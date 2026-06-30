Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện 15 dự án luật, nghị quyết

12:04 30/06/2026
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 170/NQ-CP Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2026.

 

a1-1782796159.jpg

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật ngày 27/6/2026, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 15 dự án luật, nghị quyết. Chính phủ đánh giá cao các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Nội vụ, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã khẩn trương chuẩn bị, trình Chính phủ các dự án theo yêu cầu, các bộ, cơ quan liên quan đã tích cực tham gia ý kiến, hoàn thiện dự án luật, nghị quyết với tinh thần trách nhiệm cao.

Hoàn thiện cơ chế khuyến khích, mở rộng phạm vi hòa giải ở cơ sở

Về dự án Luật Hòa giải ở cơ sơ (sửa đổi), Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện cơ chế khuyến khích, mở rộng phạm vi hòa giải ở cơ sở bảo đảm rõ ràng, khả thi trong quá trình thực hiện.

Rà soát, hoàn thiện các quy định về hòa giải viên, việc bầu hòa giải viên và tổ trưởng Tổ hòa giải, thành phần tổ hòa giải, chỉ định hòa giải viên bảo đảm đơn giản, linh hoạt, tránh hành chính hóa, phát huy dân chủ ở cơ sở, phù hợp với thực tiễn và tính chất của hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư, nghiên cứu, cân nhắc không quy định bắt buộc tổ hòa giải phải có 3 người, trong đó có nữ và người dân tộc thiểu số; nghiên cứu, hoàn thiện quy định về kinh phí bảo đảm nguồn lực cho công tác hòa giải ở cơ sở, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu; hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội dự án Luật này tại Kỳ họp chuyên đề xây dựng pháp luật, Quốc hội khóa XVI; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, cơ quan liên quan trong quá trình thẩm tra, hoàn thiện dự án Luật; chủ động báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Phân định cụ thể giữa nhiệm vụ truyền thông chính sách và phổ biến, giáo dục pháp luật, tránh trùng lặp, chồng chéo

Về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện quy định về truyền thông chính sách và nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng hiện đại, chuyển đổi số, trong đó phân định cụ thể giữa nhiệm vụ truyền thông chính sách và phổ biến, giáo dục pháp luật, tránh trùng lặp, chồng chéo.

Nghiên cứu, rà soát các quy định về đối tượng đặc thù trong phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất với đối tượng đã được quy định trong các luật khác có liên quan, phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu; hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thưòng của Nhà nước, Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các quy định về: phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm minh bạch, rõ ràng và khả thi trong quá trình triển khai thực hiện; trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước theo hướng chỉ quy định tại dự thảo Luật những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Nghiên cứu, đánh giá tác động việc phân quyền cho địa phương thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong mối quan hệ với người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án và Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại, bảo đảm phù hợp về nội dung quản lý nhà nước, điều kiện, năng lực của các địa phương và tính khả thi trong thực tiễn.

Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác bồi thường nhà nước.

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu; hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiến trúc

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Kiến trúc do Bộ Xây dựng trình nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiến trúc bảo đảm sự thống nhất quản lý của Trung ương, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân quyền, phân cấp và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, bảo đảm tính hợp lý, khả thi, phân định rõ trách nhiệm các cơ quan quản lý và các chủ thể tham gia hoạt động quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc. 

Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa ý kiến của Thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định (trong đó lưu ý các quy định về chứng chỉ hành nghề kiến trúc; thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề bảo đảm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp).

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu; hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội dự án Luật này tại Kỳ họp chuyên đề xây dựng pháp luật, Quốc hội khóa XVI.

Đánh giá tác động việc phân quyền cho địa phương thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm minh bạch, rõ ràng và khả thi trong quá trình thực hiện, khắc phục triệt để những lỗ hổng trong quy định hiện hành; nghiên cứu, đánh giá tác động việc phân quyền cho địa phương thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài bảo đảm phù hợp về nội dung quản lý nhà nước, điều kiện, năng lực của các địa phương và tính khả thi trong thực tiễn;

Đồng thời, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; nghiên cứu bổ sung quy định đơn vị tổ chức đưa người đi lao động ở nước ngoài có trách nhiệm phổ biến quy định pháp luật, văn hóa phong tục của nước sở tại cho người đi lao động.

