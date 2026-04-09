Không phải Cầu Vàng, đây mới là tọa độ giải trí “hot” nhất Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 30/4

Nếu bạn vẫn chưa biết đi đâu vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, thì Đà Nẵng – thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam – là một lựa chọn cực kỳ đáng giá cho một kỳ nghỉ trọn vẹn niềm vui. Không chỉ có hệ sinh thái du lịch đa dạng, thành phố biển còn mang đến những trải nghiệm mới mẻ và đa sắc màu, đặc biệt là trên đỉnh Bà Nà huyền thoại.

Khi ánh sáng không chỉ để ngắm, mà để "chạm"

Nếu bạn từng nghĩ mình đã biết hết những gì Sun World Ba Na Hills có thể mang lại, thì Không gian nghệ thuật tương tác ánh sáng (Interactive Light Art) ra mắt vào giữa tháng 4 sẽ khiến bạn phải xem lại. Đây là sản phẩm nghệ thuật hoàn toàn mới – lần đầu tiên xuất hiện trên đỉnh Núi Chúa, được tạo nên bởi đội ngũ Chọn Art với chủ đề đặc biệt "Nguồn Cội".

Không gian nghệ thuật tương tác ánh sáng "Nguồn Cội" lần đầu ra mắt tại Bà Nà.

Nằm tại vị trí của Bảo tàng Sáp trước đây, Interactive Light Art trải rộng trên diện tích 800m², nhưng bước vào trong, bạn sẽ cảm giác như đang lạc vào một vũ trụ khác – nơi ranh giới giữa thực và ảo gần như được xóa mờ. Điều khiến nơi này trở nên khác biệt là công nghệ cảm biến quang điện tử: mỗi bước chân, mỗi cái vẫy tay của bạn đều làm thay đổi không gian xung quanh theo thời gian thực. Ánh sáng không đứng yên – nó phản ứng với bạn, tương tác với bạn, và "trò chuyện" cùng bạn.

Hành trình xuyên suốt 7 phân khu sẽ dẫn dắt du khách từ "Vòng sáng vĩnh hằng" dưới đáy đại dương, lạc vào thế giới của những "Sứa 7 màu" huyền ảo, rồi dừng chân tại "Bọc trăm trứng" và khép lại hành trình tại phân khu "Niết bàn", để lại những dư âm ấn tượng và đáng nhớ. Trải nghiệm độc đáo này có mức giá vé chỉ 100.000 VNĐ trong giai đoạn đầu thử nghiệm – xứng đáng là khoản đầu tư cho một trải nghiệm vô cùng mới mẻ và một ký ức đáng nhớ nhất kỳ nghỉ lễ.

Công nghệ cảm biến giúp ánh sáng phản ứng và tương tác theo từng cử động của du khách.

Lễ hội Mặt Trời mang đến nhiều cung bậc cảm xúc

Mùa hè là mùa đẹp nhất trong năm tại Bà Nà khi thiên nhiên và cảnh quan cùng hòa quyện để tạo nên một không gian rực rỡ. Chính vì vậy, "trái tim" của vùng đất này – Vương quốc Mặt Trời – đã chọn thời khắc này để chính thức mở hội, chào đón sự trở lại của Lễ hội Mặt Trời (Ba Na Sun Fest). Đây không chỉ là một sự kiện, mà còn là một hành trình mang đến nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ đến phấn khích diễn ra liên tục từ ngày đến đêm với điểm nhấn chính là những show diễn, hoạt động ẩm thực và bia thủ công cao cấp mang thương hiệu Bà Nà. Lễ hội Mặt Trời cũng là điểm khởi đầu để du khách có cơ hội lần lượt trải nghiệm qua bốn vùng đất, gặp gỡ những vị thần, khám phá trọn vẹn vương quốc thần tiên Bà Nà từ mùa hè năm nay.

Lễ hội Mặt Trời rộn ràng không khí hội hè với các hoạt động giải trí bên gia đình và bạn bè

Ngoài những minishow nghệ thuật hấp dẫn diễn ra vào nhiều khung giờ, du khách đến Bà Nà dịp này vẫn được thưởng thức hai show diễn được “đo ni đóng giày” cho Bà Nà: show carabet “After Glow” cuốn hút, kịch tính đến nghẹt thở và bản tình ca “Love in the Sky” lãng mạn đến tan chảy.

Còn nếu bạn là người yêu ẩm thực, hàng chục nhà hàng đẳng cấp, quy mô cùng hàng trăm quầy ẩm thực đường phố với đa dạng phong cách – từ đặc sản địa phương, món ăn đường phố cho đến những đặc sản ẩm thực đa quốc gia – sẽ khiến bạn mê mẩn.

Ấn tượng thị giác mãn nhãn từ các show diễn nghệ thuật ngoài trời

Dịp này, khu du lịch đang tung ra voucher ẩm thực siêu hấp dẫn trị giá 300.000 VNĐ, được ưu đãi chỉ còn 250.000 VNĐ khi mua cùng combo cáp treo +voucher ẩm thực, cụ thể: 1.250.000 VNĐ với người lớn và 1.050.000 VNĐ dành cho trẻ em (1m-1,4m) và người cao tuổi.

Thế giới trò chơi "phê" quên đường về cùng thiên đường hoa rực rỡ

Nếu lễ hội và nghệ thuật là những gì nuôi dưỡng tâm hồn, thì Fantasy Park chính là nơi để bạn xả hết mọi áp lực với những trò chơi "phê đừng hỏi". Và trong số tất cả các trò chơi tại đây, máng trượt tốc độ ngoài trời xứng đáng được gọi là trải nghiệm "đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới”.

Tưởng tượng bạn đang ngồi trên chiếc xe trượt, tự tay điều khiển tốc độ lên đến 40 km/h, lao qua những khúc cua ngoạn mục và hai vòng xoắn kép giữa độ cao gần 1.500m so với mực nước biển. Bên dưới là thung lũng mây bồng bềnh, bên cạnh là những tòa lâu đài cổ kính – khung cảnh đẹp đến mức bạn sẽ muốn quay lại vài lần chỉ để tận hưởng cảm giác "vút bay giữa mây ngàn" ấy. Ngoài máng trượt, Fantasy Park còn có cả một thế giới trò chơi đa dạng và đầy hấp lực khiến du khách vui quên lối về.

Trải nghiệm máng trượt tốc độ đầy phấn khích băng qua thung lũng

Nếu du khách là tín đồ của công nghệ thì đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm rạp chiếu phim 4D "Giao Lộ Trăng" với 331 ghế đưa bạn vào không gian đa chiều chỉ trong 10 phút; hay Airship "Mắt Bay" với công nghệ VR cho phép bạn du hành qua sa mạc, dải ngân hà và các công trình nổi tiếng thế giới mà không cần xuất cảnh. Tất cả đều miễn phí và nằm ngay trong khuôn viên Lâu đài Mặt Trăng.

Dịp này, hàng nghìn đóa hồng ngoại tại Rosa Garden cũng bước vào độ rực rỡ nhất, biến không gian Làng Pháp thành một “tiểu Paris”, tạo nên những góc check-in đậm chất điện ảnh. Tất nhiên, hành trình sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi những tấm hình check-in tại vườn hoa Cẩm tú cầu hay những công trình biểu tượng tại Bà Nà như: Cầu Vàng, Lâu Đài Mặt trăng, Thác Thần Mặt trời….

Vườn hồng Rosa Garden nở rộ là điểm check-in không thể bỏ lỡ dịp lễ này

Bay cùng Sun PhuQuoc Airways – Chìa khóa mở cánh cửa đặc quyền

Biết cách di chuyển thông minh, kỳ nghỉ sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều. Đó là lý do ngày càng nhiều du khách sành sỏi chọn Sun PhuQuoc Airways (SPA) làm người bạn đồng hành cho chuyến Đà Nẵng dịp lễ này.

Với chương trình "1 Tấm vé – Triệu niềm vui", hành khách bay cùng SPA sẽ được sở hữu tấm thẻ WowPass Silver trị giá 300.000 VNĐ. Đây là "tấm vé thông hành" quyền năng giúp bạn sử dụng lối đi ưu tiên tại Sun World Ba Na Hills để trải nghiệm nhiều điểm vui chơi hấp dẫn mà không cần phải xếp hàng chờ đợi. Bên cạnh đó, tấm vé máy bay của SPA còn mở ra chuỗi ưu đãi từ 10-15% trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng sang trọng của Sun Group tại Đà Nẵng như: Ưu đãi 10% khi nghỉ dưỡng tại Mercure Danang French Village Bana Hills; Ưu đãi 10-15% tại khách sạn Novotel Danang Premier Han River; miễn phí phí sân cỏ và ưu đãi tại ProShop của Ba Na Hills Golf Club.

Vẻ đẹp lãng mạn của Làng Pháp về đêm tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt

Đà Nẵng dịp 30/4 – 1/5 năm nay hứa hẹn mang đến cho bạn một hành trình giàu cảm xúc và thực sự đáng nhớ với chuỗi trải nghiệm đa sắc màu.