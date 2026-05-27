Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin đầu tư

Từ nhà ga đến điểm đến: Ga Thủ Thiêm và tầm nhìn hệ sinh thái trải nghiệm mới

12:08 27/05/2026
Khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, cuộc cạnh tranh giữa các đô thị lớn không còn chỉ nằm ở khả năng kết nối, mà ở việc tạo ra những “điểm đến” đủ sức giữ chân dòng người lâu hơn. Với định hướng TOD 5.0, Khu đô thị phức hợp ga Thủ Thiêm được kỳ vọng trở thành hệ sinh thái tích hợp thế hệ mới giữa giao thông, trải nghiệm đô thị, nghệ thuật và thương mại của TP.HCM.

Trên thế giới, các “siêu nhà ga” đã vượt vai trò trung chuyển để trở thành nơi hội tụ thương mại, văn hóa, nghệ thuật và giải trí. Trong bối cảnh đó, Khu đô thị phức hợp ga Thủ Thiêm do SonKim Land đề xuất được định hình theo mô hình TOD 5.0. Tại đây, hạ tầng giao thông đóng vai trò nền tảng để kiến tạo một hệ sinh thái trải nghiệm đô thị thế hệ mới, biến tổ hợp nhà ga và khu vực đô thị xung quanh thành một “điểm đến” thực thụ.

TOD 5.0: Khi trải nghiệm trở thành lõi vận hành của đô thị

Trong mô hình này, các yếu tố trải nghiệm gây ấn tượng (“wow factor”) từ nghệ thuật, công nghệ đến cảnh quan không chỉ mang tính thẩm mỹ, mà còn là chiến lược cốt lõi để kéo dài thời gian lưu trú, tăng tỷ lệ quay lại của du khách và tạo sức sống liên tục cho đô thị.

1-1779858755.png

Mô hình TOD 5.0, Ga Thủ Thiêm được Sonkim Land định hướng phát triển như một “điểm đến trải nghiệm” quy mô lớn

Xu hướng này đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng toàn cầu. Theo nghiên cứu của Savills Global, người tiêu dùng hiện đại ngày càng ưu tiên chi trả cho những giá trị mang tính cảm xúc, trải nghiệm độc bản và phong cách sống thay vì sở hữu vật chất đơn thuần.

Ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Vietnam nhận định: “Việc kết hợp hạ tầng giao thông công cộng và thiết kế biểu tượng chính là cốt lõi để chuyển hóa một nhà ga thành một siêu điểm đến có sức hút du lịch và thúc đẩy thương mại toàn cầu.”

Trên thế giới, nhiều tổ hợp như Jewel Changi Airport (Singapore), King's Cross và Battersea Power Station (Anh) đều phát triển theo cùng một logic trên: lấy hạ tầng làm lõi, nhưng chọn trải nghiệm để giữ chân dòng người.

Ga Thủ Thiêm và tầm nhìn kiến tạo các yếu tố biểu tượng

Đón đầu các xu hướng toàn cầu, Khu đô thị phức hợp ga Thủ Thiêm được định hướng thành "hành trình trải nghiệm đa tầng" vận hành 24/7. Dự án tạo điểm nhấn thưởng lãm ấn tượng bằng không gian “khu rừng trong lòng đô thị” dẫn lối vào nhà ga, kết hợp với quảng trường, cảnh quan và mặt nước giúp điều hòa nhiệt độ đô thị, tạo cảm giác kết nối thiên nhiên.

Đặc biệt, việc gia tăng thời gian trải nghiệm của hành khách được xem là một trong những giá trị nổi bật của mô hình TOD thế hệ mới. Thông qua hệ thống quầy check-in sớm và ký gửi hành lý trực tiếp ra sân bay ngay tại nhà ga, một “wow factor” công nghệ lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, hành khách có thể thoải mái nghỉ ngơi, mua sắm hoặc tận hưởng hệ tiện ích trong khu đô thị trước khi di chuyển ra sân bay. Đây là chiến lược nhằm tối đa hóa giá trị kinh tế của mô hình TOD, đưa nhà ga trở thành một cực hút du lịch, mua sắm và trải nghiệm mới.

2-1779858761.jpg

Du khách có thể hoàn tất thủ tục bay, ký gửi hành lý ngay ga Thủ Thiêm

Giữa nhịp vận hành sôi động của một đô thị TOD thế hệ mới, SonKim Land mong muốn kiến tạo một điểm đến nghệ thuật dành cho công chúng ngay giữa lòng khu đô thị. Tinh thần này được thể hiện qua đề xuất phát triển không gian bảo tàng và triển lãm nghệ thuật đương đại. Đây sẽ là nơi diễn ra các triển lãm, tuần lễ thời trang và sự kiện văn hóa quy mô lớn, góp phần thu hút cộng đồng sáng tạo, du khách quốc tế và gia tăng tỷ lệ quay lại của khách tham quan.

Bán lẻ tích hợp giao thông và hệ sinh thái vận hành 24/7

Một trong những cấu phần trọng tâm của dự án là mô hình bán lẻ đa lớp tích hợp giao thông với khoảng 550.000 m² diện tích thương mại kết nối trực tiếp cùng nhà ga.

Với định hướng trở thành một trong những điểm đến mua sắm lớn nhất Đông Nam Á, Khu đô thị phức hợp Ga Thủ Thiêm xóa nhòa ranh giới giữa “di chuyển” và “tiêu dùng”. Tại đây, không gian bán lẻ được thiết kế tinh tế để bao bọc trọn vẹn hành trình của hành khách thông qua cấu trúc đa tầng toàn diện.

Xuất phát từ không gian ngầm của nhà ga, hệ thống cửa hàng kết nối trực tiếp với các lối đi tại nhà ga phục vụ dòng khách di chuyển liên tục. Không gian mua sắm tại tầng trệt mở ra với các trung tâm mua sắm được bố trí tại khối đế các tòa nhà, đan xen cùng mảng xanh cảnh quan tạo nên một trục thương mại sôi động ngay giữa lòng khu đô thị. Sự kết nối tiếp tục thông qua hệ thống cầu bộ hành trên cao, trước khi mở ra bằng trải nghiệm mua sắm xa xỉ tại khu bán lẻ hàng hiệu cao cấp được ôm trọn trong lòng công viên trung tâm.

3-1779858761.jpg

Việc kết hợp trung tâm MICE, văn phòng, khách sạn và một đầu mối giao thông quy mô lớn giúp tạo ra nhu cầu từ nhiều nhóm khách hàng khác nhau

Với định hướng khu vực ga Thủ Thiêm là “trái tim” của quần thể bất động sản mang tầm vóc Trung tâm Kinh doanh Quốc tế (ICC), đóng vai trò như cánh tay nối dài của Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC), Khu đô thị phức hợp ga Thủ Thiêm được quy hoạch tích hợp hệ sinh thái hạ tầng như văn phòng hạng A, khách sạn, trung tâm hội nghị quốc tế và hệ thống lưu trú đa tầng.

Sự cộng hưởng giữa văn phòng, khách sạn với chức năng lưu trú kết hợp với MICE và nhà ga giúp duy trì dòng khách đa dạng (chuyên gia, du khách, cư dân) suốt cả tuần, tạo nền tảng cho hệ sinh thái thương mại phát triển bền vững.

Trong lịch sử phát triển đô thị thế giới, giá trị bền vững của một công trình không chỉ nằm ở quy mô hay chiều cao, mà ở khả năng tái định hình cách con người sống, kết nối và trải nghiệm thành phố. Với định hướng TOD 5.0, Khu đô thị phức hợp ga Thủ Thiêm đang được kỳ vọng trở thành một “nam châm đô thị” mới của TP.HCM, nơi mọi dòng dịch chuyển cùng hội tụ để tạo ra những giá trị kinh tế, văn hóa và phong cách sống cho tương lai.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

SonKim Land ga Thủ Thiêm
Cùng chủ đề
Vì sao Xanh Island được kỳ vọng là át chủ bài nâng tầm du lịch Cát Bà? Thông tin đầu tư
Vì sao Xanh Island được kỳ vọng là át chủ bài nâng tầm du lịch Cát Bà?

Tại Cát Bà, Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island đang từng bước hình thành một hệ sinh thái du...

TOD 5.0 - phiên bản tiên tiến nhất trên thế giới: Khi nhà ga là 'trái tim' của đô thị Thông tin đầu tư
TOD 5.0 - phiên bản tiên tiến nhất trên thế giới: Khi nhà ga là 'trái tim' của đô thị

Từ mô hình phát triển đô thị quanh nhà ga tại Nhật Bản, Hong Kong đến các tổ hợp tích...

Venture Forum 2026: Điểm hẹn mới của giới đầu tư công nghệ và M&A châu Á Thông tin đầu tư
Venture Forum 2026: Điểm hẹn mới của giới đầu tư công nghệ và M&A châu Á

Ngày 12/6 tới, tại Vinpearl Landmark 81 (TP.HCM), hơn 500 lãnh đạo quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, doanh...

Ga Thủ Thiêm: Cú hích hạ tầng cho chu kỳ phát triển mới của TP.HCM Thông tin đầu tư
Ga Thủ Thiêm: Cú hích hạ tầng cho chu kỳ phát triển mới của TP.HCM

(Pháp lý) - TP.HCM đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ phát triển mới. Nơi hạ tầng không...

Sun Group sẽ đầu tư gần 100.000 tỷ vào đặc khu lớn nhất Việt Nam, từ đại lộ 10 làn, tàu điện xuyên đảo đến sân bay, cáp treo quy mô lớn Thông tin đầu tư
Sun Group sẽ đầu tư gần 100.000 tỷ vào đặc khu lớn nhất Việt Nam, từ đại lộ 10 làn, tàu điện xuyên đảo đến sân bay, cáp treo quy mô lớn

Gần 100.000 tỷ đồng sẽ được Sun Group rót vào Phú Quốc thông qua 11 dự án hạ tầng giao...

