững trong thời gian tới.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MB phối hợp cùng Thuế TP.HCM ra mắt giải pháp số toàn diện cho hộ kinh doanh

Tổng giám đốc Mai Kiều Liên: Vinamilk không có rủi ro pháp lý, siết sữa giả giúp lập lại thị trường

Vingroup lập kỷ lục vốn hóa hơn 60 tỷ USD

Giải mã "công thức" tăng trưởng 22.6% của Techcombank

VPBank và WWB thúc đẩy tài chính toàn diện cho doanh nghiệp nữ: Từ tiềm năng đến tăng trưởng bền vững

Masan Consumer tăng trưởng hai chữ số quý I: Triển vọng hoàn thành kế hoạch 2026 rõ nét?

Mới cập nhật
MB phối hợp cùng Thuế TP.HCM ra mắt giải pháp số toàn diện cho hộ kinh doanh

Sáng ngày 23/4, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Vùng Hồ Chí Minh chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Thuế TP. Hồ Chí Minh nhằm triển khai các bộ giải pháp tài chính số hóa. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh chủ động quản lý dòng tiền và tối ưu hóa việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

8 giờ trước Thông tin kinh doanh

"Đại công trường" APEC tại Phú Quốc: Trung tâm hội nghị lợp mái, sân bay xong sân đỗ

Chỉ còn chưa đầy 2 năm trước thềm APEC 2027, Phú Quốc đang chứng kiến một cuộc “tổng lực” chưa từng có về hạ tầng. Trên khắp đại công trường, hàng nghìn kỹ sư, công nhân thi công xuyên ngày đêm, đẩy tiến độ các dự án trọng điểm lên mức cao nhất, tạo nên một nhịp độ bứt tốc hiếm thấy.

12 giờ trước Thông tin đầu tư

Băn khoăn về thẩm quyền quy định "ngưỡng" thuế trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật về thuế

Sáng ngày 23/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, các ĐBQH thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Vấn đề quy định thẩm quyền giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế đã nhận được ý kiến từ các đại biểu.

12 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bấm nút Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới)

Sáng 23/4, tại Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và Hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bảo đảm luật sư công thực hiện đúng chức năng, không chồng với pháp chế và nhiệm vụ chuyên môn

Thảo luận tại hội trường chiều 22/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm chế định luật sư công, nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất cao với sự cần thiết hình thành đội ngũ luật sư công. Tuy nhiên, một trong những nội dung được góp ý nhiều nhất là phải xác định rành mạch phạm vi công việc của luật sư công, làm rõ ranh giới với pháp chế, thanh tra và nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, tránh chồng chéo, hành chính hóa trong tổ chức thực hiện.

12 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tổng giám đốc Mai Kiều Liên: Vinamilk không có rủi ro pháp lý, siết sữa giả giúp lập lại thị trường

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã chứng khoán VNM) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 22-4. Tại sự kiện, hàng loạt câu hỏi được đặt ra, Tổng giám đốc Mai Kiều Liên trực tiếp trả lời thẳng thắn.

13 giờ trước Thông tin kinh doanh

Vingroup lập kỷ lục vốn hóa hơn 60 tỷ USD

VIC tăng hết biên độ lên 207.200 đồng, đưa vốn hóa thị trường lên gần 1,6 triệu tỷ đồng (tương ứng 60 tỷ USD) trong ngày họp cổ đông thường niên.

13 giờ trước Thông tin kinh doanh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Chiều 22/4, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

13 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thí điểm luật sư công tại 8 bộ, 10 địa phương: Cần một cơ quan điều phối chung để hiệu quả

Góp ý kiến về đề xuất thí điểm luật sư công tại 8 bộ và 10 địa phương, ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc lo ngại rằng khối lượng công việc và vấn đề pháp lý xảy ra tại các cơ quan này sẽ không đồng đều, do đó cần một cơ quan điều phối chung để hiệu quả.

13 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Mô hình tổ chức cơ quan lập pháp chuyên trách về kinh tế: Kinh nghiệm các nước OECD và khả năng áp dụng tại Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường hiện đại, toàn cầu hóa và chuyển đổi số, hoạt động lập pháp trong lĩnh vực kinh tế ngày càng giữ vai trò then chốt đối với quản trị phát triển quốc gia.

13 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay