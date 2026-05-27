Từ nhà ga đến điểm đến: Ga Thủ Thiêm và tầm nhìn hệ sinh thái trải nghiệm mới

Khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, cuộc cạnh tranh giữa các đô thị lớn không còn chỉ nằm ở khả năng kết nối, mà ở việc tạo ra những “điểm đến” đủ sức giữ chân dòng người lâu hơn. Với định hướng TOD 5.0, Khu đô thị phức hợp ga Thủ Thiêm được kỳ vọng trở thành hệ sinh thái tích hợp thế hệ mới giữa giao thông, trải nghiệm đô thị, nghệ thuật và thương mại của TP.HCM.

Trên thế giới, các “siêu nhà ga” đã vượt vai trò trung chuyển để trở thành nơi hội tụ thương mại, văn hóa, nghệ thuật và giải trí. Trong bối cảnh đó, Khu đô thị phức hợp ga Thủ Thiêm do SonKim Land đề xuất được định hình theo mô hình TOD 5.0. Tại đây, hạ tầng giao thông đóng vai trò nền tảng để kiến tạo một hệ sinh thái trải nghiệm đô thị thế hệ mới, biến tổ hợp nhà ga và khu vực đô thị xung quanh thành một “điểm đến” thực thụ.

TOD 5.0: Khi trải nghiệm trở thành lõi vận hành của đô thị

Trong mô hình này, các yếu tố trải nghiệm gây ấn tượng (“wow factor”) từ nghệ thuật, công nghệ đến cảnh quan không chỉ mang tính thẩm mỹ, mà còn là chiến lược cốt lõi để kéo dài thời gian lưu trú, tăng tỷ lệ quay lại của du khách và tạo sức sống liên tục cho đô thị.

Mô hình TOD 5.0, Ga Thủ Thiêm được Sonkim Land định hướng phát triển như một “điểm đến trải nghiệm” quy mô lớn

Xu hướng này đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng toàn cầu. Theo nghiên cứu của Savills Global, người tiêu dùng hiện đại ngày càng ưu tiên chi trả cho những giá trị mang tính cảm xúc, trải nghiệm độc bản và phong cách sống thay vì sở hữu vật chất đơn thuần.

Ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Vietnam nhận định: “Việc kết hợp hạ tầng giao thông công cộng và thiết kế biểu tượng chính là cốt lõi để chuyển hóa một nhà ga thành một siêu điểm đến có sức hút du lịch và thúc đẩy thương mại toàn cầu.”

Trên thế giới, nhiều tổ hợp như Jewel Changi Airport (Singapore), King's Cross và Battersea Power Station (Anh) đều phát triển theo cùng một logic trên: lấy hạ tầng làm lõi, nhưng chọn trải nghiệm để giữ chân dòng người.

Ga Thủ Thiêm và tầm nhìn kiến tạo các yếu tố biểu tượng

Đón đầu các xu hướng toàn cầu, Khu đô thị phức hợp ga Thủ Thiêm được định hướng thành "hành trình trải nghiệm đa tầng" vận hành 24/7. Dự án tạo điểm nhấn thưởng lãm ấn tượng bằng không gian “khu rừng trong lòng đô thị” dẫn lối vào nhà ga, kết hợp với quảng trường, cảnh quan và mặt nước giúp điều hòa nhiệt độ đô thị, tạo cảm giác kết nối thiên nhiên.

Đặc biệt, việc gia tăng thời gian trải nghiệm của hành khách được xem là một trong những giá trị nổi bật của mô hình TOD thế hệ mới. Thông qua hệ thống quầy check-in sớm và ký gửi hành lý trực tiếp ra sân bay ngay tại nhà ga, một “wow factor” công nghệ lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, hành khách có thể thoải mái nghỉ ngơi, mua sắm hoặc tận hưởng hệ tiện ích trong khu đô thị trước khi di chuyển ra sân bay. Đây là chiến lược nhằm tối đa hóa giá trị kinh tế của mô hình TOD, đưa nhà ga trở thành một cực hút du lịch, mua sắm và trải nghiệm mới.

