Phát động cuộc thi Asian Hackathon for Green Future 2026 với tổng giải thưởng 24.000 USD

11:13 06/04/2026
Ngày 6/4/2026, ba đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup, gồm Quỹ Vì tương lai xanh, Trường ĐH VinUni và CLB Tài năng Công nghệ trẻ Vingroup - VinTechTalent, chính thức phát động Cuộc thi hackathon phát triển giải pháp công nghệ vì tương lai bền vững - Asian Hackathon for Green Future. Cuộc thi dành cho sinh viên, học viên cao học tại các trường đại học trên toàn châu Á, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 24.000 USD (khoảng 632 triệu đồng).

Đây là lần đầu tiên một cuộc thi hackathon về môi trường quy mô toàn châu Á, dành riêng cho sinh viên, học viên cao học được tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi hướng tới mục đích tìm kiếm và phát triển giải pháp công nghệ giúp giải quyết những thách thức môi trường cấp bách, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và hợp tác liên ngành trong thế hệ trẻ.

Cuộc thi dành cho tất cả sinh viên bậc cử nhân và thạc sĩ tại các trường đại học trên toàn châu Á, để chung tay kiến tạo giải pháp cho các vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Ảnh: BTC

Các thí sinh tham gia sẽ trải qua 3 vòng chính: Vòng Sơ loại (6/4 - 17/5/2026), vòng Đào tạo trực tuyến (2/6 - 28/6/2026) và vòng Chung kết - Hackathon sẽ diễn ra tại Trường ĐH VinUni (2/7 - 5/7/2026 - dự kiến).  

Ở vòng Sơ loại, các thí sinh đăng ký trực tuyến theo nhóm, mỗi đội tối đa 4 thành viên. Các thí sinh cần đảm bảo điều kiện đang là sinh viên hoặc học viên cao học tại các trường đại học trên toàn khu vực châu Á.

Hồ sơ dự thi bao gồm: bản đề xuất ý tưởng và video giới thiệu. Trên cơ sở đánh giá của Hội đồng chuyên môn, 30 đội xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn vào vòng tiếp theo.

Cuộc thi khuyến khích các ý tưởng liên ngành, kết hợp nhiều lĩnh vực: công nghệ, môi trường, kinh tế và khoa học xã hội, tạo ra các giải pháp vừa đổi mới, vừa khả thi và có giá trị xã hội.

Các ý tưởng tập trung vào 3 nhóm thách thức: năng lượng tái tạo và giao thông phát thải thấp; chất lượng không khí đô thị và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; tài nguyên nước và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại vòng Đào tạo trực tuyến, Top 30 đội sẽ tham gia chuỗi huấn luyện và tư vấn chuyên sâu cùng các chuyên gia đa lĩnh vực để được trang bị thêm kiến thức chuyên ngành, cập nhật xu thế phát triển bền vững và công nghệ liên quan, từ đó giúp hoàn thiện và mở rộng ý tưởng cho giải pháp.

Ở vòng Chung kết và Lễ Trao giải, các đội sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí di chuyển và lưu trú. Các đội sẽ bước vào thử thách hackathon kéo dài 24 giờ liên tục tại Trường ĐH VinUni (Hà Nội) nhằm phát triển và hoàn thiện giải pháp công nghệ, trước khi trình bày với Hội đồng Giám khảo. Từ đó, Top 9 đội xuất sắc sẽ được lựa chọn để bước vào vòng đánh giá cuối cùng, tìm ra đội chiến thắng.

Top 30 đội được chọn vào vòng Chung kết sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí để thi đấu tập trung tại Trường ĐH VinUni. Ảnh minh họa: VinUni

Đảm nhận vị trí Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi là GS. Dương Nguyên Vũ, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo sau đại học của Trường ĐH VinUni, kiêm Giám đốc Khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo thuộc VinUni. Ông từng là Giáo sư Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore) cho đến tháng 7/2025, đồng thời là Giám đốc Khoa học của Viện Nghiên cứu Quản lý Không lưu (ATMRI). Trong thời gian lãnh đạo (Giám đốc Điều hành đến năm 2025), ông đã đưa ATMRI trở thành viện nghiên cứu hàng đầu thế giới về quản lý không lưu. Trước đó, ông là Giám đốc sáng lập Viện John von Neumann (ĐHQG TP.HCM), khởi xướng các chương trình hợp tác đại học - doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo trong giáo dục.

Trước khi về Việt Nam năm 2010, ông là Trưởng Bộ phận Nghiên cứu Sáng tạo và Cố vấn Khoa học cao cấp tại EUROCONTROL. Ông cũng từng là cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam về chiến lược đổi mới sáng tạo, đóng góp vào việc thành lập Trung tâm Đổi mới Quốc gia.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 24.000 USD, bao gồm: 1 giải Nhất trị giá 8.000 USD, 1 giải Nhì trị giá 5.000 USD, 2 giải Ba trị giá 3.000 USD/giải và 5 giải Khuyến khích trị giá 1.000 USD/giải. Bên cạnh đó, các đội tham gia còn có cơ hội kết nối và học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu trong khu vực, giúp mở rộng mạng lưới và tăng khả năng tiếp cận hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh kiêm Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết: “Những ý tưởng có thể làm thay đổi tương lai không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những phòng thí nghiệm lớn hay các tổ chức đã thành danh, mà nhiều khi xuất phát từ chính sự nhạy bén, tinh thần dấn thân và khát vọng tạo ra khác biệt của thế hệ trẻ. Thông qua Asian Hackathon for Green Future, chúng tôi mong muốn các ý tưởng sáng tạo sẽ được ươm mầm, phát triển thành những giải pháp công nghệ mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng”.

Cuộc thi Asian Hackathon for Green Future được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo gắn với phát triển bền vững, đồng thời góp phần hình thành một thế hệ tài năng trẻ có khả năng hợp tác xuyên biên giới, cùng kiến tạo các giải pháp mang lại tác động tích cực và lâu dài cho khu vực.

Thí sinh quan tâm có thể đăng ký dự thi tại đây: https://forms.gle/o3L5BVLExUYKQtGJA

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vin Uni
Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” Thông tin cần biết
Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp...

Quỹ Vì tương lai xanh phát động thử thách 21 ngày sống xanh: 100 video đổi 1 đèn năng lượng mặt trời Thông tin cần biết
Quỹ Vì tương lai xanh phát động thử thách 21 ngày sống xanh: 100 video đổi 1 đèn năng lượng mặt trời

Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức phát động Tháng hành động vì môi trường với chủ...

Vingroup khai giảng khoá đầu tiên chương trình đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến Thông tin cần biết
Vingroup khai giảng khoá đầu tiên chương trình đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến

Trường Đại học VinUni chính thức khai giảng khóa đầu tiên của Chương trình Đào tạo 20.000 Nhân tài AI...

Trường THCS Việt Nam – Angiêri: Nơi gieo mầm hạnh phúc, chắp cánh ước mơ tuổi trẻ Thông tin cần biết
Trường THCS Việt Nam – Angiêri: Nơi gieo mầm hạnh phúc, chắp cánh ước mơ tuổi trẻ

Trong bức tranh giáo dục thủ đô, Trường THCS Việt Nam – Angiêri luôn là một điểm sáng đáng tự...

Vinmec thắng lớn tại Healthcare Asia Awards 2026, khẳng định vị thế y tế Việt trên bản đồ khu vực Thông tin cần biết
Vinmec thắng lớn tại Healthcare Asia Awards 2026, khẳng định vị thế y tế Việt trên bản đồ khu vực

Tối 26/03/2026, Hệ thống Y tế Vinmec xuất sắc giành 3 giải thưởng trọng điểm tại Healthcare Asia Awards 2026,...

Xuân yêu thương 2026 – viết tiếp câu chuyện nhân văn Thông tin cần biết
Xuân yêu thương 2026 – viết tiếp câu chuyện nhân văn

Hành trình “Mang lại niềm vui cho cuộc sống của mọi người” của SeABank tiếp tục ghi thêm dấu ấn...

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 6/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại phiên khai mạc. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử

Sáng 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV - giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đã được thông qua.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng trong năm 2026

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tại Tp.Hải Phòng vào ngày 22/04/2026, trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng như: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 20,5% và phát hành ESOP từ đó tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 7.068 tỷ đồng.

9 giờ trước Thông tin kinh doanh

Trực tiếp: Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc vào sáng nay (6/4). Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, được tiến hành ngay sau cuộc bầu cử nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thấy gì từ thành công của Đặc khu kinh tế tự do Incheon, Hàn Quốc?

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, Khu kinh tế tự do Incheon (IFEZ) đã nổi lên như một trong những mô hình đặc khu kinh tế thành công nhất của Hàn Quốc.

10 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Quy định mới về cạnh tranh: Chặn “lách luật” doanh thu

Nghị định số 102/2026/NĐ-CP vừa được ban hành đã điều chỉnh mạnh khung xử phạt trong lĩnh vực cạnh tranh, bổ sung cơ chế xác định doanh thu và tăng chế tài đối với các hành vi vi phạm, đặc biệt trong hoạt động tập trung kinh tế.

10 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Tập trung điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm của những đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc

Chiều ngày 03/4/2026, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an Quý I/2026, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tới báo chí về vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", xảy ra tại Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục môi trường (nay là Cục Môi trường) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công ty Seiki, Công ty Deahan và các đơn vị liên quan trên phạm vi toàn quốc.

10 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Từ phản ứng chính sách đến chủ động kiến tạo: Bước chuyển trong hoạt động lập pháp của Quốc hội khoá XVI

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hoàn thiện thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, hoạt động lập pháp của Quốc hội đang đứng trước yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức.

11 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

22 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

(Pháp lý). Công nghệ số và yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các quốc gia chuyển sang kinh tế số và tăng trưởng xanh. Tại Việt Nam, Quốc hội khóa XVI (2021–2026) đã ban hành nhiều luật quan trọng như Luật Giao dịch điện tử 2023 và Luật Viễn thông 2023, đồng thời hoàn thiện quy định về bảo vệ môi trường, thị trường carbon và năng lượng tái tạo.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

