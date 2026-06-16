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Sun Group hợp tác cùng HAECO, Japan Airlines và Toyota Tsusho hình thành tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay (MRO) quy mô hàng đầu Việt Nam tại Vân Đồn

16:00 16/06/2026
Ngày 16/6, tại Cảng HKQT Vân Đồn, Sun Group cùng HAECO, Japan Airlines và Toyota Tsusho ký kết thỏa thuận liên doanh đầu tư, phát triển tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay (MRO) 360 triệu USD tại Cảng HKQT Vân Đồn (Quảng Ninh), kỳ vọng mở ra bước tiến mới cho ngành công nghiệp hàng không Việt Nam và nâng cao vị thế đất nước trong chuỗi giá trị hàng không khu vực.

Sân bay tư nhân đầu tiên Việt Nam hợp tác đầu tư tổ hợp MRO

Dự án đánh dấu bước phát triển mới của Cảng HKQT Vân Đồn khi trở thành sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam hợp tác đầu tư tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay quy mô lớn. Điều này cũng mang tới cho Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn “cơ hội vàng” để bứt phá, trở thành đầu mối giao thông hàng không và trung tâm công nghiệp hàng không quan trọng của cả nước.

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Đại diện các đối tác ký kết tại Cảng HKQT Vân Đồn

Theo thỏa thuận được ký kết, các bên sẽ cùng đầu tư và phát triển tổ hợp MRO tại Cảng HKQT Vân Đồn trên diện tích trên 20 ha. Giai đoạn 1, dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với khả năng tiếp nhận đồng thời 4 tàu bay thân rộng và 2 tàu bay thân hẹp, trở thành một trong những cơ sở bảo dưỡng tàu bay có quy mô lớn nhất Việt Nam. Sau đó giai đoạn 2 dự kiến sẽ mở rộng diện tích và công suất của nhà chứa máy bay nhằm tối ưu hóa hoạt động khai thác và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Dự án dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028, được kỳ vọng sẽ tạo ra gần 1.000 việc làm, trong đó có khoảng 200 chuyên gia và lao động nước ngoài, góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật ngành hàng không chất lượng cao, lĩnh vực đang có nhu cầu cao về nhân lực và cần sự đầu tư bài bản, lâu dài.

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Phối cảnh dự án. Ảnh: Haeco

Đây cũng là lần đầu tiên một chương trình hợp tác quy tụ những tên tuổi lớn trong các lĩnh vực hàng không, kỹ thuật hàng không và công nghiệp quốc tế tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa năng lực kỹ thuật quốc tế của HAECO - tập đoàn bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay hàng đầu thế giới hiện phục vụ hơn 300 hãng hàng không; kinh nghiệm khai thác của Japan Airlines - hãng hàng không quốc gia Nhật Bản nổi tiếng toàn cầu với chất lượng dịch vụ cao cấp, mạng lưới đường bay rộng lớn; mạng lưới công nghiệp và thương mại toàn cầu của Toyota Tsusho - tập đoàn thương mại toàn cầu thuộc Toyota Group cùng lợi thế hệ sinh thái hàng không mà Sun Group đang phát triển, được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng “tứ trụ” vững chắc cho một tổ hợp MRO quy mô hàng đầu tại Việt Nam.

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Cảng HKQT Vân Đồn - sân bay tư nhân đầu tiên Việt Nam

Việc lựa chọn Vân Đồn để phát triển tổ hợp MRO cũng được đánh giá phù hợp với định hướng phát triển của Vân Đồn nói riêng và Quảng Ninh nói chung trong giai đoạn mới. Là địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP năm 2025, Quảng Ninh đang đẩy mạnh thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao bên cạnh các lĩnh vực thế mạnh như du lịch, dịch vụ và logistics. Trong đó, Vân Đồn được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới của tỉnh với lợi thế về vị trí chiến lược, hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và khả năng kết nối thuận lợi tới các trung tâm kinh tế trong nước và khu vực.

Lời khẳng định cho năng lực tự chủ bảo dưỡng tàu bay tại Việt Nam

Dự án cũng được nghiên cứu trong bối cảnh Đông Nam Á đang là một trong những thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất thế giới, trong khi năng lực MRO, đặc biệt ở các hạng mục chuyên sâu, vẫn tập trung tại một số quốc gia như Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Tại Việt Nam, ngành hàng không được dự báo tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, kéo theo nhu cầu MRO tăng nhanh hơn cả tốc độ mở rộng đội tàu bay. Theo ước tính của Cục Hàng không Việt Nam, quy mô thị trường MRO trong nước có thể đạt khoảng 7,4 tỷ USD vào năm 2030, trong khi năng lực hiện hữu mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu.

