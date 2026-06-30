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Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

17:36 30/06/2026
Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?

Việt Nam, trong một thời gian dài, không được xem là quốc gia có lợi thế trong ngành công nghiệp chế biến sữa. Vinamilk - doanh nghiệp đặt nền móng cho ngành - ra đời vào năm 1976, khi các cường quốc sữa đã đi trước hàng thế kỷ. Khoảng cách đó từng khiến cái tên Việt Nam gần như vắng bóng trong các cuộc chơi quốc tế. Nhưng những bước chuyển mình mạnh mẽ gần đây của Vinamilk đã cho thấy một trật tự mới đang dần được thiết lập.

Minh chứng rõ nét là thành tích kỷ lục của doanh nghiệp này tại World Dairy Innovation Awards - giải thưởng uy tín thuộc khuôn khổ Hội nghị sữa toàn cầu (Global Dairy Congress) - một trong những diễn đàn thường niên lớn nhất ngành sữa thế giới, vừa diễn ra tại Barcelona, Tây Ban Nha. Giữa hơn 30 thương hiệu từ 14 quốc gia lọt vào vòng chung kết, Vinamilk có tới 17 đề cử và thắng áp đảo ở 5 hạng mục.  

Thành tích này, theo ông Richard Hall - Chủ tịch Hội nghị Sữa Toàn cầu - là “độc nhất vô nhị” trong suốt gần 20 năm tổ chức giải. Theo ông, kết quả này cho thấy Vinamilk đã chuyển mình từ việc đáp ứng nhu cầu cơ bản sang tạo ra giá trị gia tăng ở quy mô lớn và theo cách dẫn đầu thế giới.

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Vinamilk giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (Ảnh: VN)

Không chỉ là số lượng giải thưởng, điều đáng chú ý là hướng đi phía sau những thành công này. World Dairy Innovation Awards vốn tôn vinh các sáng kiến thực sự thúc đẩy ngành sữa tiến về phía trước, đặc biệt trong việc gia tăng giá trị và chức năng của sản phẩm. Như bà Francesca Hall, Giám đốc sự kiện của FoodBev Media - đơn vị tổ chức giải thưởng - nhận xét: "Mức độ đổi mới của các sản phẩm trong năm nay thật đáng kinh ngạc. Những doanh nghiệp chiến thắng đang tái định hình vai trò của sữa, tích hợp chức năng và giá trị vào từng giọt sản phẩm, đồng thời luôn đặt nhu cầu ngày càng thay đổi của người tiêu dùng làm trung tâm của sự chuyển đổi đó”.

“Đặt nhu cầu của người tiêu dùng làm trung tâm của sự chuyển đổi”, theo ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, cũng là kim chỉ nam trong chiến lược phát triển sản phẩm của doanh nghiệp suốt nửa thế kỷ qua. Từ sứ mệnh ban đầu là “Để mọi trẻ em đều có quyền bình đẳng tiếp cận các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng tốt nhất” đến mục tiêu “Thiết lập những tiêu chuẩn chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam”, Vinamilk đã có 50 năm bền bỉ phụng sự - từ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cơ bản đến phát triển các giải pháp chuyên biệt cho từng nhóm người tiêu dùng.

Sự chuyển dịch này thể hiện rõ nét ở Sữa tươi 100% với định vị đa vị, khi nhu cầu của người tiêu dùng không còn dừng lại ở “uống đủ” và đã chuyển sang “uống ngon” và “uống theo sở thích”. Từ việc cung cấp nguồn dinh dưỡng thiết yếu mỗi ngày, Vinamilk 100% đã phát triển danh mục sản phẩm đa dạng hương vị, mang đến trải nghiệm uống mới lạ, thú vị cho người tiêu dùng, đồng thời vẫn đảm bảo nguồn dinh dưỡng cần thiết từ sữa tươi. Từ đó, sản phẩm không chỉ giúp các mẹ an tâm lựa chọn, đáp ứng đúng sở thích đa dạng của bé mà còn phù hợp với lối sống ngày càng đề cao trải nghiệm của thế hệ trẻ.

Chính sự nhạy bén trong việc nắm bắt thay đổi này, cùng với sự kết hợp chất lượng sữa tươi và hương vị tự nhiên, đã giúp sản phẩm được vinh danh tại World Dairy Innovation Awards 2026 với hạng mục Sản phẩm sữa có hương vị xuất sắc nhất (Best Flavored Dairy Drink).

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Sữa tươi Vinamilk 100% đa vị được vinh danh tại World Dairy Innovation Awards 2026 với hạng mục Sản phẩm sữa có hương vị xuất sắc nhất (Ảnh: VN)

Trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ em, Vinamilk Optimum A2 Pro+ cũng là ví dụ tiêu biểu cho thấy sự nhạy cảm của Vinamilk với nhu cầu người tiêu dùng. Sản phẩm ra đời từ trăn trở về áp lực mà các bà mẹ phải đối mặt trong hành trình nuôi con - đặc biệt là đảm bảo cung cấp nguồn dưỡng chất phù hợp và kịp thời cho bé trong các điều kiện nuôi dưỡng và sinh hoạt khác nhau.

Lấy cảm hứng từ các dưỡng chất được tìm thấy trong sữa mẹ, Vinamilk phát triển Optimum A2 Pro+ với công thức cộng hưởng 6 HMO kết hợp đạm quý A2, cùng MFGM và DHA, hỗ trợ hệ trục Não - Ruột - Miễn dịch cho trẻ nhỏ. Định hướng lấy nhu cầu thực tế của người mẹ và trẻ em làm trung tâm đã giúp sản phẩm giành giải Sữa tốt nhất dành cho trẻ em (Best Children’s Dairy Product).

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Lấy cảm hứng từ các dưỡng chất được tìm thấy trong sữa mẹ, Vinamilk Optimum A2 Pro+ chiến thắng hạng mục Sữa tốt nhất dành cho trẻ em (Ảnh: VN)

Ở phân khúc người lớn tuổi, Vinamilk Sure Prevent Gold xuất phát từ nhu cầu rất rõ ràng: người bước vào tuổi 50+ không chỉ cần bổ sung dinh dưỡng, mà còn mong muốn duy trì thể trạng, phong độ và sự chủ động trong cuộc sống mỗi ngày. Sản phẩm được thiết kế với 39 dưỡng chất, trong đó có hệ đạm chất lượng cao cùng 9 axít amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được, góp phần bổ sung dinh dưỡng và hỗ trợ cải thiện sức khỏe mỗi ngày.

Cách tiếp cận “cá nhân hóa theo độ tuổi” này đã giúp sản phẩm được trao giải Sản phẩm dinh dưỡng đổi mới xuất sắc nhất theo từng lứa tuổi (Best Life-stage Innovation). Với Vinamilk Sure, hành trình chăm sóc sức khỏe không dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, mà là đồng hành cùng mỗi giai đoạn sống của người Việt - để tuổi 50+ hôm nay có thể sống khỏe chủ động, tiếp tục tận hưởng và viết thêm những hành trình mới theo cách rực rỡ nhất của riêng mình.

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Ra đời với mục tiêu giúp người bước vào tuổi 50+ có thể sống khỏe chủ động, Vinamilk Sure Prevent Gold được trao giải Sản phẩm dinh dưỡng đổi mới xuất sắc nhất theo từng lứa tuổi (Ảnh: VN)

Trong khi đó, Vinamilk Gelato Matcha Gotcha lại chinh phục người tiêu dùng ở nhu cầu trải nghiệm - không chỉ ngon mà còn phải mới lạ, khác biệt và mang tính thưởng thức. Sản phẩm đã vượt qua nhiều đối thủ hàng trăm năm tuổi đến từ Mỹ và cả những cái tên nổi tiếng trong thế giới gelato để giành giải Kem ngon nhất (Best Ice Cream/Frozen Yogurt). Đồng thời, bao bì của dòng Gelato cũng phá vỡ lối mòn thiết kế ngành hàng khi sử dụng typography - bao bì toàn chữ - làm chủ đạo và giành thêm giải Thiết kế bao bì xuất sắc nhất (Best Packaging Design).

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Quyết định táo bạo đi ngược lối mòn trong thiết kế của ngành hàng, đã giúp dòng kem Gelato của Vinamilk mang về giải Thiết kế bao bì xuất sắc nhất (Ảnh: VN)

Đây là sự công nhận rất đáng quý không chỉ từ các chuyên gia, mà còn từ chính cộng đồng doanh nghiệp và những người làm nghề trong ngành sữa toàn cầu. Những đánh giá đó cho thấy các sản phẩm của Vinamilk - đặc biệt là các sản phẩm mới ra mắt - đã thực sự tạo dấu ấn về đổi mới sáng tạo”, ông Nguyễn Quang Trí chia sẻ.

Fortune Business Insights ước tính, thị trường dinh dưỡng cá nhân hóa toàn cầu đạt 15,35 tỷ USD năm 2025 và được dự báo tăng lên gần 67 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 18% mỗi năm. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất, với động lực chính là nhận thức về sức khỏe ngày càng gia tăng.

 “Thấu hiểu người tiêu dùng”, vì thế, đang dần trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi. Các nghiên cứu của McKinsey cho thấy doanh nghiệp dẫn đầu về cá nhân hoá có thể gia tăng doanh thu từ 5-15%, thậm chí tới 40% ở nhóm tăng trưởng nhanh. Trong bối cảnh đó, thành công của Vinamilk tại một sân chơi toàn cầu không chỉ là câu chuyện về đổi mới sản phẩm, mà còn là minh chứng cho một lợi thế khó cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa: khả năng hiểu người tiêu dùng sâu hơn, nhanh hơn và sát thực tế hơn. Chính lợi thế này đang giúp doanh nghiệp Việt từng bước rút ngắn khoảng cách - và ở một số lĩnh vực, bắt đầu tham gia định hình cuộc chơi toàn cầu./.

PV

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