Du khách có thể hoàn tất thủ tục bay, ký gửi hành lý ngay ga Thủ Thiêm

Giữa nhịp vận hành sôi động của một đô thị TOD thế hệ mới, SonKim Land mong muốn kiến tạo một điểm đến nghệ thuật dành cho công chúng ngay giữa lòng khu đô thị. Tinh thần này được thể hiện qua đề xuất phát triển không gian bảo tàng và triển lãm nghệ thuật đương đại. Đây sẽ là nơi diễn ra các triển lãm, tuần lễ thời trang và sự kiện văn hóa quy mô lớn, góp phần thu hút cộng đồng sáng tạo, du khách quốc tế và gia tăng tỷ lệ quay lại của khách tham quan.

Bán lẻ tích hợp giao thông và hệ sinh thái vận hành 24/7

Một trong những cấu phần trọng tâm của dự án là mô hình bán lẻ đa lớp tích hợp giao thông với khoảng 550.000 m² diện tích thương mại kết nối trực tiếp cùng nhà ga.

Với định hướng trở thành một trong những điểm đến mua sắm lớn nhất Đông Nam Á, Khu đô thị phức hợp Ga Thủ Thiêm xóa nhòa ranh giới giữa “di chuyển” và “tiêu dùng”. Tại đây, không gian bán lẻ được thiết kế tinh tế để bao bọc trọn vẹn hành trình của hành khách thông qua cấu trúc đa tầng toàn diện.

Xuất phát từ không gian ngầm của nhà ga, hệ thống cửa hàng kết nối trực tiếp với các lối đi tại nhà ga phục vụ dòng khách di chuyển liên tục. Không gian mua sắm tại tầng trệt mở ra với các trung tâm mua sắm được bố trí tại khối đế các tòa nhà, đan xen cùng mảng xanh cảnh quan tạo nên một trục thương mại sôi động ngay giữa lòng khu đô thị. Sự kết nối tiếp tục thông qua hệ thống cầu bộ hành trên cao, trước khi mở ra bằng trải nghiệm mua sắm xa xỉ tại khu bán lẻ hàng hiệu cao cấp được ôm trọn trong lòng công viên trung tâm.

Việc kết hợp trung tâm MICE, văn phòng, khách sạn và một đầu mối giao thông quy mô lớn giúp tạo ra nhu cầu từ nhiều nhóm khách hàng khác nhau

Với định hướng khu vực ga Thủ Thiêm là “trái tim” của quần thể bất động sản mang tầm vóc Trung tâm Kinh doanh Quốc tế (ICC), đóng vai trò như cánh tay nối dài của Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC), Khu đô thị phức hợp ga Thủ Thiêm được quy hoạch tích hợp hệ sinh thái hạ tầng như văn phòng hạng A, khách sạn, trung tâm hội nghị quốc tế và hệ thống lưu trú đa tầng.

Sự cộng hưởng giữa văn phòng, khách sạn với chức năng lưu trú kết hợp với MICE và nhà ga giúp duy trì dòng khách đa dạng (chuyên gia, du khách, cư dân) suốt cả tuần, tạo nền tảng cho hệ sinh thái thương mại phát triển bền vững.

Trong lịch sử phát triển đô thị thế giới, giá trị bền vững của một công trình không chỉ nằm ở quy mô hay chiều cao, mà ở khả năng tái định hình cách con người sống, kết nối và trải nghiệm thành phố. Với định hướng TOD 5.0, Khu đô thị phức hợp ga Thủ Thiêm đang được kỳ vọng trở thành một “nam châm đô thị” mới của TP.HCM, nơi mọi dòng dịch chuyển cùng hội tụ để tạo ra những giá trị kinh tế, văn hóa và phong cách sống cho tương lai.