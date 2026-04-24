Những mảnh ghép kiến tạo giá trị cho quần thể Sun Group trung tâm Nam Đà Nẵng

Thị trường địa ốc Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ phát triển mới, thay thế những chuẩn mực cũ bằng tư duy quy hoạch hiện đại, đề cao chất lượng sống của cư dân. Không còn là những khu đô thị đơn lẻ, phân mảnh, thị trường đang chứng kiến sự lên ngôi của các đại đô thị phức hợp, đầy đủ chức năng sống, làm việc, nghỉ dưỡng và giải trí…

Toàn cảnh quần thể dự án Sun Group ở trung tâm Nam Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương.

Kỷ nguyên của đô thị phức hợp

Sự trỗi dậy của “trung tâm mới” Nam Đà Nẵng, đặc biệt trục Hòa Xuân - Nam Hòa Xuân không phải là một diễn biến ngẫu nhiên, mà phản ánh rõ nét sự thay đổi trong tư duy quy hoạch đô thị, cũng như khẩu vị đầu tư. Nếu trước đây, các khu đô thị thường phát triển theo mô hình đơn chức năng, chủ yếu phục vụ nhu cầu ở, thì nay người mua nhà ngày càng ưu tiên những không gian sống tích hợp, nơi mọi tiện ích và trải nghiệm được đáp ứng trong cùng một hệ sinh thái.

Các đại đô thị phức hợp đa chức năng đang trở thành xu hướng dẫn dắt thị trường bất động sản Đà Nẵng. Ảnh: Sun Property.

Đặc biệt, tầng lớp trung lưu và giới trí thức trẻ không chỉ tìm kiếm một nơi an cư, mà còn kỳ vọng môi trường sống văn minh, giàu trải nghiệm và gia tăng giá trị theo thời gian. Song song đó, nhà đầu tư cũng ngày càng thận trọng hơn, ưu tiên các sản phẩm có thể khai thác đa công năng, ít phụ thuộc vào biến động thị trường.

Chính sự thay đổi này đã mở ra kỷ nguyên của các đại đô thị phức hợp, hội đủ các chức năng sống, nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí. Tại khu vực lõi trung tâm Nam Đà Nẵng, mô hình này đang dần hiện hữu rõ nét thông qua quần thể đô thị được phát triển bài bản bởi Sun Group. Không đi theo lối mòn, Sun Group chọn chiến lược kiến tạo một “quần thể thành phố hội nhập”, quy hoạch đồng bộ các dự án thành phần, có liên kết chặt chẽ, phân lớp lang rõ ràng. Đây cũng chính là điểm khác biệt cốt lõi, tạo nên sức hút bền vững cho khu vực Nam Đà Nẵng trong giai đoạn hiện tại.

Tổ hợp căn hộ FourS Tower - đại diện tiêu biểu cho không gian sống tích hợp đa trải nghiệm của Sun Group tại Nam Đà Nẵng. Ảnh: Sun Property

TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, nhận định: Trong quá khứ, chúng ta đã từng chứng kiến nhiều làn sóng dịch chuyển ra vùng ven, nhưng không phải lúc nào cũng bền vững. Điểm khác biệt của giai đoạn hiện tại nằm ở chỗ: các yếu tố nền tảng đã thay đổi.

“Thứ nhất là hạ tầng kết nối liên vùng đang được đầu tư đồng bộ hơn, giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách di chuyển. Thứ hai là sự xuất hiện của các đại đô thị quy mô lớn, được phát triển bài bản, thay vì các dự án đơn lẻ như trước đây, tạo ra hệ sinh thái tương đối hoàn chỉnh. Thứ ba là sự thay đổi trong tư duy của người mua. Họ không còn quá phụ thuộc vào vị trí trung tâm, mà bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sống”, ông Đính cho biết.

Chính sự cộng hưởng ba yếu tố kể trên đã khiến xu hướng dịch chuyển từ trung tâm cũ của Đà Nẵng ra khu vực phía Nam trở thành tất yếu, chứ không phải là phản ứng ngắn hạn của thị trường.

Những “mảnh ghép” tạo sức hút cho Nam Đà Nẵng

Tại lõi trung tâm Nam Đà Nẵng, đô thị tích hợp của Sun Group đang hình thành với bốn mảnh ghép tiêu biểu. Mỗi dự án có vai trò riêng, cùng cộng hưởng tạo nên tổng thể hoàn chỉnh.

Trong đó, Sun Riverpolis mở ra không gian đô thị hiện đại dành cho cộng đồng cư dân trẻ và tầng lớp trí thức, nơi những khu phố văn minh sẽ hình thành bên dòng sông Cổ Cò. Không gian sống luôn đề cao yếu tố cảnh quan, tính kết nối và chất lượng hạ tầng, đáp ứng xu hướng “sống xanh – sống chất” của cư dân mới. Như một hòn đảo được bao bọc bởi 3 dòng sông, Sunneva Island – Đảo Ánh Dương mang đến chuẩn mực sống cao cấp hơn, với các biệt thự sinh thái kết hợp giữa kiến trúc Đông Dương (Indochine) hoài cổ và nét văn hóa Champa đặc trưng của vùng đất Quảng - Đà. Đây là không gian nghỉ dưỡng riêng tư, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách thượng lưu tìm kiếm sự khác biệt và đẳng cấp.

Vị thế "kề sông, cận biển" đắt giá đem lại cho 4 đô thị hợp phần của Sun Group không gian sống sinh thái lý tưởng. Ảnh: Ánh Dương

Bên cạnh đó, cư dân có thể tìm thấy nhịp sống thương mại sôi động với các tuyến phố dịch vụ nhộn nhịp tại khu đô thị Sun Neo City và Khu thương mại dịch vụ ven sông Hoàng Trà, nơi hội tụ các trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giải trí cao cấp, thu hút cư dân lẫn du khách, đồng thời mở ra cơ hội khai thác kinh doanh, tạo dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư.

Hạ tầng hiện đại cùng tiện ích đa dạng kiến tạo sức sống cho đô thị Sun Group. Ảnh: Ánh Dương

Bốn mảnh ghép – bốn chức năng kết hợp tạo thành “tọa độ vàng”, nơi an cư, nghỉ dưỡng, kinh doanh và trải nghiệm cùng hòa nhịp trong một không gian đô thị giàu sức sống. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, mô hình phát triển này giúp BĐS có “sức đề kháng” khỏe mạnh trước biến động thị trường. Khi một khu đô thị có đầy đủ tiện ích, dòng khách và hoạt động kinh tế, giá trị tài sản sẽ được duy trì và gia tăng bền vững.

Thực tế, Sun Group đã nhiều lần chứng minh “bàn tay Midas” của mình khi biến những vùng đất tiềm năng thành các trung tâm phát triển như tại Phú Quốc hay Bãi Cháy. Với cách tiếp cận tương tự tại lõi trung tâm Nam Đà Nẵng, Sun Group đang kiến tạo một quần thể đô thị hoàn chỉnh để mang lại giá trị sống thực chất, thu hút cộng đồng cư dân văn minh. Đây cũng là yếu tố then chốt giúp BĐS tại đây có biên độ tăng giá dài hạn trong bối cảnh thị trường ngày càng phân hóa.