Tạo đột phá về cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hải quan

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, Chính phủ yêu cầu tạo đột phá về cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến cho người khai hải quan không phụ thuộc địa giới hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo cơ sở pháp lý cho việc tái thiết kế quy trình quản lý hải quan, tái cấu trúc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin nhằm bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, hiệu quả, tích hợp, xử lý dữ liệu tự động, ra quyết định tự động và phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy cơ quan hải quan các cấp theo hướng tinh gọn để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu bổ sung các nội dung để thể chế hóa Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 08 tháng 6 năm 2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng quy định khung và giao Chính phủ quy định chi tiết; rà soát, rút giảm danh mục các dự án phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư...

Trình Chính phủ ban hành ngay 11 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và 35 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ 1/7/2026

Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện các dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Đô thị đặc biệt (hoặc Luật Phát triển đô thị); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; rà soát các luật về thuế, đấu thầu, đấu giá,... để đề xuất sửa đổi đồng bộ; tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật khác có liên quan bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các dự án luật sẽ được báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp chuyên đề xây dựng pháp luật; trình Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2026 (hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 7 tháng 7 năm 2026).

Khẩn trương rà soát, xây dựng các dự án luật, nghị quyết sẽ trình tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội XVI, tháng 10 năm 2026 (trên 40 dự án) bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành ngay 11 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và 35 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2026./.

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/chinh-phu-yeu-cau-hoan-thien-15-du-an-luat-nghi-quyet-10226062920255045.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Quán triệt Nghị quyết 10-NQ/TW: Chuyển mạnh từ thu hút FDI sang phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Sự kiện - Chính sách
Quán triệt Nghị quyết 10-NQ/TW: Chuyển mạnh từ thu hút FDI sang phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Trong giai đoạn mới, nhiệm vụ trọng tâm là phát huy hiệu quả các nguồn lực quốc tế để cùng...

Toàn văn: Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Sự kiện - Chính sách
Toàn văn: Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Toàn văn Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu...

Hội Nhà báo siết chặt 10 lằn ranh đỏ khi dùng AI Sự kiện - Chính sách
Hội Nhà báo siết chặt 10 lằn ranh đỏ khi dùng AI

Tại phiên bế mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 diễn ra vừa qua tại thành phố Hải Phòng,...

Gỡ 'điểm nghẽn' giải ngân, khơi thông nguồn lực hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW Sự kiện - Chính sách
Gỡ 'điểm nghẽn' giải ngân, khơi thông nguồn lực hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW

Sau những chuyển động về hoàn thiện thể chế, phát triển công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo,...

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thiết kế chính sách và xây dựng pháp luật Sự kiện - Chính sách
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thiết kế chính sách và xây dựng pháp luật

Ngày 27/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp...

Thành phố Hồ Chí Minh và cơ hội trở thành siêu vùng kinh tế tri thức của Việt Nam Sự kiện - Chính sách
Thành phố Hồ Chí Minh và cơ hội trở thành siêu vùng kinh tế tri thức của Việt Nam

(Pháp lý) - Sáng 24/6/2026, tại Công ty SonKim Capital, Khu đô thị The Metropole Thủ Thiêm, TP.HCM, Nhóm nghiên...

Mới cập nhật
Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?

6 giờ trước Thông tin kinh doanh

Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Bài viết phân tích một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn nội luật hóa quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự tại Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở đó, đưa ra một số phương hướng xây dựng pháp luật hình sự Việt Nam theo quy định của các điều ước quốc tế dựa trên tinh thần việc nội luật hóa vừa phải đáp ứng được nghĩa vụ của quốc gia thành viên với cộng đồng quốc tế, đồng thời vẫn giữ vững nguyên tắc độc lập, chủ quyền và đặc thù của hệ thống pháp luật quốc gia.