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Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group

Tổ hợp MRO tại Vân Đồn bởi vậy được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường năng lực tự chủ kỹ thuật, giảm sự phụ thuộc vào các trung tâm MRO ở nước ngoài. Đây cũng được xem là nền tảng quan trọng để Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hàng không toàn cầu và nâng cao vị thế cạnh tranh của ngành hàng không trong khu vực.

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Phối cảnh dự án mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc

Bên cạnh việc đầu tư, vận hành và nghiên cứu phát triển các cảng hàng không tại nhiều địa phương như Vân Đồn, Phú Quốc, Phan Thiết, Côn Đảo, Rạch Giá, Sun Group cũng từng bước hoàn thiện hệ sinh thái hàng không theo hướng đồng bộ từ hạ tầng, dịch vụ, hãng bay đến kết nối điểm đến. Việc phát triển tổ hợp MRO tại Vân Đồn cũng sẽ nâng tầm năng lực tự chủ chiến lược cho Sun PhuQuoc Airways, giúp hãng hàng không của Sun Group chủ động trong việc bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, tối ưu hóa hiệu suất vận hành mà không còn phụ thuộc vào các trung tâm bảo dưỡng ở nước ngoài. Đây đồng thời là bước đi cho thấy tầm nhìn dài hạn của Sun Group trong việc tham gia sâu hơn vào các mắt xích có giá trị gia tăng cao của ngành hàng không.

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Tàu bay Sun PhuQuoc Airways

Với việc tiên phong định hình một tổ hợp bảo dưỡng tàu bay chuẩn quốc tế tại Vân Đồn, Sun Group một lần nữa khẳng định tư duy chiến lược và sự đầu tư nghiêm túc, bài bản cho hệ sinh thái hàng không nước nhà. Bước đi mang tính đột phá này không chỉ hoàn thiện bức tranh hạ tầng hàng không của Tập đoàn, mà còn tạo bệ phóng đưa Cảng HKQT Vân Đồn trở thành trung tâm công nghiệp hàng không hàng đầu khu vực. Dự án cũng được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái hàng không Việt Nam, giúp “ngành kinh tế trên không” của đất nước nâng cao năng lực tự chủ kỹ thuật, đồng thời nâng tầm vị thế cạnh tranh của hàng không Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu./.

HAECO Group là một trong những nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay hàng đầu thế giới. Được thành lập năm 1950, HAECO cung cấp danh mục giải pháp toàn diện bao gồm dịch vụ bảo dưỡng thân máy bay, bảo dưỡng tuyến, đại tu linh kiện, sửa chữa kết cấu hàng không, dịch vụ càng đáp, dịch vụ động cơ, hỗ trợ động cơ toàn cầu, sản xuất phụ tùng và đào tạo kỹ thuật. HAECO Group hiện gồm 14 công ty thành viên với khoảng 15.000 nhân viên tại Hồng Kông, Trung Quốc đại lục, châu Âu và châu Mỹ.

 

Là công ty thương mại tổng hợp thuộc Tập đoàn Toyota, Toyota Tsusho hoạt động trên phạm vi toàn cầu trong tám lĩnh vực kinh doanh gồm: Metal+ (Kim loại+), Kinh tế tuần hoàn, Chuỗi cung ứng, Di chuyển, Hạ tầng xanh, Giải pháp số, Phong cách sống và Châu Phi. Dựa trên nền tảng từ ngành công nghiệp ô tô, công ty đang đẩy mạnh các hoạt động trong những lĩnh vực tăng trưởng như năng lượng tái tạo, tái chế tài nguyên và các hoạt động kinh doanh liên quan đến châu Phi, qua đó góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và hiện thực hóa một xã hội bền vững.

 

Japan Airlines (JAL), hãng hàng không quốc gia Nhật Bản và thành viên của liên minh oneworld®, hiện khai thác đội bay 234 tàu bay và mạng lưới rộng khắp với 413 sân bay tại 71 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hãng nhiều năm liền được Skytrax xếp hạng 5 sao và được APEX vinh danh là “World Class Airline”, khẳng định vị thế là một trong những hãng hàng không hàng đầu thế giới về an toàn và chất lượng dịch vụ.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Sun Group HAECO Group
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