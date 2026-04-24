Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nâng hợp tác Việt Nam -Hàn Quốc từ đối tác kinh tế-đầu tư sang đối tác cùng kiến tạo tương lai

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, chiều 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung đã cùng dự Toạ đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc. Tọa đàm nằm trong Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Dự tọa đàm bàn tròn có lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam và Hàn Quốc. Đặc biệt, có sự tham dự của lãnh đạo 26 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch, hàng không… như: Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Tập đoàn Sun Group; Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công; Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải; Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC; Tập đoàn FPT; Tập đoàn CT Group; Công ty CP Hàng không Vietjet; Samsung Electronics; LG Corp; LOTTE Group; HYUNDAI MOTOR GROUP; HD HYUNDAI; Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd; POSCO HOLDINGS; Hyosung Corporation; Doosan Enerbility; GS Holdings…

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Hàn Quốc suốt 34 năm qua, hợp tác kinh tế, thương mại là trụ cột chính trong quan hệ hai nước, cũng là điểm sáng trong hợp tác kinh tế quốc tế của Việt Nam. Hai nước trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch đứng thứ 2; nước cung cấp ODA thứ 2; đối tác thương mại thứ 3; thị trường tiếp nhận lao động thứ 3 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hàn Quốc năm 2025 đạt 89,5 tỷ USD. Tính lũy kế đến hết tháng 3/2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, với 10.447 dự án.

Phát biểu tại Toạ đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá đây là không gian trao đổi trực tiếp, thực chất và cấp cao nhất giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, nơi hai bên cùng nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời cũng định hình hướng đi mới cho hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng sự hiện diện của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của hai nước là minh chứng rõ ràng cho niềm tin, sự gắn bó và kỳ vọng lớn hơn: Cùng nhau kiến tạo một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc hơn, thực chất hơn, gắn kết hơn giữa hai nền kinh tế.

Ông cho biết, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Việt Nam đang tập trung triển khai mạnh mẽ ba đột phá chiến lược: Thể chế-hạ tầng-nguồn nhân lực, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, từ gia công lắp ráp sang sáng tạo và giá trị gia tăng cao. Trong tiến trình đó, Việt Nam xác định rõ: Khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, và hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có Hàn Quốc, là yếu tố then chốt để bứt phá.

Thủ tướng cho rằng, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc hôm nay không chỉ dừng lại ở hợp tác thương mại hay đầu tư đơn thuần, mà đã chuyển sang một giai đoạn cao hơn, chiến lược và toàn diện hơn để cùng tham gia và cùng kiến tạo các chuỗi giá trị mới tại khu vực và trên toàn cầu.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn và đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư theo chiều sâu, tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch; tăng cường chuyển giao công nghệ, phát triển hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam; đẩy mạnh liên kết thực chất giữa doanh nghiệp hai nước, cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó tạo sự cộng hưởng phát triển bền vững giữa hai nền kinh tế.

Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đơn giản hóa tối đa điều kiện kinh doanh, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao trên tinh thần "cùng thắng lợi lâu dài, cùng phát triển bền vững".

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh thế giới đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, đây chính là thời điểm để Việt Nam và Hàn Quốc nâng hợp tác lên một tầm cao mới, từ đối tác kinh tế-đầu tư sang đối tác cùng kiến tạo tương lai.

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp hai nước sẽ trao đổi thẳng thắn, đề xuất cụ thể, cùng Chính phủ hai nước tháo gỡ các điểm nghẽn và mở ra các hướng hợp tác mới trong thời gian tới.

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ vui mừng được gặp gỡ các doanh nhân của hai nước-những người đang góp phần xây dựng mối quan hệ đối tác giữa Hàn Quốc - Việt Nam.

Theo Tổng thống, hiện nay là thời điểm khủng hoảng khi sự bất ổn của kinh tế toàn cầu đang gia tăng. Do đó, hợp tác kinh tế giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tổng thống tin tưởng chắc chắn rằng Hàn Quốc và Việt Nam là những đối tác tối ưu, dẫn đầu chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhấn mạnh Việt Nam là trung tâm sản xuất toàn cầu với năng lực sản xuất ưu việt và nguồn tài nguyên phong phú, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng nếu những thế mạnh này kết hợp với kỹ thuật công nghiệp tiên tiến của Hàn Quốc sẽ vượt qua được bất kỳ cuộc khủng hoảng nào và 2 nước sẽ cùng nhau hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp tương lai, tạo ra sự cộng hưởng cho động lực tăng trưởng.

Tin tưởng Việt Nam - Hàn Quốc sẽ đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030, Tổng thống Hàn Quốc đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, mạnh dạn mở rộng phạm vi hợp tác sang các lĩnh vực công nghiệp tiên tiến như bán dẫn, xe điện; tăng cường kết nối chuỗi cung ứng trong lĩnh vực tài nguyên cho công nghiệp tiên tiến.

Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng, hai bên phải xây dựng một hệ thống hợp tác vững chắc để nền kinh tế hai nước không bị "lung lay" trước những cú sốc bên ngoài. Bên cạnh đó, để hỗ trợ môi trường công nghiệp ổn định của Việt Nam, cần xây dựng mạng lưới cung cấp điện hiệu suất cao như nhà máy điện LNG, điện hạt nhân và mở rộng hợp tác cơ sở hạ tầng cho mục tiêu này.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh các doanh nhân có mặt tại Toạ đàm chính là những trụ cột sẽ dẫn dắt tương lai kinh tế của hai nước và bày tỏ hy vọng doanh nghiệp 2 nước sẽ thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm và trí tuệ để cùng nhau mở ra một chân trời hợp tác mới./.