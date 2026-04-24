Quảng cáo #101
Lãi suất vay mua nhà tại MB từ 9,5%/năm

16:07 24/04/2026
Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mua nhà đang dần gia tăng trở lại. Nắm bắt diễn biến này, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã triển khai nhiều gói tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh, phù hợp từng phân khúc khách hàng.
MB nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường về quy mô khách hàng

Sau kế hoạch tăng vốn điều lệ dự kiến được Đại hội đồng cổ đông thông qua, vốn điều lệ của MB có thể đạt khoảng 102.000 tỷ đồng vào năm 2026, thuộc nhóm cao nhất hệ thống. MB cũng là nhà băng đang nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường về quy mô khách hàng và hiệu quả quản trị nội bộ. Đại diện ngân hàng cho biết, MB định hướng sẽ phát triển song hành giữa mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng quản trị.

Gói vay chuyên biệt cho từng phân khúc khách hàng

Kiên định với chiến lược "Khách hàng là trọng tâm", MB đã thực hiện cú đột phá trong việc thiết kế các giải pháp tài chính chuyên biệt, bám sát nhu cầu thực tế của từng phân khúc.

Về mảng khách hàng cá nhân, MB gây ấn tượng khi thiết lập những hạn mức vay thuộc nhóm cao nhất thị trường. Cụ thể:

- Phân khúc Private (Khách hàng cao cấp): Được tiếp cận gói vay mua bất động sản lên tới 200 tỷ đồng. Các dòng sản phẩm vay tiêu dùng và thấu chi có tài sản bảo đảm cũng được đẩy lên mức kịch trần 10 tỷ đồng.

- Phân khúc Priority (Khách hàng ưu tiên): Được hỗ trợ hạn mức vay mua nhà đất đến 50 tỷ đồng và thấu chi tiêu dùng có tài sản đảm bảo đạt 5 tỷ đồng.

Được biết, mức lãi suất phổ biến cho các gói vay này hiện dao động từ 9,5%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng. Điểm cộng lớn nằm ở cơ chế thanh toán linh hoạt, cho phép khách hàng chủ động lựa chọn thời gian và lộ trình ưu đãi dựa trên năng lực tài chính cá nhân.

Trên đường đua số hóa, MB tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong mảng Khách hàng sản xuất kinh doanh. Nhà băng này đã hiện thực hóa quy trình giải ngân toàn trình trên kênh số với tỷ lệ thực hiện qua App đạt tới 90%. Quy trình này cho phép khách hàng chủ động hoàn toàn trong việc rút vốn và tất toán nợ vay ngay trên ứng dụng với lãi suất ưu đãi chỉ từ 8,8%/năm, giúp tối ưu hóa chi phí vốn và thời gian vận hành.

Cấp tín dụng đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu thực

Liên quan đến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc kiểm soát tín dụng trong lĩnh vực bất động sản, đại diện MB cho biết: “Việc kiểm soát không đồng nghĩa với việc siết chặt cho vay. Ngân hàng vẫn tập trung cấp tín dụng đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu thực về nhà ở, đồng thời xây dựng các chính sách riêng phù hợp từng nhóm khách hàng.”

Bên cạnh đó, MB cũng đẩy mạnh mở rộng hệ sinh thái thông qua hợp tác với các đối tác lớn nhằm số hóa quy trình, qua đó rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Ngày 22/04/2026, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ...

MB phối hợp cùng Thuế TP.HCM ra mắt giải pháp số toàn diện cho hộ kinh doanh

Sáng ngày 23/4, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Vùng Hồ Chí Minh chính thức ký kết thỏa thuận...

Tổng giám đốc Mai Kiều Liên: Vinamilk không có rủi ro pháp lý, siết sữa giả giúp lập lại thị trường

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã chứng khoán VNM) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông...

Vingroup lập kỷ lục vốn hóa hơn 60 tỷ USD

VIC tăng hết biên độ lên 207.200 đồng, đưa vốn hóa thị trường lên gần 1,6 triệu tỷ đồng (tương...

Giải mã “công thức” tăng trưởng 22.6% của Techcombank

Kết quả kinh doanh quý 1/2026 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) không chỉ là...

VPBank và WWB thúc đẩy tài chính toàn diện cho doanh nghiệp nữ: Từ tiềm năng đến tăng trưởng bền vững

Tổ chức Ngân hàng Thế giới dành cho phụ nữ (Women’s World Banking - WWB), nhấn mạnh rằng việc mở...

Những mảnh ghép kiến tạo giá trị cho quần thể Sun Group trung tâm Nam Đà Nẵng

Thị trường địa ốc Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ phát triển mới, thay thế những chuẩn mực cũ bằng tư duy quy hoạch hiện đại, đề cao chất lượng sống của cư dân. Không còn là những khu đô thị đơn lẻ, phân mảnh, thị trường đang chứng kiến sự lên ngôi của các đại đô thị phức hợp, đầy đủ chức năng sống, làm việc, nghỉ dưỡng và giải trí…

Vai trò của Quốc hội trong cải cách pháp luật đất đai, tài chính ngân hàng theo hướng pháp luật kiến tạo

(Pháp lý). Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách pháp luật đất đai và tài chính – ngân hàng giữ vai trò then chốt trong việc khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế. Quốc hội, với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kiến tạo khung pháp lý phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Mỹ đã có những chính sách nổi trội giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trong khi đó Thụy Sĩ 13 năm liên tiếp được vinh danh là quốc gia sáng tạo nhất thế giới. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những cường quốc về đổi mới sáng tạo (ĐMST) rất đáng để Việt Nam học hỏi.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Trao 199 thẩm quyền đặc thù cho Hà Nội

Chiều 23/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, với 488/492 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (bằng 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi).

Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm thực hiện chế định luật sư công

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, sáng 24/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện chế định luật sư công với đa số đại biểu tán thành (chiếm 93,4%).

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nâng hợp tác Việt Nam -Hàn Quốc từ đối tác kinh tế-đầu tư sang đối tác cùng kiến tạo tương lai

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, chiều 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung đã cùng dự Toạ đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc. Tọa đàm nằm trong Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Pháp luật về phòng, chống tham nhũng và lãng phí trong quá trình sắp xếp, xử lý tài sản công: Thực tiễn và yêu cầu mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, Kết luận Trung ương và các nghị quyết Chính phủ năm 2026, việc sắp xếp, xử lý tài sản công (trụ sở, đất đai, phương tiện, thiết bị) đang trở thành “nút thắt” then chốt quyết định thành bại của cải cách.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Khương Đình – Hà Nội): Đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong thời đại mới

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, ngành giáo dục được xác định là một trong những lĩnh vực tiên phong. Tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Khương Đình), chuyển đổi số đã đi vào thực tiễn bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Ngày 22/04/2026, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, với trọng tâm mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.068 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

MB phối hợp cùng Thuế TP.HCM ra mắt giải pháp số toàn diện cho hộ kinh doanh

Sáng ngày 23/4, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Vùng Hồ Chí Minh chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Thuế TP. Hồ Chí Minh nhằm triển khai các bộ giải pháp tài chính số hóa. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh chủ động quản lý dòng tiền và tối ưu hóa việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

