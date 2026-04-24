Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nâng hợp tác Việt Nam -Hàn Quốc từ đối tác kinh tế-đầu tư sang đối tác cùng kiến tạo tương lai

10:30 24/04/2026
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, chiều 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung đã cùng dự Toạ đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc. Tọa đàm nằm trong Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung dự Toạ đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự tọa đàm bàn tròn có lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam và Hàn Quốc. Đặc biệt, có sự tham dự của lãnh đạo 26 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch, hàng không… như: Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Tập đoàn Sun Group; Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công; Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải; Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC; Tập đoàn FPT; Tập đoàn CT Group; Công ty CP Hàng không Vietjet; Samsung Electronics; LG Corp; LOTTE Group; HYUNDAI MOTOR GROUP; HD HYUNDAI; Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd; POSCO HOLDINGS; Hyosung Corporation; Doosan Enerbility; GS Holdings…

Thủ tướng: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc hôm nay không chỉ dừng lại ở hợp tác thương mại hay đầu tư đơn thuần, mà đã chuyển sang một giai đoạn cao hơn, chiến lược và toàn diện hơn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Hàn Quốc suốt 34 năm qua, hợp tác kinh tế, thương mại là trụ cột chính trong quan hệ hai nước, cũng là điểm sáng trong hợp tác kinh tế quốc tế của Việt Nam. Hai nước trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch đứng thứ 2; nước cung cấp ODA thứ 2; đối tác thương mại thứ 3; thị trường tiếp nhận lao động thứ 3 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hàn Quốc năm 2025 đạt 89,5 tỷ USD. Tính lũy kế đến hết tháng 3/2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, với 10.447 dự án.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng sự hiện diện của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của hai nước là minh chứng rõ ràng cho niềm tin, sự gắn bó và kỳ vọng lớn hơn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại Toạ đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá đây là không gian trao đổi trực tiếp, thực chất và cấp cao nhất giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, nơi hai bên cùng nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời cũng định hình hướng đi mới cho hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng sự hiện diện của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của hai nước là minh chứng rõ ràng cho niềm tin, sự gắn bó và kỳ vọng lớn hơn: Cùng nhau kiến tạo một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc hơn, thực chất hơn, gắn kết hơn giữa hai nền kinh tế.

Ông cho biết, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Việt Nam đang tập trung triển khai mạnh mẽ ba đột phá chiến lược: Thể chế-hạ tầng-nguồn nhân lực, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, từ gia công lắp ráp sang sáng tạo và giá trị gia tăng cao. Trong tiến trình đó, Việt Nam xác định rõ: Khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, và hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có Hàn Quốc, là yếu tố then chốt để bứt phá.

Thủ tướng cho rằng, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc hôm nay không chỉ dừng lại ở hợp tác thương mại hay đầu tư đơn thuần, mà đã chuyển sang một giai đoạn cao hơn, chiến lược và toàn diện hơn để cùng tham gia và cùng kiến tạo các chuỗi giá trị mới tại khu vực và trên toàn cầu.

Tổng thống Hàn Quốc đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, mạnh dạn mở rộng phạm vi hợp tác sang các lĩnh vực công nghiệp tiên tiến - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn và đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư theo chiều sâu, tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch; tăng cường chuyển giao công nghệ, phát triển hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam; đẩy mạnh liên kết thực chất giữa doanh nghiệp hai nước, cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó tạo sự cộng hưởng phát triển bền vững giữa hai nền kinh tế.

Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đơn giản hóa tối đa điều kiện kinh doanh, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao trên tinh thần "cùng thắng lợi lâu dài, cùng phát triển bền vững".

Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng, hai bên phải xây dựng một hệ thống hợp tác vững chắc để nền kinh tế hai nước không bị "lung lay" trước những cú sốc bên ngoài - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh thế giới đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, đây chính là thời điểm để Việt Nam và Hàn Quốc nâng hợp tác lên một tầm cao mới, từ đối tác kinh tế-đầu tư sang đối tác cùng kiến tạo tương lai.

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp hai nước sẽ trao đổi thẳng thắn, đề xuất cụ thể, cùng Chính phủ hai nước tháo gỡ các điểm nghẽn và mở ra các hướng hợp tác mới trong thời gian tới.

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ vui mừng được gặp gỡ các doanh nhân của hai nước-những người đang góp phần xây dựng mối quan hệ đối tác giữa Hàn Quốc - Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung cùng đại diện doanh nghiệp hai nước dự Toạ đàm bàn tròn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Tổng thống, hiện nay là thời điểm khủng hoảng khi sự bất ổn của kinh tế toàn cầu đang gia tăng. Do đó, hợp tác kinh tế giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tổng thống tin tưởng chắc chắn rằng Hàn Quốc và Việt Nam là những đối tác tối ưu, dẫn đầu chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhấn mạnh Việt Nam là trung tâm sản xuất toàn cầu với năng lực sản xuất ưu việt và nguồn tài nguyên phong phú, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng nếu những thế mạnh này kết hợp với kỹ thuật công nghiệp tiên tiến của Hàn Quốc sẽ vượt qua được bất kỳ cuộc khủng hoảng nào và 2 nước sẽ cùng nhau hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp tương lai, tạo ra sự cộng hưởng cho động lực tăng trưởng.

Tin tưởng Việt Nam - Hàn Quốc sẽ đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030, Tổng thống Hàn Quốc đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, mạnh dạn mở rộng phạm vi hợp tác sang các lĩnh vực công nghiệp tiên tiến như bán dẫn, xe điện; tăng cường kết nối chuỗi cung ứng trong lĩnh vực tài nguyên cho công nghiệp tiên tiến.

Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng, hai bên phải xây dựng một hệ thống hợp tác vững chắc để nền kinh tế hai nước không bị "lung lay" trước những cú sốc bên ngoài. Bên cạnh đó, để hỗ trợ môi trường công nghiệp ổn định của Việt Nam, cần xây dựng mạng lưới cung cấp điện hiệu suất cao như nhà máy điện LNG, điện hạt nhân và mở rộng hợp tác cơ sở hạ tầng cho mục tiêu này.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh các doanh nhân có mặt tại Toạ đàm chính là những trụ cột sẽ dẫn dắt tương lai kinh tế của hai nước và bày tỏ hy vọng doanh nghiệp 2 nước sẽ thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm và trí tuệ để cùng nhau mở ra một chân trời hợp tác mới./.

Theo baochinhphu.vn
Luật Thủ đô (sửa đổi): Trao 199 thẩm quyền đặc thù cho Hà Nội

Chiều 23/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, với 488/492 đại biểu Quốc hội tham gia biểu...

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bấm nút Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới)

Sáng 23/4, tại Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ Khai trương Cơ sở...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Chiều 22/4, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô...

Thủ tướng yêu cầu tổng rà soát văn bản pháp luật toàn quốc

Công điện số 32 yêu cầu triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên...

Phân công soạn thảo 9 dự án luật

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định 701/QÐ-TTg ngày 20/4/2026 phân công cơ quan chủ...

Đề xuất "Cơ chế thu thập, tạo lập, khai thác, chia sẻ, giao dịch dữ liệu và kinh tế dữ liệu"

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định Quy định cơ chế đột phá phát triển...

Thị trường địa ốc Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ phát triển mới, thay thế những chuẩn mực cũ bằng tư duy quy hoạch hiện đại, đề cao chất lượng sống của cư dân. Không còn là những khu đô thị đơn lẻ, phân mảnh, thị trường đang chứng kiến sự lên ngôi của các đại đô thị phức hợp, đầy đủ chức năng sống, làm việc, nghỉ dưỡng và giải trí…

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mua nhà đang dần gia tăng trở lại. Nắm bắt diễn biến này, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã triển khai nhiều gói tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh, phù hợp từng phân khúc khách hàng.

(Pháp lý). Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách pháp luật đất đai và tài chính – ngân hàng giữ vai trò then chốt trong việc khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế. Quốc hội, với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kiến tạo khung pháp lý phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Mỹ đã có những chính sách nổi trội giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trong khi đó Thụy Sĩ 13 năm liên tiếp được vinh danh là quốc gia sáng tạo nhất thế giới. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những cường quốc về đổi mới sáng tạo (ĐMST) rất đáng để Việt Nam học hỏi.

Chiều 23/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, với 488/492 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (bằng 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi).

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, sáng 24/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện chế định luật sư công với đa số đại biểu tán thành (chiếm 93,4%).

(Pháp lý). Trong bối cảnh cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, Kết luận Trung ương và các nghị quyết Chính phủ năm 2026, việc sắp xếp, xử lý tài sản công (trụ sở, đất đai, phương tiện, thiết bị) đang trở thành “nút thắt” then chốt quyết định thành bại của cải cách.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, ngành giáo dục được xác định là một trong những lĩnh vực tiên phong. Tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Khương Đình), chuyển đổi số đã đi vào thực tiễn bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Ngày 22/04/2026, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, với trọng tâm mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.068 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Sáng ngày 23/4, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Vùng Hồ Chí Minh chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Thuế TP. Hồ Chí Minh nhằm triển khai các bộ giải pháp tài chính số hóa. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh chủ động quản lý dòng tiền và tối ưu hóa việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