11 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong kinh doanh quốc tế: Kinh nghiệm một số nước và gợi mở cho Việt Nam

Thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong kinh doanh quốc tế: Kinh nghiệm một số nước và gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thực hành kinh doanh có trách nhiệm không còn là lựa chọn mang tính thiện chí mà trở thành yêu cầu quản trị rủi ro pháp lý, thương mại và uy tín của doanh nghiệp.

12 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Quán triệt Nghị quyết 10-NQ/TW: Chuyển mạnh từ thu hút FDI sang phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Quán triệt Nghị quyết 10-NQ/TW: Chuyển mạnh từ thu hút FDI sang phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Trong giai đoạn mới, nhiệm vụ trọng tâm là phát huy hiệu quả các nguồn lực quốc tế để cùng với nội lực của đất nước kiến tạo những năng lực phát triển mới của quốc gia.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tropicana Village Resort Đảo Ngọc - Chuẩn sống duy mỹ của giới thượng lưu bên vịnh biển

Tropicana Village Resort Đảo Ngọc - Chuẩn sống duy mỹ của giới thượng lưu bên vịnh biển

Sự sang trọng ngày nay không còn được đo bằng những giá trị phô trương, mà bằng chất lượng trải nghiệm, chiều sâu thẩm mỹ và khả năng hòa mình vào thiên nhiên. Chỉ gồm 256 biệt thự hướng vịnh, Tropicana Village Resort Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay) được phát triển như một bộ sưu tập giới hạn dành cho những chủ nhân theo đuổi chuẩn sống duy mỹ.

12 giờ trước Dự án - BĐS

TNPM được vinh danh với Cúp Vàng Dịch vụ Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương 2026

TNPM được vinh danh với Cúp Vàng Dịch vụ Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương 2026

Ngày 27/6, TNPM được vinh danh tại chương trình “Thương hiệu xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2026” ở hạng mục Cúp Vàng Sản phẩm - Dịch vụ Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Pháp luật về tín dụng cho phát triển kinh tế xanh trong mối tương quan với yêu cầu bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

Pháp luật về tín dụng cho phát triển kinh tế xanh trong mối tương quan với yêu cầu bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

(Pháp lý). Bài viết tập trung làm rõ nội hàm khái niệm kinh tế xanh và tín dụng cho chuyển đổi, phát triển kinh tế xanh.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Doanh nghiệp lớn trước yêu cầu minh bạch thuế toàn cầu: Nghĩa vụ báo cáo lợi nhuận liên quốc gia và thay đổi trong quản trị thuế

Doanh nghiệp lớn trước yêu cầu minh bạch thuế toàn cầu: Nghĩa vụ báo cáo lợi nhuận liên quốc gia và thay đổi trong quản trị thuế

(Pháp lý). Nếu như trước đây cơ quan thuế của mỗi quốc gia chủ yếu chỉ nhìn thấy phần hoạt động của doanh nghiệp diễn ra trong phạm vi lãnh thổ của mình thì ngày nay, thông qua các cơ chế trao đổi thông tin quốc tế, cơ quan thuế ngày càng có khả năng tiếp cận bức tranh tổng thể về doanh thu, lợi nhuận và nghĩa vụ thuế của các tập đoàn đa quốc gia trên phạm vi toàn cầu.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Toàn văn: Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Toàn văn: Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Toàn văn Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Hội Nhà báo siết chặt 10 lằn ranh đỏ khi dùng AI

Hội Nhà báo siết chặt 10 lằn ranh đỏ khi dùng AI

Tại phiên bế mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 diễn ra vừa qua tại thành phố Hải Phòng, Hội Nhà báo Việt Nam đã chính thức thiết lập một cột mốc quan trọng cho nền truyền thông số bằng việc công bố bộ “10 quy tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí”. Trong bối cảnh các mô hình ngôn ngữ lớn đang tràn ngập các phòng tin, tập tài liệu pháp lý này đóng vai trò như một bộ khung điều hướng bắt buộc, giúp các cơ quan truyền thông khai thác sức mạnh của công nghệ đột phá nhưng không đánh mất đi sự chính trực và đạo đức nghề nghiệp cốt lõi của người cầm bút.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay