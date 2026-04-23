Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

MB phối hợp cùng Thuế TP.HCM ra mắt giải pháp số toàn diện cho hộ kinh doanh

14:42 23/04/2026
Sáng ngày 23/4, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Vùng Hồ Chí Minh chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Thuế TP. Hồ Chí Minh nhằm triển khai các bộ giải pháp tài chính số hóa. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh chủ động quản lý dòng tiền và tối ưu hóa việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh chủ động quản lý dòng tiền và tối ưu hóa việc thực hiện nghĩa vụ thuế

Trong khuôn khổ buổi lễ, MB cam kết đồng hành dài hạn cùng cơ quan Thuế để triển khai bộ giải pháp số mang tên “MB Seller - Buôn bán an tâm”. Đây là hệ sinh thái công nghệ được thiết kế chuyên biệt cho phân khúc hộ kinh doanh, giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tài chính vốn phức tạp.

Một trong những điểm nhấn của giải pháp là khả năng tích hợp tài khoản hộ kinh doanh trực tiếp vào App cá nhân. Khách hàng có thể dễ dàng mở tài khoản hộ kinh doanh online 100% mà không cần trực tiếp đến quầy giao dịch. Tính năng này không chỉ giúp chủ hộ thuận tiện trong việc quản lý dòng tiền tách biệt giữa mục đích cá nhân và kinh doanh mà còn hỗ trợ thanh toán theo lô, tiết kiệm tối đa thời gian vận hành.

"Loa thanh toán 0 đồng" – Bước ngoặt cho tiểu thương số

Tích hợp trong bộ giải pháp MB Seller là dịch vụ Loa thanh toán MB – một cấu phần quan trọng hỗ trợ giao dịch tại điểm bán. Khác với các dòng sản phẩm trên thị trường, MB mang đến chính sách đột phá:

- Tiếp cận 24/7: Đăng ký dễ dàng qua ứng dụng mọi lúc, mọi nơi.

- Chi phí 0 đồng: Khách hàng không cần đặt cọc hay chi trả bất kỳ khoản phí phần cứng nào.

- Ưu đãi bền vững: Miễn phí dịch vụ và áp dụng chính sách bảo hành 1 đổi 1 lâu dài đối với các hộ kinh doanh duy trì dòng tiền đều đặn qua tài khoản MB.

Đơn giản hóa vận hành, an tâm tuân thủ

Bên cạnh hỗ trợ giao dịch, MB Seller còn đóng vai trò như một "trợ lý tài chính" chuyên nghiệp với các công cụ:

- Theo dõi doanh thu và quản lý thu chi tự động.

- Cung cấp sao kê tài khoản định kỳ theo Quý, phục vụ trực tiếp cho việc đối soát.

- Hỗ trợ tối đa công tác kê khai thuế và tạo cơ sở dữ liệu minh bạch để hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

Đại diện MB, ông Bùi Mạnh Tưởng - Giám đốc Vùng Hồ Chí Minh - Khối Khách hàng cá nhân chia sẻ: "Các giải pháp được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của hộ kinh doanh, tập trung vào ba trụ cột: quản lý dòng tiền, tuân thủ quy định và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Việc miễn phí thiết bị và cung cấp công cụ quản trị giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn với nhóm khách hàng nhỏ lẻ, giúp họ tự tin hơn khi thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước."

Hướng tới tương lai kinh doanh số

Việc ký kết hợp tác giữa MB – Vùng Hồ Chí Minh và Thuế TP.HCM không chỉ giúp các hộ kinh doanh giảm bớt gánh nặng về thủ tục mà còn góp phần thúc đẩy chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ.

Trong thời gian tới, MB khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu và nâng cấp giải pháp số, đảm bảo thích ứng cao với môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng và các chính sách mới từ cơ quan quản lý. Đây là cam kết mạnh mẽ của MB trong việc đồng hành cùng cộng đồng hộ kinh doanh trên hành trình chuyển đổi số và phát triển bền vững.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MB Bank
Cùng chủ đề
Mới cập nhật
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Ngày 22/04/2026, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, với trọng tâm mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.068 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

8 giờ trước Thông tin kinh doanh

“Đại công trường” APEC tại Phú Quốc: Trung tâm hội nghị lợp mái, sân bay xong sân đỗ

Chỉ còn chưa đầy 2 năm trước thềm APEC 2027, Phú Quốc đang chứng kiến một cuộc “tổng lực” chưa từng có về hạ tầng. Trên khắp đại công trường, hàng nghìn kỹ sư, công nhân thi công xuyên ngày đêm, đẩy tiến độ các dự án trọng điểm lên mức cao nhất, tạo nên một nhịp độ bứt tốc hiếm thấy.

12 giờ trước Thông tin đầu tư

Băn khoăn về thẩm quyền quy định "ngưỡng" thuế trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật về thuế

Sáng ngày 23/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, các ĐBQH thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Vấn đề quy định thẩm quyền giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế đã nhận được ý kiến từ các đại biểu.

12 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bấm nút Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới)

Sáng 23/4, tại Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và Hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bảo đảm luật sư công thực hiện đúng chức năng, không chồng với pháp chế và nhiệm vụ chuyên môn

Thảo luận tại hội trường chiều 22/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm chế định luật sư công, nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất cao với sự cần thiết hình thành đội ngũ luật sư công. Tuy nhiên, một trong những nội dung được góp ý nhiều nhất là phải xác định rành mạch phạm vi công việc của luật sư công, làm rõ ranh giới với pháp chế, thanh tra và nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, tránh chồng chéo, hành chính hóa trong tổ chức thực hiện.

12 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tổng giám đốc Mai Kiều Liên: Vinamilk không có rủi ro pháp lý, siết sữa giả giúp lập lại thị trường

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã chứng khoán VNM) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 22-4. Tại sự kiện, hàng loạt câu hỏi được đặt ra, Tổng giám đốc Mai Kiều Liên trực tiếp trả lời thẳng thắn.

13 giờ trước Thông tin kinh doanh

Vingroup lập kỷ lục vốn hóa hơn 60 tỷ USD

VIC tăng hết biên độ lên 207.200 đồng, đưa vốn hóa thị trường lên gần 1,6 triệu tỷ đồng (tương ứng 60 tỷ USD) trong ngày họp cổ đông thường niên.

13 giờ trước Thông tin kinh doanh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Chiều 22/4, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

13 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thí điểm luật sư công tại 8 bộ, 10 địa phương: Cần một cơ quan điều phối chung để hiệu quả

Góp ý kiến về đề xuất thí điểm luật sư công tại 8 bộ và 10 địa phương, ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc lo ngại rằng khối lượng công việc và vấn đề pháp lý xảy ra tại các cơ quan này sẽ không đồng đều, do đó cần một cơ quan điều phối chung để hiệu quả.

13 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Mô hình tổ chức cơ quan lập pháp chuyên trách về kinh tế: Kinh nghiệm các nước OECD và khả năng áp dụng tại Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường hiện đại, toàn cầu hóa và chuyển đổi số, hoạt động lập pháp trong lĩnh vực kinh tế ngày càng giữ vai trò then chốt đối với quản trị phát triển quốc gia.

13 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay