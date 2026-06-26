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Crafted Living: Dấu ấn nhà sáng lập kết tinh thành triết lý phát triển

13:52 26/06/2026
Không tạo ra những sản phẩm với công năng đơn thuần, các thương hiệu xa xỉ mang đến cảm giác tự hào, sự đẳng cấp và câu chuyện cá nhân hóa đầy cảm xúc cùng giá trị di sản cho người sở hữu. Đây cũng chính là triết lý của nhà chế tác bất động sản nghệ thuật Tân Hoàng Minh được nhà sáng lập Đỗ Anh Dũng kiên định theo đuổi.

Sự kiện Tân Hoàng Minh lần đầu công bố định vị “Nhà chế tác bất động sản nghệ thuật” không chỉ là một bước hoàn thiện về nhận diện thương hiệu, mà còn khẳng định một triết lý mang tên Crafted Living, một khái niệm tưởng như mới, nhưng thực chất đã âm thầm định hình doanh nghiệp này suốt nhiều thập kỷ, được hệ thống hóa và đặt vào trung tâm của quá trình phát triển.

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Ông Đỗ Hoàng Minh công bố triết lý Crafted Living kết tinh từ hành trình bền bỉ kiến tạo những giá trị làm nên bản sắc Tân Hoàng Minh

Một triết lý âm thầm hình thành trước khi được gọi tên

“Ngay từ những ngày đầu bước chân vào lĩnh vực bất động sản, chúng tôi đã trăn trở, điều gì khiến một không gian sống vượt lên trên giá trị vật chất để trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ và điều gì giúp một công trình, sau hàng chục năm vẫn giữ được khả năng chạm tới cảm xúc con người?”, ông Đỗ Hoàng Minh, Phó chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh chia sẻ tại sự kiện Tân Hoàng Minh Collection Showcase - The Art of Crafted Living tổ chức mới đây.

Câu trả lời, theo ông Minh, không nằm ở quy mô hay vẻ ngoài xa hoa, mà nằm ở cách công trình được kiến tạo từ tư duy chế tác. Một sản phẩm chế tác có độ tinh xảo và giá trị cao phải được tạo nên bằng niềm đam mê, sự sáng tạo kết hợp với kỹ nghệ chính xác. Mỗi vật liệu đều được lựa chọn có chủ ý, mỗi chi tiết đều được tính toán, kiểm soát và hoàn thiện với sự tỉ mỉ cao nhất. Nguyên lý này đã được chứng thực trong nhiều lĩnh vực "chế tác" hàng hiệu xa xỉ như thời trang, xe hơi.

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Tư duy chế tác hiện diện trong từng chi tiết tại các công trình của Tân Hoàng Minh

Khi được chuyển hoá sang bất động sản, "crafted" - chế tác là chuẩn mực của  những công trình biểu tượng, nơi mỗi chi tiết đều được trau chuốt với sự chính xác và kiên nhẫn của một “nghệ nhân”. Kiến trúc, vì thế mang tinh thần duy mỹ, chất lượng hoàn thiện được đẩy đến độ tinh xảo và ngôn ngữ thiết kế nội thất phản tinh tế dấu ấn cá tính. Khi đó, thẩm mỹ không đứng sau công năng, mà hòa quyện để tạo nên những trải nghiệm trọn vẹn.

Trong khi đó, "living" có thể được hiểu là không gian sống, trải nghiệm sống, giá trị sống và Crafted Living chính là nghệ thuật chế tác không gian sống và cao hơn là nghệ thuật chế tác cuộc sống của nhà chế tác Tân Hoàng Minh.

Đáng chú ý, nếu Crafted Living là triết lý được gọi tên ngày hôm nay, thì những người từng đồng hành với Tân Hoàng Minh cho rằng, triết lý ấy thực chất đã hiện diện từ những ngày đầu làm bất động sản của nhà sáng lập Tập đoàn - ông Đỗ Anh Dũng.

Ông Dũng cũng từng khẳng định: “Một công trình có thể được xây dựng trong vài năm, nhưng triết lý tạo nên công trình ấy đã được hình thành từ nhiều thập kỷ". Tân Hoàng Minh không công bố một định vị mới, một triết lý mới, mà chỉ gọi tên những gì đã làm trong suốt nhiều năm qua.

Khi bất động sản được chế tác

Thực tế đã chứng minh, tư duy chế tác của Tân Hoàng Minh đã được thể hiện rất rõ ngay từ khi bước chân vào lĩnh vực bất động sản và được thể hiện rõ nhất qua cách nhà chế tác này lựa chọn vị trí.

Giống như cách các nghệ nhân tinh tuyển vật liệu để chế tác ra các xa xỉ phẩm, Tân Hoàng Minh cũng kiên trì theo đuổi những vị trí gần công viên, hồ nước, trên các trục đường lớn trong lõi nội đô. Những vị trí này vừa đắt đỏ, vừa khan hiếm, đòi hỏi chi phí tài chính lớn và sự kiên trì. Nhưng lãnh đạo Tân Hoàng Minh không chùn bước, bởi muốn kiến tạo những công trình độc bản và mang tính biểu tượng, vị trí độc đáo và khan hiếm là điều kiện tiên quyết.

Khi có được vị trí, Tân Hoàng Minh bắt đầu quá trình “chế tác”. Tòa nhà căn hộ hạng sang Hanoi Signature, trước đây được biết đến với tên gọi D’. Palais de Louis là minh chứng rõ ràng nhất cho tư duy “chế tác” được đẩy đến giới hạn hoàn hảo.

Hai năm là khoảng thời gian đủ để có thể hoàn thiện một dự án, nhưng lại được dành chỉ để hoàn thiện 14 căn hộ mẫu tại Hanoi Signature. Hay một cánh cổng đồng dẫn vào đại sảnh được đúc thủ công từ 60 tấn đồng đỏ nhập khẩu từ Chile, với sự tham gia của hai mươi nghệ nhân quốc tế. Một bức tranh trên trần vòm đại sảnh được danh họa người Ý Giovanni Bressana cùng cộng sự treo mình ở độ cao 15 mét thực hiện trong suốt nửa năm. Những chi tiết tưởng như “không cần thiết” trong những công trình thông thường lại trở thành trung tâm của nghệ thuật chế tác bất động sản.

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Đại sảnh dự án Hanoi Signature được hoàn thiện với niềm đam mê, tâm huyết và kỹ nghệ hoàn hảo

Là nhà thầu xây dựng Hanoi Signature ngay từ những ngày đầu tiên, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có cơ hội quan sát rõ nhất cách nhà sáng lập Tân Hoàng Minh theo đuổi các giá trị hoàn mỹ.

“Chủ đầu tư nào khi làm dự án cũng muốn làm đẹp, nhưng không phải ai cũng đủ năng lực để đạt đến cái đẹp ở mức đỉnh cao”, ông Hải nhấn mạnh và cho rằng, ông Dũng chính là người sở hữu năng lực như vậy. Ông Dũng không nhìn công trình như một sản phẩm xây dựng đơn thuần, mà như một tác phẩm cần được hoàn thiện đến từng chi tiết.

Trong quá trình triển khai dự án, không ít lần chủ đầu tư và nhà thầu phải cùng nhau sửa đi sửa lại nhiều hạng mục, chỉ để đạt đến tỷ lệ chuẩn xác, hài hòa và tinh xảo hơn. “Anh Dũng là một người rất tinh tế, rất đam mê với cái đẹp. Anh sở hữu một năng lực hiếm có về cảm thụ nghệ thuật và sự theo đuổi cái đẹp đến mức gần như tuyệt đối, khiến người ta phải thán phục”, ông Hải chia sẻ.

Nhìn từ góc độ này, Crafted Living không đơn thuần là một triết lý phát triển bất động sản mà là sự chuyển hóa một hệ giá trị cá nhân thành một phương pháp tạo tác.

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D’. Diamant Bleu kế thừa trọn vẹn triết lý Crafted Living nhưng được chuyển hoá đầy tinh tế để phù hợp với bối cảnh

Tinh thần này tiếp tục được hiện thực hoá trong các dự án sau đó như D’. Le Pont D’or, D’. Le Roi Soleil, D’. El Dorado, D’. Capital hay D’. Diamant Bleu. Mỗi công trình một phong cách, không tái lặp, nhưng cùng chung một hệ các giá trị: kiến trúc duy mỹ - hoàn thiện tinh xảo – giá trị trường tồn.

Nếu nhiều doanh nghiệp bắt đầu từ bài toán kinh doanh rồi tìm kiếm ngôn ngữ thương hiệu, thì ở Tân Hoàng Minh, một gu thẩm mỹ, một chuẩn mực hoàn hảo đã được định danh thành bản sắc thương hiệu của doanh nghiệp.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Tân Hoàng Minh Crafted Living
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