Sun Group khởi công đại dự án hơn 29.000 tỷ đồng, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 10 làn xe, kiến tạo trục không gian văn hóa ven sông Sài Gòn

Ngày 1/7/2026, trong khuôn khổ Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), UBND TP.HCM cùng Tập đoàn Sun Group đã khởi công Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.

Các đại biểu bấm nút chính thức khởi công loạt công trình, dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng ngày 1/7

Với quy mô 73,3 ha, tổng mức đầu tư 29.317 tỷ đồng, gồm 5 dự án thành phần, dự án do Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Bến Nhà Rồng - Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Đây là dự án trọng điểm nhằm đồng thời giải quyết các điểm nghẽn hạ tầng giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam, mở rộng không gian công cộng ven sông và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội.

Mở rộng đường Nguyễn Tất Thành từ 4 lên 10 làn xe, giải quyết điểm nghẽn giao thông cửa ngõ phía Nam

Trong nhiều năm qua, khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cửa ngõ phía Nam TP.HCM thường xuyên xảy ra ùn tắc do lưu lượng phương tiện lớn, trong khi hạ tầng chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài nhiều năm, đáp ứng mong mỏi của người dân và nâng cao năng lực kết nối giữa khu Nam với trung tâm Thành phố.

Dự án sẽ mở rộng đường Nguyễn Tất Thành từ 4 lên 10 làn xe, tạo trục giao thông huyết mạch kết nối khu Nam với trung tâm TP. HCM, tháo gỡ điểm nghẽn kéo dài nhiều năm

Theo quy hoạch, dự án sẽ mở rộng đường Nguyễn Tất Thành từ 4 lên 10 làn xe, tạo trục giao thông huyết mạch kết nối khu Nam với trung tâm TP. HCM. Cùng với đó sẽ xây mới cầu Tân Thuận 1, mở rộng cầu Tân Thuận 2, xây dựng hầm chui Hoàng Diệu, đầu tư hệ thống bãi đỗ xe, cầu tàu, nhà đón khách du lịch và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần giảm áp lực giao thông và nâng cao năng lực khai thác toàn khu vực.

Ở bờ đối diện, khu vực Bến Bạch Đằng sẽ được đầu tư bãi đỗ xe ngầm, trung tâm thương mại ngầm và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận hệ thống công viên và không gian ven sông.

Dự án cũng đầu tư cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn, kết nối Bến Nhà Rồng, Khánh Hội với Bến Bạch Đằng, góp phần hình thành mạng lưới giao thông, cảnh quan và không gian công cộng liên hoàn hai bên bờ sông.

Kiến tạo không gian văn hóa từ di sản Bến Nhà Rồng

Bên cạnh hạ tầng giao thông, dự án hướng tới hình thành một không gian văn hóa - lịch sử quy mô lớn tại Bến Nhà Rồng - nơi ghi dấu sự kiện ngày 5/6/1911 khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

Phối cảnh dự án Công viên văn hoá Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, gồm nguyên mẫu tàu Amiral Latouche-Tréville nhìn từ trên cao

Trọng tâm của hợp phần này là Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng kết nối với Dự án cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM, tạo thành quần thể văn hóa ngay tại địa điểm lịch sử đặc biệt của dân tộc. Đây sẽ là không gian để người dân và du khách tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các công trình, cảnh quan và hoạt động trải nghiệm.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của dự án là phục dựng nguyên mẫu tàu Amiral Latouche-Tréville - con tàu gắn với sự kiện ngày 5/6/1911. Con tàu được đóng theo đúng thiết kế nguyên bản của Pháp và đưa về Việt Nam, thay vì sử dụng các kết cấu mô phỏng, nhằm bảo đảm tính xác thực lịch sử và tôn trọng nguyên bản của công trình, góp phần tái hiện chân thực dấu mốc mở đầu hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Thích ứng di sản" - không xóa bỏ dấu tích cảng cũ mà bảo tồn các giá trị kiến trúc đặc trưng và khoác lên sức sống mới. Theo phương pháp "Vỏ cũ - Lõi mới", trên nền những nhà kho, nhà xưởng hiện hữu, các không gian bên trong sẽ được chuyển đổi thành khu triển lãm, sáng tạo, văn hóa, thương mại, dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng, vừa gìn giữ ký ức của thương cảng Khánh Hội, vừa tạo thêm những không gian văn hóa mới phục vụ người dân.

Dự án được thực hiện theo concept "Thích ứng di sản" - không xóa bỏ dấu tích cảng cũ mà bảo tồn các giá trị kiến trúc đặc trưng và khoác lên sức sống mới

Cùng với đó, các khu cảng và kho bãi ven sông sẽ được chuyển đổi thành công viên, quảng trường, tuyến đi bộ, khu ngắm cảnh và không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Khu vực Bến Bạch Đằng tiếp tục được mở rộng hệ thống cây xanh, sàn ngắm cảnh, cầu tàu và các công trình phụ trợ, từng bước mở rộng khả năng tiếp cận bờ sông cho cộng đồng.

Khi hoàn thành, Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng sẽ đồng thời giải quyết các điểm nghẽn giao thông, mở rộng không gian công cộng và phát huy giá trị lịch sử của khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội. Từ một khu vực cảng cũ, nơi đây sẽ trở thành trục không gian văn hóa - lịch sử - du lịch ven sông Sài Gòn, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo thêm động lực phát triển mới cho TP.HCM.