Royal Boulevard - Mặt tiền vàng tại “thủ phủ thượng lưu” mới của Hải Phòng Thông tin đầu tư
Royal Boulevard - Mặt tiền vàng tại “thủ phủ thượng lưu” mới của Hải Phòng

Đại lộ Royal Boulevard là huyết mạch thương mại của đô thị đảo Vinhomes Royal Island - “thủ phủ thượng...

Mới cập nhật
Vòng đời thứ hai của bao bì, khi trách nhiệm tái chế được trao cho doanh nghiệp

Vòng đời thứ hai của bao bì, khi trách nhiệm tái chế được trao cho doanh nghiệp

Khi các quy định về thu gom và tái chế bao bì đi vào thực thi, lợi thế đang nghiêng về những doanh nghiệp đã sớm chuẩn bị. Câu chuyện tại Vinamilk cho thấy, cách tiếp cận chủ động có thể chuyển hóa áp lực tuân thủ thành hiệu quả kinh tế và lợi thế cạnh tranh bền vững.

12 giờ trước Thông tin kinh doanh

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

(Pháp lý). Bài viết so sánh cơ chế pháp lý nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh tại Hoa Kỳ và Trung Quốc dựa trên ba tiêu chí: gia nhập thị trường, phân bổ nguồn lực và an toàn pháp lý.

13 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

SeABank tăng lớp bảo vệ tiền gửi online trước lừa đảo công nghệ cao

SeABank tăng lớp bảo vệ tiền gửi online trước lừa đảo công nghệ cao

Chỉ một cú click vào đường link giả mạo hay một ứng dụng chứa mã độc, tiền trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt trong vài phút. Trong bối cảnh lừa đảo công nghệ cao liên tục biến tướng, thậm chí dùng AI để vượt qua sinh trắc học, SeABank triển khai tính năng “Mã khóa bảo mật cho tiền gửi online” như một “két sắt online”, bổ sung thêm lớp phòng vệ cho tài sản của khách hàng.

13 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Bàn về khung lý luận Mô hình phát triển Việt Nam trong bối cảnh mới

Bàn về khung lý luận Mô hình phát triển Việt Nam trong bối cảnh mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hàng loạt nghị quyết chiến lược gần đây của Bộ Chính trị đã đặt nền móng cho một khung tư duy phát triển mới. Yêu cầu đặt ra không chỉ là điều chỉnh mô hình tăng trưởng mà là xác lập một mô hình phát triển quốc gia mới – một “hệ điều hành phát triển” kết nối mục tiêu phát triển, thể chế, khoa học công nghệ, văn hóa, kinh tế thị trường, công bằng xã hội, môi trường và năng lực tự cường quốc gia...

15 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Toàn văn Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới

Toàn văn Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới

Ngày 19/5/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Đây là văn kiện mang tầm vóc lịch sử, xác định nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng không chỉ của Đảng bộ, chính quyền thành phố mà của cả hệ thống chính trị cả nước. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

15 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công tác lập pháp phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công tác lập pháp phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển

Chiều 26/5, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

15 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Sửa Luật Đất đai cần theo hướng công khai, minh bạch, khơi thông nguồn lực cho phát triển đất nước

Sửa Luật Đất đai cần theo hướng công khai, minh bạch, khơi thông nguồn lực cho phát triển đất nước

Sáng 26/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc triển khai nhiệm vụ sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" và định hướng sửa đổi Luật Đất đai.

16 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khiếu nại vụ việc cạnh tranh không lành mạnh: Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì?

Khiếu nại vụ việc cạnh tranh không lành mạnh: Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì?

(Pháp lý). Trong giai đoạn 2016 – 2020, cơ quan cạnh tranh đã giải quyết khoảng 56 vụ khiếu nại đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh . Trên cơ sở nghiên cứu quy định pháp luật và kinh nghiệm thực tế, chúng tôi sẽ giới thiệu và phân tích cụ thể những vấn đề mà doanh nghiệp cần lưu ý để có sự chuẩn bị cần thiết khi tiến hành khiếu nại vụ việc cạnh tranh không lành mạnh.

16 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Trước yêu cầu hội nhập sâu rộng, tại các diễn đàn Quốc hội, bàn về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nhiều Đại biểu QH đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về trọng tài thương mại nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, phù hợp với thông lệ quốc tế theo hướng “Nghiên cứu mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục tố tụng tư pháp rút gọn; kết hợp các phương thức phi tố tụng tư pháp với các phương thức tố tụng tư pháp; có giải pháp khuyến khích, phát triển các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án như trọng tài thương mại, hòa giải thương mại...”.

17 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

17 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay